Вы-хорошие и честные люди.Но иногда бывает и плохая ситуация: эту карту кто-то нашел до Вас,выпотрошил и бросил. А Вас потом обвинят в краже. Поэтому я такую карту отношу в банкомат,неск раз ввожу неправильный пин-код,карта блокируется банкоматом, и владельцу на телефон приходит уведомление об этом.А он потом за ней сам приходит и забирает. Это меня так Сбер научил.
17 историй о доброте, которая пришла, когда ее совсем не ждали
Истории
15 минут назад
Иногда жизнь устраивает нам крошечные чудеса — тихие, незаметные и невероятно теплые. Именно такие истории мы собрали в этой подборке. Те самые, после которых на сердце становится светлее, а мир кажется добрее.
- Я стояла на остановке возле ЖК, когда там остановился автомобиль, и водитель предложил бесплатно подвести всех, с кем ему по пути. Когда я спросила, почему он так делает, он рассказал мне, что «много лет назад заметил здесь беременную девчушку: сама маленькая, а пузо уже на нос лезет, стоит, как воробушек под дождем — нахохлилась. Я ей предлагаю подвезти, а она сесть стесняется: я, говорит, вся мокрая и сиденье вам промочу. Я в таком шоке был, что она целый час под ливнем простояла в шортах и футболке, а люди мимо проезжали, и никто до меня не остановился, что теперь постоянно так подвожу людей. А недавно и мою беременную жену подвез какой-то мужчина и даже сумки ей помог донести до квартиры. Добро возвращается». Не стала ему говорить, что той девчушкой была я, а сейчас и я, и все мои друзья стараемся запускать такие бумеранги добра. © Мамдаринка / VK
- Вернулся муж с работы, протягивает банковскую карточку, говорит: «Вот, нашел». Схватил собаку, убежал с ней гулять, доверив мне поиски потеряшки. Решила начать поиски хозяина, а точнее — как стало понятно из имени на карте — хозяйки карты с элементарного: перекинула рубль с сообщением «Нашли вашу карту» и написала номер телефона. Буквально через пару минут — звонок. На том конце провода молодая девушка, очень взволнованная. Из разговора стало понятно, что она мама в декрете, ждет со дня на день поступление пособия. Сказала ей адрес, оказалось, буквально недавно была на нашей улице — там карту и обронила, далеко уйти не успела. Еще через несколько минут — звонок в домофон. На пороге милая девушка с маленьким рыжим шпицем на поводке. Понюхался с нашей лайкой, счастливой хозяйке вручили карточку и распрощались. А еще спустя какое-то время приходит денежка и сообщение: «Спасибо вашей семье». Вроде простая ситуация, любой на нашем месте так же поступил, но все равно очень приятно на душе от того, что получилось помочь человеку. © Ohuzhetarybka / Pikabu
- Моя жизнь перевернулась за одно мгновение. Это был обычный рабочий день, когда пришел курьер. В руках у него была небольшая коробка, а на лице — страх и волнение. Он отдал мне коробку и потянулся за чем-то во внутренний карман. Я открыл ее, а там лежала записка от моей жены, в которой говорилось, что она не смогла дотерпеть до вечера, чтобы сообщить мне эту новость. А еще там лежал положительный тест на беременность. Семь лет мы ждали этого момента! Я почувствовал, как на моих глазах выступают слезы. И тут стало понятно, за чем тянулся курьер: через мгновение он меня сфотографировал — это была личная просьба жены, чтобы запечатлеть мою настоящую реакцию. © mommdarinka
- Не так давно мы компанией поздравляли с ДР друга, весьма потрепанного этим годом в эмоциональном плане. Помимо основного подарка — камеры для записи покатушек на велосипеде — я попросила всех ребят, даже тех, кто не будет присутствовать (из других городов и из-за границы), написать искренние пожелания на листе бумаги, отксерить и прислать мне. Оформила тематические конверты, распечатала пожелания, запечатала письма и вложила в подарок. Мы отмечали маленькой компанией, и пока именинник занялся распаковкой писем, я увела гостей на кухню, чтобы сохранить некую конфиденциальность момента. Именинник скоро к нам вернулся. Письма тронули его до слез, и он еще несколько минут не мог говорить. Это настолько его тронуло, настолько подняло моральный дух. Прошло почти два месяца, а он до сих пор иногда вспоминает о подарке. Камера ему очень понравилась, но простые письма от друзей с порой небольшими, но искренними словами и пожеланиями оказались самым лучшим подарком. © Unknown author / Pikabu
- Я как-то, будучи малым — лет девять было, наверное, — шел из школы через рощу. Смотрю под ноги, а там что-то сверкнуло. Пригляделся — монеты, аккуратно смотанные скотчем. Нормальная такая стопка монет! Я аж прыгать начал, как сумасшедший, от счастья, что мне попался такой «клад». Уже в голове строил планы, как потрачу это богатство на сладости и газировку... И тут вижу чуть дальше впереди мою ровесницу и, как оказалось потом, ее маму. Они шерстили землю, пытаясь найти именно те деньги, которые нашел я. Это были деньги девчонки на музыкальную школу, которые она потеряла по дороге. Естественно, я отдал этот сверток пятаков хозяевам. Мама девочки благодарила меня минуты три, наверное, даже пыталась дать пару монет, но я отказался. Видя, как они до этого ползали на коленях в поисках денег, я не смог взять у них ни копейки. © Koby27 / Pikabu
- Этим летом я сама оказалась в числе тех самых «добрых людей из автобуса», когда на меня свалилась девушка. Мне удалось ее поймать и посадить, кто-то сразу побежал к кондуктору — автобус останавливать. Нашлись те, кто знал, как людей в чувства приводить, а на вопрос «есть ли вода у кого» с разных сторон подсунули аж пять бутылок. Никто не ушел, даже когда ее на время вывели на улицу. Нам с ней оказалось выходить на одной остановке (я — по делам, она — домой), я довела ее до дома и попросила написать мне, как она себя чувствует, когда поест, — дала свой номер. Пока мы ехали до ее остановки, она только улыбалась и тихо шептала: «Какие же вы классные, люди». Мы болтали по дороге, а на прощание она меня крепко обняла и даже назвала солнышком. Одно из самых теплых воспоминаний. © Elliada / ADME
- Об этом знает только моя мама. У моей двоюродной сестры намечался праздник, и вся семья скидывалась. Мама собиралась купить торт, но оказалось, что он стоит каких-то сумасшедших денег. А я как раз копил на что-то... уже даже не помню, на что именно. В итоге я отдал свои накопления, чтобы оплатить торт, и, честно говоря, это было потрясающее чувство. © FemurLemur206 / Reddit
- Было это лет четырнадцать назад. Ради развлечения пошли мы с девушкой на ближайший пруд уточек покормить. А в кошельке лежала только одна большая купюра, и очень не хотелось ее разменивать. Все вот эти истории, что как только разобьешь, так деньги быстрее тратиться начинают, а так вроде лежат, карман оттягивают. А еще тогда были передвижные палатки — мы в такую и пошли за хлебом. Стоим около нее и достаточно долго собираем по всем карманам мелочь на булку. А рядом — очередь. И вот из нее выходит к нам какой-то мужчина в возрасте и спрашивает: «Ребята, может, вам помочь?» И тут-то картина сложилась: как мы выглядим со стороны и как неожиданно и приятно было получить предложение помощи от незнакомого, но неравнодушного человека. Уточек мы так и не покормили, так как на пруд приехала какая-то проверка, но это уже совершенно другая история. © CrioLion / Pikabu
- В моем городе часто бывает сильный ветер, который сносит с ног даже взрослого человека. Шла домой, увидела маленького мальчика, которого уносило в сторону дороги, подбежала, схватила его, провела до двора, закрывая от ветра. Казалось бы, ничего сверхнеобычного, но с того дня я теперь всегда стараюсь помочь людям, даже если мне совершенно в другую сторону, даже если я опаздываю по своим делам...© Подслушано / Ideer
- Как-то в детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях, конечно же, я усердно рисовала красками на холсте и выполняла нужные задания, но дома обычный холст казался мне очень скучным, поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и дорисовывала туда всякие орнаменты. Мама с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, что это ее дочь такая талантливая. Тогда этот мамин поступок очень меня воодушевил, и поэтому когда я росла, я делала все, чтобы стать дизайнером. Сейчас у меня много разных высокопоставленных клиентов, но для меня навсегда останется самой большой гордостью мой первый и самый важный клиент — это моя мама. © Не все поймут / VK
- Мне нравится в свободное время заходить в библиотеку возле дома и читать там. Недавно, когда я читала Бальзака, нашла в книге закладку, на которой были отмечены номера страниц. Начала поочередно открывать указанные страницы. На каждой из них были обведены некоторые слова. Тогда я взяла бумажку и записала слова по порядку. И вышло вот такое предложение: «Прекрасная миледи, вы согласны стать моей женой?» Я, очарованная увиденным, подошла к библиотекарше, и она мне рассказала историю о том, как 30 лет назад молодой человек сделал своей любимой предложение. © Не все поймут / VK
- Где-то два года назад шла с рынка и проходила мимо барахолки. Увидела там старенького дедулю, который продавал картину, пожалела его, купила. Через пару недель ко мне пришел мой дядя, который разбирается в антиквариате и сказал, что эта картина стоит немалых денег. Еле-еле нашла того дедулю, рассказала все ему, помогла продать картину. У него аж слезы на глаза наворачивались, когда он узнал, что может теперь жить так, чтобы не надеяться на пенсию. Сразу после нашего прощания он побежал в супермаркет за продуктами, чтобы набить холодильник. Предлагал взять половину суммы, но я отказалась. Хочется, чтобы дедушка пожил для себя и насладился тем, о чем давно мечтал. © Не все поймут / VK
- Воспитываю сына одна. У него была единственная пара осенних сапожек — любимые, но уже порядком изношенные. Сегодня мы шли из садика, играли, прыгали по лужам, и в какой-то момент он их окончательно порвал. Я немного расстроилась: ну что ж, придётся думать, чем их заменить. И мимо проходила соседка, посмотрела на меня, на сына и попросила зайти вечером. Вечером я к ней пришла, а она протянула мне коробку с новой, почти неношеной детской обувью. Оказывается, у нее тоже сын есть, он вырос, а вещи совсем новые остались. Слава богу, что этот мир не без добрых людей! © Мамдаринка / VK
- В июле купили сыну классные ролики. Неделю он покатался в них, а потом вернулся уже без роликов. Сказал, что забыл во дворе, вернулся, а их нет. Мы с мужем не поверили, потому что сын ответственный, никогда не теряет ничего, не забывает. Подумали, что старшие ребята отобрали, а он не хочет нам говорить. Не стали ругать или допрашивать, просто смирились с этим. Но где-то через дня два мы шли с сыном с рынка, и я увидела нашу соседку из неблагополучной семьи, которая каталась на этих роликах. Впервые видела, что она улыбается и действительно счастлива. Сын сразу же пошел на опережение, говорит мне: «Мам, только не забирай их у нее, пожалуйста. Мне и без роликов хорошо, а для нее не жаль, потому что родители ей точно такие не купят!» Конечно же, я ничего против не имела. Оставили ролики девочке, а сыну собираемся новые взять. Довольна тем, что у меня такой добрый сынуля! © Не все поймут / VK
- Мне как-то раз кондуктор уступила место. Лет 15 назад это было, я тогда работала на заводе, 10 часов на ногах и до дома автобусом примерно час. Ехала после очередной смены, автобус битком, а я ног не чую, спина отваливается, аж в глазах темнеет. Но не просить же уступить мне место, я совсем еще юная была. В общем, через пару остановок кондуктор вгляделась мне в лицо и без лишних слов потащила меня на свое место. А сама поехала дальше стоя. И вот 15 лет прошло, а я все еще помню вас, чудесная женщина, и запредельно благодарна. © AllyDy / Pikabu
- Не передать словами чувство тепла и счастья! Вчера повела мам (свою и мужа) в театр. Они — радостные, немного взволнованные в ожидании постановки. После чудесного спектакля предложила продолжить вечер в ресторане. Мамы дружно закивали головами, и мы еще пару часов провели в уютном месте, за вкусной едой и бокалом вина, обсуждая увиденное. И как же они радовались принесенному десерту с мороженым — как маленькие девочки, честное слово. Знаете, может, это не исполнение заветной мечты, не путевка в Париж, но что-то теплое и искреннее в душе. Осознание того, что ты можешь позволить себе подарить мамам такой вечер, когда они не задумываются ни о чем, просто отдыхают и радуются жизни, дает повод улыбнуться, глядя на их счастливые лица. И вспомнить, как они, когда мы с мужем были их маленькими детьми, устраивали для нас подобные вылазки — в цирк, тот же театр или парк с аттракционами и мороженым. А теперь для наших мам это делаем мы. © Палата № 6 / VK
- Сегодня у дочки (1.9) было первое путешествие в метро. Переживала, что испугается и начнет плакать, но нет — все обошлось. Сидим мы, значит, а напротив парень с девушкой, дочка и так глазки построит, и ладошку протянет для пятюни, и песни петь ему начала. Девушка хохотала в голос, а потом выдала: мол, чего тушуешься, смотри, какая девочка, знакомься давай, и теща ничего, молодая, симпатичная будет. Весь вагон уже хихикал вполголоса, когда моя мамзель, серьезно смотря на парня, громко крикнула: «Смотри!» и засунула палец в нос. © Мамдаринка / VK
А с вами случались подобные истории? Или вы для кого-то стали настоящим героем? Расскажите в комментариях, мы будем рады почитать.
