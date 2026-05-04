20+ забавных историй из пунктов выдачи заказов, где никогда не знаешь, что тебя ждет

Ну не 30, но 20 я заказывала. Ни одно не забрала. Сотруднику было пофиг, он не процентами от продаж зарплату получает.

По поводу совета сходить в магазин - я до этого обошла 5 штук и нашла только одно платье, которое был смысл мерить.

А еще заказывала кроссы в трех размерах - в магазинах таких в принципе не было, а выбрать без примерки нереально.

Так что пока маркетплейсы такое позволяют - будут делать, да простят меня продавцы.

На самом деле неплохо б было сделать платную примерку, чтоб покрывала расходы на упаковку и доставку - было б честнее.