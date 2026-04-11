18 историй от заядлых трудоголиков, чей мозг ушел на перерыв в самый неподходящий момент

Бывает, задумываюсь за рулём, один раз проехала свой перекрёсток, но при этом очень тщательно следила за движением на дороге. Когда плохо себя чувствую, включаю двойной контроль, ещё и поговариваю про себя: перекрёсток равнозначный, проверить, кто едет справа, впереди знак 30 км/ч, снизить скорость. Ставлю машину в гараж, а потом могу расслабиться, чуть ли не упасть, но машину в гараж аккуратно ставлю. А иногда бываю безумно усталая, но сажусь в машину и чувствую, как приходят силы. Странные у меня отношения с машиной