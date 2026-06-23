20+ светлых историй о маленьких радостях, от которых теплеет на душе

Иногда в жизни так хочется вдохновляющих чудес... И они приходят: с добрыми делами и теплыми словами незнакомцев; с трогательным лохматым котенком, который становится лучшим другом; с простыми, но такими важными проявлениями любви от родных людей. А иногда нам везет и самим подарить важный кусочек счастья — как недостающий фрагмент пазла. И такое воспоминание греет потом долгие годы среди всех невзгод и бурь.