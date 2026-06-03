И даже не будет продолжения а-ля «теперь уже общему внуку помогаю задачки школьные решать»??🤣
17 жизненных историй из офиса, где каждый рабочий день превращается в сценарий для комедии
Офисные будни часто кажутся нам рутиной: бесконечные дедлайны, утренние планерки. Но именно тут случаются самые смешные и неожиданные ситуации, которые просто не хочется забывать долгие годы. То строгий гендир окажется героем остросюжетной истории, то коллеги устроят такое, что весь офис будет смеяться еще неделю. Понедельник — день тяжелый, но с нашими живыми историями он станет немного светлее. Ведь офис — это место, где скучать уж точно не приходится.
- Год, наверное, 1997. Я работал в юридической фирме экономистом. И была у нас коллега, которая выполняла работу типа секретарши-машинистки. Такая приятная девушка. Она училась заочно где-то на экономическом факультете, выполняла какие-то работы, экзамены и т. п. И тут как-то приходит ко мне с просьбой решить ей задачки по вышке. Я в шутку сказал:
— За поцелуй сделаю.
Она хихикнула и отдала мне листок. Ну я вечером пришел домой, за полчаса все решил. Дело было в пятницу. В понедельник прихожу на работу, отдаю ей решение — «спасибо-спасибо», ну и я забыл. Вечером она встречает меня у офиса и, не говоря ни слова, жарко целует. Не просто чмокает, а именно нормальный поцелуй.
Я, опешив, спрашиваю:
— Что это такое было?
— Ну как, долг отдаю.
И тут я понял, что продешевил.
- Зашел к нам сегодня директор на производство и увидел рассыпанную таблетированную соль для системы водоподготовки нашей котельной. Глаза его в истерике закатились. Он дал указание главному энергетику разобраться и доложить (кому следует). А главный энергетик решил ответить так, чтобы больше к нему не приставали. Он собрал всю рассыпанную соль и взвесил ее. Получилось порядка 120 граммов. Узнав у снабженцев стоимость соли, он путем нехитрых расчетов получил стоимость просыпавшейся соли — 2 рубля 76 копеек. Изучив мешок, главный энергетик выяснил, что его погрызла крыса. В итоге был рожден акт о порче имущества: «В результате действий неустановленных лиц (предположительно грызунов) пострадало имущество предприятия, а именно: 120 граммов таблетированной соли. В ходе осмотра мешков были выявлены дыры (отверстия) от зубов грызунов, через которые и просыпалось незначительное количество материальных ценностей». Дальше шел расчет материальных потерь и предложения по недопущению подобных инцидентов в будущем. Короче, акт руководству еще не передан, но посмеялись мы славно. Так и живем!
Кому-то спешно. Но я реально сталкивался с подобным.
Работал кладовщиком в одной компании. Один супермаркет делал возвраты и присылал крошки печенья, пряников и т.п. из коробок. Можете представить? Взять условно 20 ящиков печенья, собрать из них по сути пыль и оформить, как "бой". Вес был десятки грамм на десятки кг, кроме случаев реально побитого печенья. Послать на 3 буквы? Нет, хозяин того супермаркета был другом нашего босса. И стабильно, раз в неделю мы оформляли такие возвраты. И самое смешное, отправляли отсчет на эти граммы в головной офис в другой город. Ведь каждая накладная, каждый привоз содержал несколько наименований и на это уходило куча бумаг.
Мы даже в деньги переводили все эти возвраты. Бумага выходила дороже.
- Работая начальником снабжения на заводе, получила задание от гендиректора перемерить длину 3 кг гвоздей, закупленных для склада, и представить сравнительную таблицу, чтобы убедиться, что гвозди соответствуют ГОСТу. Передать задание менеджеру я не могла: было велено лично сходить на склад с линейкой.
Штангенциркуль в руки, рандомная пятипроцентная выборка (при массе гвоздя 15 г в трёх кг -это десять гвоздей).
Затем взять ГОСТ, посмотреть допуск на длину и распечатать листочек в Ворде.
Это нетрудно даже для чистых гуманитариев. В чём проблема-то?
«В офисе сделали такую конструкцию. Теперь холодными потоками можно управлять точечно»
- Приезжаю в центральный офис из удаленного подразделения, а в офисе какая-то движуха: все что-то активно обсуждают. Оказывается, кто-то спер у генерального из холодильника бутерброды с семгой. И вот образовался отряд девочек-добровольцев, которые ходили по кабинетам и в прямом смысле принюхивались ко всем на предмет запаха семги. И теперь у нас появилась поговорка. Когда, к примеру, коллега берет мой комплект для обжима витой пары, я ему говорю:
— Роман, а не попахивает ли от тебя семгой?
- Прихожу как-то устраиваться в одну контору, которая является региональным отделением крупной компании. Собеседование проводит молодой парень. Начинает задавать какие-то странные вопросы и давать тесты для первоклассников. А еще всякие приколы вроде: встать со стула, не подгибая ноги под него и не наклоняя корпус, поймать купюру, пролетающую между пальцев, и так далее.
Посмотрел я на это дело и говорю:
— А ты сам-то эти тесты сделать сможешь?
— Конечно. Я же здесь работаю, значит, прошел все эти испытания.
— Сомневаюсь, потому что эти тесты выполнить невозможно в силу законов физики.
Понимая, что мне тут уже ничего не светит, начинаю его троллить.
— А теперь разрешите представиться. Сергей Семенович. Я работаю в вашей головной московской компании «тайным покупателем». И если вы сейчас не выполните все те тесты, которые требовали от меня, будете уволены за некомпетентность. Напоминаю: выполнить их физически невозможно. Вот это был взгляд. Сказав, что приду завтра и у него есть вся ночь для тренировок, я ушел. Думаю, это была самая длинная ночь в его жизни.
- В офисе девушки замутили нам соревнования. В том числе — конкурс на самолетик, который пролетит дальше всех. Все мужчины немедленно начали делать самолеты — как обычные, так и самые разнообразные: с узкими и длинными крыльями, с широкими и большими, вытянутые, квадратные. Вариантов было, наверное, пару десятков. Летели все предсказуемо по-разному, но каких-то выдающихся рекордов никому добиться не удалось. Начальник отдела разработки спросил у девушек-организаторов только одно:
— Есть ли какие-то требования к форме самолета?
Получив отрицательный ответ, он просто скомкал лист бумаги в плотный шарик и запулил его дальше всех. И выиграл конкурс.
«Магнит на холодильнике в офисе»
За выходные в холодильнике ничего с едой не случится. Даже торты выдерживают.
Паранойя какая-то.
- В 90-е годы, когда никаких 1С еще не было, мой друг написал программу для оформления платежек какой-то дружественной фирме. И там требовалось печатать сумму прописью. Друг сам написал функцию, которая превращала число в название. Но поскольку разбираться в квинтиллионах ему было неинтересно, после какой-то астрономической суммы программа любое число преобразовывала в «дофига». И так оно все и работало, пока у кого-то в бухгалтерии не залипла кнопка. Никто не увидел лишние нолики, и на бумажном документе гордо отпечаталось: «дофига рублей 00 копеек». Слава богу, это спалили раньше, чем бумага ушла в банк. Знатных люлей выписали бухгалтерам, а функцию «дофига» в программе так и сохранили — на всякий случай. Работает же!
- Захожу в буфет на работе, стоит айтишник, ковыряет кофемашину. Говорит: «Тут только капучино да латте в режимах, как мне просто молока-то налить?» Смотрю, он правда всерьез озадачен. Не отводя взгляд беру пакет молока и наливаю. Говорю: «Хватит?»
Вы бы видели эти глаза.
- Есть у нас на работе одна девушка. Рассказала, что хочет свою тетю к парикмахеру записать, а куда — не знает. Я предложила поспрашивать у коллег. Она подошла к бухгалтеру:
— Татьяна Андреевна, вы к какому парикмахеру ходите?
— Да вот туда (называет адрес).
— Поняла, значит, этот салон вычеркиваю.
И уходит. Бухгалтер до сих пор с ней не разговаривает.
«Щепотка офисного юмора»
- У меня такая коллега: ездим вместе на работу, заезжаем в кафе. Беру себе порцию сырников (две штуки).
— Тебе взять сырников?
— Нет, не хочу.
Приезжаем через пятнадцать минут на работу. Я грею сырники, наливаю кофе, сажусь есть.
— Ммм, какие вкусные сырники у тебя...
— Да ваще.
— Я вообще-то намекаю, что я тоже хочу.
— Я же у тебя спрашивал, ты отказалась.
— Я тогда не хотела, теперь хочу.
— Ну тебе я сырников не взял, тут только мне.
— Сочувствую твоей жене, с таким, как ты, я бы в жизни не жила.
- У нас на одном из прошлых мест работы молодой эникейщик устроил забастовку. Что-то в бухгалтерии накануне ЗП навернулось, и он там половину дня проковырялся. А вечером к нему кадровик заходит и сует на ознакомление акт отсутствия на рабочем месте. Парень справедливо возмутился:
— Да какое отсутствие? Я в соседнем кабинете неполадки устранял!
— Ничего не знаю, я дважды заходила — ты отсутствовал.
Эникейщик отправился с этой бумажкой к руководителю. Правда, поддержки там не нашел.
Но спустя некоторое время звонит ему кадровик.
— Ой, Витюша, а у меня что-то принтер не печатает!
— Ну, приносите, я посмотрю.
— Как это «приносите»? А ты сам зайти не можешь, что ли?
— С удовольствием бы зашел, но мне с рабочего места отлучаться нельзя.
Она в крик: мол, обязан, это твоя работа! А парень ей в ответ: «А мне не особо хочется на каждый выход из кабинета объяснительные писать». После этого организовали целое собрание в кабинете, где с умным видом постановили, что характер работы эникейщика не предполагает непрерывного нахождения в своей каморке. Признали, что акт был лютым перегибом. И жили все дружно и счастливо, пока их не сократили в один день.
Правильно поступил! Респект и уважение. Пословица гласит:
Не плюй в колодец, пригодится водички напиться!
- Была у меня на работе молодая девушка-вегетарианка. Она всегда заглядывала в тарелки коллег и непременно комментировала: «У тебя гуляш? А ты не думала о коровах, которых для этого...» При этом сама ежедневно заказывала в кафе одно и то же: 2 куриные котлеты и какой-нибудь овощной салат. На наше искреннее недоумение: «Таня, но ты же сама ешь курицу!» — она спокойно и гордо отвечала: «Курица — это не животное! Ее можно есть веганам!»
«Офисный работник Вика»
- Сижу сегодня с утра на собрании. Начальник цеха вещает нам, что из-за большого количества технических неисправностей мы сильно просели по плану, и дана команда сверху — от начальника производства — найти, за что лишить премии как можно больше народа, чтобы компенсировать. Проходит полчаса, по цеху идет комиссия с начальником производства и ТБшником. У всего народа в цехе на участке порядок, спецодежда и СИЗ в порядке. И тут им навстречу идет гендир. И с довольной, ехидной улыбочкой подходит к этой толпе.
— Товарищи, а что это мы без каскеток и беруш в цехе гуляем?
— Ну так линии же еще не работают.
— Работяги вон по всей форме, а вы что, рыжие?
Подходит к ТБшнику, наступает ему на ногу.
— Герман Львович, а чего это в обуви железных носов нет? ТБ нарушаете?
Всю эту толпу в 20 с гаком человек во главе с начпроизводства он на 100% лишил премии. Инициатива по лишению премии шла от начпроизводства. Просчитался, но где...
- Коллега надумала увольняться, а мы ее подбодрили. Зашла она к начальнику, а он у нас мужик грозный. Ждем. Проходит десять минут — тишина. Двадцать — ни звука. Мы уже не на шутку забеспокоились, звоним ей, не отвечает. В итоге не выдержали, придумали какой-то предлог и решили зайти. Я открываю дверь и замираю на пороге. Картина маслом: сидят они вдвоем и обнимаются! У начальника глаза на мокром месте, бедняга реально расстроился из-за ее ухода, а коллега его по плечу гладит и успокаивает. Такого я еще ни разу в жизни не видела!
Может быть сам решил уволиться!!! Вот она его и утешала. Прямо Табаков из ,, Человек с бульвара Капуцинов ".
«Когда коллеге не нравится, что твои вещи лежат на его столе»
Где какие вещи лежат -мне без разницы. А вот пялиться весь день друг другу в лицо ...
- В детстве у меня была подруга, которой стоило только рассказать секрет и добавить: «только никому не рассказывай», как на следующий день его уже знала вся страна... ну, или хотя бы вся школа. Общаемся до сих пор, работаем вместе. Недавно я поняла, что хочу повышения, и рассказала ей «по секрету», что прошла курсы повышения квалификации, и там меня пригласили на должность выше и предложили зарплату лучше. На следующий день «секрет» узнал весь офис и, конечно же, босс. А уже через полчаса я была в кабинете начальника, который предложил мне повышение по должности и зарплате. Спасибо, подружка.
- Был я единственным мужиком в коллективе, все остальные — девушки. И, естественно, мужской уборной пользовался только я, у девочек были свои две. И вот мой день рождения. Словами не передать, как я офигел от сюрприза коллег-девушек! Они просто поменяли табличку «М» на персональную вывеску «Серега». Признаюсь честно, что за свои 25 лет мне ни разу не дарили что-то, что затмило бы собственную уборную в офисе!
- Устроилась на новую работу начальником отдела. Выдали солидный кабинет. Только вот стала замечать, что коллеги странно на меня смотрят, в кабинет не заходят. Пыталась выяснить у зама, тот покраснел, пробормотал, что все отлично и убежал. В итоге доперла сама, когда пошла в пекарню напротив нашего бизнес-центра. Там у окна стоят высокие барные стулья, где все наши обычно тусуются. И мой кабинет видно, как на ладони. Весь отдел уже неделю просто наблюдает, как я каждый вечер кручу огромный хулахуп.
Ну крутит начальница обруч на работе и..? Как это должно отпугивать сотрудников!? Пояснительную бригаду, пожалуйста.
А вот еще подборка смешных офисных историй, которые поднимут вам настроение на весь день: