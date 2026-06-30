Посоветовала книгИ, фильмЫ. Это дательный падеж, не родительный. Был бы родительный, если бы посоветовала несколько книг, фильмов.
12 фильмов, которые заряжают летним настроением с первых кадров
Лето не всегда начинается с отпуска — иногда достаточно посреди душной рабочей недели включить фильм, чтобы почувствовать прохладный морской бриз, вспомнить маленькие радости и снова окунуться в светлое, беззаботное настроение. Эти картины с первых кадров дарят теплые эмоции и оставляют после себя удивительно душевное послевкусие.
«Отпуск на двоих» (2026)
Поппи — журналистка из Нью-Йорка, которая много лет подряд проводила летний отпуск вместе со своим лучшим другом Алексом. Много лет их совместные путешествия были неизменной традицией, пока одна поездка не разрушила общение. Спустя два года Поппи решает вернуть утраченную дружбу и приглашает Алекса отправиться в Барселону. Во время поездки они вновь переживают яркие моменты прошлого, откровенно говорят о старых обидах и начинают понимать, что их связывает не только дружба.
- «Отпуск на двоих» — милая и очаровательная комедия, которую так приятно посмотреть для поднятия настроения, под которую можно помечать о многочисленных путешествиях и о человеке, с которым хотелось бы разделить все эти волшебные мгновения.
«Вверх по волшебному дереву» (2026)
Семья решает оставить шумный мегаполис и начать новую жизнь в деревне, где вместо экранов и интернета — грядки, природа и спокойствие. Пока отец увлечен уходом за садом и выращивает овощи, младшая дочь делает удивительное открытие: в лесной чаще скрывается гигантское дерево, ведущее в необычный мир.
- Дети не хотят ехать на лето в деревню. Уговаривала, объясняла — ни в какую. Забирала их из садика, поделилась с воспитателем, та вдруг достала телефон: «А вы им покажите вот этот фильм». Показала детям и была ошарашена! Эти шалопаи уже утром собрали рюкзачки, а споры о том, кто найдет то самое большое дерево стали главным обсуждением в доме. Если честно, я достаточно скептически отнеслась к этому совету. Рада, что оказалась неправа.
«Сообщения для Изабель» (2026)
После потери любимой сестры Джилл начинает оставлять ей голосовые сообщения, с юмором рассказывая о своих переживаниях, надеждах и повседневной жизни. Но она не знает, что номер Изабель уже принадлежит другому человеку. Незнакомец из другого города случайно становится слушателем этих искренних признаний и постепенно влюбляется в девушку, которую никогда не видел.
- Это не просто история любви, но еще и история про поиски себя в этой жизни. Для меня этот фильм больше о том, что со вселенной нужно разговаривать, неважно в каком формате, и она тебя обязательно услышит.
«Флавия. Юный детектив» (2026)
Это семейный детектив о смышленой 11-летней девочке, которая не может пройти мимо загадок и всегда стремится докопаться до истины. Несмотря на юный возраст, Флавия обладает острым умом, наблюдательностью и отличной интуицией, благодаря чему часто оказывается на шаг впереди взрослых.
- Этот фильм для тех, кто по старой памяти любит английские детективы, но давно устал от музейности. Здесь все знакомо: поместье, тайны, прошлое, которое не желает уходить. Но точка зрения новая — ростом примерно с метр сорок, с пробиркой в руках и неуместными вопросами. И в этом, пожалуй, его главное обаяние.
«Королек моей любви» (2026)
В городе Хурмада долгие годы поддерживает порядок и спокойствие уважаемый и принципиальный полицейский Рамаш, заслуживший любовь и доверие жителей. Однако привычный уклад рушится, когда в городе появляется коварный и жадный преступник Шамар, выросший в приемной семье и вставший на путь преступлений. Он начинает серию дерзких ограблений и провокаций, бросая вызов местной власти и лично Рамашу. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар — разлученные в детстве братья.
- Муж в выходной уединился с ноутбуком на балконе. Проходила мимо, смотрю и не верю своим глазам: «Ты что, индийский сериал смотришь? Не думала, что ты фанат» Он аж покраснел, возмущенно выдал: «Да нет же! Посмотри сама». Я присела и не смогла оторваться. Оказалось, что это новый комедийный фильм-мюзикл, пародия на знаменитый индийские фильмы с их неповторимым колоритом. Знойное лето, спелая хурма, красивые сари — восторг! Надо и маме показать, она одно время любила такое.
«Холостяк в Италии» (2026)
Невеста Мэтта всегда мечтала о свадьбе в Италии, и он решил исполнить ее желание. Мужчина взял на себя все расходы: оплатил перелет для ее большой семьи, организовал роскошную церемонию и даже заранее подготовил медовый месяц. Однако в самый важный момент, прямо у алтаря, девушка неожиданно отказалась выходить за него замуж. Оказавшись в полной растерянности и не понимая, как действовать дальше, Мэтт решил провести запланированный медовый месяц в одиночестве.
- Фильм рекомендую. Провести часок-другой в сказочном Риме, насладиться известной итальянской концепцией «dolce far niente» — искусством ничего не делать. Порой это тоже очень неплохо.
«Холоп 3» (2026)
Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
- Буквально несколько минут назад мы с подружкой вышли из кинотеатра. Получили огромное удовольствие от просмотра, улыбались, пели и даже немного всплакнули в финале. Двум многодетным мамам это простительно. Весело, задорно, ярко, увлекательно, динамично. Потрясающий актерский состав, сюжет как всегда с изюминкой.
«Манюня: День рождения Ба» (2024)
Наконец-то закончился учебный год. Подруги Манюня, Наринэ и Каринэ с радостью встречают долгожданные летние каникулы. У Ба намечается юбилей, и семейство готовится к празднику. Ожидается много гостей, среди которых кузина Ба, элегантная тетя Фая. Ба рьяно берется за хлопоты, но подготовка к торжеству превращается в настоящее приключение. Девочки должны срочно придумать подарки для именинницы и убрать дом под руководством тети Фаи. Предпраздничная суета оборачивается для девочек испытанием дружбы, но они объединяются, чтобы устроить для Ба самый лучший день рождения в ее жизни.
- Работаю воспитателем в детском саду. Одна из мамочек переживала, что они уезжают к бабушке в деревню, мол, в сад ходить не будут. Дала ей пару заданий, посоветовала книг, фильмов. На следующий день она звонит и верещит: «Вы что наделали? У меня дети просятся поехать в деревню уже на этой неделе! Я месяц их уговаривала безрезультатно, а после вашего фильма они сразу собрали рюкзаки». Я облегченно выдохнула, фильм-то и правда классный.
«Зима, весна, лето или осень» (2024)
Это романтическая драма о двух подростках, которые случайно встречаются в последний год школы и неожиданно сближаются. Реми — целеустремленная отличница, планирующая поступление в Гарвард. Барнс — свободолюбивый и спонтанный парень, живущий моментом и не строящий четких планов на будущее. Их встреча становится началом истории, в которой за один год они несколько раз пересекаются — по разу в каждое время года. Фильм показывает, как четыре короткие встречи могут повлиять на судьбу и заставить переосмыслить собственные мечты.
- Сюжет приятно удивляет своей атмосферой — подростковая наивность смешивается с теплотой. Здесь показаны неловкость, честность и настоящие искренние эмоции. История не содержит в себе глобальных резких поворотов, она цепляет внутренними изменениями героев.
«Лето первой любви» (2022)
Действие разворачивается в 1905 году. Юный Марсель проводит летние каникулы в живописном Провансе перед началом учебы в лицее. Он наслаждается свободой, приключениями и временем, проведенным с друзьями, однако это лето становится для него особенным — он впервые сталкивается с настоящими чувствами и переживает свою первую любовь.
- Светлое и трогательное путешествие в детство, воплощенное на экране с невероятной теплотой и любовью. Фильм, вдохновленный юношескими годами знаменитого французского драматурга Марселя Паньоля, словно пропитан солнечным светом Прованса и беззаботной атмосферой детства.
«Книжный клуб» (2018)
Это комедийная история о четырех подругах в возрасте, которые долгие годы собираются в книжном клубе. Их привычная жизнь меняется, когда они решают прочитать скандальный роман «Пятьдесят оттенков серого». Книга неожиданно вдохновляет каждую из них пересмотреть свои отношения, добавить в жизнь больше романтики и смелости и выйти за рамки привычного поведения. Фильм с юмором показывает, что желание любить, быть любимой и жить ярко не зависит от возраста, а перемены могут начаться в любой момент. Кстати, у фильма есть продолжение.
- У мужа разошлись родители. Свекровь ходила тихая, потухшая. Я ее навещала, пекла пироги, звонила, уговаривала не замыкаться в себе — все зря. Как-то после работы заскочила к ней без предупреждения, а свекровь не узнать — раскраснелась, глаза сияют. Думаю, что у нее там такое? Говорит, мол, только не смейся. И открывает ноутбук, а там фильм «Книжный клуб». Он буквально вернул ей вкус к жизни и напомнил, что после развода жизнь не заканчивается. А название ей подсказали на форуме для тех, кому за 50.
«Прогулки вдвоем» (2022)
Это романтическая драма о девушке, которая перед поступлением в колледж приезжает в прибрежный городок к отцу и знакомится с загадочным парнем Илаем. Он страдает от бессонницы, и вместе они начинают проводить ночи, исследуя город и наверстывая упущенное подростковое время. Кстати, в главной роли — актер из нашумевшего сериала «Вне кампуса».
- Очень летнее и очень расслабляющее кино. Сперва меня напугала его продолжительность: почти 2 часа. Но чуть позже я поняла, что мне и этих минут мало. Хотелось, чтобы кино длилось дольше. Посмотрите и вы.
Эти фильмы напоминают, за что мы так любим лето — за легкость, свободу, яркие эмоции и ощущение, что впереди еще целая жизнь. Они идеально подходят для теплых вечеров, когда хочется просто отключиться от повседневности и погрузиться в атмосферу солнца и беззаботности.
А вот подборки сериалов, на случай, если хочется подольше задержаться перед телевизором: