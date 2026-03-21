Про блогеров, которые "все успевают" и так всем все давно понятно. Моя любимая история про одну такую "все успевающую маму", которая рассказывала о важности проводить много времени с детьми и умении договариваться. Картинка была красивой пока очередная ушедшая из-за задержек оплаты няня не рассказала, что 95% времени дети (сын и дочь) проводят со своими нянями. Маму они видят только во время съёмок контента. Чем живут дети она понятия не имеет, а договоры сводятся к сделкам "делаешь что скажу перед камерой и получишь поход в кафе мороженое". В кафе или какое-либо место развлечений дети идут с няней.
15+ профи рассказали об изнанке своей работы, где забавных перлов больше, чем в иной комедии
Истории
34 минуты назад
Согласитесь, у каждого из нас есть история о работе, которую мы пересказываем друзьям уже десятый год подряд. В нашей подборке сегодня — живые истории от профи, столкнувшихся с изнанкой своей профессии. От курьера, ставшего родным внуком для незнакомой бабушки, до строителя, который по ошибке бесплатно возвел стену конкурентам. А еще вы узнаете, как почистить сосиски с помощью водопроводного крана, а главное — зачем.
- Пошел мой одноклассник работать на стройку летом, деньжат на комп подсобрать. Работа не очень трудная, по 6 часов в день. И вот однажды говорят ему, что нужен человек на другом объекте помочь.
Приходит он туда, находит рабочих и говорит, мол, меня к вам на помощь отправили. Ну, его впрягли таскать раствор ведрами, да еще и все 8 часов! Упахался конкретно, но подумал, что оплатят больше, хотя бы за лишнее время.
На следующий день приходит по основному месту — и выясняется, что по табелю он на объекте и не был вовсе. Оказалось, что там два дома строились разными организациями. И он вчера другой фирме помог за бесплатно. Прораб посмеялся и вчерашний день ему все-таки учел.
- Будучи студенткой, работала гардеробщицей в ресторане. Как-то завалилась к нам толпа бизнесменов в кожанках. Попросили их снять верхнюю одежду. Один дядька очень неохотно снял свою, отдал мне и протянул 5 тысяч. Сказал, что каждый час будет давать столько же, если я ни на секунду не отойду от куртки.
В итоге они просидели за столом 4 часа — и он свое обещание сдержал. Я так не узнала, что там такое было в этой кожанке. Но хотелось, да, очень даже... Деньги, может?
ADME
- Работала диспетчером в команде с водительским составом. Иногда надо было вызывать шоферов на подработки. И вот мне звонит жена одного водителя и ругается, почему я ее Витеньку всегда вызываю и сегодня опять в ночь вызвала. На что я отвечаю, что его никто не вызывал уже давно. В ответ: «А где он тогда?» «Ищите, — говорю, — сами, а я не знаю».
ЕПН. / Dzen
«Друг работал поваром. Однажды им велели очистить от слюды много сосисок. Друг раскрутил их в месте скрутки, вытащил одну и надел этим концом на кран с водой. Все сосиски вылетели с другой стороны за 5 секунд!»
- В студенчестве подрабатывал в фотосалоне. Заходит кaк-то oдин молодчик и говорит, чтo ему нужно сделать фото на паспорт. Я сфоткал, обрабатываю, а он pядoм стоит и смотрит. К слову, пришел он в олимпийке, а я решил ему шаблон костюма с галстуком сверху наложить. Ну, фото ведь на паспорт все-таки. Он кaк увидел, тaк cpaзy запричитал: «Четко, братуха, от души!»
А когда я распечатал eмy фотки, он чyть слезу не пустил. Сказал, чтo пиджака с галстуком у нeгo никогда не было, а тeпepь xoть на фото в паспорте будет.
- Работала в клининговой фирме. Как-то приехали мы в частный дом, выгрузились. Подошла к нам хозяйка и попросила сдать телефоны. Я отдала, гадая, к кому это такому важному мы прикатили. Все сразу стало ясно, как только я зашла и увидела повсюду груды мусора, разбросанные вещи и заляпанную мебель. Но были и чистые до блеска комнаты, где были установлены камеры. Порядок мы наводили у довольно известного блогера. Она рассказывает всему интернету о том, насколько она счастлива и что даже в декрете можно успевать абсолютно все.
- Я работаю в ювелирке. Мой одноклассник вот уже третий раз приходит ко мне покупать обручальные кольца. Каждый раз с новой женой. Говорю ему: «Шурик, может, сменишь салон? Видишь ведь, что не везет тебе». А он: «Да не, это ж не из-за тебя!»
Каждый раз, встречая его, спрашиваю: «Что, опять женишься??»
ZulyKiba / Dzen
«Сегодня ко мне на работу заскочил один хороший мальчик»
- Из жизни социального работника. Есть одна бабуля, которую нужно было сопроводить в такси и в поликлинику. Такси уже ждет, и вот социальный работник повязывает старушке платок на голову. А бабуля — ни в какую! Говорит, мол, только в берете поедет, а в платке — ни за что!
sveta sveta / Dzen
- Устроился подсобным рабочим в техникум и часто помогал пожилому столяру. Мужик он был уже пенсионного возраста и неторопливый. Для начальства у него была хитрость: на монтажном столе всегда лежали несколько досок. Как только кто-то из руководства заходил в столярку, он хватал инструмент и начинал строгать — будто работа кипит. А когда нужно было что-то починить в общежитии или учебном корпусе, мы таскали с собой кучу разного инструмента. Но пока доходили до места, проходил час. Поработаем минут тридцать, а там и обед. Дорога туда и обратно занимала больше времени, чем сама работа! Но столяр лишь философски замечал: «Время проходит — и ладно».
«Как выглядит моя работа»
- Мне 27 лет. Программист, работаю удаленно. Живу один, друзей мало, в основном сижу дома. Три месяца назад соседи сверху завели щенка. Каждый день в 6:00 он начинал лаять и носиться по квартире. Я злился, стучал в потолок, думал даже жаловаться. Неделю назад встретил соседку в лифте. С этим щенком. Уже открыл рот, чтобы высказать все, что думаю, но щенок подбежал, положил лапы мне на колени и посмотрел такими глазами...
Соседка извинилась за шум и сказала, что выгуливает его три раза в день, но он слишком энергичный.
Теперь каждое утро в 6:30 я беру этого пушистого монстра гулять. Он тащит меня по парку, а я ругаюсь, но улыбаюсь. Познакомился с другими собачниками. Один оказался геймдизайнером, иногда созваниваемся с ним по работе. Впервые за долгое время встаю с кровати с удовольствием.
night_stories_ru
- Я сантехник. Как-то в два ночи звонят из клуба. Девушка кричит, что у них на кухне воды по колено. Надел треники, пришел, а меня охранники не пустили. Плюнул и домой ушел. Через неделю захожу в этот клуб, а там на стене висит моя фотка. И написано: «Этого человека пускать в клуб в любое время, в любом виде и в любом состоянии».
«Сделала гостям большую скидку при заселении в отель. А сегодня они мне в благодарность подарили мою первую в жизни дизайнерскую вещь!»
- Знакомый на стройке работал, и был у них там один молодой парнишка, который язык не очень хорошо знал. Приходит новость, что приедет проверка из министерства. Всех предупредили, чтобы никаких посторонних на объекте не было. В итоге этот парнишка не пустил министра с проверкой. Так ему потом премию дали. За то, какой он исполнительный.
- В 15 лет подрабатывала официанткой. Носила по шесть тарелок сразу, чтобы выглядеть взрослой и незаменимой. В один из свадебных вечеров зал был битком. Я шла с подносом — шашлык, салаты, графин компота — и запнулась о ножку стула. Дальше все как в фильме «Матрица»: летят тарелки, соус, салат. Зал замер. Можно было расстроиться и убежать на кухню, но я встала, поправила фартук, стряхнула лук с плеча, оглядела медленно публику — и отвесила всем размашистый, добротный такой поклон. Будто мой номер с падением был запланирован. В тишине кто-то засмеялся, потом еще кто-то, а потом все бурно зааплодировали. В тот вечер мне оставили больше чаевых, чем за весь предыдущий месяц.
plutclub
- Есть у нас в доме женщина с активной жизненной позицией — то ли управдом, то ли старшая по подъезду. Однажды она приходит и говорит, что ко мне постоянно ходят какие-то женщины, а в ее подъезде такое нельзя. Я ей объяснил, что я маникюр на дому делаю. Она не поверила, ведь я ж мужик.
Где-то через неделю стук в дверь. Открываю — подъездная начальница снова у моей двери, но в этот раз вместе с участковым. А я — в халате, перчатках и маске, сеанс у меня как раз был. Участковый попрощался и ушел, оставив недоброжелательницу кипеть в одиночестве у моих дверей.
«По приколу сказала своим пятиклашкам, что пятница — это день, когда учителям приносят их любимый кофе. А они решили шутку обратить в реальность! Обожаю свою работу»
- Друг работает в фирме по изготовлению мебели. И изготавливает, и устанавливает. На днях приехал в квартиру, сверился с чертежами и повесил гарнитур на другую стену. В процессе еще думал, что хозяева странные, ведь на соседней стене гарнитур смотрелся бы куда удачнее. Когда понял свою ошибку, доложил начальству. Говорит, даже не стали ругать, а просто посмеялись.
- Подрабатывала на пункте выдачи. Пришла молодая пара за заказом. Веселые ребята, такие на позитиве. В заказе у них были леденцы с забавным названием «Негрустин». Я вынесла и шучу, мол, а можно и мне тоже «Негрустин»? Девушка тяжело вздохнула и говорит: «Вообще-то это был подарок. Спасибо, что спалили». Прошли месяцы, а я не знаю, как это забыть!
fuldavoxx
«Обучаю детей моделированию и 3D-печати. Распечатала им формочки для печенья, которые они сами разработали. Один мальчик принес сегодня печенюхи на весь класс. Люблю свою работу!»
- На каникулах подрабатывала парикмахером. Взяла клиента на стрижку, а минут через 10 звонят мне дети. Говорят, что не могут найти дома кота, ищут час уже. Я в панике бросаю машинку, снимаю фартук, говорю клиенту: «Мне надо искать кота!» — и оставляю его с наполовину подстриженной головой. Где-то на полдороге звонит сын — нашли на техническом этаже. Я возвращаюсь назад — надо было видеть лицо клиента! Смесь отчаяния с безысходностью. Денег я с него не взяла, конечно.
uar_kz897
- Много лет назад подрабатывала детским аниматором в летнем ресторане. Я была клоуном. И вот с одним мальчиком лет 4 у нас прямо дружба завязалась. Мы с ним много играли и разговаривали. Он потом сказал, что всегда будет меня любить и все мне купит. И даже торт. Когда его родители собрались уходить, он выдал: «Позвони мне. Ой, то есть папе моему позвони». До сих пор вспоминаю, эх!
zagirova.alfiia
А какой случай на работе заставил вас смеяться или растрогал до глубины души? Поделитесь своими историями в комментариях — давайте докажем, что в любой профессии есть место юмору.
Комментарии
