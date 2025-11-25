17 историй о доброте, которая пришла, когда ее совсем не ждали

Вы-хорошие и честные люди.Но иногда бывает и плохая ситуация: эту карту кто-то нашел до Вас,выпотрошил и бросил. А Вас потом обвинят в краже. Поэтому я такую карту отношу в банкомат,неск раз ввожу неправильный пин-код,карта блокируется банкоматом, и владельцу на телефон приходит уведомление об этом.А он потом за ней сам приходит и забирает. Это меня так Сбер научил.