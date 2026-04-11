Я так в большинстве случаев по гиперу хожу. Главная боль - это то, что хлеб в самом начале. Приходится его в отдельный пакет и вешать на ручку, чтоб потом каждый раз со дна не доставать
18 историй от заядлых трудоголиков, чей мозг ушел на перерыв в самый неподходящий момент
Даже самые собранные и продуктивные люди иногда дают сбой: переутомление, спешка или банальная рассеянность могут сыграть с нами глупую шутку. В этой подборке — истории от тех, кто привык держать все под контролем, но однажды поймал себя на по-настоящему абсурдном промахе. Такое вот маленькое напоминание о том, что совсем не обязательно, забывая об отдыхе, стремиться к перфекционизму — ошибиться может каждый!
- После напряженного месяца без выходных я все-таки заболела и взяла больничный. Но, как назло, без меня на работе «никак» — за пару часов позвонили четыре раза. В итоге я просто положила трубку радиотелефона рядом с собой и уснула.
Очередной звонок. Я, не открывая толком глаза, нажимаю кнопку и начинаю разговаривать. Слышу голос сестры — здоровается, что-то рассказывает, задает вопросы. Я ей отвечаю, все вполне логично, нормальный диалог.
И вдруг она говорит: «Ну, вижу, ты не дома, ладно, вечером наберу» — и кладет трубку. Я окончательно просыпаюсь, перезваниваю... и выясняется, что она мне вообще не звонила. Это было сообщение на автоответчике недельной давности.
Оказалось, я спросонья нажала не ту кнопку и какое-то время вполне успешно беседовала с автоответчиком. Ну что ж, разговор вроде как получился содержательный.
- Весь день с товарищем загружали фуру сборным набором продуктов. Это когда в одной куче тяжелые консервы, зефир, копченая рыба и тому подобное, и нужно чтобы груз не болтался и не подавил друг друга — задача нетривиальная.
Вечером в супермаркете закупались продуктами на неделю. Едем по магазину с тележкой. Товарищ ее толкает, а я скидываю ему покупки.
Оборачиваюсь, а он не просто катит тележку, но математически точно укладывает каждый пакетик в свою щель: тяжелое вниз, средней тяжести послойно, легкое по щелям, чтобы не болталось. И на лице сосредоточенность.
- Когда переходила с одного суши-бара в другой, случился забавный казус. Звонит клиент, я беру трубку и на автомате выдаю название прошлого места работы и добрый вечер.
На том конце пауза, потом растерянное: «Ой, извините, я, кажется, не туда попал» — и кладут трубку. До меня доходит, что я сказала, а через пару минут он перезванивает. Я снова беру трубку, но говорю уже правильное название. Судя по его голосу, он так до конца и не понял, у кого был сбой в системе
- Я уже 10 лет как на пенсии, а до этого 35 лет проработала завучем в школе. И вот до сих пор каждый раз, когда звонит стационарный телефон, поднимаю трубку — и так и хочется привычно сказать: «Школа».
- Пашу на двух работах и в один вечер просто дошла до ручки. Зашивалась с отчетами и вырубилась прямо в кресле. И вдруг просыпаюсь в холодном поту: дома ведь маленький сын, а тишина вокруг просто звенящая! Подскакиваю, залетаю в детскую, а там сынок тихонько собирает пазлы и в ответ на мой ошарашенный вид шепотом выдает: «Мам, ты так сладко спала, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла». Гляжу, а я ведь реально укрыта была, и еще и на столе стоит чашка чая. Холодного, конечно, и наполовину расплесканного, но в тот момент это был самый вкусный чай в моей жизни и самый заботливый жест.
- Как-то вечером после работы мой мозг окончательно сдался. Еду в маршрутке, прокручиваю в голове список покупок: «Масло, хлеб, колбаса». И когда показалась моя остановка, вскакиваю и на весь салон истошно выпаливаю: «КОЛБАСАААА!». Вылетала из дверей под гомерический хохот.
- Я уже десять лет работаю в школе, и «училка» внутри меня не спит никогда. Стою в очереди в супермаркете, дико уставшая. Сзади какая-то молодежь начинает громко ржать и толкаться. А я, не оборачиваясь, вдруг как гаркну своим фирменным басом: «Так, тишина на Камчатке! Пока дисциплины не будет, никакой перемены!» В магазине стало так тихо, что было слышно, как летит муха. Парни реально замерли, а кассирша аж спину выпрямила.
Когда я в классе упомянула эту муху,со всех сторон послышалось- бззззз. Ну а что? Хотела муху,получила.
- Сегодня утром, возвращаясь домой после 12-часовой смены, я приостановилась на перекрестке и задумалась, что это, наверно, не очень хорошая идея — садиться за руль после 36 часов без сна. Просидела так, как мне показалось, минут семь-восемь... И только потом до меня дошло, что я все это время ждала, когда загорится зеленый... на знаке «Стоп».
Бывает, задумываюсь за рулём, один раз проехала свой перекрёсток, но при этом очень тщательно следила за движением на дороге. Когда плохо себя чувствую, включаю двойной контроль, ещё и поговариваю про себя: перекрёсток равнозначный, проверить, кто едет справа, впереди знак 30 км/ч, снизить скорость. Ставлю машину в гараж, а потом могу расслабиться, чуть ли не упасть, но машину в гараж аккуратно ставлю. А иногда бываю безумно усталая, но сажусь в машину и чувствую, как приходят силы. Странные у меня отношения с машиной
- Работала в колл-центре, по 500 звонков в день — на автомате при каждом ответе называла компанию и свое имя. И вот однажды ловлю такси: машина останавливается, я открываю дверь и выдаю заветную фразу: «Орбита Плюс, Анжелика, здравствуйте!»
Таксист не растерялся: «Здравствуйте, АнжеликаОрбитаПлюс! Садитесь!»
- Сегодня проспала на работу. С утра в панике звоню администратору, объясняю ситуацию и говорю, что, возможно, опоздаю. Она спокойно отвечает: «Ничего страшного, можешь вообще дальше спать. Не уволю». Я еще минут двадцать умилялась ее реакции... пока не вспомнила, что сегодня у меня вообще-то выходной.
- Как-то директор спрашивает: «Как называется эта штука, в которой мы сейчас работаем?» — имея в виду новую программу, софт компьютерный. Я, не моргнув глазом, гордо выдаю название нашей компании, и еще смотрю на него с таким удивленно-укоризненным выражением, мол, как вообще можно этого не знать.
- Совещание в серьезнейшей конторе. В зале новые подрядчики и еще человек двадцать, с которыми я работаю уже лет пять. И тут один из подрядчиков спрашивает мое имя. Я, не задумываясь, отвечаю: «Марина». Вы бы видели, как на меня посмотрели все эти двадцать человек... Потому что на самом деле меня зовут Ната.
- После ночной смены долго прикладывала к кнопке вызова лифта круглый магнитик от домофона и не понимала, почему лифт не едет. Следом в подъезд зашел сосед, постоял рядом со мной, вздохнул и мы вместе по лестнице пошли.
- В запаре перед Новым годом стою на кассе и пытаюсь сообразить, в каком вообще магазине нахожусь, чтобы открыть нужную скидочную карту. В итоге прямо спрашиваю у кассира: «А где я?» Кассир не растерялась и ответила: «В филиале ада».
- Заснула на заднем сиденье такси, пока ехала домой. Водитель осторожно будит: «Девушка, приехали». Я спросонья, решив, что я дома в кровати с мужем, пробормотала: «Серёг, давай ещё часик поспим...» Таксист выключил счетчик и говорит:"Ну поспим так поспим". Его, оказывается, тоже Сергеем звали. Так и подремали часок. Теперь дружим.
Странно, что только "дружим". Мы уже привыкли, что здесь подавляющее большинство историй заканчивается ...., "мы вместе уже 20 лет, счастливы с Сергеем". А мы, читатели, должны сломать мозг, чтобы понять, с каким из двух Сергеев...😜
- Сплю, звонит телефон. Беру трубку — коллега: «Ксюша, ты на работу когда придешь?»
Я, абсолютно серьезно: «А я разве не пришла?» Она, тем же тоном: «Пока нет».
А я спала, и мне снилось, что я уже работаю.
- Живу в Германии. Выхожу в 14:30 после уроков немецкого с полностью «забитой» головой. Подъезжает автобус, захожу — и на автомате говорю водителю на немецком: «Доброе утро!» Сама в шоке, пытаюсь исправиться. Он добродушно улыбается: «Да все нормально, не переживайте». Наверное, решил, что я просто начинающая ученица.
А я, вообще-то, учитель.
- Полетел рабочий ноутбук, дедлайны горят. В панике бегу в сервис и по дороге повторяю как мантру: «Сделайте мне бэкап операционной системы, вот флешка, сделайте бэкап...»
Влетаю внутрь и выпаливаю:
— Сделайте мне бэкап нервной системы!
Мастер с усталыми глазами поднимает голову:
— Вам за какой год?
