18 уморительных историй и фото о людях, которые попали в смешную ситуацию и вышли из нее с гордо поднятой головой
Находчивость часто идет рука об руку с чувством юмора, а вместе они позволяют с блеском выйти из бытовых ситуаций, в которых оказывался каждый из нас. Представляем вам серию занятных зарисовок о нашей жизни, в которых есть место смешным ответам на экзамене и уморительным комплиментам от незнакомцев.
- Только что позвонил парень моей подруги, искал ее. Я ему: «Она спит у меня на диване. Разбудить?» А он такой: «Да она здесь, рядом. Я просто пытался ей доказать, что все ее подруги — вруньи». На что я, все еще в образе, спокойненько заявляю: «А кто же тогда дрыхнет на моем диване?»
- Учредитель пришел в офис, спрашивает у всех, как работа. Я еще в тот момент подумала: «Что же он у меня спросит?» Стою, значит, держу в руках кассовые накладные. Учредитель подходит с вопросом: «Это накладные?» А я выдаю: «Нет, свои». И маникюр показываю. Ржали мы все.
Сколько еды! Барсика с Муркой, что ли, в гости позвать?
- Едем с директором в банк на его машине. Во время беседы он вдруг спрашивает: «Налево не тянет?» Я отвечаю: «Не знаю, я еще не женат». Он секунд на 10 завис и минут 10 хохотал. А я потом догнал, про что он говорил: я же за рулем был.
- Я проходила собеседование на работу и от чистого сердца рассказывала о своих недостатках. Призналась, что очень сентиментальна, поэтому меня легко вывести на эмоции. Меня попросили подробнее рассказать, какие именно ситуации на меня так влияли, имея в виду предыдущий опыт работы. Тут я затупила и сказала, что плакала, когда смотрела «Холодное сердце». Дальше последовал смех, минута молчания и слова директора: «А если серьезно, какая часть мультфильма вас поразила больше всего?» Кажется, я попала куда надо.
- Зимой я очки не ношу. Пошла как-то вечером за сыном в сад, вижу — собака на снегу лежит. Жалко стало, голодная, холодно. Чтобы не напугать, близко не подходила, завернула в магазин, купила полкило сосисок. Пошла к ней тихонечко, чтобы не спугнуть (а мимо люди идут), говорю ей: «Только не бойся! Я тебе еду несу!» И открываю пакет, чтобы запах сосисок собака унюхала. Подхожу ближе, а это не собака, а саженец елки с корнем и землей в пакете лежал, принесли к ЖК для рассадки к весне.
«Потратил три часа на изготовление этого торта»
- Цвет и фактура моего нового красивого пальто случайно совпали с окрасом моей собаки. Выгуливаю ее, подходит приятный молодой человек и с восхищением говорит комплимент: «Вы такая красивая и так похожи на вашу замечательную собаку». А собака, на минуточку, боксер со свирепой зубастой мордой. Я опешила, мол, что? Он, стесняясь: «Ну в смысле окрас у вас одинаковый». А потом еще больше засмущался и ушел.
- Мои сестренки-двойняшки не очень похожи друг на друга. Когда они были маленькими, мама их часто одевала одинаково. И вот как-то ехали они в автобусе, зашел мужчина, увидел моих сестер и спросил: «Вы близнецы?», на что одна из них ответила: «Нет, мы Козероги».
- Мы с супругом, тогда молодым человеком, были студентами старших курсов, жили в студенческом общежитии. Однажды в комнату будущего супруга зашел его новый сосед, парень-первокурсник. Мы знакомимся, он представляется: «Иван». Полгода, если не год, мы называли его Ваня. Однажды первокурсник, не выдержав, сказал: «Ребят, объясните, почему вы меня Ваней зовете? Вначале я подумал, что это стеб, и здесь так принято первокурсников называть. Но я поспрашивал народ, никто никого так не называет». Мы глаза на него выкатили: «Ты же сам представился Иваном!» Он на нас смотрит и говорит: «Диман, я сказал „Диман“! Меня Дима зовут!» Вот мы смеялись. Скромный парень, полгода думал, что мы подкалываем его, а мы с полным уважением его Ваней называли.
«В этом году я попробовала себя в садоводстве. Вот мой обильный урожай во всей красе»
Шикарное начало! Помню, посадила куст садовой черники на террасе. По-моему, собрала урожай ягод в шесть, если не меньше. Старшая дочь видела, как самка черного дрозда кормила своего птенца ягодами с моего куста. Но это не значит, что птица нас объела: съела меньше половины "бешеного" урожая.
- Коллега узнала, что ее сосед занимается копчением рыбы, и сделала у него заказ. А после того, как забрала готовую рыбу, записала голосовое сообщение подруге. Мол, прикинь, какой милаха. Такой доброжелательный, да еще в подарок что-то там положил, и тому подобное. И, конечно, отправила этому соседу, а не подруге. Только потом заметила. Ну ладно, хоть хорошее про себя человек послушал.
- Еду домой, уставшая, включаю на телефоне камеру домофона, чтобы посмотреть наличие свободных мест и — о, чудо! — вижу одно свободное место прямо напротив подъезда. Ставлю телефон перед собой, периодически на него поглядываю, чтобы убедиться, что место все еще свободно. Заезжаю во двор, счастливая, начинаю парковаться на дождавшееся меня место и по привычке бросаю быстрый взгляд на камеру домофона, все еще открытую на телефоне. А там, вы представляете, уже кто-то пятится, уже встает на мое местечко. Я в отчаянии аж по рулю стукнула, только потом сообразила.
«Вот что мы заказали и вот что получили»
- Пришла на день рождения подруги и попала впросак, но оказалось, что не только я. В середине празднования именинница поблагодарила всех, а потом в микрофон сказала, что со следующего года всем раздаст список желанных подарков и советует это сделать всем. Оказалось, что три подарка она уже ранее кому-то дарила, а ей их передарили. Еще несколько презентов она даже помогала выбирать в подарок кому-то. Короче, опростоволосились все, но повезло, что подруга с юморком и не расстроилась. А мы потом подарили ей то, что действительно нужно было.
- Чтобы получить зачет, мне нужно было в уме решить задачу. Ага, решила. Иду на пересдачу, потому что одногруппник пытался мне помочь и незаметно для препода показывал указательный палец. Я уверенно ответила: «Палец!» А нужно было сказать: «Одна целая».
«Что бы мне такое приготовить из этого урожая баклажанов?»
Друзей зови, родственников, соседей. Вместе придумаете, вместе приготовите и съедите
- Собрались мы как-то с друзьями с детьми. Двум девочкам было больше пяти лет, они сами по себе в детской играли. А третья — малышка совсем, на ручках у мамы за столом. Мама говорит мужу, мол, глянь, что там в детской, все нормально? Он сходил, говорит, «Да, все ок, играют». Она через некоторое время опять просит сходить проверить. Он: «Маша куклой играет, Даша в конструктор». На что его жена: «Да я не о старших спрашиваю!» Тут мы уже все на нее: «А о ком?» Она выпаливает имя младшей, ну тут мхатовская, наверное, пауза. Потом до нее как дошло!
Как вы реагируете на чужие и свои промахи? Расскажите в комментариях!