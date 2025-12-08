Когда чаша весов склонилась в сторону добра: 15+ житейских историй со справедливым финалом
47 минут назад
Мы часто слышим, что «добро всегда побеждает», но в жизни это срабатывает далеко не каждый раз. Однако истории, где справедливость все же берет верх — пусть порой и после долгой паузы, — заставляют нас верить в лучшее. В этой статье мы собрали как раз такие случаи, с приятным и закономерным финалом.
- Работали над очень крупным проектом. Большой босс собирает совещание, на который приглашает меня — он-то знает, что я в этом разбираюсь. Моя начальница — в ярости, ей-то хочется приписать все лавры себе. Ну вот и она и велела мне прийти, но сидеть и рот не открывать. Ладненько. Совещание. Я делаю именно то, что она мне сказала — сижу, молчу, делаю пометки в блокнотике. И вот наступает момент, когда босс начинает интересоваться деталями работы, а у начальницы-то ответов и нет. Пришлось мне прервать свое молчание. Начальница злилась, но поделать ничего не могла. © VisionAri_VA / Reddit
- Подруга начала липнуть к моему мужу при мне. Глазки строит, смеется над каждой его шуткой, даже если там смешного ноль, и при каждом удобном случае то за руку схватит «случайно», то на плече повиснет. Я наблюдала, думала, может, я накручиваю. Муж вроде ни сном ни духом, ведет себя как обычно, но эта мадам уже внаглую пристает. Потом вообще заявила: «Ой, а можно я у тебя мужа на денек украду, мне нужно телевизор повесить дома!» Я уже вдохнула, чтобы по фактам разложить, но не успела. Муж повернулся к ней и спокойно так, без агрессии: «Ира, не доставай, найди уже себе мужика». Она аж покраснела, ляпнула, мол она пошутила, схватила сумку и испарилась. А я сижу, смотрю на мужа и думаю — ну все-таки какой же он у меня красавчик! © Мамдаринка / VK
- Хожу в спортзал рано утром, потому что там в это время там пусто и спокойно. И вот пришла, начинаю пробежку, вокруг десятки свободных дорожек — как вдруг появляется какой-то парень, и выбирает тренажер прямо рядом со мной. Ладно, терпимо. Но он достает телефон и включает музыку на всю катушку. Я сначала намекнула: «Как же я люблю людей с наушниками...» — ноль реакции. Потом прямо попросила надеть наушники. А он мне: «Отвали от меня». Ну, хорошо же. Если он портит мою пробежку — я испорчу его. Он слушает рок 80-х, а я начинаю как можно громче петь K-Pop. А петь я совсем не умею, но энтузиазма хватает. Минуты через две парень не выдержал, схватил вещи и свалил в другой конец зала. © undercover_union145 / Reddit
- Развелась с мужем из-за его измен. Я человек добрый, поэтому просто спокойно ушла. Месть, истерики, обиды — это не про меня. Мы даже остались в хороших отношениях из-за общего сына. Но отомстить немного получилось. Как-то случайно встретила в ТЦ его друга, разговорились. И вдруг влюбились друг в друга. Прошло два года, мы планируем свадьбу. Бывший муж был, мягко говоря, в шоке, когда узнал, что мы с его другом теперь в отношениях. До сих пор злится. Неловко, но я ведь была свободна на тот момент, не изменяла ему. © Подслушано / Ideer
- Пришли с ребенком к педиатру поставить печать о допуске к занятиям в спортшколе. Приехали точно к своему времени. Уточняю: кто по записи? И тут одна девушка с ребенком сообщает, что сейчас пойдет она. Ведь, положено, по ее словам, что через одного должен заходить человек без записи, поэтому я должна пропустить ее. Говорю, мол, извините, у нас талон на 13:10 и сейчас заходим мы. А она заявила: «Сейчас пойду я и точка, я зайду, а тебя выставят из кабинета. Мне врач сказала, что мне без очереди!» Спорить не стала, спокойно зашла. А она влетела с нами и начала выступать. А доктор сказал, что если бы она записалась, то тоже могла бы прийти к назначенному часу — «Ведь свободного времени на сегодня куча». Мадам вылетела из кабинета пулей. © MsterCredo / Pikabu
- Знакомый несколько лет встречался с девушкой, планировали пожениться, откладывали деньги, чтобы переехать в теплые края. Не срослось — спалился на измене. Бывшая не растерялась — забрала половину накопленного, а потом пошла на помойку и подобрала там первого попавшегося кота. С ним и уехала.
- Работаю архитектором. Как-то на рабочем ноутбуке набросал файлик с приглашением на день рождения дочери. Это заняло, наверное, минут десять. Начальник засек меня и выступил на тему, что на рабочем компьютере я должен только работать. Я просто сказал: «Хорошо», потому что, ну, что еще я мог сказать? На той же неделе у меня была командировка в другой город, чтобы провести некоторые замеры в здании. Возвращаюсь и шеф спрашивает, скачал ли я уже фотографии из поездки, он хочет посмотреть на дом изнутри. А я говорю: «Нет, у меня же с собой был только личный телефон». Начальник был в ярости, но крыть ему было нечем. В итоге мне предоставили рабочую мобилу и еще раз оплатили поездку — перелет, отель и все прочее. © Few_Jaguar_9360 / Reddit
- В один из дней в магазин к моей подруге заходит молодая женщина и с ухмылкой сообщает, что она — любовница ее супруга: «Отпустите его, он вас не любит». Подруга лишь усмехается в ответ и заявляет, что может собрать вещи мужа уже завтра. Она рада, что больше не придется терпеть его и его родственников. Однако он будет выплачивать ей алименты. К тому же, вся недвижимость оформлена на нее. Эта любовница услышала всё, развернулась и убежала в слезах! С мужем подруга рассталась уже спустя два дня, но вся недвижимость, деньги и алименты достались, конечно же, ей. © Мамдаринка / VK
- Наблюдал ситуацию, как девушка на каблуках, видная вся такая, фигуристая, с возмущением говорила своей подруге: «Почему ты не носишь каблуки? Ты же низенькая. На тебя даже парни не смотрят из-за этого». Они прошли еще пару метров, и у девушки на каблуках сломался один каблук. Она упала, потащив за собой подругу. К ним подошел парень и первой помог встать невысокой девушке, а потом сказал: «Я слышал ваш разговор. Вот мой номер, приходи на свидание без каблуков, я люблю маленьких». Девушка на каблуках покраснела и стояла с недовольным лицом. © Карамель / VK
- Один парень повадился парковать свою машину на мое парковочное место в подземном гараже. Прошу, чтобы убрал, а он только ржет: «Да я ненадолго, скоро уеду». И вот как-то перед длинными выходными ситуация повторяется. Я вспылила и просто «заперла» его своей тачкой. Он прибегает и такой: «Переставь машину, мне надо ехать». И тут я ему заявляю: «Слушай, не могу найти ключи. Уже час ищу. Думала мастера вызвать, но выходные, дорого. Давай так — ты либо оплатишь его работу по двойному тарифу, либо жди, пока праздники закончатся, цены упадут и тогда я сама заплачу». Он попробовал мне пригрозить, что позвонит куда надо, а я ему: «Да делай что хочешь, приятель. Ты стоишь на моем месте — это будут твои проблемы». Через два дня я как бы случайно «нахожу» ключи и убираю машину. Он уехал, кипя от негодования, но с тех пор больше никогда не паркуется на моем месте. © Commercial_Stick1826 / Reddit
- Вот я как-то сидел себе спокойно в комнате, играл, как вдруг влетает мама с криками: «Целый день в своем компьютере сидишь — ничего не делаешь! Вот у нас раньше не было компьютеров и мы находили кучу способов развлечься!» и выдергивает питание из розетки. Эту картину наблюдала бабушка. А я сижу в шоке: что это было? Через время слышу крики уже на кухне, тихонько захожу. Мама: «Кто выключил мультиварку?! Там каша не сварилась еще!». На крики заходит бабушка и говорит: «Это я выключила. Вот мы раньше без плит ваших готовили, а уж без мультиварок и подавно! Ленивое у вас поколение, печи даже растопить не может», а затем посмотрела в мою сторону, улыбнулась и подмигнула. Больше мама мне ничего не говорила по поводу компьютера. © Палата № 6 / VK
- Весной муж велел мне собирать барахло и уматывать. Поехала на дачу — выкопать свои дорогущие саженцы. Ну и сыпанула во взрытую землю немного кое-каких семян. Осенью была в тех краях, а на доме табличка — «Продается». Соседка сказала, что бывший не может его никак сбыть даже за смешную цену, а все потому, что на эмоциях я посеяла семена кошачьей мяты. Думала, что она все равно плохо всходит — вырастет пару кустиков, будут приходить соседские коты, максимум — небольшое неудобство ему. А вышло так, что мята та не просто прижилась, а разрослась по всему двору и теперь там тусуются стаи котов и запах такой, что сшибает с ног. И выполоть ее не получается.
- Встречались почти 2 года, влюбилась по уши, а он сказал мне: «Я больше не хочу с тобой встречаться!» У меня земля ушла из-под ног. Весь мир перевернулся, слезы покатились градом. И тут любимый достает кольцо и продолжает: «Не хочу с тобой встречаться, хочу, чтобы ты была только моей». Через 5 лет я сказала ему, что в моей жизни появился другой и что я люблю его больше всех на свете. Муж стоял, остолбенев, даже слово не мог сказать, с трудом произнес: «Кто?!» А я ответила: «Наш сын или дочка, я пока сама не знаю». Вот она, сладкая месть! © Палата № 6 / VK
- У меня на работе была пара, которая каждый год делала коллегам новогодние игрушки своими руками. Меня они недолюбливали с первой встречи — почему, не знаю, видимо, что-то в мне их раздражало. Всем они дарили шикарные, продуманные украшения по интересам. Я — фанат «Звездных войн», это знают все. Но мне они подарили какую-то странную штуку, похожую на дольку апельсина или абстракцию. Было очевидно: подарок специально сделан, чтобы я почувствовала себя лишней. Я решила не устраивать сцен. Наоборот — повесила эту нелепую игрушку на самое видное место и с улыбкой рассказывала коллегам, что рада «случайному подарку». Коллеги сразу удивились: «Почему тебе не сделали что-то по Star Wars? Они же всем делают по их любимому фандому». А я такая: «Правда? Ну, наверное, просто не знали» — хотя это наглая ложь, потому что я буквально хожу вся в символике Звездных войн. Пара выглядела нелепо и даже попросила меня убрать игрушку. Я сделала вид, что не понимаю: «Почему? Это же столько стараний, ручная работа». Они аж кипели. Вывод простой: не давайте таким людям портить тебе настроение. Все и так видят, кто ведет себя по-детски — это их проблема, не твоя. © CuriousPenguinSocks / Reddit
- У меня дома — муж, который целыми днями работает из дома, и двое подростков. А я прихожу поздно: работа у меня тяжелая, времени мало, но готовить мне нравится — могу состряпать ужин минут за 20. Мы договорились: я готовлю, а они потом убирают кухню. Но по факту оказалось, что им на бардак наплевать. Они спокойно живут среди грязной посуды, а меня это бесит моментально. Я прихожу уставшая, а на кухне такой хаос, что сначала приходится все перемывать, и только потом можно готовить. Ругаться и напоминать я устала — толку ноль, а нервы только мои. В какой-то момент меня это достало. Стала есть на работе, а дома просто садилась с книгой. Когда начинались вопросы из серии: «А что на ужин?», я спокойно говорила: «Понятия не имею. Я не могу готовить в таком бардаке». И продолжала читать. В итоге ужин так и не появлялся, и все ели то, что найдут. Долго это не продлилось. Сейчас я прихожу — кухня блестит, посудомойка работает. Проблема решена. © CourageOk299 / Reddit
- Бывший расстался со мной, потому что считал меня недостаточно амбициозной. Он говорил, что ему нужна девушка, которая будет вместе с ним строить бизнес и идти к большим целям, а не просто «жить обычной жизнью». Прошло несколько лет, и я уже даже забыла о нем. За это время я успела найти хорошую работу, открыть свое дело и добиться успеха. И вот недавно я случайно встретила его в магазине. Он стоял на кассе с напитками и чипсами, а денег на все у него не хватало. Подошла, расплатилась за него, он меня даже узнал и сказал, что все вернет. А я ответила: «Да не нужно, это мой вклад в твой бизнес». © Карамель / VK
