15 кадров, на которых питомцы устроились с таким уютом, что хочется к ним присоединиться

Наши любимые питомцы умеют жить по собственным правилам, выбирая для отдыха самые неожиданные места. В этой подборке — живые примеры их причуд, от которых хочется улыбнуться и вспомнить, что именно такие мелочи способны согревать душу каждый день.

«Взгляните только! Мой кот спит в самых нелепых позах»

«Я даже не знаю, как это назвать»

Я был уверен, что кот делает планку, пока не заметил эту штуку! © Lietenantdan / Reddit

Вингардиум левиоса!

Звуки из ниоткуда

Недавно сняла квартиру у миленькой бабуси. Ночью проснулась от крика прямо над ухом. Живу одна, от страха спряталась под одеялко. Спустя пару томительных минут раздается еще один крик, похожий на пароходный гудок. Встаю, включаю свет трясущейся рукой и вижу: кот когтями застрял в ковре, который висит на стене, и болтается там как колбаса, тьфу ты. © Палата №6 / VK Игорь 100500 только что Спрятаться под одеялко? Трусость 80-го левела. Ответить

«Ему запрещен вход на кухню за любовь облизывать пол»

«Мой Энцо в 3 с половиной месяца. Был абсолютно спокоен, пока я его вытаскивал»

Бросая вызов законам физики

Как это вообще возможно?

Пес, который не знает, что он пес

Живет у нас на даче обычный дворовый пес, который умеет лазить в окно. Причем не просто в окно, а в маленькую форточку старого дома, находящуюся на высоте 1,5 метра от земли!

Будучи щенком, этот диковинный зверь рос вместе с двумя котами. Любимой его игрой были догонялки с ними. Только вот котам это не особо нравилось, поэтому они старались как можно быстрее ретироваться, и форточка служила им отличным спасением.

Насмотревшись, как кошачьи хвосты исчезают через форточку, наш отважный пес решил попытать удачу и сам залезть в окно. Первая попытка закончилась не очень удачно: он застрял в форточке и заскулил, разбудив весь дом. Но даже после такого провала пес не сдался и еще не раз пытался освоить это «искусство». Сейчас он уже делает это мастерски. Поэтому если кто-то закрывает на ночь форточки, чтобы в дом не залетели птицы или насекомые, то мы закрываем их, чтобы к нам не забрался пес. © Не все поймут / VK

Что это за свисающее чудо?

«У кого-нибудь еще хаски спит вот так?»

«Кажется, моя кошка перепутала себя с одеждой»

Лучшая поза для того, чтобы подремать

Котики-акробаты

У меня два кота — Один и Зевс. Я взял их к себе, когда им был примерно год. Как-то через неделю после того, как они у меня появились, сижу, наблюдаю за ними. И тут Одина что-то пугает, он резко подпрыгивает как деревянный. Приземляется почти на Зевса, тот пугается, делает свой такой же резкий прыжок и в итоге как будто подкидывает Одина вверх. И они оба разлетаются в разные стороны. Обожаю котов. © alwysonthatokiedokie / Reddit

«Самый забавный пес за всю мою жизнь»

Чудеса кошачьей акробатики

Гравитация, похоже, была просто рекомендацией

«Мой сфинкс обойдет все преграды, лишь бы усесться на тепленькую батарею»