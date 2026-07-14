Я переехала из родной пятиэтажки в «человейник» и нашла там маленькие радости, добрых людей и простое счастье

Привыкать к новой жизни было сложновато. Я никого тут не знала, неважно спала и все время будто ждала подвоха. И да, все было не так уж радужно.

В первую неделю захожу в лифт, там мужик какой-то. Я с улыбкой:

— Здравствуйте!

А он смотрит в телефон и будто не слышит. Вот, значит, какие у меня новые соседи. Где ты, баба Маша моя? Ну, думаю, ладно. Напекла кексов и принялась звонить в двери на своей площадке. Одна женщина мне открыла, удивилась, но пригласила зайти. Я, мол, так и так, мы новенькие, угощайтесь. Поболтали немного про ремонт, про детей, обменялись номерами, и теперь, если что-то нужно, забегаем друг к другу. Мы им пирожки, они нам стремянку.

Со временем я познакомилась и с другими соседями, а среди мамочек, гуляющих с коляской на площадке, нашла пару хороших подруг. Народу в ЖК много, с этим не поспоришь, и, как и везде, все разные: есть те, кто соседей избегает, а есть общительные и разговорчивые.

А мужик тот на мое десятое «здравствуйте» все же поздоровался в ответ. То-то же!