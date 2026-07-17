12 часов не протянуть на чае, да еще и с вафельками? Жрать надо меньше, особенно в поезде. Представляю, как он поедал весь этот бабушкин набор все 12 часов!
15 историй из поездов, пропитанные запахом вареных яиц и позвякиванием ложечки в стакане
Народное творчество
17.07.2026
Путешествие на поезде для многих — это особая часть отпуска. Стоит услышать стук колес, увидеть за окном мелькающие поля и леса, и настроение сразу становится совсем другим. Кто-то едет к морю, кто-то на дачу, кто-то навещать родных, а кто-то просто отправляется навстречу новым впечатлениям. И почти каждая такая дорога запоминается душевными попутчиками и теплыми моментами. Читая эти истории, так и слышишь стук колес и неспешные разговоры под чай из фирменного стакана. Именно из таких маленьких радостей и складываются самые живые воспоминания о летнем отдыхе.
- Ехал в поезде в Цхалтубо. Плацкарт. Соседи — бабушка с внуком лет 5-6. У них была с собой кастрюлька с котлетами. На второй день котлеты закончились. Бабушка помыла кастрюльку и положила на столик. Бабуля всю дорогу вязала, а мальчишке, видимо, стало скучно. Он надел кастрюльку на голову и начал ходить по вагону, стуча по ней ложкой, выкрикивая: «Я — космонавт». Это продолжалось минут 10-15. Ну, ребенок есть ребенок. Все понимают и как бы внимание не обращают. Тогда он подходит к своей бабуле, и говорит ей: «Бабуль, я правда похож на космонавта?» Ответ бабушки: «Ты похож на мальчка с кастрюлей на голове». Кто-то смеялся в подушку, кто-то с загадочной улыбкой внимательно смотрел в окно.
Можно люблить поезда за теплую, непередаваемую атмосферу детства. За дзен, который ловишь практически сразу, за мягкое укачивание и абсолютно непонятный бубнеж машиниста, словно ты и правда младенец
- Еду одна, ночь, верхняя полка. Снизу подсела бабка — ворчливая, всю дорогу меня поучала: и сидишь не так, и одета не по погоде, и замуж пора. Я уже мечтала, чтоб она вышла поскорее. На своей станции она сунула мне в руки кулек и буркнула что-то под нос. Открываю, а там шерстяные трусы и мягкие вязаные носки.
ADME
- Ехали на поезде с юга, на очередной станции купили у местных большой пакет местных грецких орехов, 3 кг примерно, в плотном, непрозрачном пакете. Я зашла в вагон с орехами, сын у меня и спрашивает: «Мам, а зачем ты купила столько яиц?»
Кому-то повезло с соседом
- Ехала в поезде с котом. Я расслабилась, заснула. Просыпаюсь — ну дела, кот сидит на соседней полке на соседе и лижет ему лысину. Я вскочила и давай извиняться! А сосед стал требовать оставить кота на нем: его все устраивало.
- Собирался на поезд, сто раз проверил сумки и документы перед выходом из дома, вроде бы ничего не забыл. Уже в поезде понял, что хочу есть. Начинаю рыскать по сумкам, а там пусто! Я еду забыл взять! У проводницы только чай, кофе и вафельки, на этом я 12 часов не протяну, но думал, что дотяну до первой долгой остановки. Вышел в каком-то городе, иду покупать себе беляш, а там наличка нужна, у меня все на карте. Но мне повезло, потому что там же ко мне в купе подсела одна бабушка, которая прям настойчиво предлагала перекусить с ней, а я и не сильно отказывался, ибо уже проголодался. Она стала моей спасительницей, яйца достала, курочку, огурчики домашние, колбаску, хлебушек бородинский. И это все в поезде... Невероятно вкусно, атмосферно и душевно! Эта бабушка спасла мою поездку.
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Ну разве можно представить поездку без этого подстаканника
ADME
- Помню, когда сын маленький был (года 2), поехали мы к родне в Новосибирск. Взяли купе. Получилось так, что ближе к конечной вагон уже полупустой был, ну, мелкий и рассекал по нему на радостях. И заодно общался со всеми. Мы его периодически за уши из очередного купе вытягивали и извинялись перед пассажирами. А одна дама, по виду вузовский преподаватель, начала читать нам лекцию, что не надо одергивать ребенка, пусть общается с кем хочет. Ну он и пошел к ней общаться, мы его не забирали. Короче, минут через 30 нам сдали детку обратно, а дверь купе та дама закрыла изнутри на замок. Так и ехала.
- Однажды мы студенческой тусовкой поехали на плацкарте из Екатеринбурга в Тюмень. С нами была мажористая девочка, которая в свои 22 года ни разу не ездила в плацкарте, только на самолете летала. У нее был культурный шок, натурально.
Начинается новый день
- Была у подруги, должна была уезжать на поезде 16-го мая, но решила, что погощу еще, и поменяла билет на 18-е число. Встретила в этом поезде своего будущего мужа. В октябре уже поженились. Родилась дочурка. Что бы сейчас было, интересно, не поменяй я тогда билет, даже думать не хочу. День, который изменил все.
- Ехала ночью в поезде на верхней полке. Уже почти уснула, как вдруг чувствую: кто-то стаскивает мою куртку! Я перегнулась вниз и грозно зашипела: «Вы что себе позволяете?!» Мужчина с нижней полки аж побледнел: «Простите, пожалуйста». И тут я поняла, что зря устроила драму. Оказалось, во сне уронила куртку, которой укрывала ноги. Он пытался вернуть куртку хозяйке. А я спросонья не разобралась. Потом долго извинялась и даже угостила соседа шоколадкой. Вместе посмеялись и помирились.
ADME
Семья перезжала из Байконура в Краснодар. Ехали на поезде с 4-мя котами и одной пожилой собакой
Животные вели себя отлично и с любопытством смотрели на пейзаж за окном.
- В 1986 году ехала на Кавказ в общем вагоне. Было много молодежи, и все зависали в нашем отсеке — общались, рассказывали анекдоты, потом все пошли смотреть фильм в отдельном вагоне (тогда новинка была). Сдружились. Общение было чистое, без подкатываний со стороны парней, не знаю, бывает ли сейчас такое.
Елена Луценко / Dzen
Вот такую красоту можно снять в 6 утра, коридор купейного вагона
- Я как-то ехала с друзьями родителей — отец и сын. И они потом маме предъявили, что я читала любовный роман и... о ужас, не знаю даже, как сказать... не постелила им белье! Роман, кстати, был типичным для того времени чтивом в стиле Джеки Коллинз.
Путешественница — кошка из лукошка! Не только люди любят смотреть в окно
- Мне как-то в попутчицы попалась женщина в возрасте, музыку она слушала в наушниках, правда, периодически завывала с нижней полки что-то вроде: «Ночная кобыла-а-а!». А вообще, интересная женщина.
- У меня попутчица включила на повторе «Somebody That I Used To Know», а сама уснула. Первые два часа раздражало, за остальные 12 часов стала любимой песней.
Виды из окна поезда — как отдельное произведение искусста
- Я однажды ехала в купе с мужчиной вдвоем. Проснулась утром одна, он, видать, уже вышел, а на мне одеялко. Тепло и приятно. В другой раз ехала, проснулась утром рано. Смотрю, парень молодой спит, весь скукожился под пустым пододеяльником. Встала, достала одеяло, накрыла. Вот такой он, бумеранг добра.
А это из поезда виден Байкал
- Ехал в поезде, плацкарт, ночь. Напротив — мужик лет пятидесяти, с виду суровый, всю дорогу молчал, в окно смотрел. Часа в два ночи я проснулся — он сидит, телефон держит, на экране фотографии смотрит и тихо так улыбается. Сам себе, в темноте. Я не видел, что на фото. Может, дети, может, внуки, может, кто угодно. Но эта улыбка — она была такая тихая и настоящая, что я лежал и думал: вот у человека есть что-то свое, теплое, и он везет это с собой в ночном поезде.
Вот что у нас есть еще из летнего и приключенческого:
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