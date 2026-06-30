12 фильмов, которые заряжают летним настроением с первых кадров

Это романтическая драма о двух подростках, которые случайно встречаются в последний год школы и неожиданно сближаются. Реми — целеустремленная отличница, планирующая поступление в Гарвард. Барнс — свободолюбивый и спонтанный парень, живущий моментом и не строящий четких планов на будущее. Их встреча становится началом истории, в которой за один год они несколько раз пересекаются — по разу в каждое время года. Фильм показывает, как четыре короткие встречи могут повлиять на судьбу и заставить переосмыслить собственные мечты.