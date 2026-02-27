trollkvinnan - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. У Ваших заказчиков очень бедная фантазия!
15+ человек, которым весело живется уже из-за одного их имени или фамилии
Народное творчество
1 час назад
Бывает, имя или фамилия звучат так ярко и неожиданно, что знакомство уже начинается с улыбки. А дальше — больше: подписи в документах и институтские переклички превращаются в маленькие истории. Мы собрали как раз такие случаи. Уверены, вы узнаете в них себя или своих знакомых.
- Была у меня в универе девушка, с которой были очень серьезные отношения, но в один день она меня бросила по причине: «Не хочу всю жизнь носить твою фамилию и быть Зайцевой». Ну ок. Спустя годы я нашел ее в интернете и офигел, потому что теперь она Куропаткина. И не смущает ничего, видимо — настоящая любовь.
- Были у нас заказчики интересные, семейная пара. Составляем договор на имя мужа, Александров Александр Александрович, ну ок, бывает. Запишите, говорит, номер супруги еще, если мне не дозвонитесь. И хихикает. И супруга хихикает, называя номер: «И подпишите, Александра Александровна я». Ну ок, бывает тоже. Потом возник технический вопрос по ширине простенка у окна, говорят, мол, сейчас дочке позвоним, она дома, замерит. Звонят: «Аля, ...». Хм. Может, Алевтина? Ну, съездили, смонтировали, монтажники приезжают, рассказывают: «Прикиньте, не Алевтина — тоже Александра. И кошка Шура». © trollkvinnan / ADME
- Моя сестра в первом браке взяла фамилию Крикливая. И даже выйдя замуж второй раз оставила ее, сказала, запоминается хорошо, в работе помогает — тогда она работала менеджером по продажам. © tanyapbzn
- У нас на работе начальник службы безопасности был Крикун, сначала я думала, его так называют, потому что все боятся. Но, казалось, это его реальная фамилия. © malika_happy
- Надо было перестроить квартиру в магазин. Заказали проект у архитектора. Пришлось помучиться с заказом. Фамилию его помню до сих пор — Простибоженька. Двадцать лет прошло, а помню. © ualisagun
- С девушкой училась на подготовительных, ее фамилия была Булкина. Через несколько лет случайно встретились в поликлинике, она замуж вышла. Выходит медсестра и называет ее по фамилии, протягивая ей справку — Полубатонова. © sergutsnatalia
- Меня зовут Тимофей. Но моя бабушка по папе была против такого имени. Она всегда считала, что так зовут именно котов. Говорит, что до сих пор помнит, как моя мама позвонила ей и сообщила мое имя. Бедная бабушка сильно разволновалась и побежала звонить своей подруге. Спрашивает, как зовут ее кота, та отвечает — Мартын!
А еще у меня есть грамота с моей фамилией и именем Дмитрий. Просто с легкой руки организаторов конкурса Тима превратился в Диму — тоже одна буква поменялась, ничего страшного ведь, да? © trenchar / Pikabu
- Мое имя — Виктория. В Калининграде самые крупные ТЦ — это сеть «Виктория». Когда я таксовала, то узнала, как называют локацию — «Я на Вике у Южного, я на Вике на Горького». И я так сама говорю до сих пор. © Vikus1980 / Pikabu
- У меня в семье вообще скотный двор. Сестра вышла замуж и стала Бычкова, ее дочь вышла замуж за Козлова, у ее свекрови девичья фамилия — Овчинникова! © ta.tyana4544
У меня сын Тимофей, Тима, Тим. Как его только не называли Дима, Тёма, Дин...
Ответить
- Со мной в универе училась девушка по фамилии Сало. Мечтала, что выйдет замуж и сменит фамилию. В итоге стала Гриб. Вторая история тоже из универа. Учились две родные сестры, обе Екатерины. Папа оформлял вторую дочь. Когда сотрудница спросила, как зовут дочь, он сказал Катя, думая, что спрашивают про первую. Ну и записали Катей. У них была возможность поменять имя уже при получении паспорта, но никто из девчат не захотел менять. © irina_dombezhimii
- Была коллега, которая встречалась с парнем по фамилии Ус. Но замуж она вышла за другого и теперь стала Елена Бородай!
- На моей первой работе девушку-коллегу звали Валя. Она мне дала номер домашнего телефона, но предупредила, что бы я звала Валю среднюю. Позвонив по телефону, я надолго зависла, ибо там долго выясняли, какую среднюю. Именно в тот день у них в доме была еще и внучка, а в семье Валями зовут всех! Мама, папа, сын, дочь и внучка были Валями! Семья Валентинов. © kot151200
- Дочери было что-то около двух лет, гуляла с ней на детской площадке. Ко мне подошла девочка постарше и спросила: «Как зовут вашу дочку?» «Наташа», — ответила я. На что услышала: «Нет, неправда, так девочек не зовут, а только тетенек». © user11284282 / Pikabu
- Я — Анжела, и тезку в обычной жизни встретила всего раз — совсем-совсем в детстве. В основном попадались коллективы, где было несколько Анжелик (это два разных имени). Люди, особенно пожилые, не могли запомнить мое имя и произносили каждый на свой лад. Кем я только ни была — и Жанной, и Оксаной, и остальное что-то созвучное или похожее. © SashaDorro / Pikabu
- У племянника в Москве в группе две подружки — Лера и Поля. Все бы ничего, но это — Калерия и Аполлинария. © navigol / Pikabu
«У нас в офисе есть несколько комнатных растений. Я решила, что мне скучно сегодня тут сидеть одной, и дала им имена. Итак, знакомьтесь»
- Сестра родила сына в январе — назвали Ян. Все посмеялись, но приняли. Через два года — девочка, июльская. Имя выбрали без долгих раздумий — Юлия. Гляжу — опять животик. Сестру было не остановить. В этот раз наши оригиналы отмочили: назвали сына Август. Вот так вот! © KeraTamara / Pikabu
А какие у вас есть истории с именами?
Комментарии
Уведомления
С юридической точки зрения, Анжела и Анжелика разные имена. Так как важно именно то, что написано в паспорте. Но с точки зрения происхождения и значения - одно и то же имя. Как Наталья и Наталия. Или Юрий и Георгий.
Ответить
Похожее
19 примеров женской солидарности, которые согревают сердце лучше чашечки какао
17 питомцев, чье тепло и поддержка лечат душу лучше любых слов
Животные
1 месяц назад
15 историй из командировок, в которых не обошлось без приключений
18 реальных историй, сюжеты которых не придумает ни один сценарист
14 родителей рассказали, за что их вызвали в школу и почему теперь это — семейная байка
16 человек, чьи рабочие будни превратились в готовый сценарий для комедийного сериала
20+ человек рассказали, как у них начался год. И это согревает лучше чая с бабушкиным вареньем
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
15+ соседей, с которыми жизнь превращается в комедийный сериал без готового сценария
Народное творчество
4 недели назад
20+ историй о пушистых хулиганах, которым хозяева простили все за красивые глаза
15 воспоминаний, которые прописались в голове без спроса — и съезжать не собираются
16 случаев, когда детская непосредственность стала причиной шикарной истории
Истории
4 недели назад