9 модных приемов Людмилы Гурченко, благодаря которым понимаешь — стиль не купишь в бутике
Людмила Гурченко умела выбирать образы так, что зрители, и на экране, и в жизни, замирали от восторга. Начиная с черного платья из «Карнавальной ночи», поклонников покоряли ее шляпки с полями, перчатки, костюмы из роскошных тканей, да и в целом каждая деталь ее живого образа. Разбираем, из чего складывался ее узнаваемый стиль и почему эти приемы до сих пор можно брать на вооружение.
Подчеркивала свою осиную талию
Тонкая талия была главной гордостью Гурченко. Костюмеры рассказывали, что во время съемок «Карнавальной ночи» ее талия составляла всего 47 сантиметров. Даже в зрелом возрасте она оставалась по-прежнему осиной: в коллаже можно увидеть снимки в разном возрасте — в 19, 44 и 47 лет. И она всеми способами подчеркивала эту особенность: выбирала приталенные силуэты, корсеты, пышные юбки. Актриса мастерски использовала особенности своей фигуры.
Уравновешивала хрупкость
При этом женщина не выглядела хрупкой, а скорее эффектной. Она грамотно компенсировала тонкую талию, в том числе за счет плеч, которые делала чуть шире с помощью подплечников. Дополнительный объем придавали и шляпы.
К слову, с этим костюмом на первом фото связана интересная история. Звезда настояла, чтобы ее героиня носила именно его, хотя режиссер был против, аргументируя это тем, что у Риты просто не было бы денег на такой наряд. Она же отвечала, что он не понимает женщин и Рита точно нашла бы возможность нарядиться. Ну а все наряды для фильма «А был ли Каротин?» шили на актрису без единой мерки. Из-за этого костюмеры очень переживали.
Не боялась «проблемных тканей»
Гурченко обожала то, от чего многие держались в стороне, — шифон, бархат, атлас, вуаль. Ее любимой эпохой были 20-е, и там, где другие видели проблему — атлас мнется, шифон просвечивает, жарко — женщина видела возможность создать неповторимый образ. Главным принципом было «усилить»: если уж перья, то побольше, если вышивка, то пусть будет богаче.
И даже в преклонные годы она продолжала реализовывать свои самые смелые идеи: «А когда я слышу осуждающие оханья и аханья, то говорю: давайте вы будете не охать и ахать, а заниматься собой!»
Игнорировала модные веяния
Звезда никогда не пыталась слепо следовать трендам. Она говорила: «Стиль — явление врожденное, исключительно индивидуальное. А мода — вещь преходящая и немного поверхностная: приобрел модную вещь, и ты уже моден. Таким „оригиналом“ может стать кто угодно. Сегодня ты моден со своей новой вещицей, а через полгода подоспела новая коллекция, и ты снова ломаешь голову, как бы не отстать от паровоза!»
Переделывала под себя вещи именитых дизайнеров
У Гурченко были любимые дизайнеры, но их модели она нещадно переделывала. Звезда не делала исключений и для вещей мировых модных домов и могла переделывать их далеко не один раз. Даже если наряд шили специально для нее, она вносила в него коррективы: то юбку укоротит, то манжеты добавит. Иногда актриса так увлекалась переделкой, что от первоначального варианта ничего не оставалось. Причина была все та же: она создавала собственный уникальный стиль.
Ради эффектного индивидуального стиля Гурченко стала настоящей мастерицей. Например, научилась делать мудреные вышивки и кружево, часто кроила сама шляпы. А однажды сшила за одну ночь костюм — по собственной идее.
Позже актриса писала в мемуарах: «Купишь идиотское платье большого размера. Сидишь, крутишь, вертишь... выходишь — все ахают! Где купила? Да так, случайно досталось, заморское... И все верили. А я потом, через время — хвать от него рукава, а вместо складок — юбку „дудочкой“. И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк каблучками. Фурор!»
Вела себя в соответствии с образом
Но звезде мало было просто носить одежду. Надевая тот или иной наряд, актриса обдумывала, как она будет в нем себя вести: как ходить, как говорить. Гурченко была убеждена, что образ нужно чувствовать: «Нет у тебя внутреннего понимания одежды, тогда тяни на себя все, что хочешь, — все равно ничего не поможет. Когда я одеваюсь, я точно знаю, какую роль должна сыграть!»
Без каблуков даже мусор не выбрасывала
Гурченко не представляла себе жизнь без этого атрибута. Даже дома она носила не тапочки, а домашние туфли на каблуках. Надеть обувь с плоской подошвой актриса могла только в одном случае: если это нужно для роли.
Конечно, не всегда бывало удобно в такой обуви. Так, однажды во время концерта Гурченко чуть не упала, пройдя по искусственному газону на тонких шпильках. Но в этот момент она призвала на помощь всю свою грацию, изящно изогнула ногу в колене и остаток пути прошла гордо.
Не любила демонстрировать декольте, руки и ноги
На первый взгляд кажется, что у звезды не было никаких правил и она носила буквально все. Однако Гурченко ни разу не появлялась на публике в мини-юбках с открытыми ногами или с открытой спиной. Она терпеть не могла укороченные вещи и обожала закрытую одежду. Например, любила высокие воротники. Этот хитрый прием помогал ей акцентировать внимание окружающих на лице. На фото в сером костюме звезде 73 года — и выглядит она по-королевски.
Спорила даже с костюмерами
На съемочной площадке актриса тоже не могла утихомирить стилиста, сидящего внутри нее. Гурченко вмешивалась в работу костюмеров и совершенствовала все наряды, в которых играла в фильме. Часто бывало, что актриса сама придумывала целый ансамбль. Так было с нарядами ее героинь в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и так далее.
