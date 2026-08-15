15+ светлых историй о свекровях и тещах, которые оказались не героинями анекдотов, а семейным сокровищем

Иногда родными становятся не по документам и не по фамилии, а по тому, как человек однажды оказался рядом: с супом, шуткой, добрым словом или запасным планом. И после таких историй уже труднее верить в анекдоты про злых свекровей и тещ.

Есть ли в вашей жизни похожий человек, которого вы с гордостью можете назвать второй мамой?

И если вам нравятся добрые, жизненные истории, советуем не пропустить: