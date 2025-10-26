«Это точно коты?» 20+ фото пушистых богатырей, которые не вписываются в рамки

Бывает так: берешь крошечного котенка — а вырастает существо, готовое тягаться своими размерами с овчаркой. Но следующие пользователи этим оказались ничуть не расстроены, а, наоборот, решили поделиться фотографиями своих питомцев со всем интернетом. Готовьтесь полюбоваться на мейн-кунов, сибирских кошек и норвежских лесных котов: поверьте, будет увлекательно и весело.

«Полюбуйтесь на кота моей двоюродной сестры»

О боже! Держу пари, что в ближайшей округе не слышно ни одной птички. © rink_raptor / Reddit

«В моей квартире поселилось самое настоящее облако»

Посмотрите на этого богатыря

Судя по морде этого котяры, на фото раньше было 2 человека, но он съел одного. © WhiteRabbit86 / Reddit

«Знакомьтесь, это мой норвежский лесной кот Гекльберри. Мы любим вместе наблюдать за птицами»

«Если меня кто-то спросит, насколько большой мой кот, я покажу ему это фото»

«Я год назад взяла свою первую кошку породы рэгдолл и совершенно без ума от нее. Моя красавица уже выросла из всех лежанок, что я для нее покупала»

«Сдавайтесь, это мой кот!»

Приятель, судя по выражению морды твоего кота, у него уже в печенках сидят твои выкрутасы. И если он и терпит их, то только потому что любит тебя. © KittyTootsies / Reddit

«Проснулся, задыхаясь, с этой 7-килограммовой рыжей горой на груди»

Познакомьтесь с несравненной Принцессой Пепперони. Уже по морде ясно, кто главный в доме

«Мой мейн-кун Шерлок стал очень привязчивым с того момента, как я родила. Ходит со мной по пятам. Приходится обнимать и носить на руках этого принца»

А это просто шикарная котейка в смокинге

Еще один кот королевских размеров

«Мой любимый громадина любит ложиться на мой бок»

«А мой похож на криминального авторитета»

«Полюбуйтесь на этого здоровяка, которого привели ко мне в ветеринарную клинику. Он весит 12 кг, а я ростом всего 155 см»

«Только посмотрите на размер этого котяры. К слову, его держит мой парень ростом около 173 см»

«Он как будто созерцает свое королевство»

«Мой кот в 3 и в 11 месяцев. Малыш, хватит расти»

Признайся, ты просто уже побаиваешься этого льва.

А ваш кот тоже любит прикинуться манулом? Поделитесь фотографиями своих беспощадных, но таких горячо любимых хищников в комментариях.

«Моя подружка держит моего мейн-куна»

Ой! Судя по морде кота, он явно замышляет месть! © Toonces348 / Reddit

«Он такой пухлый и глупый на вид, но я так его люблю»

«Не могу поверить, что ему уже 20 лет. Я взял его себе, когда мне было столько же»

Обалдеть! Поделись секретом кошачьего долголетия. © catmomhumanaunt / Reddit

Наверное, любовь к коту? Ну и я просто последние 6 лет встречался с девушкой-ветеринаром. © epecesedegnou / Reddit

