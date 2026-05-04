Очень "профессионально" смотреть видосики параллельно с работой 😡
20+ забавных историй из пунктов выдачи заказов, где никогда не знаешь, что тебя ждет
В пунктах выдачи заказов порой разыгрываются настоящие комедии, которые запросто могли бы стать основой если не забавного фильма, то стендап-концерта. Одни покупатели заказывают сразу по 30 платьев, другие — гору всего для любимых питомцев, а третьи могут полчаса проверять качество товаров. Ну а сотрудники ПВЗ порой еле сдерживают добрую улыбку, наблюдая, с какой детской радостью некоторые посетители разворачивают свои посылки.
- Пришла в пункт выдачи оформить возврат: купила брюки без примерки и прогадала. Протягиваю упаковку, парень сканирует код, смотрит в монитор и давай хохотать на весь зал. Я уже приготовилась возмутиться, но он вдруг поманил к себе, подмигнул и шепнул: «Девушка, не подумайте, я не над вами смеюсь. Мне брат скинул смешное фото своего кота, глядите». Дальше смеялись уже всем пунктом выдачи.
«Возле пункта выдачи в нашей деревне нашлась кошка. Плюшечка такая. Что ж, будем искать ей дом»
Ой, вот эта дама с Пикабу пристроила уже огромное количество кошек, чуть ли не тысячу, лечит их и спасает. Такая она молодец!
- У меня в субботу в деревенский пункт выдачи заказов придет 20 строительных ведер. Жена их заказала для посадки петуний, мы давно уже не возим с собой габаритное, а прямо туда в ПВЗ заказываем. В воскресенье вся деревня будет знать, что эти городские из красного дома зачем-то купили 200 ведер, наверное, красную икру некуда складывать.
А почему 20 вёдер в конце истории превратились в 200? Разница, как бы, ощутимая
- Моя близкая подруга работает в пункте выдачи заказов. Однажды заходит женщина, обводит глазами помещение и спрашивает: «А где товары?» Подруга не сразу поняла, в чем дело. Оказывается, посетительница думала, что товары, заказанные в интернет-магазинах, курьеры доставляют прямо до квартиры. Она даже не подозревала о существовании пунктов выдачи, а зашла, чтобы посмотреть, что за магазинчик такой открылся.
«Заходил тут в пункт выдачи, и увидел креатив на заказанных кем-то зимних шинах. Ну и запах, конечно стоял соответствующий»
- Открылся новый пункт выдачи прямо через дорогу. Пришла за заказом, а мне вместе с ним вручают шоколадку. Оказалось, что я первый клиент в этом ПВЗ: и заказ мой зарегистрирован первым, и я первый посетитель. Неожиданно и очень приятно.
- Раньше не было штрих-кодов и в ПВЗ надо было называть номер заказа, фамилию или номер телефона. Все операторы спрашивали разное. А менялись они часто. Прихожу однажды, здороваюсь, а там сидит новенький — совсем юный паренек — и молча смотрит на меня. Я подошла и жду, что он попросит назвать, но юноша молчит. Я уже в некотором раздражении говорю: «Что вам надо сказать?» А он стушевался и так неуверенно мне: «Здравствуйте?»
«Вот таким простым способом, оказывается, можно поднять рейтинг любого пункта выдачи заказов»
А как они, интересно, это сделают? По-моему,это невозможно чисто технически даже.
- В пункте выдачи передо мной женщине выдали заказанное: две упаковки цветных ручек по 6 штук. Она стала проверять каждую на листке бумаги — пишет или нет, что-то черкать.
Я ушел на 15 минут в примерочную. Собралась очередь. Та самая женщина все еще проверяет ручки. Возвращаю одежду, а она на листке уже нарисовала целый лес, домик, речку. Мне показалось, что она опять собиралась испытывать каждую ручку. Может, у художников свои приколы?
Знавала я одного человека. Он когда расписывал или проверял ручку, то рисовал определённую картинку. И совершенно не мог остановиться пока не закончит. Подозреваю это что- вроде окр
- Заходила на маркетплейсы, складывала в корзину торфяные пробки для рассады. В одном месте заказала, где доставка быстрее. Вечером захожу на другой сайт. Там тоже заказала. Забыла проверить пункт выдачи. Сегодня заметила, что заказала не туда, сделала новый заказ по нужному адресу. В итоге ко мне едут сразу три партии торфяных пробок для черенков. Похоже, придется проращивать в этому году еще помидоры и огурцы.
«Кота сама посылка не заинтересовала, зато коробка пришлась по вкусу»
В этом жанре мне больше всего нравятся фото, где коробки не просто от посылок, а от какого-нибудь навороченного кошачьего приданого. И вот стоит супер-пупер домик со всеми приблудами и рядом кот, в коробке из-под этого домика
- Человеку, который решил на мне жениться, я заказала подарок из списка, составленного им ранее. Выбрала гантели 20 кг. Но если заказывать их с курьерской доставкой, они бы приехали в 12 ночи (у нас всегда так) или вовсе бы задержались и не пришли к празднику. Мне не подходили такие варианты.
Поэтому я заказала их в пункт выдачи. И еще добавила ленточку с сердечками. Сегодня пошла забирать. Я опущу тут описание происходящих в пункте процессов, но через 5 минут я плелась за пыхтящим адресатом подарка, который нес на плече коробку.
— Бантик не помни, пожалуйста. Он здесь потому, что я тебя люблю.
— Я тебя вот что-то чуть меньше.
— Ладно, согласна, бантиком утяжелять не стоило.
- Я сдружилась с девушкой из нового пункта выдачи. Мне тогда пришли лосьоны для тела, и я старательно к ним принюхивалась. Заметила, что леди с любопытством смотрит, и протянула ей на пробу. Она протестировала запахи и про один сказала: «Этот вкусный». Я его и взяла, ибо мне тоже нравился. Когда я заказывала шмотки, выходила к ней на дефиле, она помогала выбирать. Сегодня мерила футболки, а она: «Это под твои штаны зеленые?» Я кивнула. И мне что-то так приятно и тепло стало. Мы друг другу чужие люди, вне ПВЗ не встречаемся, но у нас своя история, свои маленькие традиции.
«Пришел в пункт выдачи, там стоит телевизор с наклейкой с моими данными и номером телефона. А девушка без СМС с кодом его не отдает. Еле дождался сообщения»
- У нас без предупреждения закрыли ПВЗ и перевезли все на другую точку. Пришла получать заказ, а там девушка сидит в телефоне, видосики смотрит, я ей показываю код, она его пикает и выдает: «Ваши заказы мы еще не разбирали, вон они лежат», — и показывает на гору коробок за своей спиной. Спрашиваю, когда разберут, она отвечает, что не знает, они все тут очень заняты. В общем, только на третий день она отдала мне мой заказ, и то после того, как я поинтересовалась, почему она в телефоне сидит вместо того, чтобы быстренько все раскидать.
А после получения заказа ещё имеют совесть в личном кабинете предлагать оставить чаевые
- У подружки летом была свадьба, я искала себе платье на торжество. Я практически всегда одета в худи, футболки и джинсы, платья ношу очень редко, поэтому не знаю, что мне подходит. Ну и заказала около 30 платьев почти на 200 тысяч. Выкупила только одно. Консультант явно был не в восторге.
Ну не 30, но 20 я заказывала. Ни одно не забрала. Сотруднику было пофиг, он не процентами от продаж зарплату получает.
По поводу совета сходить в магазин - я до этого обошла 5 штук и нашла только одно платье, которое был смысл мерить.
А еще заказывала кроссы в трех размерах - в магазинах таких в принципе не было, а выбрать без примерки нереально.
Так что пока маркетплейсы такое позволяют - будут делать, да простят меня продавцы.
На самом деле неплохо б было сделать платную примерку, чтоб покрывала расходы на упаковку и доставку - было б честнее.
«Это все — наполнитель для кошачьего лотка»
- Приходит мне уведомление с просьбой оставить чаевые сотруднику пункта выдачи. Погодите-ка. Я давненько ничего не покупал, последний заказ недели две назад получил. Полез в личный кабинет, вроде там висел долгий заказ с табличкой с номером дома. А заказа-то и нету. Покопался в сообщениях — пусто. Кое-как нашел сообщение: «Заказ отменен. Возникли сложности при его выполнении». Красота! Мы отменили ваш заказ, оставьте нам чаевые.
- Мама-пенсионерка заказала поликарбонат для теплицы на 20 тысяч. Я его получил на ПВЗ, отвез ей на участок. Вдруг спустя неделю деньги падают обратно ей на карту. Видать, при выдаче нажали не ту кнопку, и заказ позже сам отменился. И тут у нее начинается настоящий цирк. Звонит паренек, с пункта выдачи: «Ай-яй-яй, нужно срочно порешать вопрос. Везите материал обратно, надо его возвращать на склад». Тут мама и позвонила мне. Я написал в техподдержку, мол, заберите обратно деньги с карты и отдайте продавцу. Товар у нас, претензий нет. А мне ответили: «Не надо ни возвращать товар, ни деньги. Оставляйте все у себя. Все произошло по нашей вине, сами разберемся».
«Увидела как-то тарелку в виде лопаты. И вот только что забрала ее в пункте выдачи. Девочка внутри меня хлопает в ладоши и прыгает от радости»
- Сын-подросток попросил забрать его заказ. Ладно, зашла я в наш ПВЗ. Девушка пикнула сканером и ушла в подсобку. Возвращается и тащит огромную упаковку подгузников и канистру с мылом. Зависаю. У сотрудницы на лице выражение «назад не понесу». И тут я медленно и спокойно говорю: «Проверьте, пожалуйста, еще раз. Шестнадцатилетний мальчик не мог такое заказать». В общем, через минуту я выходила из ПВЗ с купленными сыном наушниками, а девушка сгребала чужой заказ в кучу, чтобы унести обратно.
- У меня на балконе организован кабинетик, и каждую зиму я создаю там праздничную атмосферу. В этом году я заказал готовую гирлянду-штору длиной в полтора метра. После ее распаковки меня ждало разочарование, она оказалась короткой. А ведь на коробке была верная маркировка. Что ж, оформил возврат и решил заказать в другом месте такую же гирлянду. Прошла неделя, я приношу из пункта выдачи коробку, и что же вы думаете — та же история. Нашел страницу товара, а там люди ставят 5 звезд, еще и пишут, что все по размеру. Листаю отзывы дальше и вижу чье-то сообщение: «Нити вдвое сложены, надо их раскрутить». Хорошо хоть вторую гирлянду не успел на возврат отнести.
- В описании моей посылки указано: «Готова к выдаче, прибыла в пункт самовывоза. Пожалуйста, заберите», но нет никакой информации о том, где именно расположен этот ПВЗ. Если честно, я даже не знаю, что делать. Что за пункт самовывоза? Где он вообще находится?
- У нас сейчас ремонт. Дочка сама выбирала в свою комнату обои, хотела, чтобы они были глубокого синего цвета. Хорошо, говорю, найдешь подходящие — скинь мне ссылку. Присылает, заказываю 4 рулона метровых обоев. Через пять дней в ПВЗ приходит 3 рулона, еще один где-то болтается. Уже начинаю понимать, что цвета, скорее всего, совпадать не будут. Пошли проверять, так и вышло — три синих рулона, один — какой-то белый в зеленый цветочек. Естественно, возврат. Пробую еще раз — та же история. В третий раз заказала их чисто из принципа, уже параллельно с обоями похожего цвета от другого продавца. Угадайте, какие я выкупила, а какие в третий раз отправились обратно. И вот что это было?
Мы так заказывали какие-то кубики ребенку. Заказываем - приходит не тот набор. Отказ. Заказываю снова - приходит снова не тот набор, причем это ОН ЖЕ, тот самый, который я уже относил в ПВЗ
Наверняка и с вами приключалось что-то подобное в пунктах выдачи заказов. Может быть, сотрудник ПВЗ насмешил вас до упаду? Или вы сами что-то перепутали и потом хохотали над собой? Мы по доброй традиции ждем ваши истории в комментариях к этой статье.
Какую только чепуху не заказывают на маркетплейсах. Скоро ножками ходить разучатся совсем.
И как только интернет-шалманы окончательно победят розничную торговлю, публика узнает, как задорого покупать дрянь, которую несколько раз уронили и пнули "незаменимые иностранные специалисты".