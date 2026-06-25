18 ярких примеров, когда мир как бы намекнул, что слишком много работать не стоит
Даже если мы обожаем свою работу, иногда все равно наступает момент, когда отдых необходим как воздух. В бесконечной гонке дедлайнов и рабочих задач мы порой не замечаем, как переходим на автопилот, превращая собственную жизнь в первоклассный комедийный сериал. Кто из нас от усталости не пытался открыть дверь квартиры пропуском от офиса или не отвечал по телефону близким заученным скриптом? Умение от души посмеяться над такими оплошностями входит в те самые маленькие радости, спасающие нас от выгорания. Мы собрали истории людей, которым жизнь ненавязчиво намекнула: хватит, дружок, выдохни.
- Как-то после рабочей недели покупала билет в кассе пригородных автобусов, чтобы ехать на дачу. Протягиваю деньги в окошко и чисто машинально представляюсь: «Двенадцатая налоговая. Здравствуйте!» Шороху немножко навела.
- Заработался. Послал подруге сообщение в мессенджере: «Мы пойдем гулять?» Отошел от телефона, вернулся, смотрю — в чате вопрос: «Мы пойдем гулять?» Ответил: «Да, пойдем». Подруга сказала, что после этого специально не отвечала — хотела посмотреть, как события будут развиваться дальше.
- Работал в колл-центре крупного магазина автозапчастей. Подбор запчастей под заказ и из наличия, а ассортимент в наличии тоже огромный. Поток входящей информации просто колоссальный. Помимо заявок на подбор и оценку стоимости запчастей, были звонки конкретным сотрудникам, на которые мы, в свою очередь, переключали через АТС. Ну и, собственно, запарка. Звонок:
— Можно соединить с бухгалтером Светланой?
— Секунду, переключаю.
Идут гудки, Светлана не берет трубку. Переключаюсь обратно и говорю:
— В наличии нет.
«У меня на работе лопнул мячик-антистресс»
- Училась на 1-м курсе, мама купила мне дорогую меховую шапку. Меня предупредили: когда сдаешь шапку вместе с пальто в гардероб, гардеробщик может тебе ее не отдать, и, если отойдешь, потом не докажешь, что у тебя была шапка. И вот первая зачетная неделя, ношусь целый день, удалось сдать два зачета, под вечер иду за пальто и вспоминаю, что надо сразу спросить про шапку. Гардеробщик подает мне пальто.
— А где шапка? — возмущенно вопрошаю я.
— А шапка на вас, — отвечает гардеробщик.
Ну да, вчера не было времени привести волосы в порядок, и я решила шапку не снимать.
Целый день в помещении носилась в меховой шапке?! 😱
Как-то очень смахивает на фантазии - так ведь и тепловой удар получить можно...
- Идeт рабочая переписка по электронной почте, и каждое письмо от коллеги начинается со слов: «Антон, я Марина! » Думаю: «Молодец девушка, всегда напоминает, кто она». И только на восьмом письме понял, что я всe это время называю еe Машей...
- Я учитель, пришла как-то на семейное застолье к родителям. Когда зашла на кухню, все встали, а я выдала: «Здравствуйте, садитесь». Самое смешное, что все быстро сели. Дошло до нас не сразу.
«Во время приготовления яичницы-болтуньи произошел сбой в работе мозга»
- У меня сувенирный магазин, где можно найти все от магнитиков до футболок. Перед Новым годом мы с мужем поехали в молл закупить подарки родственникам. Я очнулась, когда муж легонько тронул меня за плечо, сказав: «Эй, ты тут не работаешь!» Оказывается, я стояла и минут 10 поправляла стопки с футболками. Перескладывала их и укладывала в ровные стопочки.
- Вспоминаю свою работу диспетчером в такси, еще тогда, когда все вызывали машины по телефону. Поставили 3 ночные смены подряд, между ними — просто 6 часов сна, потом — бесконечный кофе и прием звонков. Потом, уже на выходных, звонят мне на мобильный, в трубку на «автомате» отвечаю: «Здравствуйте! Заказ такси, откуда вас забрать?» С позвонившим тогда мужчиной уже 20 лет счастливо женаты.
- Еду однажды на работу в маршрутке. Напротив меня девушка пристально изучает мое лицо. Ну, смотрит и смотрит. Уже на работе иду мимо зеркала: ну, красивая же. Иду мимо зеркала обратно... и поняла, почему меня так рассматривали. В одном ухе у меня была золотая серьга с камнем круглой формы. Во втором ухе у меня была серебряная серьга с камнем квадратной формы. Но самый караул был в том, что на работе все это видели, и никто не спросил, почему я так принарядилась.
Сейчас модно носить серьги из разных металлов и с разными камнями. Вот буквально сегодня на одном сайте видела у женщины-ювелира - в одном ухе пуссета с россыпью светлых камней, а в другом - висячая серьга с темными камнями. Смотрится очень оригинально и интересно.
«Только что поняла, что проходила вот так весь день»
- По работе надо было позвонить дочерним организациям. Чтобы не забыть, оставила напоминалку. Так заработалась, что минут 10 зависала над сообщением «Позвони дочкам». А у меня ж детей пока нет... Пора в отпуск.
- Мой муж автоинструктор. Приезжает он позавчера и рассказывает, как ехал домой. День был сложный. Вызвал такси, оно приезжает, супруг садится вперед и на автомате уже: «Включаем передачу, стараемся плавно отпускать сцепление и плавно жмем на газ!» Таксист в недоумении смотрит на мужа, а муж не поймет в чем дело. И такой: «Пробуйте, не бойтесь!» Тут таксист уже: «Извините, конечно, спасибо за советы, но я сам как-нибудь разберусь, хорошо?»
- Оставила где-то свой телефон и искала его по офису. Попросила позвонить коллегу, чтобы найти по звонку. Окей, телефон нашелся. Через 2 мин открываю его и вижу пропущенный. Звоню и говорю: «Здравствуйте, вы мне звонили?» Мой коллега, поднявший трубку знатно поржал.
«Кто-то забыл свой телефон в туалетной кабинке»
- Должны были с коллегой на важную встречу ехать. В город в 300 км от нас, поэтому выезжать было нужно очень рано. В 6.00 утра подъезжаю к нему, звоню в домофон, он очень долго походил, а потом заспанным голосом отвечает:
— Алло!
— Леха, ты собрался? Нам уже ехать пора.
— Собираюсь, а ты где сейчас?
- Степень того, насколько я заработалась: пошла наливать чай. На автопилоте воду начала лить из-под крана. В чашку с пакетиком. Поняв, что делаю что-то не то, вылила воду. В мусорку.
- Хотела сына в лагерь на море отправить, а бывший все нудел, что, мол, дорого, лучше к его маме, в деревню, коровам хвосты крутить. Я человек робкий, против его напора мне было сложно устоять. Помогло то, что я была такая усталая, что на автомате брякнула, по привычке: «Оставайтесь, пожалуйста, на линии для оценки работы оператора! Ваше мнение очень важно для нас!» Он аж поперхнулся, сказал: «Да делай как хочешь!» — и неожиданно согласился.
«Жена случайно прихватила в командировку две левых туфли»
Может, любимые туфли. Одна пара расхожая, на постоянно, она быстро сносится. А вторая только для парадных выходов. У меня по такому принципу две пары любимых светлых джинсов, которые на редкость хорошо сидят.
- Пришли на прием с двумя котами одновременно. У одного УЗИ брюшной полости, у второй кошки — УЗИ по беременности. Сделала УЗИ одному, второй. Описала и отправила документ администратору. Администратор ни в зуб ногой, что там и у кого может быть, распечатывает УЗИ владельцам. Забегает через 2 минуты с квадратными глазами и говорит, что владельцы кота Макса в самой настоящей панике и не понимают, откуда у него пять котят и ПДР через 5 дней: он всего лишь стащил колбасу и у него вздулся животик. Они реально решили, что перепутали пол своего питомца. И тут я осознала, как заработалась.
- Пошли с мужем в магазин. Пока он на полки с колбасой медитировал, захотела мороженое. Возвращаюсь к нему и вижу, как какая-то девица его по плечу гладит и говорит: «До встречи, заинька!» Я аж задымилась. А она увидела меня и как выдаст: «Простите, пожалуйста! Я воспитателем работаю, это у меня на рефлексах вырвалось!» Оказалось, это жена его друга, и договаривались они о том, что мы все вместе на шашлыки в выходные поедем.
- Ко мне на улице подошел мужчина и хотел познакомиться. Вместо того, чтобы сказать свое имя, я протянула руку и сказала: «Здравствуйте, руководитель отдела продаж дилерского центра, меня зовут Жазира, какой у вас вопрос?» Мне еще никогда не было так стыдно и смешно одновременно.
анекдот вспомнился . деловая женщина сидит в баре к ней подходит мужик. Здравствуйте! Разрешите предложить свою компанию. А почему вы хотите её продать и за сколько?
Кажется, мир постоянно намекает нам, что трудоголизм до добра не доводит. Вот еще несколько абсурдных и смешных подборок о людях, которым срочно необходим выходной:
Комментарии
Постоянная работа, да еще та, которую умеешь делать хорошо, и она тебе интересна и оплачивается согласно тарифам - это замечательно.
Но...