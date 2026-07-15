11 фильмов с таким светлым финалом, что после просмотра хочется обнять всех на свете

Бывают такие моменты, когда хочется взять перерыв и будто бы подзарядить себя. Если вдруг окажетесь в такой ситуации с парой часов свободного времени, то предлагаем посмотреть «Кельн 75». Этот фильм не просто зарядит невероятной юношеской энергией, но и напомнит, что верить стоит даже в невозможное. Он основан на реальной истории 17-летней девушки Веры Брандес, которая в 1975 году, будучи обычной школьницей, умудряется в одиночку организовать в Кельнской опере концерт легендарного джазового пианиста Кита Джарретта. Все идет наперекосяк, но концерт все-таки состоится. Финал дарит ощущение триумфа и крыльев за спиной. Одна из коллег автора испытала это действие фильма на себе. Далее с ее слов: