19 добрых фото и историй о людях, которые нашли выход там, где другие даже не искали

Истории
06.07.2026
19 добрых фото и историй о людях, которые нашли выход там, где другие даже не искали

Бывает, нам приходится решать задачи, справиться с которыми не помогают инструкции и учебники. Но смекалка, жизненный опыт и чувство юмора помогают найти выход из любой ситуации: найти долгожданную невесту внуку, справиться с жарой и даже подольше поспать перед работой. В этой статье — добрые и забавные истории о том, как люди метко и с огоньком обходят перипетии на своем пути.

  • Решили всей семьей поехать на Мадейру. Дочка в свои 5 лет уперлась: «Там жарко, не хочу». Теща говорит: «Анечка, там море, свежесть. Лучший отдых!» И вот проходим контроль, жену просят открыть сумку. А там красуется мешок с водой. Наша Аня призналась, что просто хотела взять с собой много льда, чтобы справиться с жарой. И добавила: «А то если бабушка сказала, что там свежо, то точно жарко будет. Она и про суп говорит, что лук не кладет, а я вижу, что плавает».
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  • Мой жених очень щедрый. Тратит много денег на меня, копит на свадьбу и делает ремонт. У меня есть небольшой бизнес, деньги имеются. Понимаю, что ему это нелегко, но он ни за что не возьмет у меня ни копейки. Поэтому, когда он уходит, я кладу деньги ему в карманы или бумажник. Ну а как еще? Помощь он принимать не хочет, а мне так хочется его поддержать.
  • У нас сегодня в семье был баттл «Кто погуляет с собакой». Нас четверо, включая меня. Решили взять и сделать конкурс: первый, кто скажет слово, тот и на улице с собачкой.
    Тут дочка молча начинает одеваться, все принадлежности для прогулки собрала. Выходит, как настоящий герой: в руках поводок, собака наготове. Вся семья, собравшись в холле, аплодирует и говорит: «Молодчина, Юля!» И вот тут Юля с удовлетворением расстегивает куртку и хитро на нас смотрит.

Когда дома есть цветы и коты, приходится прибегать к самым нестандартным дизайнерским решениям. Вот так облагородили кашпо хозяева будущего ботаника Антошки

  • Моя мама очень вкусно готовит. И много. У нас всегда в холодильнике первое, два вторых и какие-нибудь закуски. А я — малоежка: у меня свой рацион, да и сын ест раз в день, так как работает. Сначала маман обижалась, но потом нашла выход. Наша соседка Нина часто в разъездах, а ключи нам оставляет — цветы полить, кота покормить. Так теперь по возвращении на кухне ее ждут горяченький супчик, стопка блинов и мамина записка: «Нинуся, приятного аппетита!»
emolushka
  • В детстве я просто обожала играть со своими маленькими куклятами. Даже шила им разную роскошную одежду. Лоскутки для этого мне поставляла бабушка-швея. Но вот незадача: приближалась зима, а у моего пупса не было сапог. Выход я нашла быстро. Моя тетя Тома, щедрая душа, разрешала играть с ее сумками. Единственное условие — не выносить их из дома. Вот и спросила я у тетушки, не отдаст ли она мне свою желтую сумку, мол, ну очень надо. Отрезала там внутренний карман и сшила прекрасные сапоги для куклы. Тетя, конечно, была обескуражена, но по договору я же ничего не нарушала. Так что меня и не журили.
nametle_zannapodi
  • Я тот самый миллениал, который не может читать книги с планшета или телефона. Мне нужно чувствовать бумагу, перелистывать страницы, ставить закладки, возвращаться снова и снова. Но сейчас мы живем в небольшой квартире, вся моя библиотека в коробках. А покупать новые книги просто некуда! Недавно я нашла выход: рядом с домом есть библиотека, и я туда записалась! Теперь беру книги, читаю, возвращаю — и чувствую себя абсолютно счастливой.
margisimpo

«С детства боюсь крутить фигурки из шариков: еще лопнут. Но я все же сумела обзавестись такими собачками — просто связала их»

  • В детстве я собрала в себе самые лучшие качества, от которых моя мама хваталась за голову — любознательность, бесстрашие и общительность. Так что, когда в три года меня пугали бабайкой в подвале, я просто взяла бутерброды и пошла к нему знакомиться.
  • Работала в детском саду. Всегда была дежурная группа с 7.00 утра. Работали воспитатели по очереди в течение недели. Выходило один раз в три месяца. Как я не любила эти дежурства! Хотя детсад был в 10 минутах ходьбы от дома, я вставала ровно без пятнадцати семь. Быстро одевалась и бегом на работу. Опоздать нельзя: ночной сторож ждет тебя, чтобы открыть ворота. Я таскала с собой зубную щетку, пасту, расческу, косметику. Если уже было несколько детей, давала им игрушки или рисование. Быстренько наводила утренний марафет. Вот как-то так выкручивалась, потому что не могу рано вставать, а работу любила.
  • Собираюсь утром на работу. А мне по всем правилам стиля сегодня нужны серые носки. Открываю ящик, а их там нет. Есть черные, белые, с узорчиками. А сереньких нет. В стирке они все, понимаете ли. Переодеваться неохота, так что я открыла ящик сына, взяла серые носки и надела. Чуть великоваты, но в обуви все равно не видно.
lebedeva_serd

«Ночевали в степи. Вдруг услышали необычные звуки. Определитель выдал, что это сова-сплюшка. Думаем, как сфоткать ее? Включили на телефоне звук сплюшки-самки, положили его на пенек и... вот результат»

  • Живу в Италии и сейчас в декрете. Читать просто обожаю, но найти книги в нашем переводе здесь не получается, а на телефоне неудобно. Поэтому я решила смотреть корейские сериалы в оригинале и читать субтитры. Очень прикольно... Может, так и корейский выучу.
aqualinariya
  • Помню, решила примерить дочкины платья. Влезла, все ок, потешила эго. А назад никак! Дома никого! Ухватиться за ткань сзади не получается, руки наверху болтаются стреноженные, меня уже в холодный пот бросило. Но я же умная женщина. Подошла к шкафу, повернулась спиной, зацепила платье дверной ручкой и присела. Так и стащила.
alexandratemirova
  • После 10 лет муж ушел к другой женщине, помоложе. Поначалу не знала, как быть. Взяла отпуск, две недели просто гладила кота и думала. И тут решила уборку затеять. Достаю все из кухонных шкафчиков, тут падает банка из-под кофе, а из нее вылетает наша заначка на тур по Европе. Вот так я нашла выход из сложившейся ситуации — оставила кота подруге, поехала путешествовать и поняла, что все будет хорошо.
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Найти решение получается не всегда. Как, например, у родителей четвероклашек не получилось с этой задачей. И они попросили «помощь зала». А у вас вышло решить?

  • У меня нет читающих знакомых, в книжных клубах я не состою. Одним словом, даже не с кем обсудить прочитанное. Но я нашла выход. Теперь мой собеседник для обсуждения книг — искусственный интеллект. С ним, как выяснилось, можно очень интересно поболтать, он дает оригинальные комментарии и помогает проанализировать прочитанное глубже. Кстати, он тот еще подхалим и дамский угодник, я вам скажу: так уж нахваливает мои мысли и заметки.
yrslvdiya
  • Мой молодой человек сильно злился, что я развожу бардак. Люблю оставлять одежду не в шкафу, а на тумбочках и кровати. Косметика у меня не в косметичке, а лежит хламом на столе. И да, из нас двоих я разбрасываю носки. Долго ссорились, но нашли выход. Вместо однушки сняли трешку. И теперь у каждого своя комната. Моя — маленький мир бардака и хаоса. Его — образец порядка и стабильности. А в третьей комнате мы весело общаемся.
  • Около магазина увидела бабушку, у которой порвался пакет и все покупки выпали. Помогла ей все собрать и решила проводить до дома, а то она чуть ходила. По дороге встретили ее внука, который бегал и искал ее. Он забрал продукты и попросил подождать, пока бабушку домой отведет. Когда вернулся, объяснил, что хоть он бабушке и не разрешает самой выходить, она часто его не слушает и, пока он на работе, гуляет. Дал мне свой номер и попросил звонить, если вдруг еще ее увижу. В итоге встречала я бабулю примерно раз в неделю и сразу звонила внуку Роме. Позже в благодарность он позвал меня в ресторан. Ну и закрутилось, скоро свадьба. Бабушка перестала сама гулять, что нас очень удивило, но и порадовало. А вчера она мне по секрету сказала, что на своих прогулках просто искала достойную девушку для внука.

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