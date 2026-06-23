Возвращаться с работы домой в 10 вечера и еще готовить ужин?
У дамы явно что не так с приоритетами)
20+ светлых историй о маленьких радостях, от которых теплеет на душе
Иногда в жизни так хочется вдохновляющих чудес... И они приходят: с добрыми делами и теплыми словами незнакомцев; с трогательным лохматым котенком, который становится лучшим другом; с простыми, но такими важными проявлениями любви от родных людей. А иногда нам везет и самим подарить важный кусочек счастья — как недостающий фрагмент пазла. И такое воспоминание греет потом долгие годы среди всех невзгод и бурь.
- Живем в Испании. У дочки зуб выпал в школе, она его потеряла и очень расстроилась. Рассказала об этом школьной медсестре. Так та выдала ей письмо (не просто записка, а специальный бланк для таких случаев!) для мышонка Переса, который приносит испанским детям монетку или подарок взамен зубика. Его нужно было положить под подушку. В письме была просьба для мышонка, чтобы он поискал зубик на школьном дворе, а дочке оставил подарок. Я едва сдержала слезы, когда прочитала это письмо.
- Моего мужа не назовешь заядлым романтиком, от него не дождешься телячьих нежностей, он не будет на каждом шагу повторять, как сильно меня любит. Но вчера он вернулся с работы, молча встал к плите и приготовил ужин. Да, это были всего лишь макароны с сосисками, но все равно! Любимый сказал: «Ну, я подумал, что ты вернешься уставшая. Решил приготовить, чтобы мы вместе сели и поужинали». После этой фразы я поняла: пусть он и не говорит много нежных слов, но своими поступками показывает, как сильно меня любит. Понимает, как тяжело каждый день вставать в семь утра, уходить на работу, возвращаться к десяти вечера, а потом еще и ужин готовить! Люблю его.
Возвращаться с работы домой в 10 вечера и еще готовить ужин?
«У меня нет ни друзей, ни семьи, поэтому я просто хотел с кем-то поделиться: я сделал предложение два дня назад, и она сказала „да“»
- Еду в сеульском метро, рядом милый кореец с мамой. Они долго смотрели на меня, а потом парень говорит на английском: «Моя мама просила перевести, что вы очень красивая». Я ответила: «Спасибо, очень приятно». На что мама начала снова дергать парня за рукав и что-то говорить на корейском. И он снова мне: «Она говорит, чтобы я с вами познакомился. Но она не знает, что у меня есть девушка, извините. Вы и правда очень красивая». Кайф
- Мне нужно было несколько больших сумок для вещей. А у подруги как раз были, еще и красивые такие, стильные. Короче, заказала сегодня курьера к ней забрать эти сумки. Получаю от нее сообщение: «Сумки передала. Там я тебе еще блинчики положила — тетя сегодня напекла». И я, уставшая, но все равно счастливая, стала еще счастливее! Ко мне приехали домашние блинчики. Ну как же мило, а.
«Спустя 9 месяцев тяжелого труда я наконец-то начала зарабатывать на своем творчестве»
- Это было лет 10 назад. Я тогда заказала на 8 марта маме цветы, которые нужно было забирать со склада, так было дешевле. Приехала, зашла в какой-то ангар, где был прилавок, за которым бесконечные стеллажи с цветами и коробками. Вдоль стены сидели одни мужики. Я назвала свою фамилию и номер заказа и села ждать. Всех вызывали по фамилии. Кто-то забирал по 2 букета. То есть выдавали сначала один, через время — другой.
В уголке сидел один мужик с большим букетом роз. Спустя время в его руках было уже три букета, и мужик не уходил. Другие мужики уже чуть подшучивали: «Маме, теще, жене и вот ждет 4-й букет еще одной зазнобе». Тут его вызывают, он забирает 4 букет и садится дальше ждать. Смешки стали чуть погромче. Мол, какой молодец, две пассии, и на всех хватает сил и денег. Тут ему выносят пятый букет, и кто-то из ожидающих свой заказ мужиков спрашивает: «А все-таки, сколько у тебя женщин?»
Мужик с букетами возмущается: «У меня жена, теща, мама и две дочери! У меня даже тестя нет, я один мужик в семье. А эти еще и кота притащили с улицы, который оказался кошкой. Просил их завести хотя бы кота-мужика мне, а то я в этом цветнике с ума сойду».
Все засмеялись в голос. Умаявшаяся собирать и выносить букеты девушка принесла подвязанный лентой тюльпанчик с фразой: «Это для кошечки». Мужик с кучей букетов не выдержал и заулыбался.
- Друзья нашли в Батуми птенца стрижа, и на целых три недели стали ему родителями. Орнитологи, форумы по выращиванию... Оказывается, стрижи кормят птенцов около 35 раз в день и не абы чем, а живым кормом... Друзьям пришлось кататься в Тбилиси по 6 часов в одну сторону, чтобы купить живых сверчков и личинок, в Батуми этого просто нет. Пробовали даже сами ловить кузнечиков. Потом кормили малыша 7 раз в день по часам и взвешивали — после каждого кормления он должен прибавлять по 2 грамма. Бессонные ночи, кормления, поездки. Но все получилось. Птенец набрал вес и улетел высоко-высоко в небо. Восхищаюсь такими людьми.
«Наконец-то я увидела северное сияние! Прямо у себя во дворе! Мечта всей жизни!»
- В юности я часто ездила в универ, не выспавшись, а то и вовсе прямиком из клубов. Соответственно, засыпала в метро, и добрые люди все время расталкивали меня на станции Университет: «Девушка! Университет, вам выходить!» А мне нужно было на Юго-Западную, мой универ был там. Можно было еще несколько станций поспать. Благодарила, конечно, объясняла, что мне еще не пора. Неравнодушных и заботливых людей много.
- Бегу вчера на работу. Вижу, как бабуля не успевает перейти, пока зеленый горит. Я ж подхожу, а она мне: «Дочка, пожалуйста помоги перейти, уже полчаса тут стою. Может, вместе быстрее будет». Взялась помочь старушке, она реально еле передвигалась. Но кое-как мы дорогу перешли минут за 10. Недовольных водителей была куча, конечно, что очень удивило. Видят же, что пожилой человек, не может она бежать, а эти сигналят. Ну да ладно, и вторую дорогу мы с ней перешли. Столько всего нажелала, как на день рождения.
Дело доброе сделала, только сама на работу опоздала. Когда начальник спросил о причине, соврала, что проспала. Вряд ли бы кто поверил, что я старушку переводила через дорогу, сказали бы, что отмазка. Но тут начальник подловил меня на вранье. Сказал, что видел меня, как я со старушкой шла, похвалил и пообещал выписать премию за доброту душевную. Пожелания бабушки начали сбываться очень быстро — видимо, от души пожелала.
«С котенком полный порядок»
«У вас под капотом котенок. Пожалуйста, посмотрите, перед тем как будете уезжать»
- Год назад отвозила я мужа на работу, в частный сектор. На остановке видим — бабушка плачет. Маленькая такая, с добрым лицом, прямо как из сказки. Конец зимы, утро темное, морозец. Ну как мимо проехать? Остановились, спросили, что случилось, чем помочь. Оказалось, она на маршрутку опоздала, а следующая только через полчаса будет. А ей на процедуру надо к определенному времени. Мы с мужем посмотрели друг на друга, и решение пришло само собой — отвезти бабушку самим.
Пока ехали, она все рассказывала про детей, про семью. Я молчала, слушала. Понимала, как ей не хватает того, чтобы кто-то выслушал. Доставили ее вовремя, она благодарила, чуть ли не плакала от счастья. И вот уже год каждое утро она мне картинки шлет: «Доброе утро, хорошего дня!» И на каждый праздник поздравления.
- Специально как-то доплатила у окна, чтобы голову уронить на стекло. Прихожу — на моем месте индийская бабушка лет под 80, и с ней такой же дедушка рядом. Я на автомате говорю, что это мое место. Молчат. Спрашиваю, хочет ли она остаться у окна, и та в ответ так радостно машет головой, как дите, которому пообещали приключение. Потом то наушники им помогала надеть, то фильм включить, то столик закрыть. Ощущение было, что первый раз вывезла своих бабулю и дедулю в большой мир, было умилительно.
«В 38 наконец-то исполнил мечту, которая была у меня с 18 лет»
- У меня есть коллега. Зимой в подъезде, где у нее квартира, появилась кошка. Бывшедомашняя, как водится. Стояли морозы. Жители в домовом чате спорили: кто-то грозился выгнать кошку, кто-то подкармливал. Как обычно, ничего нового. К себе никто ее взять не мог. Моя коллега предложила в чате организовать сбор на кошкинское приданое и отвезти ее в приют. У них, чтобы кошку приняли в приют, нужно привезти туда еще корм и немного денег на временное содержание. Так вот, представляете, половина подъезда все-таки скинулась и организовала кошкин переезд.
- Вызываю вчера такси, доехать с работы домой, задержалась допоздна. Машину назначили, все ок. Тут мне пишет водитель, мол, в машине будет маленькая собачка — не против ли я ехать с еще одним пассажиром. Я ответила, что животных люблю, собачка никак меня не смутит. Приезжает он, я сажусь на переднее сиденье, а сзади замотанный в одеяло спит щенок. До того милый, просто глаз не оторвать. Водитель рассказал, что нашел его в одном из дворов. Отвез клиентов, ехал обратно, а это трусящееся чудо выскочило на дорогу. Ему стало его жаль, он его и забрал себе. Так радостно стало на душе, что доброта еще не покинула этот мир, есть же еще такие неравнодушные люди.
«Санкт-Петербург. В этом городе особое отношение к котикам»
- Переходила дорогу по надземному переходу. Когда спускалась, увидела, что мой автобус уже подъезжает к остановке. Я побежала изо всех сил, но, увы, не успела — он уехал прямо передо мной. И вдруг белая машина, водитель которой все это видел, начал сигналить автобусу, пытаясь его остановить. Автобус не остановился... Но этот человек не остался равнодушным.
Он позвал меня, подвез до следующей остановки и даже по дороге снова попытался привлечь внимание водителя автобуса, чтобы меня забрали. В итоге я все-таки успела. Просто хочу сказать: спасибо вам, добрый человек! Пусть вам возвращается все добро, которое вы делаете.
- Будничный вечер, уютная кофейня, жду однокурсника, с которым не виделся лет пять. Он опаздывает. За соседним столиком сидит парочка — совсем зеленые парень и девушка, вероятно, старшеклассники или первокурсники. Парень нервно листает меню, ему некомфортно. Девушка — молодец, постоянно что-то спрашивает у него, пытается поддержать разговор.
Подумал — наверное, первое свидание. Мне принесли заказ, отошел в уборную, чтобы вымыть руки. Секунды через 3-4 туда влетает паренек с соседнего столика и звонит кому-то. Мне интересно. Намылил руки еще раз и начал их мыть по новой. Из его реплик я понял, что он не был готов к таким ценам в кофейне. Что-то в этот момент во мне взыграло, вспомнил себя в студенческие годы.
Спросил, сколько денег ему нужно. Парень: «Не знаю, тысячи полторы-две, это место оказалось дорогим». Перевел ему три и сказал, что возвращать не надо. Он даже хотел меня обнять. Взял с него обещание, что он обязательно девушку доставит домой.
Дождался своего однокурсника, мы поболтали и вкусно поели. За соседним столиком свидание, кажется, тоже прошло отлично, парень прямо расцвел. Хороший был вечер.
- Гуляла как-то по городу, смотрю — стоит парень, растерянный такой. Подошла, спросила — заблудился. Ну, я и помогла ему добраться до нужного места. Уже хотела идти, как вдруг он хватает меня за руку и говорит: «Можно в знак благодарности я вас нарисую?» Оказалось, он художник! От такого роскошного предложения грех было отказываться. До сих пор храню его скетч.
«К 34 годам была осуществлена мечта — приобретен дом. И знаете, что самое крутое? Вместе с домом я получила вот такого красавчика бурундучка!»
- Мы пошли гулять. Мой сын Марк выпрыгивает из коляски, кричит «кака» и тыкает на колесо машины. Я ему говорю: «Это не кака, а колесо». А он продолжает гнуть свою линию, лезет ручонками в диск автомобиля. Я туда заглядываю и вдруг вижу маленькое серое месячное чудо, маленькую кошечку. Недолго думая, засовываю ее за пазуху и несу домой. Параллельно звоню мужу с просьбой пойти нам навстречу. Он, конечно, не сильно был рад, но артачиться не стал — уже привык. Теперь эта серая хулиганка — часть семьи.
- Заранее забронировала место возле окна, чтобы любоваться видом. Захожу в самолет, а на моем месте уже сидит взрослый мужик, лет 55. Не люблю спорить, решила уступить — села в центр. Взлетаем, и тут я вдруг краем глаза вижу, как он пишет милое сообщение жене и снимает видео. Приземляемся — он пишет СМС: «Красота!» Кстати, это был ночной рейс. Фотографирует и отправляет в несколько чатов. Почему-то я была счастлива за этого мужчину. Возможно, сейчас сбылась чья-то маленькая мечта.
А взрослый дядя 55 лет забронировать место у окна, конечно, не мог.
Да и зачем, уступят... с учетом нынешних тарифов на бронь мест - неплохо осуществил мечту за чужой счет 🙄
- Припарковал машину, возвращаюсь домой с пакетами. Смотрю — кошка в кустах что-то лапкой трогает. Оказалось, что это зеленый попугай. Я подумал, что шансы есть — наш домоуправитель и его жена выхаживают птиц. Позвонил жене, она подошла помочь, вместе отнесли его к ним. Оказалось, что одна бабушка из нашего подъезда выхаживает именно попугаев, и несколько дней тому назад сказала соседке: «Ой, вот бы мне еще одного». Так что мы вместе с женой домоуправителя отправились к ней. Попугайчик нашел дом и заботу, а бабушка — еще одну отдушину. Бабулька велела придумать имя. Посоветуете?
«Развожу васаби на продажу. Захожу недавно отправить в очередной раз пачку заказов с семенами васаби, а девушка за стойкой мне и говорит: „Вы прямо васабий король“. И так от этого приятно стало!»
- Приехали в гости дальние богатые родственники, привезли своих детей. Я очень переживала, что на нашей скромной даче им будет скучно без интернета и аниматоров. Вскоре дети куда-то пропали. Иду их искать. Гляжу, а они с упоением сидят прямо на земле посреди грядок, абсолютно счастливые, и лущат свежий зеленый горошек! Сказали, что это самая вкусная «сладкая зеленая икра» в их жизни. В итоге они наотрез отказались от привезенных родителями ресторанных десертов и увезли с собой целое ведро гороха.
- Плетусь в пробке после работы. Вдруг дорогая иномарка передо мной резко бьет по тормозам, врубает аварийку и встает, как вкопанная. Еле успела затормозить! Начинаю сигналить, громко возмущаюсь. А водитель выскакивает на дорогу и быстро наклоняется перед моей машиной, поднимая крошечного утенка! Смотрю на обочину — там мама-утка волнуется, и целый выводок утят с ней. А этот, видимо, отстал. Мужчина виновато и счастливо улыбнулся мне, отпустил утенка на газон и поехал дальше. Мое возмущение моментально испарилась, уступив место восхищению.
- У подруги была роскошная свадьба. Гости — бизнесмены и их фифы в дорогих платьях. Праздник идет к концу, время торта. Официанты вывозят торт, повисает пауза — все в недоумении. И тут друзья жениха как начали радостно орать! На столике гордо распластался торт из печенья «Юбилейное» со сметаной! Ну, такой, который обычно делают дома от безысходности, лишь бы что-то к чаю было. Я ничего не поняла. А потом подруга мне рассказала, что почти все друзья мужа с ним еще с института. А этот торт из печенья был его «фирменным рецептом» на все праздники в студенческие годы. Вы бы видели этих счастливых мужиков! Они как будто на десять лет помолодели разом, радостно треская этот торт и вспоминая общажную юность.
А вот и еще несколько наших подборок добрых историй: