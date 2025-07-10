"Через несколько месяцев после начала моей первой серьезной работы у меня, был собственный кабинет"- тут странно все
15 курьезных офисных историй, которые могли бы лечь в сценарий ситкома
Чтобы спокойно отреагировать на оленя, врывающегося в офис, или на начальника, который зовет всех на странный день рождения, нужны недюжинное самообладание и крепкие нервы. Такие казусы, разумеется, происходят редко. Но мы постарались и нашли для вас истории о том, что даже в обычном офисе в обычный день может случиться буквально все что угодно.
- Через несколько месяцев после начала моей первой серьезной работы я попала в довольно нелепую ситуацию: штанина застряла в огромном офисном кресле, которое мне выдали. У меня был собственный кабинет, и если бы я была поумнее, то просто сняла бы штаны, чтобы выбраться. Но умом я не блистала. Вместо этого я решила отъехать на кресле назад и пнуть ногой вперед, чтобы освободиться. В итоге я лишь разорвала штаны по шву. Штанину, правда, освободила, но следующие полчаса провела, названивая коллегам в поисках клейкой ленты. В конце концов один из них принес мне рулон, и я заклеила штаны изнутри, чтобы хоть как-то дотянуть до конца дня. © wiggysbelleza / Reddit
- Наш генеральный директор руководил маркетинговой командой и использовал свой собственный уникальный лексикон, который никто не понимал. Он выдавал словосочетания вроде «больше блестящего гламура», «голливудская попса» или «блестящий блеск». В какой-то момент нам пришлось провести отдельное совещание, где он пытался объяснить, что значат все эти выражения. В итоге мы даже составили глоссарий его терминов, чтобы остальная команда могла хотя бы приблизительно расшифровывать его инструкции — а ведь он мог просто говорить с нами на понятном языке. © Apprehensive-Ad9832 / Reddit
- Однажды в нашем офисе было весьма необычное «совещание». Нас всех позвали в конференц-зал, чтобы отпраздновать день рождения собаки хозяина. Там был торт. © Krusador / Reddit
- До того, как я устроилась на работу в эту компанию, там случилось нечто из ряда вон выходящее — в здание через окно ворвался олень и перепугал всю контору. Потребовалось немало времени, чтобы животное выбралось наружу. © Cheyrose11 / Reddit
- Устроилась в компанию, и так вышло, что с директором увиделась лишь спустя месяц,потому что он был в отъезде. К моему удивлению, это был молодой красавец, с потрясающей фигурой и безупречным лицом. В офисе все девочки на него запали уже очень давно, а я новенькая. И как-то он мне приснился. Ну, с кем не бывает, сон и ладно. Но на следующее утро мой директор как-то странно и тепло смотрел на меня. В конце дня позвал на кофе, я деликатно отказалась (ну зачем мне проблемы). А вечером написал сообщение с извинениями о нарушении субординации и сказал о том, что я ему приснилась. Бывает же такое... © Подслушано / Ideer
- Однажды мой босс положил на стол звукоизоляционную пену — оказалось, его буквально сводил с ума звук, который издает провод моей мыши. Это не помогло: он все еще слышал этот шум. В итоге он просто купил мне беспроводную мышь. Мне было сказано: «Ради всего святого, никогда больше не пользуйся этой шумной мышью». © No-Detail-7909 / Reddit
"положил на стол звукоизоляционную пену" - это называется "коврик для мыши" вообще-то. Ну так, для общего развития... И, таки да, его часто делают из вспененных полимеров.
- Как-то мы получили коробку упаковочного «арахиса» розового и зеленого цветов. Я смешала их с белыми и поставила миску с ними в вестибюле, чтобы разыграть нашего местного любителя сладостей. У нас стеклянные двери. Примерно через час в двери ворвался совершенно незнакомый человек, схватил горсть, бросил их на пол со словами: «Это не конфеты!» и выскочил. © Kj Goranson / Quora
- Меня наняли, чтобы заменить одного неэффективного менеджера. Но ему об этом никто не сказал — и не уволили, и даже не намекнули, что я теперь на его месте. Как только я объяснила владельцу компании, что этот трусливый план был безумием, он перевел его в другой отдел. В общем, все закончилось хорошо. © coralcoast21 / Reddit
- Однажды на совещании нам объявили, что есть за рабочим столом больше нельзя — только перекусывать. И вместо того, чтобы работать, мы потратили час на жаркие споры: рамен — это еда или перекус? А гирос? А если на обед у тебя просто пачка чипсов? Все это было таким абсурдом. Кажется, одного коллегу даже уволили за то, что он закатил глаза. © wylmaismyname / Reddit
если у руководства есть претензии об обеде за рабочим столом - пусть обеспечит обеденную комнату. и никаких проблем!
выбешивают такие. я что, должна весь рабочий день не есть? или ходить в кафе? а мне платят столько, чтобы хватало на ежедневные обеды в кафе? идите лесом!
- Владелица компании собрала весь персонал (около десяти человек), чтобы отчитать нас за то, что мы не подарили ей или ее мужу рождественский подарок. Нас назвали неблагодарными. Она нам рождественского подарка тоже не подарила. © hilhilbean / Reddit
- Как-то я услышала жужжание из офиса моего босса и предположила, что его конференц-телефон остался включенным. Открыла дверь, чтобы выключить его, а в углу — рой пчел. Сняла короткое видео, затем закрыла дверь. Позвонила в нужный отдел, чтобы те разобрались с этим, а затем отправила начальнику видео с запиской «Возможно, я захочу поработать из дома после вашего совещания». © Then-Chocolate-5191 / Reddit
- Я работаю в крупной инженерно-консалтинговой компании, и в какой-то момент руководство решило полностью избавиться от отдельных кабинетов — вместо них сделали опен-спейс. Представьте себе: просто ряды столов, как в школьной столовой. Как в таких условиях можно сосредоточиться? К счастью, переход на удаленную работу положил конец этому безумию. До сих пор удивляюсь, что кто-то все еще добровольно ходит в офис, когда у нас есть возможность работать из дома. © i812ManyHitss / Reddit
- Понравилась нашему сотруднику девочка-стажер. Но вот она его игнорировала. Увидел он, как она в машину к шефу садится, и пустил слух, мол, они любовники! Узнала об этом жена босса и заявилась в офис. Увидела разлучницу и выдала: «Какая же это любовница, это наша младшая дочь. Кто там слухи про моего мужа распустил? Молодой человек, будьте уверены, я вас запомнила». Девочка, закрыв лицо руками, с надрывом выдает: «Ну мам...» Словом, девочка ушла по собственному, заявив, что хочет своего добиться своими силами, а не благодаря связям. © Подслушано / Ideer
- Я ехала в офис, как вдруг у меня спустило колесо. Пришлось вызвать мастера и ехать на такси, чтобы не опоздать на работу в мой первый день. Пока ждала такси, еще и промокла. Наконец-то захожу я в офис, а женщина-охранник меня не пропускает. Мол, где ваше удостоверение? Я все объяснила, а она велела ждать менеджера. И говорила нелестные вещи обо мне. И тут мне звонит начальник (к слову, президент компании). Выслушав меня, он спустился и наехал на дамочку из охраны: «Почему наша новая сотрудница торчит здесь, еще и мокрая? Принесите ей новую одежду. Мне все равно, сколько это будет стоить». © Stories / VK
- У коллег завязался роман. Жена мужчины узнала об этом, но не стала закатывать истерику. Она заказала огромный плакат и повесила его у дороги, по которой люди добирались в офис. А на нем она написала всего лишь одну фразу: «У Джейн Смит и Джона Джонса роман!» © smartbiphasic / Reddit
У нас есть и другие истории об офисе и коллегах, а также необычные фото с рабочих мест, которые опубликовали пользователи сети:
Комментарии
У меня некоторое время не открывался сайт. Вообще.
И - о, чудо!!!
Но, прочитав эту подборку, даже не знаю - радоваться или плакать..
"Кто там слухи про моего мужа распустил? "-маме респект, выдала дочку, хотя смысл "добииваться всего" в компании родителей тоже не очень