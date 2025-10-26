«Это точно коты?» 20+ фото пушистых богатырей, которые не вписываются в рамки
Бывает так: берешь крошечного котенка — а вырастает существо, готовое тягаться своими размерами с овчаркой. Но следующие пользователи этим оказались ничуть не расстроены, а, наоборот, решили поделиться фотографиями своих питомцев со всем интернетом. Готовьтесь полюбоваться на мейн-кунов, сибирских кошек и норвежских лесных котов: поверьте, будет увлекательно и весело.
«Полюбуйтесь на кота моей двоюродной сестры»
- О боже! Держу пари, что в ближайшей округе не слышно ни одной птички. © rink_raptor / Reddit
«В моей квартире поселилось самое настоящее облако»
Посмотрите на этого богатыря
- Судя по морде этого котяры, на фото раньше было 2 человека, но он съел одного. © WhiteRabbit86 / Reddit
«Знакомьтесь, это мой норвежский лесной кот Гекльберри. Мы любим вместе наблюдать за птицами»
Обратите внимание: ручка окна с ключом. То есть котяра, судя по всему, уже совершал диверсии...
Решили перестраховаться, "свобода на замкЕ"!!!
«Если меня кто-то спросит, насколько большой мой кот, я покажу ему это фото»
«Я год назад взяла свою первую кошку породы рэгдолл и совершенно без ума от нее. Моя красавица уже выросла из всех лежанок, что я для нее покупала»
«Сдавайтесь, это мой кот!»
- Приятель, судя по выражению морды твоего кота, у него уже в печенках сидят твои выкрутасы. И если он и терпит их, то только потому что любит тебя. © KittyTootsies / Reddit
«Проснулся, задыхаясь, с этой 7-килограммовой рыжей горой на груди»
Познакомьтесь с несравненной Принцессой Пепперони. Уже по морде ясно, кто главный в доме
«Мой мейн-кун Шерлок стал очень привязчивым с того момента, как я родила. Ходит со мной по пятам. Приходится обнимать и носить на руках этого принца»
А это просто шикарная котейка в смокинге
Еще один кот королевских размеров
«Мой любимый громадина любит ложиться на мой бок»
«А мой похож на криминального авторитета»
«Полюбуйтесь на этого здоровяка, которого привели ко мне в ветеринарную клинику. Он весит 12 кг, а я ростом всего 155 см»
«Только посмотрите на размер этого котяры. К слову, его держит мой парень ростом около 173 см»
«Он как будто созерцает свое королевство»
«Мой кот в 3 и в 11 месяцев. Малыш, хватит расти»
- Признайся, ты просто уже побаиваешься этого льва.
А ваш кот тоже любит прикинуться манулом? Поделитесь фотографиями своих беспощадных, но таких горячо любимых хищников в комментариях.
«Моя подружка держит моего мейн-куна»
- Ой! Судя по морде кота, он явно замышляет месть! © Toonces348 / Reddit
«Он такой пухлый и глупый на вид, но я так его люблю»
«Не могу поверить, что ему уже 20 лет. Я взял его себе, когда мне было столько же»
- Обалдеть! Поделись секретом кошачьего долголетия. © catmomhumanaunt / Reddit
- Наверное, любовь к коту? Ну и я просто последние 6 лет встречался с девушкой-ветеринаром. © epecesedegnou / Reddit
Какой из котов впечатлил вас? Если вам понравилась статья, не пропустите и эту фотоподборку питомцев, чьи проделки превратили чей-то день в комедию.
Комментарии
Все коты - прелесть! Даже настроение улучшилось. Публикуйте, пожалуйста, больше фото кошек и собак - это настоящая терапия.
Уличная кошка по имени ХамудА (ударение на последний слог), По нашим подсчётам, ей около 20 лет!
Для кошки это вообще рекорд, для бездомной - Книга рекордов Гиннеса!
Я дала ей слово, что напишу о ней... И обязательно сдержу!
Очень мне нравятся такие подборки! Животные, которых любят и за которыми ухаживают, - прекрасны все
Она вообще красавица, наша ХамудА, просто фотки не совсем удачные....
Она постоянно делает себе "фен", у нее шерсть пушистая... Она воображалка, любит привлекать к своей персоне внимание.... Иногда
позволяет себя погладить, но без фанатизма....