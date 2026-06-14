Про паренька, который работал в пункте выдачи и мама приходила с проверками, точно было. А это новый уровень, не "где", а "с кем". А то вдруг тридцатилетнего мальчика научат плохому)) 🤫
20 юморных историй от людей, чей рабочий коллектив превращает будни в уютную комедию
Когда люди проводят вместе по восемь или даже больше часов в день, рано или поздно начинают происходить забавные вещи. То шеф случайно отправит сообщение не туда, то коллега придумает смешной розыгрыш. Ну а со временем такие ситуации становятся теплыми воспоминаниями, которые мы трепетно храним и часто обсуждаем с друзьями и родными.
- Привели к нам в офис молодого человека на смотрины. Парню 33 годика. Папка у него сильно богатый, попросил пристроить дитя, чтобы делом занималось. Мой босс устроил встречу с управляющим дочерней компании, передав решение ему. Так вот. Проходит час после встречи и управляющему звонит мама мальчика. Говорит: «Мы с его сестрой хотим прийти и посмотреть, с кем он будет работать». Сказать, что мы изумились, это ничего не сказать. Во-первых, мальчика развернули со словами «мы подумаем», а во-вторых, что, так можно было?
"Шефу надоело приходить на работу первым. Вот как он оформил офис к появлению коллектива"
- У нас в начале 2010-х работал Дима Варенье. Фамилия такая — Варенье, его еще иногда называли Варенье, с ударением на последний слог, на французский манер. Простой улыбчивый парень. А трудился он в финансовом отделе. И как-то раз звонит из банка, куда поехал отвозить какие-то документы, и говорит: «Алло, это Варенье, я в банке».
- Как-то я в мессенджере добавила статус «Все надоело, хочу на море. Или в деревню. Или в тайгу. Лишь бы подальше». И кто-то прокомментировал, мол, можно с тобой, тоже сил нет. Долго вспоминала, кто это. А это у меня в контактах затерялась HR, которая когда-то проводила собеседование.
«Офисный домик интроверта. Идеально подходит для опенспейсов»
- Работала у нас девушка, была руководителем одного из отделов продаж. Ехали мы как-то с ней из командировки. На трассе на разделительной полосе стояли высокие фонарные столбы с двумя фонарями — один нам светил, другой — встречным машинам. А на одном участке пути были низкие столбы с четырьмя фонарями, по два на каждую сторону. Я возьми да и ляпни: «О, новые фонари уже высадили!» В глазах девушки недоумение. Я начинаю фантазировать, мол, весной низкие фонарики высаживают, как рассаду, а к осени они вытягиваются, две лишних лампы сбрасывают и становятся полноценными фонарями. Она абсолютно искренне спросила: «Что, правда?!»
- Я был с коллегами в командировке в Корее. Утром в гостиничном кафе официант нас спросил, какой завтрак мы будем — континентальный или английский. Все выбрали континентальный, а я английский. Пока еду не принесли, менеджеры упражнялись в остроумии надо мной: «Что это у вас там, Бэрримор? Каша, что ли? Овсянка, сэр! Мясо будет к обеду, милорд». Но потом им принесли пару маленьких сэндвичей и кофе, а мне яичницу с сосисками, беконом, фасолью и помидорами. Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться, глядя на их лица. Правда, как потом выяснилось, я все же не сдержался — менеджеры жаловались моему начальнику: «Лопал сосиски и посмеивался!»
Как классно смеяться, когда предмет веселья - не ты. Так и надо невеждам. Никто же не мешал уточнить, что входит в каждый завтрак.
- У нас в рабочем чате была Наталья. Недавно все обсуждали запах в холодильнике. Одна девушка сказала, что она не нанималась там убирать, на что ей прилетело от Натальи: «Ты же девочка, вымоешь». Я тогда думал, что Наталья на удаленке. Но тут выяснилось, что это вообще посторонняя женщина, ее добавили в чат, потому что на одном из корпоративов она была «плюс один» с кем-то.
- Пять лет назад в наш офис устроился парень. Мы не были знакомы, только несколько раз пересекались в коридорах. По всему офису пошел слух, что я с ним встречаюсь. Я сначала пыталась оправдаться, а потом просто плюнула на это. Как-то задержалась на работе, он подошел ко мне и сказал, мол, давай встречаться, зачем людей огорчать. Ну мы и начали ходить на свидания, потом поженились.
Действительно, зачем огорчать, всё-таки людям виднее, кто с кем встречается. 🤭 Хорошо, что не пустили слух, будто они воры или алкоголики, вот тогда пришлось бы поднапрячься. 🤣
«Во время совещания за окном моего начальника сидела белка»
Просто начальник был в скрытом запое, вот она и решила его навестить. Надо было пустить, она по делу, невежливо заставлять ждать.
- Работал по вахтам. Заезжаем с заведующей столовой в магазин, спрашиваю: «Валентина Николаевна, какую ты шоколадку любишь?» У нее как раз день рождения был. А она: «Я шоколад не люблю!» Проходит время, я дарю на день рождения шоколадку помощнице повара. Заведующая увидела и говорит: «Вот Любе подарил шоколадку, а мне нет!»
Она просто вредничала, но хотела внимания. Сама к шоколаду равнодушна. Пару раз было, что прямо спрашивали, так и отвечала, что нравится "то-то" (приносили, кстати).
- Меня коллеги спрашивали, что означает «тштштшт» и уверяли, что часто от меня это слышат. Я недоумевала, пока они не сказали, что это вроде что-то нехорошее. Объяснили: «Потому что ты говоришь это недовольным тоном, когда что-то не получилось или пошло не так». Тогда я поняла. Я в таких случаях восклицаю: «Да что ж такое-то!»
«Заказчик написал с просьбой переустановить Windows в офисе. И тут приходит сообщение»
- Была на одной из моих работ прекрасная молодая женщина Наташа. Она очень красиво пела. Голос замечательный, слух великолепный, и лицо становилось нежным-нежным, стоило ей песню затянуть. В нее влюбился молодой, лет на пять старше, но очень перспективный руководитель среднего звена, ни разу не женатый. Ухаживал он романтично: цветы, подарочки, сюрпризики. И Наташа даже начала проникаться к нему добрыми чувствами. Но тут Наташе по состоянию здоровья пришлось перестать петь — молчала она очень долго, с полгода, наверное. А нежный влюбленный к Наташе охладел. Совсем.
Промысел свыше. Через эту болезнь от неё беду отвели, показав истинное лицо "влюблённого". Не было у него чувств, так зачем такой нужен, если случись что, сразу отвернётся. А любящий человек поддержит в любой ситуации.
- У моего начальника очень непростая работа, и он провел свой день рождения в командировке в другом конце страны. Он обожает лопать воздушные шарики, поэтому, пока его не было, мы с коллегами задержались допоздна, надули около 500 шариков и запустили их в его кабинет. Снаружи кабинета стоял стол со всякими штуками, чтобы лопнуть все шарики и выплеснуть накопившиеся эмоции. У него на лице сияла широкая улыбка, когда он возился с шариками. Оно того стоило.
- Меня пытались поставить подменять кассиров, а я координатор. Я не пошла. Меня вызвала директор в кабинет и при начальнике отдела кадров начала отчитывать. Я ответила, что в моем договоре нет такого пункта, кадровик подтвердила мои слова. Правда, потом пришел приказ, где координатор был включен в список работающих на кассе, но я была восьмой в списке должностей. Первым был директор. «Только после вас!» — сказала я. Больше ко мне не приставали по этому поводу.
О! У нас директор часто говорит, что мы все должны быть взаимозаменяемы. Я про себя ржу, что его заменить могут, а он фактически заменить никого не может 🤣🤣🤣
- Работал я в одном офисе, где мне полагалось следующее: блокнот, ручка шариковая, два деревянных карандаша и ластик. Выдавали этот набор в начале каждого месяца. Каждая ручка была со мной не более двух дней. Далее она находила нового хозяина, а я вынужден был покупать новые. И вот после получения очередного «расходного комплекта», я отвинтил верхний колпачок и вложил внутрь малюсенькую записочку со своими именем и фамилией, написанными в одну строку вдоль стержня.
Пару раз помогло. Отлавливал на столах коллег и гордо забирал свою собственность. Но коллеги поняли свою ошибку, и забрав мою ручку, первым делом вытаскивали записку. И у меня родился гениальный план: я прикрепил ручку на длинную леску. Все оценили прикол, и я преспокойно продолжал пользоваться ручками. Но в один прекрасный день вбегает начальник, подскакивает к моему столу, что-то пишет на клочке бумаги, сует ручку в карман пиджака и пытается выбежать из кабинета. Леска выдержала. Коллеги заржали. В общем, проработал я там после этого недолго.
Мне пришлось сыну привязать ручку к пеналу... Хотя муж очень хотел натереть ручку красным перцем. Каждый день "терялась"
«На обуви моих коллег есть обозначения „левый“ и „правый“»
- Был у нас в офисе француз. Как-то он у меня спрашивает: «Жена гди?» Я зависла, мне-то откуда знать. Ушел. В другой раз — то же самое. И тут узнаю, что он на меня нажаловался! Бегу к директору, а он аж от смеха катается: «Наташ, ну почему ты ему не говорила, где Геннадий?» И тут до меня наконец дошло, что Геннадий — это мой подчиненный, который французу по работе помогал, просто из-за особенностей произношения имя превратилось в «Женади», а я-то на полном серьезе думала, с чего это я должна караулить его супругу.
Ни чё, не сахарный. сами французы дикие снобы на тему своего языка и фыркают на неправильное произношение, а тут видите ли ли. про него угадать долины были. что о на за бред несет
- Перешел как-то коллега в интернете по объявлению о новой весенне-летней коллекции мужской обуви. Идет шестой месяц, как я слышу вопли: «Сколько мне уже можно показывать эти мокасины?!» Говорю: «Жень, да купи ты их уже». Отвечает: «А зачем они мне нужны за 14 тысяч? Еще и размера моего нет».
Мне все время дорогущее лабораторное оборудование показывают, а нужны были лишь обычные электроды.
А вот еще 15+ коллег, без которых наша жизнь была бы куда более скучной.
Комментарии
Жду офисные мемчики от Конфузи ☕🍫 ничего, что я ваш ник немного в феминитив завернула?)