18 ярких примеров, когда мир как бы намекнул, что слишком много работать не стоит

Даже если мы обожаем свою работу, иногда все равно наступает момент, когда отдых необходим как воздух. В бесконечной гонке дедлайнов и рабочих задач мы порой не замечаем, как переходим на автопилот, превращая собственную жизнь в первоклассный комедийный сериал. Кто из нас от усталости не пытался открыть дверь квартиры пропуском от офиса или не отвечал по телефону близким заученным скриптом? Умение от души посмеяться над такими оплошностями входит в те самые маленькие радости, спасающие нас от выгорания. Мы собрали истории людей, которым жизнь ненавязчиво намекнула: хватит, дружок, выдохни.