17 простых историй про уборку, которые освежают лучше кондиционера

Если долго тянуть с уборкой, а потом наконец-то набраться сил и взять в руки тряпку, дом станет не просто чистым, а еще и уютным. Кстати, порой во время наведения порядка можно обнаружить маленькие сокровища — от забытых подарков до старых фотографий, от которых веет светлыми воспоминаниями. Ну а потом можно будет счастливо улыбнуться и погладить кота — ведь тот уже наверняка поглядывает на пылесос и надеется, что его скоро уберут в шкаф.