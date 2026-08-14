16 историй от проводников, у которых на весь вагон аромат «дошика», а чай вкуснее любых конфет

Иногда кажется, что работа проводника — это просто бесконечный стук колес, неразборчивые объявления на вокзалах и пассажиры, которые то и дело спрашивают, скоро ли их станция. Но стоит провести в поезде несколько часов, как понимаешь, что в этой профессии есть свои маленькие радости. Тут пахнет свежезаваренным «дошиком» и уютно шуршат пакетики с бутербродами. И конечно, в дороге приключаются всевозможные добрые истории, а кое для кого работа или хотя бы стажировка в поезде становится важным жизненным уроком.