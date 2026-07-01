Что-то у меня математика не пляшет. Авторке 50 лет. А ее двоюродной сестре 100. Двоюррдная сестра на то и сестра, что из одного поколения. Даже если предположить, что родные сестры (матери авторки и ее кузины) имеют разницу в 25 лет, то получается, старшая должна была родить свою дочку чуть ли не в 20, а младшая усыновить свою ближе к 50. И это не позднее 1975 года. Я прям предстпвила семью рабочих, ей 48, ему 49, 75-й год, у всех их друзей уже внуки, а у них - поздняя лялька. И перспективы сдохнуть на работе, ибо на 2 пенсии ребенка не поднимешь
18 историй о приемных детях и родителях, которые насквозь пропитаны нежностью и душевным теплом
Каждый ребенок заслуживает расти в любви, но, к сожалению, не всем детям выпадает такая светлая возможность. Однако некоторые родители готовы подарить таким малышам заботу, тепло и настоящий дом, поэтому решаются принять их в свою семью как родных. Наши герои поделились своими искренними историями об усыновлении. Они расскажут, как помогли трудному подростку стать будущим медиком, как из зашуганной девочки-маугли выросла любящая и послушная дочь, а также о том, как одна простая учительница решилась удочерить свою любимую ученицу.
- В лет 10 меня отправили в лагерь отдыха, и с нами в отряде была девочка из детдома. Так вот, мои родители, когда приезжали ко мне и привозили вкусняшки, одежду и девчачьи мелочи, никогда не забывали и про нее — пакет со сладостями, какую-нибудь одежду и даже сережки. Так приятно было видеть, как радовалась девчонка! Это был абсолютно нормальный, дружелюбный и добрый ребенок. В итоге ее удочерила помощница воспитателя.
- Меня удочерили сразу после рождения. Мы всегда были очень близки с мамой, у нас сложились прекрасные отношения. Она была для меня целым миром. Она никогда не скрывала, что я приемная, никогда не отзывалась плохо о моей биологической матери, отвечала на любые мои вопросы и всегда поддерживала меня в стремлении найти кровных родственников. Когда я их нашла, она плакала от счастья, говоря: «Теперь в твоей жизни просто стало больше любви». Она так радовалась за меня. Она — моя мама и останется ею до самого моего последнего вздоха.
- В 25 лет я взяла под опеку 12-летнюю девочку. Она не хотела учиться, у нее не было друзей. В свои 12 лет ребенок считал на пальцах и не знал, что нечетные числа могут делиться пополам. Но мы справились. Были усердная работа, ссоры и слезы, но мы прорвались. Моя лапушка окончила лицей с прекрасным аттестатом, поступила на бюджет в замечательный медицинский колледж, обрела много друзей и стала ходячей улыбкой. Сегодня я посадила ее в поезд, а сын бежал за уходящим вагоном и кричал, как любит ее и ждет домой!
«Я сирота из Румынии, и недавно меня удочерила канадская семья. Вот мы все вместе. Я — посередине»
- Я и не догадался бы, что Вас удочерили! © Reddit
- 5 лет назад мне до безумия хотелось усыновить ребенка. Все мои знакомые и родители твердили: «Зачем тебе нужен чужой ребенок?! Это не твои гены! Ты красивая и умная, можешь родить ребенка сама! Ты только закончила университет и устроилась на работу, тебе же даже денег не хватит!» И тому подобное. Никого не послушав, я усыновила прекрасного 6-летнего мальчика. Сейчас ему уже 11. Я безумно люблю своего сына как родного, а он так же безумно любит меня. Денег нам хватает, мы ни в чем не нуждаемся. А неделю назад мы снова ходили в детский дом — оформляли документы на удочерение девочки. Теперь у меня есть два прекрасных ангела, которые приносят мне счастье и радость. Я самая счастливая мама. И я очень рада, что когда-то не послушалась ни своих бывших друзей, ни родителей.
- Я всегда знала, что я приемная, и всегда этим гордилась. Я выросла в очень счастливой семье рабочих. Меня удочерили 50 лет назад, сразу после рождения. Моя сестра (не кровная) тоже приемная. Пару недель назад я была на вечеринке по случаю 100-летия моей двоюродной сестры и вдруг одна из них старших родственниц случайно сказала: «Ой! Я совсем забыла, что ты приемная!» Это были одни из самых приятных слов, которые я когда-либо слышала. Несколько лет назад по просьбе мужа я узнала имя своей биологической матери и связалась с ней. Она ответила добрым письмом, сообщила кое-какие медицинские сведения и немного рассказала о себе. Она попросила меня не связываться с ее детьми, так как не рассказывала им обо мне. Больше мы не общались, и меня это вполне устраивает. Я даже не знаю, что бы сейчас делала с таким общением.
«Сегодня мы смогли официально усыновить троих наших приемных детей через Zoom!»
Кормить, поить и воспитывать их тоже будут по зуму?
Я не против современных технологий, я против того, чтобы их коряво описывали.
- Поздравляю! Мы учились в колледже вместе с Вашей женой! У вас прекрасная семья. © DReeves9556 / Reddit
- У нас с мужем долго не было детей. Усыновили Диму еще младенцем, потом переехали. Скоро в первый класс пойдет. На лето поехали на дачу к свекрови. Так она вдруг выдала: «Как Димочка вырос! Хоть и неродной, а вылитый отец!» Мы аж застыли, и тут малой безмятежно сказал: «Когда кого-то любишь, становишься на него похожим». Оказалось, сын давно знает, что мы не его биологические родители. Кто-то из родственников постарался. То, что он не рассказал нам об этом, конечно, разбило мне сердце. Я бы поняла, если бы он злился, обвинял нас или хотел найти своих биологических родителей. Но, когда я сказала ему об этом, он ответил: «Вы и есть мои настоящие родители. Мне больше никто не нужен». В тот день мы много обнимались и разговаривали. Наверное, все-таки стоило рассказать ему раньше, самим, а мы все ждали, когда он подрастет. Кстати, ту самую фразу он услышал от кинолога, которая помогала тренировать нашу собаку, когда та немного подросла.
- Стояла в очереди на кассу, а впереди была бедно одетая женщина. Она покупала сладости, но ей не хватало денег. Я взяла и оплатила ее покупку. Женщина поблагодарила меня, расплакалась и рассказала, что сладости берет не себе, а внучке. Ее дочери не стало, а внучку ей не дают удочерить, потому что она уже пожилая и живет на пенсию. Девочка находится в детском доме, и бабушка ходит ее навещать. У нас с мужем не было детей, и мы давно думали об усыновлении. Дома я рассказала ему об этой встрече. И теперь в нашем доме звучит детский смех, по комнатам бегает маленькое чудо — наше солнышко. А ее бабушке больше не приходится ходить в детский дом — теперь она приходит к нам в гости. Эта женщина стала мне почти матерью, которую я потеряла в детстве. Теперь у нас настоящая большая семья. Я благодарна судьбе за то, что однажды зашла в тот магазин!
«Два с половиной года назад мы взяли из приюта девочку-„маугли“ без видимых перспектив. Но сейчас у нашей дочки уже все хорошо!»
«Около полутора лет эта кроха провела в реабилитационных центрах и на передержках. Взяли ее на эмоциях: „А давай попробуем“. Вот уже почти два с половиной года доча с нами. Мы пошли в спецшколу. Как оказалось, для такой школы мы уже хорошо подготовили ребенка. Сейчас мы уже почти все умеем. За неполные два с половиной года она стала абсолютно своей: она — самая выносливая помощница в семье, вовсю спорит с нами на равных, как и с кровными детьми, и уже давно забыла прошлую жизнь. Наша главная цель — вырастить дочку самостоятельной и приспособленной к жизни. У нас все хорошо! И у моей дочи тоже все хорошо. Она уже давно не маугли!»
- Рад, что у вас все хорошо. Спасибо вам за ваш труд! © grifonych777 / Piakbu
- Мой знакомый всегда хотел иметь большую семью. Встречался с разными девушками, пока не нашел ту самую. Они поженились и сразу приняли решение взять ребенка из детдома — приятель на этом настоял. Усыновили 11-летнего мальчика, а через три года удочерили еще двоих — близняшек, которым было всего несколько месяцев. Меня всегда умиляло, как в друге умещается столько любви к детям, которые ему не родные. А потом оказалось, что он и сам до 16 лет воспитывался в детдоме. Тогда он решил, что вырастет и подарит крепкую семью таким же детям, каким когда-то был сам.
Родители моей подруги Салтанат - воспитанники детского дома.
После выпуска из детдома они получили комнаты в общежитии техникума, поженились и получили двухкомнатную квартиру.
Лет в 15 Салтанат поняла, что арифметика не сходится, не совпадают даты переезда, работы и декрета... Оказалось, что её родители ещё до свадьбы решили, что возьмут ребёнка из детдома, чтобы одной сиротой в мире стало меньше.
Ей было 4 года, когда они её удочерили и у них получилась отличная крепкая и дружная семья.
- Я знаю историю своей однокурсницы. У ее мамы было трое детей. Когда все выросли и разъехались, они с мужем решили удочерить девочку. На тот момент ей было 4–5 лет. Она не разговаривала, не ходила самостоятельно в туалет и всего боялась. Сейчас она уже взрослая девушка, заканчивает школу и профессионально занимается плаванием. Выросла и стала как две капли воды похожа на свою семью.
«Учительница второго класса удочерила свою ученицу, сменившую до этого четыре приемные семьи»
«Когда в 2020 году учительница второго класса познакомилась с семилетней Мэри, она почти сразу поняла: в этой девочке есть что-то особенное. Мэри вошла в класс, напевая свое имя на мотив музыки, под которую на ринг выходят рестлеры. Она была забавной, творческой, любила книги и обладала таким ярким характером, что, казалось, озаряла собой весь класс. Вскоре героиня узнала, что Мэри уже сменила четыре приемные семьи. Несмотря на все пережитое, девочка сохраняла стойкость, чувство юмора, любознательность и тягу к знаниям. Отношения „учитель — ученица“ постепенно переросли в нечто большее. Героиня видела перед собой ребенка, которому были необходимы стабильность, поддержка и человек, который не отступится от нее. Менее чем через два года она удочерила Мэри».
- Они реально выглядят, как мама с дочкой! © Snowbank_Lake / Reddit
- Помню, как сейчас. Лежу в роддоме со своей двухдневной крошкой, примеряю на себя новую роль материнства. А в соседней палате лежит мальчик-отказник, старше моей всего на три часа. Мальчик — просто прелесть. У моей крошки были небольшие проблемы, и пролежать нам пришлось в больнице почти две недели. За это время я прикипела к мальчику-соседу всей душой. Выписались мы домой, а я все о нем думаю. Сказала мужу, а он хмыкнул и сказал собираться: поедем в дом малютки. Уже через месяц нам удалось оформить все документы и усыновить сыночка. Сейчас им с дочкой уже по 13 лет. У них есть еще два младших брата и сестра, которых нам тоже подарила судьба — через глупость их родителей. Мы большая и самая разная семейка, чему безумно рады!
- В 3 классе наша приемная дочь Лиза узнала, что она неродная. В школе ее одноклассница заявила: «А Лизу из приюта взяли, и на родителей она не похожа!» Дочка пришла домой в слезах. Я побледнела и все ей рассказала. Лиза промолчала, а затем достала из портфеля зеркальце, посмотрела в него и сказала: «Знаешь, мам, а одноклассница просто завидует. Она говорит, что мы не похожи. Но я сейчас шла домой и думала: у тебя такие же теплые руки, ты так же смешно жмуришься на солнце, и мы одинаково любим чай с чабрецом. Мы похожи в самом главном. А то, что я у другой в животе сидела, — так это просто география».
Слушьте, ну у меня дочка тоже на меня мало похожа, больше на папу. И вообще, когда сын родился, бабушки наперегонуи стали в нем искать свои черты, черьы своих родителей, чья порода и т п. Иикак-то и хочется им сказать - это цельная человеуо-личность, не надо ее на составляющие "губки-бровки" разбирать, и спорить неохота... Первый внук, хай потешатся.
Со временем, кстати, изменилась и форма лица, и цвет волос. Сейчас вообще непонятно, на кого похож.
«Я думал, что никогда не увижу своего родного отца. И вот спустя 38 лет мы наконец встретились»
«Меня усыновили, и мне удалось встретиться со своим биологическим отцом. 38 лет я думал, что его не стало в результате несчастного случая, но оказалось, что в документах об усыновлении была ошибка. Это стало для меня полной неожиданностью. В феврале, когда мы впервые вышли на связь, он прилетел в мой город, чтобы встретиться со мной. Теперь мы довольно часто общаемся. Это был потрясающий год».
- Это так же круто, как и Ваш свитер на фото! © Double_Fabulous / Reddit
- С детства я мечтала, что у меня будет старший сын и младшая дочка. Сын будет защищать сестру, заботиться о ней, не давать ее в обиду. А она будет гордиться старшим братом и чувствовать себя рядом с ним как за каменной стеной. Но первой родилась дочка. Когда ей было 3 года, случилась трагедия: не стало моей сестры и ее мужа. Их сын остался жив. Мы с мужем приняли решение усыновить мальчика. На тот момент ему было 6 лет. Мы долго привыкали друг к другу, но со временем наши отношения сложились очень хорошо. Вчера дочка (ей уже 12 лет) рассказала, как по дороге из школы к ней пристали старшеклассники. Она сильно испугалась, начала плакать, но тут словно из ниоткуда появился ее сводный брат. Он буквально на руках донес ее домой, успокаивая по дороге. А потом пообещал, что всегда будет рядом и никогда никому не позволит обидеть свою сестренку.
- Когда меня спрашивали, кто мой кумир, я ни на секунду не задумывалась. Для меня этот человек даже чуточку больше, чем кумир. Это мой отец. Когда он женился на моей маме, у нее уже была дочь. Он стал для нее настоящим папой и удочерил ее. Чуть позже на свет появилась еще одна моя старшая сестра, а спустя некоторое время — младшая. Почему младшая? Потому что я тоже приемная дочь в нашей семье. Я безумно благодарна своим родителям за то, что они стали моей настоящей семьей. Именно мой отец настоял на том, чтобы в нашей семье появилась еще одна дочь. Каждую из нас он любит по-особенному. Мой папа — сильный Человек. Именно с большой буквы «Ч».
Быть приемными родителями — это не просто ответственность и призвание. Это еще и возможность подарить ребенку внимание и поддержку, которых он заслуживает и в которых так нуждается. А вы сталкивались с опытом усыновления? Будем рады вашим историям в комментариях!
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Комментарии
Мне всегда жалко малышей в детском доме, но от каких семей их спасают. Почти у всех есть живые родители, чаще чудовища, чем люди