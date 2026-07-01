18 историй о приемных детях и родителях, которые насквозь пропитаны нежностью и душевным теплом

«Около полутора лет эта кроха провела в реабилитационных центрах и на передержках. Взяли ее на эмоциях: „А давай попробуем“. Вот уже почти два с половиной года доча с нами. Мы пошли в спецшколу. Как оказалось, для такой школы мы уже хорошо подготовили ребенка. Сейчас мы уже почти все умеем. За неполные два с половиной года она стала абсолютно своей: она — самая выносливая помощница в семье, вовсю спорит с нами на равных, как и с кровными детьми, и уже давно забыла прошлую жизнь. Наша главная цель — вырастить дочку самостоятельной и приспособленной к жизни. У нас все хорошо! И у моей дочи тоже все хорошо. Она уже давно не маугли!»