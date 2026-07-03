«Купил жене в помощь посудомоечную машину» - почему «жене в помощь», а не себе, если уж на то пошло?
16 душевных историй о тещах и зятьях, чьи добрые шутки освежают семейную жизнь, как стакан ледяного кваса
Какой женщине не хочется, чтобы ее муж и мама жили душа в душу. Ведь когда их отношения складываются, семейная жизнь становится намного проще. В идеальном союзе тещи с удовольствием откармливают зятьев котлетками да пирогами, а те в ответ героически помогают на даче, терпят любые капризы и не упускают случая по-доброму подколоть маму своей жены. Мы собрали невероятно светлые и душевные зарисовки об удивительных родственных дуэтах. И в каждой из них кроется простой секрет: искренняя забота и отличное чувство юмора — залог хороших родственных отношений.
- Я, когда ребенок родился, купил жене в помощь посудомоечную машину. Когда посуды мало, просто мыли по старинке, под краном. Когда посуды много — запускали посудомойку. Приехали в гости тесть с тещей. Посидели, покушали, мои родители тоже были. Стал складывать посуду в машинку, так теща вся извелась: «А зачем нам эта посудомойка, таких денег стоит? А когда моет, еще и электричество тратится?! А таблетки сколько стоят?! Ужас! Лучше бы мыли под краном». А я вынимаю посуду, кладу в мойку и говорю: «Пожалуйста, мама, можете приступать!» А та сразу: «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж, как вам хочется, сами взрослые уже!»
- История произошла много лет назад с двоюродной сестрой и ее женихом. Привела она его знакомиться с родителями, сели за стол. Все пили кофе, а молодой человек попросил чай. В процессе разговора обратили внимание на его немного унылое выражение лица, после его ухода немного повозмущались по этому поводу: мол, жениху не понравился чай, или родители, или угощение, или еще что-то. Позже в этот же день кто-то решил выпить чай. Вскипятили оставшуюся после визита парня воду, налили и опешили — вода кислющая: перед приходом гостя насыпали туда лимонки, чтобы очистить чайник от накипи, да и забыли. И поили беднягу этим божественным напитком. Позже он сказал, что не посмел высказаться по этому поводу: уж очень понравилась девушка, да и мало ли, какие вкусы у людей, может, это такой специфический чай. Надо ли говорить, что родители его сильно за это зауважали: вон что ради дочери стерпел. 25 лет женаты, взрослая дочь.
- Жена часто говорит: «Помой пол — ты так чисто это делаешь», «Порежь хлеб — у тебя такие аккуратные кусочки». Ну я и думал, что вот я такой уникальный. Как-то приехали на дачу к теще с тестем. И вот теща ходит по даче и приговаривает: «Ваня, прополи морковку — ты так сорняки убираешь... аж загляденье». И тут я все понял...
«Попросил тещу поставить чайник, и вот что она сделала вместо этого»
- Весна. Майские праздники. Жена: «Мама просит помочь с картошкой». Ок, приезжаем на дачу — копаем. Едем — сажаем. Потом ездим полоть сорняки. Затем окучивать. С месяц собираем проклятого жука. После сдаемся — опрыскиваем. Наконец-то выкапываем. Сушим, собираем в мешки. Везем в гараж, спускаем в ямку. С полведра везем теще. Пара недель проходит, спрашиваю ее: «Вам доставать?» «Нет». Месяц спустя — снова нет. Второй — пока не надо... Спрашиваю, не выдержав: «Так неужто та не кончилась?» Ответ, прямо скажем, несколько изумляет: «Да я в магазине понемножку покупаю...»
Так привез бы сразу мешок, может, теперь ей и неудобно просить все время , что там полведра картошки, пару-тройку кг оставил с барского плеча.
- Накануне нашей свадьбы жена заказала микроавтобусы, чтобы отвезти гостей на репетиционный ужин. Все собрались у главного входа в отель. А затем мы узнали, что транспорт ждет нас с другой стороны здания. Жена чуть ли не бегом бросилась к машинам. Вся компания поспешила за ней, за исключением моей тещи, которая ходит с палочкой и потому с трудом поспевала за остальными. Я просто спокойно сбавил шаг и подстроился под темп тещи. Я сказал: «Не торопитесь. Они не уедут без меня. А даже если уедут, ужин без нас все равно не начнут». В итоге мы все без проблем добрались до машин. Но по сей день моя теща рассказывает эту историю так, будто я спас ее из пожара. И меня это всегда очень радует.
Вот это греет душу, у меня тоже муж всегда с большой жалостью и вниманием относится к людям.
- У нас с сестрой иногда такое ощущение, что мама наших мужей больше нас любит. Всегда защищает их, волнуется, чем бы их вкусным накормить, когда приезжают. Ну и отношения у них нормальные всегда были, и с нашим папой тоже. Муж однажды на работе сказал, что в отпуск к теще поедет, так коллеги тоже пальцем у виска покрутили. А он на даче у мамы как сыр в масле катался! Мама еще и меня задолбала: «Намой ему яблочко, принеси ему смородинки, сделай то, сделай это!..» Я в итоге возмутилась: «У меня вообще-то тоже отпуск!»
«Чем меня встретила теща на Масленицу»
- Сидим как-то с мамой, сплетничаем. Всю жизнь подружками были. Обсудили новую пассию брата, а он недавно развелся, все личная жизнь никак не складывается. И тут мама выдает с задумчивым видом: «А вот тебе-то все-таки с мужем так повезло! Какой он у тебя хороший, не нарадуюсь просто». Потом, после многозначительной паузы, добавила: «Столько лет тебя терпит».
- Скандал века. Мы продаем гараж, но теща внезапно вспомнила, что там лежат «очень важные вещи». Я поехал на ревизию. «Важные вещи» — это ржавое ведро, подшивка журнала «Здоровье» за 1998 год и банка окаменелого солидола. Предложил выкинуть. Был обвинен в неуважении к памяти предков и расточительстве. Кажется, мы будем продавать гараж вместе с этим культурным наследием.
- Жена попросила помочь теще мебель переставить. Сделал дело и решил шуткануть. Говорю: «Эх, мама, так уютно у вас стало, так бы и остался тут жить». А она на меня зыркнула, вышла из комнаты, а вернулась со словами: «Тогда привыкай» — и протягивает мне сухой корм в мисочке. У меня, говорит, только такая мужская еда в доме, для котиков. А вот у Леночки — соляночка сегодня на обед. Я как вспомнил какую солянку жена моя, Лена, готовит, быстренько к ней под крыло домой и поскакал.
- Несколько лет назад моя теща начала читать книгу «Изгоняющий дьявола». Она сказала, что это самое страшное произведение на свете. Настолько страшное, что она не смогла дочитать до конца и выбросила книгу в речку неподалеку. Ну а я взял и купил такую же книгу, намочил ее под краном и положил в ящик ее прикроватной тумбочки.
«Моя свекровь взяла кучу моих футболок со „Звездными войнами“ и сшила мне это потрясающее одеяло!»
- Весной в нашей деревне соседке зять подарил машину навоза. На юбилей. Договорился с водителем, тот вручил имениннице букет цветов и сгрузил во дворе подарок. Деревня сначала не поверила. Как же так — моложавой интеллигентной женщине, бывшей учительнице, между прочим, которая курицам своим читает по утрам Есенина наизусть, а вечером Гумилева, — и такую кучу на день рождения! Сбегали, посмотрели, понюхали. Да-а-а, все верно, оно! И качество что надо! Тогда решили, что зять издевается. Характер у юбилярши вздорный немного. Может, достала чем мужика. Спросили напрямик. Оказалось, что это самый лучший подарок! Что она с осени мечтала. Что зять у нее золотой. А все знакомые, у которых зятья не золотые, а простые, кусайте локти.
- Муж — мой первый парень и моя первая и единственная любовь. Он рос в детском доме и никогда не знал своих родителей. Мы познакомились, когда мужу было 20, а мне 19. На нашу первую годовщину отношений я очень хотела порадовать любимого и приготовила ему печеночный торт (знала, что он обожает печенку). Муж был в восторге, и вот уже десять лет это его любимое блюдо, которое я готовила каждые пару недель. Но сейчас я беременна, муж работает по 12 часов + час тратит на дорогу на работу и обратно. В общем, ему готовить такое тоже точно некогда. И мы решили пока «пожить без печеночного торта». Но вчера моя мама, зная, что у меня тяжелый токсикоз, принесла мне мой любимый торт «Битое стекло» и печеночный торт для зятя. Мужу было так приятно, что мне даже показалось, что он пустил слезы. Сказал, что никогда не знал, что такое забота и угощения от родителей, а теперь знает. «Приятного аппетита, сыночек», — сказала ему моя мама и крепко-крепко его обняла.
- Наша Буся, маленькая собачка, у нас что-то вроде индикатора. Когда на рынке берем мясо или курицу в незнакомой точке, сначала даем ей попробовать. Если ест — значит, норм, можно там затариваться. А тут теща наготовила ветчины и, пока несла к столу, случайно уронила кусок. Все сразу посмотрели на Бусю: ну как, стала есть? А Буся не стала. Она этот кусок закапывать начала.
«Мы с тещей немного отличаемся по росту»
- Наткнулась на переписку мужа с моей мамой. Обычно он называет ее тещей, а тут читаю: «Людмила Николаевна, а вы не хотите к нам на пару деньков приехать? Мы тут просто уже соскучились по вам и по вашим фирменным котлеткам тоже». Чувствую, что, если я не прекращу готовить одни овощи, мамочка переедет к нам жить.
- Теща попросила настроить телефон и тут звонит ее старшая дочь, записана как «Моя хорошая». Решил ради интереса посмотреть, как записана жена, младшенькая доча. Ага, «Моя пригожая». Ну и интересно же как меня записала. Нашел и ржал как конь, там было написано: «Приемыш». И ни разу не обидно, а тепло как-то стало, ведь теща мне часто говорит, что я ей как сын, вот и обозначила.
- Недавно припомнил любимой теще, мол, при знакомстве вы меня таким взглядом окатили, что розы в букете чуть не завяли, и лишь потом неожиданно оттаяли. А она смеется: «Так это ты мой тест со стулом прошел». Я глазами хлопаю, а она поясняет, что она всегда смотрела как женихи ее дочери поведут себя, когда надо будет усаживаться — у них свободным в комнате оставался роскошный стул и шаткий табурет. Все остальные ухажеры стул выбирали, а на нем котик обычно дрых. Они котика и гоняли. И лишь я за табуретку взялся, чтобы котофеича не тревожить. «Вот тогда я и поняла, что ты хороший человек, без гнильцы».
Отличный тест. Как в индийской сказке: спросили лежачую на дороге собаку: "Что ты здесь лежишь?" - "Я отличаю хорошего человека от плохого: хороший человек просто пройдет мимо, а плохой пнёт ногой".
Читать про теплые семейные отношения можно бесконечно — ведь от таких историй на душе становится светлее. Вот вам еще несколько подборок в копилку хорошего настроения: