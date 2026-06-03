17 жизненных историй из офиса, где каждый рабочий день превращается в сценарий для комедии

Кому-то спешно. Но я реально сталкивался с подобным.

Работал кладовщиком в одной компании. Один супермаркет делал возвраты и присылал крошки печенья, пряников и т.п. из коробок. Можете представить? Взять условно 20 ящиков печенья, собрать из них по сути пыль и оформить, как "бой". Вес был десятки грамм на десятки кг, кроме случаев реально побитого печенья. Послать на 3 буквы? Нет, хозяин того супермаркета был другом нашего босса. И стабильно, раз в неделю мы оформляли такие возвраты. И самое смешное, отправляли отсчет на эти граммы в головной офис в другой город. Ведь каждая накладная, каждый привоз содержал несколько наименований и на это уходило куча бумаг.

Мы даже в деньги переводили все эти возвраты. Бумага выходила дороже.