Честно говоря, даже не представляю, как это - купить квартиру и не навести порядок сразу же, пройдясь по всем углам и антресолям. Они 8 лет туда не заглядывали что ли, так и жили в чужом хламе?
17 простых историй про уборку, которые освежают лучше кондиционера
Если долго тянуть с уборкой, а потом наконец-то набраться сил и взять в руки тряпку, дом станет не просто чистым, а еще и уютным. Кстати, порой во время наведения порядка можно обнаружить маленькие сокровища — от забытых подарков до старых фотографий, от которых веет светлыми воспоминаниями. Ну а потом можно будет счастливо улыбнуться и погладить кота — ведь тот уже наверняка поглядывает на пылесос и надеется, что его скоро уберут в шкаф.
- Разбирала антресоли, нашла коробку из-под обуви. Думала, старые чеки. Открываю — а там 500 евро, завернутые в газету 2009 года. Я ни разу в жизни не была в тех краях. Муж тоже клянется, что не прятал. Сидим на кухне, смотрим на эти купюры. И тут до нас доходит — это же предыдущая хозяйка квартиры могла оставить. Жилье мы купили восемь лет назад. Баба Зина, если вы это читаете — я ваш должник с процентами.
«Зачем прятаться от пылесоса, когда ты больше, чем он?»
Это когда он не шумит... Но когда эта фигня гудит лучше спрятаться, а уж потом отомстить...🤣🤣🤣
- Засорилась однажды ванна, да так, что муж два дня и пробивал, и заливал средства, ничего не помогало. На третий день он снова берется за вантуз и — о чудо! — после нескольких чмыхов из слива вываливается что-то твердое и поблескивает. Я как глянула, так чуть не упала — это же была моя сережка с камнем, из набора, подаренного на рождение сына. Радости моей не было предела. Если бы не засорилась ванна, так бы серьга и ушла в канализацию.
Как сантехник заявляю - очень сомнительно! Серёжка тяжёлая, высосать её вантузом через решётчатый слив ванны практически нереально !!!
- Постирала все на правильном режиме, но не было времени сразу разложить сушиться. Дочь увидела, что стиралка работу закончила, но вещи лежат в ней. Решила помочь, разгрузить маму. Достала все, загрузила в сушильную машину, включила стандартный режим и ушла своими делами заниматься. И вот подхожу я к стиралке, чтобы разложить кашемировые свитера и водолазки сушиться, и понимаю, что их нет в машинке, зато в сушильной лежат две водолазки и два свитера, которые теперь как раз по размеру дочери.
«Делаю генеральную уборку, выгребла все! Изо всех щелей, сумок, кроватей, диванов, из стиралки. И все равно какие-то носки остались без пары»
Все носки уходят в страну потерянных носков. Но туда можно только по одному.
- Заказала клининг — стандартную уборку, в которую не входит мытье окон. Пришли клинеры, разговорились насчет этих окон, мол, здорово было бы их помыть. Говорю: «Ага, особенно окно в спальне». Через какое-то время захожу в комнату, окно помыто. Думаю: «Вау! Очень приятно».
Уборку завершили, пришло время рассчитываться. Называют стоимость, о которой договорились в самом начале, то есть без окна. Рассчиталась, проводила. Теперь думаю, а может надо было заплатить за это окно? Но, с другой стороны, я же не просила помыть, это была просто их инициатива. Как бы вы поступили?
- Один мой знакомый некоторое время встречался с женщиной. Потом он пригласил ее к себе домой и буквально выпал в осадок. Она приготовила обед, сделала уборку по всей квартире, «правильно» разложила его вещи в шкафу. Но когда она начала передвигать мебель, потому что «так удобнее», он чуть не сорвался. Не смог ее остановить лишь в силу своего мягкого характера. Теперь он спрашивает у меня, что делать.
«Вот так выглядит стена с жидкими обоями во время линьки собаки. Радостный песель встречает тебя с работы, а ты потом пылесосишь стены»
- Встречаюсь с парнем, недавно стали жить вместе. Я очень чистоплотна и знала, что он тоже. Но выяснилось, что он приходит с работы и начинает протирать дверные откосы. Еще и возмущается, что я этим не занимаюсь в десять вечера, когда возвращаюсь с работы сама.
В свой выходной я решила убраться. Нашла только одну тряпку, ей и протерла пыль, постирала и повесила сушиться на полотенцесушитель. Вечером он не понял, почему тряпка сушится там. После объяснений, что я ей пыль протирала, он возмущенно выдал: «Вообще-то это тряпочка для стекол!»
Ну в целом хорошо, что вы именно друг с другом встречаетесь и других протиранием дверных откосов не беспокоите…
«Я сделал на балконе прачечную и очень этому рад. Всем рекомендую использовать балконы в таких целях»
- Приехала в гости мама, и так как у нее понятия о порядке в разы выше, начала уборку, приговаривая, что чисто там, где не мусорят, и все должно лежать на своих местах. Сначала я даже порадовалась: все намыто, убрано. Но спустя три дня поняла, что ничего не могу найти, не знаю, где лежат вещи. Высшая степень порядка — это пульт от телевизора, который лежит на нем же, а не на прикроватной тумбочке. В чем смысл пульта, если чтобы включить телик, нужно к нему подойти?
Всё должно быть на своих местах. Только вот эти места определяются хозяевами дома, которые все эти вещи используют в своих целях. У всех разные привычки и параметры удобства, как можно вещи перекладывать..
- Недавно решил переехать в старый дом родителей, который давно уже стоял без дела. Занимался генеральной уборкой, дошел до чердака, где пылились коробки с воспоминаниями из жизни. Там было много вещей мамы и папы, которые мне стало жаль выбрасывать, начал перебирать, откладывать, сортировать. Наткнулся на старый фотоаппарат с непроявленной пленкой. Отнес ее в фотостудию, где меня порадовали отличными новостями. Мало того, что камера была полностью рабочей, так ещё и пленку можно было проявить! Где-то через пару дней забрал готовые фотографии. Это была поездка мамы, папы и четырехлетнего меня на море. Я вовсе не помню ее, но фотографии оказались сказочно атмосферными. Родители на них такие счастливые, веселые, а самое главное — мы были вместе.
В эпоху цифрового фото найти мастерскую, где проявят плёнку 15+ летнюю, надо очень постараться. Проявитель, фиксатор, фотоувеличитель, бачки и ванночки канули в Лету за ненадобностью.
«Объявление в раздевалке фитнес-клуба. Видать, зашла дама и СПА-процедуру сделать, и пододеяльник с наволочкой простирнуть»
Особенно страшно, что без предупреждения. Бац! И штраф тыща рублёв.
- Прошлой весной убиралась на веранде и везде, где доставала, смахивала паутину. Решила и у соседей убрать — у нас одна веранда на четыре квартиры. Так сосед выскочил и сказал, что Аркадия трогать нельзя, он его подкармливает, и вообще друга в обиду не даст. Так и жил Аркадий все лето на веранде в своей собственной паутине.
- Купили мы квартиру у пожилой пары. При просмотре все было цивильно — шутка ли, в каждой комнате куча шкафов. Продавцы сделали неплохую скидку, при этом сказали, что выехать быстро не смогут — там была сложная сделка с одновременным переездом 5 семей. На выезд после сделки дали месяц. Когда пришли — выпали в осадок. Мы поняли, за что скидка: вся квартира в хламе. Люди копили все — обрезки каких-то досок, мешки винтиков-шпунтиков, коробки из под обуви с чеками и коробки от всех телефонов, которые когда-либо были в семье. Одних кассетных видиков вынесли уже 4 штуки, и судя по коробкам, есть еще. Еще был факс-модем, несколько древних электрических бритв и значок с Чебурашкой за 35 копеек.
- Я вызвала клинера вымыть окна. Пришел мужик. Стоит в коридоре и не заходит. Я говорю: «Проходите, вот окна». Он все равно стоит. Потом говорит: «Собаку-то уберите». Потом я поняла, что он увидел на пуфике мою игрушечную собаку, которая очень похожа на настоящую. Мужик напрягся и не поверил, пока я не взяла ее в руки и не поднесла к нему. Он дотронулся до нее слегка и отдернул руку. Окна мыл долго, тщательно и все на собаку смотрел.
- Недавно мой мужчина Леша пылесосил полы во всей квартире. Делал он это, как водится, обстоятельно, двигал мебель, поднимал ковры. Убрал пылесос, вытряхнул контейнер с высосанным мусором и вышел в коридор, полюбоваться результатом своих трудов. И как заорет: «Карась, чтоб тебя!»
А это Карась удачно сходил в лоточек и выскочил оттуда, топоча бетонитовыми лапками. Цепочка следов уходила в спальню. Пришлось Леше снова браться за пылесос. Ситуация повторилась еще дважды — кот проводил раскопки в лотке, Леша пылесосил. На четвертый раз пылесос уже схватила я. А когда Леша взялся мыть полы, я на всякий случай протерла Карасю лапки сухой тряпочкой, чтобы не топтался по помытому. Вот эти лапки.
Бонус: вот почему дома такая чистота!
- Возвращается как-то раз мой муж вечером с работы. Заходит в комнату с воодушевленным лицом и с порога меня спрашивает:
— А знаешь почему у нас в квартире всегда чисто?
Я удивляюсь:
— И почему же?
И он радостно мне заявляет:
— А потому что у нас в квартире вся мебель и пол белые!
Вот тут, я мягко говоря, изумилась. То есть у нас чисто не потому, что у меня целый шкаф моющих средств и тряпок для всех видов поверхностей. А еще я практически каждый день перед или после работы драю сантехнику, протираю пыль, полирую поверхности и запускаю моющий пылесос. Зачем же столько лет своей жизни я потратила зря на эту уборку? Могла бы просто лежать и пить какао. В ответ сообщила мужу, что его одежда чистая, потому что белая. И стирать ее мы теперь тоже не будем.
А для тех, кто не может остановиться читать, у нас есть еще 18 занятных историй про наведение порядка, которые бодрят не хуже путевки в санаторий.