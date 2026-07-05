15 теплых историй из детства, когда кассетный плеер, велик и летнее солнце дарили ощущение абсолютной свободы

У каждого поколения свои символы беззаботной поры, но чувство непередаваемой эйфории у всех одинаковое. Достаточно вспомнить, как мы сбегали от родителей на пруд ловить первого в жизни рака, делились во дворе редкими картриджами для приставки или соревновались в хитрой игре в плиточки. В те времена, когда каждый из нас был ребенком, даже простые казусы не могли надолго испортить настроение, поэтому в памяти осталось много светлых зарисовок. Эта статья — отличный повод на несколько минут отложить взрослые дела, вспомнить свои лучшие каникулы и понимающе улыбнуться.