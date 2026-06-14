20 юморных историй от людей, чей рабочий коллектив превращает будни в уютную комедию

Когда люди проводят вместе по восемь или даже больше часов в день, рано или поздно начинают происходить забавные вещи. То шеф случайно отправит сообщение не туда, то коллега придумает смешной розыгрыш. Ну а со временем такие ситуации становятся теплыми воспоминаниями, которые мы трепетно храним и часто обсуждаем с друзьями и родными.