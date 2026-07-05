15 теплых историй из детства, когда кассетный плеер, велик и летнее солнце дарили ощущение абсолютной свободы
У каждого поколения свои символы беззаботной поры, но чувство непередаваемой эйфории у всех одинаковое. Достаточно вспомнить, как мы сбегали от родителей на пруд ловить первого в жизни рака, делились во дворе редкими картриджами для приставки или соревновались в хитрой игре в плиточки. В те времена, когда каждый из нас был ребенком, даже простые казусы не могли надолго испортить настроение, поэтому в памяти осталось много светлых зарисовок. Эта статья — отличный повод на несколько минут отложить взрослые дела, вспомнить свои лучшие каникулы и понимающе улыбнуться.
- На днях была на даче, разгребала хлам на чердаке. Нашла старую записочку-анкету, которую я писала лет 20 назад. Мне было лет 6 или 7. Узнала по почерку, но содержание как будто впервые увидела. Там стандартные вопросы, но мое внимание привлек пункт «заветная мечта». Я написала, что хочу выйти замуж за Шрека, а еще бы собачку маленькую. Собачку я себе таки завела. Шрека не повстречала, но у меня-шестилетки уже тогда был отменный вкус.
- В первом классе на праздник мама сшила мне костюм мушкетера. Я пришел в класс, подбоченился, придерживаю шляпу, чувствую себя самым крутым. Объявляют конкурс. Врубается музыка, я с криком «Один за всех!» бегу, прыгаю на шарик и понимаю, что шарик не лопнул, зато мои атласные мушкетерские штаны разошлись по шву. Класс лег. Учительница физкультуры замотала меня в свой огромный шерстяной платок и отправила сидеть на лавочку.
«Дочка подавала гвозди, а я в процессе не мог отделаться от флешбека, что когда-то давно я стоял, такой же мелкий, и тоже подавал гвозди бате, когда они колотили что-то очень нужное»
Папа ударил молотком себе по пальцу. Маленький сын: б#ль как же больно, да папа?
- В далеком детстве, в разгар дефицита, мама утром мне говорит: «Сегодня привезут мешок лука, никуда не уходи». Днем привозят громадный холщовый мешок, заносят на террасу. Мужчина уходит. Я открываю, а там яблоки. Красные. Размером с мою голову. Каждое. Ничего вкуснее я до сих пор не ела. Самый большой сюрприз в моей жизни. До сих пор.
- В детстве я не ела мясное, а тем более котлеты, но такие, как в садике, любила. Мама что только ни делала, даже спрашивала рецепт котлет в детском саду, но у нее все равно не получались. Прошло много лет, и неожиданно для себя я выяснила этот секретный ингредиент: у меня осталось немного фарша и чуть больше гречки, я это все вместе перемолола с луком, налепила котлет и получила тот самый вкус, детских котлет, из детского садика.
«Такая коллекция собиралась за 5-6 лет, так как денег было не густо. У тех, кто побогаче, картриджей было десятка два минимум»
- У моих родителей не было дачи, но были родственники, которые все лето проводили в лесу и приглашали нас присоединиться. Мы разбивали палатки на возвышении в сосновом лесу. Если спуститься по крутому спуску, то ты оказываешься на берегу озера с песчаными прозрачным дном. Однажды ближе к вечеру ветер усиливался, небо становилось все темнее и темнее. Ветер стал таким, что сгибал пополам сосны. Взрослые решили, что нужно переждать в укрытии. Спустились по лестнице в самую глубокую яму. Глубина ямы чуть больше роста взрослого человека. Сидели, прислушиваясь к раскатам грома, в яме темно, сыро и холодно, по стенам из песка и по полу бродили жуки-навозники и жуки-слоники. Когда гроза закончилась, мы пошли спать в палатку. Я перестала проводить лето в лесу с 13 лет, когда родители купили дачу. Но даже сейчас, если я устаю, то летом приезжаю в ближайший к городу сосновый лес, сажусь на бревно и вспоминаю.
- Один из самых ярких моментов моего детства — это игра в плиточки. Каким-то чудом мы с друзьями нашли кучу разных плиток. Сложили в мешки со сменкой. Мешки оставили в раздевалке. Сменка завалена плитками, поэтому пошел на урок в ботинках. Так меня и поймала классная и повела к директору. Она мне говорит: «Опять ты? В этот раз ты сорвал уроки, и без вызова родителей не обойдется». Через час приехали мои родители, им передали меня из рук в руки. Спустился я в гардеробную за пальто и мешком. Осознавая, что если батя увидит в мешке плитки, мне точно не отвертеться, раскрываю мешок и высыпаю мое богатство на пол. И в этот момент вижу, как пацаны из других классов падают звездочкой на пол с криками: «Мое!»
- В 7-м классе в эстрадный кружок меня привел одноклассник. Там было 4 группы. Подошло время отчетных выступлений. Объявили вечер отдыха и танцев, в день икс три группы просто не явились, а в нашем репертуаре - песен 7. Для танцевальной программы недостаточно, но мы взяли и сыграли каждую из них раза по три! Аплодисменты, первый успех, чувство небывалое.
- Мы жили в деревне, и однажды в наш местный клуб приехал мужчина с лекцией. Селяне все прослушали и стали расходиться по домам, а лектор растерялся — уже стемнело и рейсовый автобус ушел. Мои родители вошли в положение и предложили переночевать у нас. Пока мама готовила ужин, я решила похвастаться этому дядечке стопкой газет. А он спрашивает: «А книжки у тебя есть?» Я говорю: «Нет». Мужчина от такого ответа даже смутился, но пообещал в следующий раз обязательно подарить мне красивую книгу с картинками. Через неделю почтой нам доставили огромную коробку с книгами. Там были сказки с картинками и все в цвете. Моей радости не было предела, я прыгала и визжала. А мама читала от этого лектора письмо и почему-то плакала. Он писал, что его дети давно уже выросли, и он дарит мне лично всю свою большую библиотеку сказок. На следующий день я проснулась местной знаменитостью, слух о ценном грузе разлетелся мгновенно. Деревенские дети несли мне фантики от конфет, кто-то предлагал игрушку, мальчишки — рогатку, только бы я дала посмотреть эти книги. Папа сделал большую длинную напольную этажерку, ее поставили рядом с моей кровать, и это было самое счастливое время в моей жизни.
«Вжух — и 25 лет пролетело!»
- Было мне, наверное, лет 5-6, и как многие, жил летом в деревне у бабушки. Накануне у нее собралась вся родня, и с утра пораньше встали мы, чтобы сходить в лес за черникой. Полдня шарились по лесу, набрали ягод и вернулись домой. Бабушка занялась готовкой, взрослые все тоже при делах, братья и сестры куда-то убежали играть, а я, обессиленный ранним подъемом, пристроился на скамейке под черемухой играть на самодельной мандолине, которую мне сваял батя из большой банки от селедки, фанерки и дощечки, вместо струн натянув толстую леску. Сижу, тренькаю, пою, а сам мечтаю: «Вот бы бабушка напекла пирогов с черникой, самые мои любимые, а щи не стала варить. Отобедать только пирогами, запивая молоком». И тут мечты прерываются бабушкиным криком из кухни: «Ромка, зови остальных пироги есть, некогда мне с обедом возиться!» Я чуть с лавки от счастья не упал.
- Я помню, как поймал своего первого рака. Это было на питьевом озере, куда мы, несмотря на запрет, ходили с пацанами купаться. Я в нашей компании был самым мелким. Было мне тогда три года. Помню солнечный день прозрачную теплую воду. Я иду по пояс в воде и наступаю на что-то хрупкое. Сую руку и достаю здоровенного рака. Повезло, что он был в новом, еще мягком панцире. Старшие пацаны сильно удивились. В моей маленькой ручонке рак казался просто монстром из глубин. Потом мы его пожарили на костре, и я слопал его с печеной картошкой без соли.
«Здесь на меня нахлынули воспоминания! Та самая столовая из детства»
- Пошла сегодня по делам, и дочка звонит, мол, где ты. А я уже к дому подхожу, говорю ей: «Посмотри в окошко, увидишь меня». Она выглядывает из-под шторки в наше окно на третьем этаже и машет. И я машу в ответ, и обе улыбаемся во весь рот. И тут я вспомнила, что когда я была маленькая, мы жили на первом этаже. Одни окна выходили во двор, другие — на улицу. У нас было так заведено: когда кто-то уходит из дома, всегда махать в окошко ему, сначала в одно, потом в другое. И тот, кто уходит, машет в ответ, и мы улыбаемся друг другу. И так тепло от этого было. Такая связь неразрывная. Потом переехали, а с пятого этажа и не помашешь, махали, стоя у двери, пока тот, кто уходит, спускается с лестницы.
- Любопытство в детстве у меня зашкаливало через край. Везде нос свой сунуть, всюду влезть, куда не надо и не звали. Всегда находились хорошо спрятанные родителями подарки к праздникам для меня, а один раз находка была действительно интересной. Мне пять или шесть лет, стоим с бабушкой на остановке и ждем автобус. Мне на глаза попался валяющийся коробок спичек. Я его пинаю ногой и чувствую, что он не пустой. Открываю, а там несколько спичек и 25 рублей, тогда еще они одной бумажкой были. Мне разрешили на эти деньги купить все, что захочу.
«Фото со времен, когда я учился в школе и играл там в театре»
- В школе в конце мая договорились с другом пойти на рыбалку вместе в субботу на озеро. Забили встречу конкретно около трамвайной остановки в 7:00. Я проспал. Обидно, друг ждал меня. Телефонов тогда не было. В понедельник подхожу с виноватым видом к другу в школе. А он мне говорит: «Извини, я проспал!»
мы почти так же бегали по утрам, убегали в лес до первой полянки валились и спали до обеда ) неделю так бегали, потом на общем собрании решили что дома спать лучшее
- Когда я маленькая приезжала из Мурманска к бабушке в сад, я ела вообще все, до чего могла дотянуться. Родственники смеялись, что я просто хожу и ем листья. Помню, как мне тогда казалось, что кислятка — это самое вкусное растение на свете. Да и вообще, я, наверно, была в шоке от того, что на улице вот так просто что-то растет, и это можно сорвать и сразу съесть.
«Это дедушка со мной маленькой, первая и единственная внучка»
- В школе, в классе десятом, задали написать сочинение на тему «Грозы» Островского. Немного подумав, решил я тогда написать сочинение в оригинальном стиле: рассказ от лица жителя, кажется, обычного крестьянина, жителя населенного пункта, где сие действо происходило. Ничего особенного не было в этом сочинении, но, видимо, тогда оно выбивалось из общей массы, что зацепило нашу учительницу по русскому языку и литературе. Она прочитала мое сочинение перед моим классом, перед другими классами, в том числе и перед одиннадцатыми. Я был скромным парнем, поэтому от этой новости был красным как рак и жутко стеснялся. Но сейчас я понимаю, насколько моя учительница была классной. Она очень старалась до нас донести знания, помогала, как могла. Сейчас я горжусь той ситуацией.
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Комментарии
Какая прекрасная подборка историй!! Все с Pikabu, изложено ясно и понятно. Спасибо, Олеся К. за милые рассказики. 👍 👍 👍