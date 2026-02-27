15+ человек, которым весело живется уже из-за одного их имени или фамилии

Бывает, имя или фамилия звучат так ярко и неожиданно, что знакомство уже начинается с улыбки. А дальше — больше: подписи в документах и институтские переклички превращаются в маленькие истории. Мы собрали как раз такие случаи. Уверены, вы узнаете в них себя или своих знакомых.