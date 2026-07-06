19 добрых фото и историй о людях, которые нашли выход там, где другие даже не искали

Бывает, нам приходится решать задачи, справиться с которыми не помогают инструкции и учебники. Но смекалка, жизненный опыт и чувство юмора помогают найти выход из любой ситуации: найти долгожданную невесту внуку, справиться с жарой и даже подольше поспать перед работой. В этой статье — добрые и забавные истории о том, как люди метко и с огоньком обходят перипетии на своем пути.