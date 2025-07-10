15 курьезных офисных историй, которые могли бы лечь в сценарий ситкома

Чтобы спокойно отреагировать на оленя, врывающегося в офис, или на начальника, который зовет всех на странный день рождения, нужны недюжинное самообладание и крепкие нервы. Такие казусы, разумеется, происходят редко. Но мы постарались и нашли для вас истории о том, что даже в обычном офисе в обычный день может случиться буквально все что угодно.