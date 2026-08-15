Нормальное отношение(без всякого сарказма) - окружил заботой в то время. Пройдёт это время и тёща отьедет домой. Все довольны.
15+ светлых историй о свекровях и тещах, которые оказались не героинями анекдотов, а семейным сокровищем
Про свекровей и тещ давно придумали столько анекдотов, что кажется: без непрошеных советов, семейных споров и фирменного взгляда «я же говорила» тут не обойтись. Но жизнь умеет приятно удивлять. Иногда мама мужа или мама жены становится тем самым человеком, который привезет суп, поддержит в трудный день, рассмешит всю семью и просто покажет, что родственников по браку можно не терпеть, а по-настоящему любить. Эти солнечные истории о свекровях и тещах, которые легко сломали старые стереотипы и стали для своих семей большой поддержкой.
- С парнем в последнее время творилось странное: прятал телефон, на вопросы отмахивался. Я решила поговорить с его мамой. Приезжаю к ней в офис и вижу: он сидит и мило так болтает с какой-то красоткой. Выскакиваю из дверей на взводе, натыкаюсь на мать. Оказалось, это была организатор праздников. Мама парня помогала ему готовить для меня предложение руки и сердца: с огоньками, музыкой и нашим любимым местом у реки. А та самая «эффектная женщина» отвечала за сценарий, декор и так далее. Так я узнала, что будущая свекровь у меня не интриганка, а, можно сказать, режиссер.
- Говорили со свекровью по телефону, и я пожаловалась, что муж вчера с друзьями засиделся, пришел не голодный. А я его с ужином ждала. Мог бы предупредить, я бы не готовила и отдохнула. Через 5 минут слышу телефон у него пиликнул. Глянула, а там сообщение от свекрови: «Будешь Таньку обижать — я отцу расскажу, он у тебя машину заберет». Обожаю их.
«С ее сыном мы развелись несколько лет назад, но назвать „бывшей свекровью“ язык не поворачивается. Это чудесная женщина: заботливая, любящая, внимательная и щедрая. Очень ее люблю и благодарю за то, что, несмотря ни на что, она остается в моей жизни»
- Старший зять зовет меня исключительно «мамуля». Он из другого города, к своей маме ездит редко, а в нашу семью вошел как родной. Его никто не заставлял — сам так решил, и мне это очень приятно. Младший зять зовет меня по имени или просто «теща», и я не спорю: у них в семье так заведено. Моя младшая дочь тоже зовет свекровь и свекра по именам, живет с ними, и отношения у них великолепные. В общем, я давно поняла: абсолютно неважно, как тебя называют. Главное, чтобы в этом обращении было тепло.
- Ехали со свекровью в метро. Рядом стоял эффектный мужчина и все время мне улыбался. Свекровь заметила это и заговорщицки прошептала мне на ушко: «Глянь, какой мужчина хороший. Видно, что не бедный. Может, познакомитесь?» Я офигевшими глазами посмотрела на нее, а она промолвила: «Ой, точно, ты же моя невестка!» Так и живем.
«Мой муж обнимает мою маму. Моего папы не стало, забрали маму к себе, чтобы не была одна. Мой муж каждый вечер, приходя с работы, говорил: „Идите, я вас обниму“. Лучшая поддержка! Он окружил нас всех такой заботой в то время. Я бесконечно ему за это благодарна».
- Приехала свекровь и протянула мне сверток в выцветшем платке: «На, Маш, это тебе подарок». Я решила, что там какая-то хозяйственная мелочь, и отложила его подальше. За ужином она вдруг спрашивает: «А ты чего подарок не открыла? Не понравился? Между прочим, за него тысяч 20 предлагали». У меня глаза блюдцами, а она как хлопнет в ладоши: «Андрей! Ты что, не сказал ей?» Оказалось, внутри был фамильный серебряный набор, который свекрови достался от мамы, а той — от прабабушки. Местный антикварщик предлагал за него приличную сумму, но свекровь решила передать серебро дальше по семье. Дочери у нее нет, поэтому отдала его мне. А муж просто забыл предупредить, что в старом платке лежит не тряпка, а семейное сокровище.
Я еще понимаю, через сына передала бы, а он вручил как попало, без пиетета.
Вот так сунуть в руки, не удосужившись подобрать не то, что коробочку (совсем недорого), а даже к подушечке приколоть (я подумала, что столовый прибор, спасибо Марте, на мысль натолкнула). Люди коробку от сока умудряются подарить с благословением. А тут фамильную вещь сунули, как старое полотенце... Нет слов. Еще и сын виноват оказался 🤷🏻♀️
- Когда выходила замуж, я боялась, что свекровь будет лезть в нашу жизнь: учить, как воспитывать ребенка, что готовить и как разговаривать с мужем. Но страх не оправдался: свекровь оказалась золотой. Приходит только после звонка, жить нас не учит, помогает, когда просим. Недавно за чаем я сказала: «У многих моих подруг свекрови жизни не дают. Спасибо вам за мудрость». А она ответила: «Дорого мне эта мудрость далась. Когда-то моя свекровь так вмешивалась в нашу семью, что я поклялась: никогда не стану такой для жены своего сына». Теперь я люблю ее еще сильнее.
У меня была аналогичная ситуация. И меня невестки называют золотой свекровью, с одной бывшей невесткой очень хорошо общаемся, хоть и разбежались они больше пяти лет назад.
Подарок от свекрови
- У меня теща — золото. Она всегда как-то по-доброму относилась ко мне. Не хочет быть навязчивой и привыкла справляться со всем сама, но я все равно стараюсь ей помогать. Поначалу она переживала за свою дочь и справки обо мне наводила. Но в результате приняла меня с уважением. Любит готовить для нас. Внучка обожает бабушку. И, конечно, мы называем ее мамой. Я считаю, что мне повезло и с женой, и с тещей.
- Моя свекровь — японка, и у нас с ней вечная борьба за мытье посуды. Вроде договорились, что посуду мою я, но стоит отвернуться — она уже у раковины. Говорит: «Ну ты же в отпуске, сиди отдыхай».
У девушки нет мамы, а у свекрови не было дочери; на свадьбе они нашли друг в друге «ту самую» маму и дочь.
- Моя свекровь удивительно искренний и щедрый человек. Она добра не только ко мне и внучкам, а вообще ко всем, кого встречает. Постаралась подружиться с моими родителями и с родителями второй невестки. Выучила язык жестов почти до уровня переводчика, потому что в ее школе учились дети с нарушением слуха. Работает в специальном образовании за небольшие деньги — просто потому, что любит своих подопечных. А когда в нашем районе случилось стихийное бедствие, она на целый год дала кров двум семьям. Я очень рада, что у моих дочерей есть такой пример бабушки.
- Моя свекровь очень меня любит. Я заметила одну вещь: она всегда устраивает в мою честь праздничный ужин на день рождения. При этом для моих деверей (братьев мужа) она такого не делает. Я спросила об этом у деверя, и он ответил: «У нас здесь есть семьи, которые устраивают нам праздничные ужины. А поскольку твои родные живут за границей, мамуля берет это на себя. Она просто не хочет, чтобы в свой день рождения ты чувствовала себя одинокой или скучала по дому».
«Муж от свекрови привез вот такой таз в подарок. И я была от него в восторге.»
- Мы с женой долго копили на первую квартиру, и ремонт делали по принципу «красиво будет потом, сейчас бы просто жить». Я переживал, что теща приедет и начнет вздыхать: мол, куда я дочь привел. Она приехала, сняла пальто, оглядела голые стены, коробки вместо тумбочки и сказала: «Ну что, дворец пока в черновике, зато свои ключи — уже корона». На следующий день привезла шторы, старый, но крепкий стол и огромную кастрюлю борща. А когда жена попыталась извиниться за беспорядок, теща только махнула рукой: «Дом начинается не с ремонта, а с людей, которые в нем друг друга берегут». Вот после этого я окончательно перестал бояться слова «теща».
- Я как-то застрял в сложном рабочем периоде: проект буксовал, настроение было на нуле, дома я больше молчал, чем разговаривал. Жена поддерживала, но я видел, что она тоже устала от моей хмурой физиономии. А потом приехала теща. Я уже приготовился к лекции, но она просто поставила на стол пирог и сказала: «Так, зять, грустить будем по расписанию. До семи можно, а потом ужинать». Потом налила чай, расспросила без нажима и подкинула пару идей, как разложить дела по полочкам. Через час я впервые за неделю нормально засмеялся. С тех пор думаю: хорошая теща — это не проверка на прочность, а человек, рядом с которым не страшно быть собой.
«Свекровь приехала из другого города, чтобы помочь с ребенком, потому что я заболела. Сделала чай с лимоном и сказала: „Все, отдыхай, я побуду с внучкой“. И это лишь малая часть того, что она для нас делает. Она золото, как и ее сын!»
- Я всегда с удовольствием зову свекров отдыхать с нами. Они молодые душой, веселые, со всеми моментально находят общий язык и всегда за любой семейный кипиш. Но больше всего я люблю, что они нас с мужем называют своими «детьми», никогда не делят нас с мужем на «сын» и «невестка». Для меня они и все многочисленные родственники мужа давно стали родными.
- На первый день рождения жены после свадьбы я решил всех удивить и сам заказал торт. Очень собой гордился, пока не открыл коробку: кондитер перепутал надпись и вместо «Любимой Лене» вывел кремом «Любимому Леше». Я стою на кухне белый как стена, гости уже в прихожей, жена вот-вот зайдет. И тут теща спокойно берет нож, ягоды, пару печенек и говорит: «Зять, не дрейфь, сейчас будет авторский десерт». За 10 минут она превратила этот торт в красивые порционные стаканчики, а сверху положила клубнику сердечками. Жена потом сказала, что это был самый милый десерт в ее жизни. А теща только подмигнула мне: «Главное в семье — не идеальный торт, а умение вместе выкрутиться». С тех пор, если я что-то напортачу, первым делом звоню не друзьям, а теще.
Иногда родными становятся не по документам и не по фамилии, а по тому, как человек однажды оказался рядом: с супом, шуткой, добрым словом или запасным планом. И после таких историй уже труднее верить в анекдоты про злых свекровей и тещ.
Есть ли в вашей жизни похожий человек, которого вы с гордостью можете назвать второй мамой?
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