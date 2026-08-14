А бабка на верхней полке - это какая-то базовая комплектация купе от РЖД, её там не может не быть?)
16 историй от проводников, у которых на весь вагон аромат «дошика», а чай вкуснее любых конфет
Иногда кажется, что работа проводника — это просто бесконечный стук колес, неразборчивые объявления на вокзалах и пассажиры, которые то и дело спрашивают, скоро ли их станция. Но стоит провести в поезде несколько часов, как понимаешь, что в этой профессии есть свои маленькие радости. Тут пахнет свежезаваренным «дошиком» и уютно шуршат пакетики с бутербродами. И конечно, в дороге приключаются всевозможные добрые истории, а кое для кого работа или хотя бы стажировка в поезде становится важным жизненным уроком.
- Ехали мы как-то в Казань. По дороге в вагон подсели муж с женой. Я билеты проверяю, а у них — купе разные. Жена подмигивает: «Вместе поедем, я способ знаю». Зашли в одно купе. Думаю, все сейчас начнется. Но вроде тихо. И вдруг из купе как выскочит бабка с сумками! Я заглядываю, а эта парочка удобно устроилась на верхних полках и смеется. Это они той бабуле предложили поменяться на нижнюю в другом купе, где муж должен был ехать. Вот она и рванула туда, пока они не передумали.
Этот молодой человек в студенческие годы исполнил свою детскую мечту — поработал проводником
В итоге он не стал железнодорожником, но до сих пор вспоминает о той работе с теплой улыбкой. «Как-то в Северобайкальске стояли. Я титан пытался растопить, уголька подсыпал, но все потухло. Ну, думаю, ладно, поспим до рейса пару часиков и там разберемся. В итоге, пока мы спали, он сам разгорелся и с утра нас уже ждал кипяток. И наших первых пассажиров тоже», — рассказывает бывший проводник.
Ехал с Владивостока до Челябинска в ноябре. Компания в купе прекрасная собралась к Хабаровску отоспались перезнакомились. Пошли разговоры-общение под рюмку чая. Дообщались за полуночь, улеглись спать, в купе жара, укрылся простынкой. Потом прохладно стало, укрылся одеялом...матрасом. Утром проснулись - Сковородино, минус 25. А ночью оказывается проводники поругались и на отопление вагона забили .
- Работаю проводником. В поездках часто знакомлюсь с девушками из разных городов. Так что теперь, если я случайно отстану от поезда, то практически в каждом городе и даже в каждой деревеньке у меня есть приятельницы, у которых я могу переночевать.
Так что практически в каждом городе и даже в каждой деревеньке у меня есть...наследники💪
А еще к проводникам в купе могут заглянуть вот такие пассажиры
Девушка недавно ехала в поезде и ее соседом был этот пес.
- Работала я проводницей. Довезли мы как-то пассажиров до моря, и я начала менять белье. Поднимаю матрас, а там — белый конверт и в нем 300 тысяч разными купюрами. Думаю: «Все, кто-то без отпуска остался». Зову начальника, он принимает находку. И вдруг мы подпрыгиваем: из конверта вылетает записка, а в ней телефон того пассажира. Будто реально догадывался, что может оставить свои деньги в поездке, и перестраховался по полной программе.
Я поехал на горнолыжку в Кировск и почувствовал, что могу потерять телефон. Положил в него записку с названием гостиницы и номером комнаты. На следующий день я потерял телефон у остановки такси. Его нашёл местный деклассированный элемент. Выключил его сразу и понёс в мастерскую, хотел продать. Не взяли тогда отнёс мне в гостиницу. Он заработал на 2 бутылки и был счастлив
Предчувствие мне помогло
Пишу сейчас с этого самого телефона, кстати
Проводник рассказал, что новичкам в их профессии порой бывает нужно пройти не только стажировку, но и так называемое «посвящение»
Мужчина вспоминает: «Довелось мне как-то побывать наставником в стажерских поездках. И сам был стажером. Вспомнилось сразу, как это „посвящение“ проходил и я сам. Нас отправляли накормить машинистов. На технической станции, где стоянка всего пять минут, стажеру из предпоследних вагонов, предлагали собрать поднос с едой и отнести в кабину поезда. Видели бы вы их выражение лиц, когда они с подносом шли вдоль состава и понимали, что времени до отправления осталось всего ничего».
- Работаю проводником в поезде и хочу сказать: "Дорогие пассажиры, если меняетесь местами, предупреждайте, пожалуйста, об этом нас, проводников. Это очень и очень важно. Потому что, если вы оба едете до одного места и выходите днем, то все в порядке. А когда едете до разных мест, и один из вас выходит ночью, а второй — днем, нам потом приходится бегать и искать вас по всему вагону.
Что-то не верится. Едут они до разных станций, поменялись. На станции А заходит новый пассажир и застаёт спящее тело... Проводнику влетит однозначно
В конце рейса проводники обязаны пересчитать все стаканы и вилки
Я вилок не видел. Но и давно не ездил конечно по ЖД. Думаю что там всё давно одноразовые
Проводник рассказал, что после одного рейса у них с напарником обнаружилась недостача в размере двух вилок. Они приняли решение не заморачиваться, а просто добавить свои вилки.
Иначе бы им предстояло заполнить и подписать много документов и только потом идти на склад, чтобы восполнить недостачу. «В предпоследнем рейсе мне попался тот же вагон. Я нашел случайно свою вилочку и забрал. Вон она, красотка, самая нижняя», — говорит мужчина.
- Сегодня во время проверки билетов заметил, что у одного мужчины нет обручального кольца, зато на пальце остался светлый след. Через пару часов на большой станции он купил в киоске самое дешевое кольцо и сразу надел его. Но, смотрю, все никак к нему не приноровится. Великовато оно ему, крутится, сползает, он его большим пальцем то и дело поправляет.
А я потом подал ему чай и разглядел его руки — рабочие, тяжелые. Вкалывал человек где-то далеко и, видать, похудел. И кольцо потому снял, надел его на вязочку на шею, а на палец взял грошовое, чтобы домой не с пустой рукой ехать. Ну вот и его станция. Собрался он, вышел, мне на прощание кивнул. Гляжу в окно, а его встречают. Жена, детишки радуются — папка приехал. Обнял он их, сумку подхватил, и пошли себе домой. Никому и дела нет, что кольцо на нем дешевое. Дома человек, чего же еще.
Порой проводнику приходится набраться смелости, чтобы заглянуть в купе
Девушка везла в купе больших собак, и проводница сначала не решалась к ним заходить. Особенно после того, как овчарка Букля сразу сказала: «Гав!» Собаке быстро объяснили правила поведения, и поездка прошла просто идеально. Хозяйка пушистых пассажиров рассказывает: «Наши пупсы были максимально обходительны, и к концу поездки проводница даже погладила Бу и чмокнула Шерлока в макушку».
Девушка посадила сестру в поезд, а потом получила от нее вот такое сообщение
Ничего удивительного, существует немало людей, которые в поездках пьют только бутилированную воду.
Впрочем, других пользователей это решение проводника не удивило: «Каков вопрос, таков ответ. На вопрос „где можно попить?“ ваша сестра могла бы получить ответ, что можно купить минералки или бесплатно налить воды из кулера», — отметил один из них.
- Будучи студенткой обычного техникума, я пошла на курсы проводников. Учиться нужно было три месяца. И вот я отправляюсь в первую долгожданную поездку. Повидала всяко разного, в основном было весело. Один мужик напевал песню про стюардессу по имени Жанна, только со словом «проводница», было много ночных разговоров с пассажирами, которые не спали. Помню, как одной бабулечке было холодно, а второй женщине жарко, и они по очереди подходили ко мне и просили изменить температуру.
Абсолютно в каждом рейсе меня «подкармливали» пассажиры. Так было даже в вагоне повышенной комфортности. Я работала в СВ впервые, и мне говорили, что люди там порой слишком высокого мнения о себе. Но не тут-то было, никакого высокомерия я не заметила. Одна пассажирка спросила меня, где продается мороженое, я ей посоветовала ларек, где потом она купила мне несколько упаковок.
И я очень рада, что у меня был такой опыт в студенческие годы. До сих пор люблю поезда всей душой и с уважением отношусь к проводникам.
Не все проводники любят ездить в летние рейсы к морю
Проводник рассказывает, что в таких рейсах могут сложиться непростые отношения между пассажирами, ведь им некуда деться друг от друга в течение нескольких суток. «В Новосибирске сел полный вагон, до Адлера ехать четыре дня. Оформляю посадку, а уже видно, кто за эту дорогу передружится, а кто — вряд ли», — говорит мужчина.
- Я 20 лет работаю проводником. Много всяких ситуаций смешных видел. Знаете, что мне до сих пор непонятно? Это когда пассажир подходит к кипятильнику, смотрит на термометр, который показывает температуру 100 градусов, потом трогает его рукой, естественно, отдергивает ее и задает мне потрясающий вопрос: «А кипяток горячий?» За рейс я слышу такой вопрос от каждого второго пассажира.
В некоторых купе можно представить, что вы — проводник поезда
В чем выражается? Снимком купе проводника?! Нет таких для пассажиров
Есть поезда, в которых официально продаются полки 37 и 38. Это как раз купе проводника в начале вагона. Билеты на эти места обычно стоят столько же, сколько и в обычном купе.
- Всегда обожал кататься на поездах. В детстве с родителями на море ездил, потом — в детские лагеря, чуть позже — уже в самостоятельные путешествия по стране. Такие поездки мне казались удивительными, такими волшебными и уютными. Мечтал стать проводником, как мой дедушка, но не сложилось. Поступил на менеджмент, окончил универ, начал работать в офисе. Но вот три года назад я решил все поменять. Прошел обучение и попросился на работу. Десяток собеседований, и вот я уже почти три года как проводник! Катаюсь по стране, общаюсь с людьми, наслаждаюсь каждой минутой на работе. Сейчас понимаю, что никогда не поздно исполнять свои мечты.
Не всегда в поезде романтика, у нас вот санузел сломался... Пассажирам, пока дошло, что пользоваться нельзя, а нужно позвать проводника, потребовалось время. Проводница и тех. служащий оба молоденькие, блин, аж жалко их было. И немного неудобно за людей..... Представляю, как на пенсии они эту романтику вспоминать будут... Хотя.., все плохое со временем забывается....
Бонус: когда дома хочется романтики железной дороги
Мужчина рассказал, что обустроил у себя в гараже вагонное купе для посиделок с друзьями. Сложнее всего было найти подходящее видео для вида из окна. «Если есть идеи, где взять качественное видео из окна поезда, — подскажите, пожалуйста, а то приходится фантазировать», — обратился он к другим пользователям.
А вот еще 19 жизненных историй из аэропортов, пропитанных звуком катящихся чемоданов и предвкушением отдыха.