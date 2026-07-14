Я переехала из родной пятиэтажки в «человейник» и нашла там маленькие радости, добрых людей и простое счастье
Споры о том, где лучше живется — в проверенной годами пятиэтажке или современном жилом комплексе, — могут длиться бесконечно. Кто-то выбирает тихий двор, зелень под окнами и давно знакомых соседей, которые всегда готовы помочь: присмотреть за домашним животным, принять посылку у курьера или выручить неожиданным добрым поступком. Кому-то важнее лифт, кухня побольше, пахнущий свежим ремонтом подъезд, новые коммуникации и удобная инфраструктура рядом с домом. Я долго была уверена, что домашнее тепло, чувство юмора в разговорах с соседями и простые светлые моменты возможны только в старом обжитом доме, а большой ЖК не способен подарить ни душевности, ни уюта. Но переезд нашей семьи в новое жилье показал: маленькие радости, добрые люди и простое человеческое счастье не зависят от года постройки.
Когда мы только начинали искать квартиру, я сразу заявила мужу:
— Только не человейник!
Муж посмотрел на цены и невозмутимо ответил:
— Ок. Тогда сейчас самое время признаться, что ты из семьи миллионеров.
Я фыркнула, но возразить было нечего. На просторную квартиру в красивом доме с высокими потолками денег у нас не хватало. Зато хватало на первый взнос в новостройке. Высоченной, на сотни квартир.
Принять решение о переезде было сложно. Свою родную пятиэтажку я обожала: жила там с самого детства. У нас во дворе росли огромные липы, под которыми мы строили шалаши и закапывали «секретики», в мае цвела сирень, а в вечной луже под окном было весело прыгать в резиновых сапогах. Здесь все было знакомо: школа, поликлиника, рынок, остановка, хлебный киоск.
На лавочке бессменно дежурили баба Маша и Раиса Павловна. Они знали о соседях все: во сколько вчера вернулся дядя Коля, сколько заплатила за новую шубу тетя Люда и какого числа Светка из третьего подъезда выходит замуж. Если кто-то болел, ему всем подъездом несли продукты и лекарства, соседям можно было оставить ключи и попросить присмотреть за котом. Я заходила к соседке за солью и выходила через сорок минут с банкой малинового варенья и тремя беляшами. И десятком свежих сплетен, конечно.
А потом я вышла замуж. Родители перебрались в свой дом в деревне, муж переехал ко мне, родилась дочка. И квартира сжалась: кроватка подперла шкаф, беговел перегородил коридор, коробки с игрушками полезли на шкаф, а детский стульчик занял половину кухни, и мы с мужем расходились там боком, как в плацкарте.
Однажды поднимаюсь на свой 5-й этаж: одной рукой дочку держу, в другой — тяжелый пакет с продуктами, на плече — сумка, пыхчу, шапка на глаза сползла. И вдруг отчетливо думаю: «Я не хочу так жить еще десять лет». После этого мы решились на поиски нового жилья.
Друзья, соседи, знакомые — все отговаривали наперебой:
— Там людей как на вокзале!
— Каменные джунгли!
— Лифт будешь ждать до пенсии!
— Стены картонные!
— А до центра как добираться?
И только баба Маша выдала:
— Да не слушай ты никого! В гости-то будешь приезжать?
И обняла меня на прощание.
Мы взяли трешку в ипотеку. Квартира была уже с отделкой, на 17-м этаже, светлая, еще гулкая от пустоты. В нашей секции два лифта — пассажирский и грузовой, а еще — колясочная!
И вот переезд в новую квартиру. Муж пару дней там ночевал, все обустраивал, а мы ждали с дочкой на старой квартире. Звонит: «Все готово!»
И вот захожу я и чувствую какой-то запах — смесь резины и лака для ногтей. Все углы облазила, и тут до меня дошло. За годы жизни в пятиэтажке я настолько принюхалась к специфической смеси ароматов старого дерева, жареного лука, кошек, побелки и сырости из подвала, что сразу не поняла, что это — запах новой квартиры!
Привыкать к новой жизни было сложновато. Я никого тут не знала, неважно спала и все время будто ждала подвоха. И да, все было не так уж радужно.
В первую неделю захожу в лифт, там мужик какой-то. Я с улыбкой:
— Здравствуйте!
А он смотрит в телефон и будто не слышит. Вот, значит, какие у меня новые соседи. Где ты, баба Маша моя? Ну, думаю, ладно. Напекла кексов и принялась звонить в двери на своей площадке. Одна женщина мне открыла, удивилась, но пригласила зайти. Я, мол, так и так, мы новенькие, угощайтесь. Поболтали немного про ремонт, про детей, обменялись номерами, и теперь, если что-то нужно, забегаем друг к другу. Мы им пирожки, они нам стремянку.
Со временем я познакомилась и с другими соседями, а среди мамочек, гуляющих с коляской на площадке, нашла пару хороших подруг. Народу в ЖК много, с этим не поспоришь, и, как и везде, все разные: есть те, кто соседей избегает, а есть общительные и разговорчивые.
А мужик тот на мое десятое «здравствуйте» все же поздоровался в ответ. То-то же!
Помню, поначалу опасалась шумных соседей, ведь все твердили, что стены в новостройках — картон! И тут этажом выше заехали студенты. Ну, думаю, капец. Месяц, второй — шума нет. Столкнулись как-то в лифте, спрашиваю:
— Вы дома не ночуете, что ли?
Парень усмехнулся:
— Теть, да просто у нас хозяева сделали шумоизоляцию. У них собака громкая. А сейчас они поближе к центру съехали, а квартиру нам сдали.
После этого я поняла две вещи. Во-первых, вот и я стала «тетей». А во-вторых, тонкие стены — не приговор, если подойти к делу с умом.
Современный ЖК — это, по сути, вертикальный город. Секции, арки, проходы и подъезды создают настоящий лабиринт, где с первого раза не так-то просто сориентироваться. Я поначалу и сама путалась.
Однажды к мужу приехал друг. Звонит и говорит:
— Я у вашего дома.
Муж выглянул в окно:
— Где именно?
Друг долго описывал, что рядом — детская площадка, забор, кофейня. А тут этих кофеен — 10 штук. В итоге муж пошел его встречать. Возвращаются минут через 20, друг спрашивает:
— Я думал, до вашей квартиры придется еще одно такси брать. Как вы здесь живете?
А муж такой с серьезным видом:
— Мы далеко от подъезда не отходим. Боимся дорогу назад не найти.
Все так. Но раньше этот друг к нам в гости не заходил. Мы вообще гостей не приглашали — у нас и сесть некуда было. Мы и сами в своей пятиэтажке едва развернуться могли: на кухне холодильник не откроешь, не перекрыв выход. А здесь можно выдвинуть ящик с ложками, пока другой человек моет посуду. Можно поставить кофеварку и не убирать ее после каждого завтрака, чтобы освободить пятнадцать сантиметров столешницы. Разве не красота?
Домовой чат — это отдельная история. Когда мы только въехали, я его открыла и опешила: какой-то сериал, который никогда не кончается: кто-то самокат потерял, чья-то собака лает, кто-то диван продает, кто-то спрашивает контакты сантехника, кто-то капслоком требует принять меры, но не пишет, какие и почему.
Но потом оказалось, что от чата есть и польза. Как-то вечером соседка спросила: «У кого есть дрель буквально на две минуты?» Через 5 минут нашлись и дрель, и мужик, который пришел и сам все просверлил. Совсем как у нас в пятиэтажке.
А еще наш быт стал гораздо проще. В старой квартире у нас постоянно было что-то не так: трубы шумели, батареи жарили, как в Африке, а одновременно включать чайник, стиралку и фен было нельзя — электричество вырубалось.
В новом жилье вода идет с нормальным напором, батареи регулируются, розеток — целая куча. Да, когда мы жили в центре, я могла пешком дойти до любимого театра или музея, а сейчас мне туда 1,5 часа пилить. Но стираю я чаще, чем хожу в театр, так что для меня такие простые бытовые удобства — жирный плюс.
А вот парковки защищать не стану. В нашем ЖК найти место для авто — отдельный квест не для слабонервных. Вечером машины кружат по двору, кто-то встает «на минутку», перекрывает выезд и исчезает на час, не оставив записки с номером телефона. А потом его ищут в чате всем домом.
В старом дворе у нас был дядя Коля с первого этажа. Он знал, чья машина где стоит, и если кто-то парковался не по правилам, выходил на улицу в тапках и грозно заявлял:
— Молодой человек, у нас здесь так не ставят!
В новом доме дяди Коли не хватает. Но нам повезло: рядом есть платная стоянка. Муж поначалу платить не хотел, но после того, как он однажды оставил машину где не надо, а потом полдня возвращал ее со штрафстоянки, платная парковка внезапно показалась ему выгодной инвестицией.
Я не собираюсь доказывать, что все «человейники» прекрасны. И не стану ругать свою пятиэтажку: там остались мое детство, старые липы и соседи, которые помнят меня первоклассницей.
В нашем новом доме нет деревьев выше окон, дворовых легенд и душевных воспоминаний. Не сидят у подъезда бабушки на лавочках. Но здесь есть ровные дорожки, магазины на первом этаже, куда можно спуститься в пижаме, и любимая кофейня — простые маленькие радости. Старый дом был частью моей жизни. А новый сделал эту жизнь легче.
Летом под нашими окнами кричат дети. Некоторые соседи от этого устают, а мне нравится: напоминает старый двор. Ведь жизнь дома и складывается из радостных детских голосов, взаимовыручки, случайных разговоров у подъезда, светлых моментов и маленьких добрых привычек, благодаря которым чужое место однажды становится твоим.
Комментарии
Всё правильно, везде люди живут. И в центре и в человейнике на окраине. Ко всему привыкаешь и во всём есть свои плюсы и минусы.
Для меня даже сравнить невозможно старые дома-пятиэтажки и современные комфортные ЖК. Жить выше 2 этажа без лифта - мрак. Только если нет детей, а все покупки - исключительно доставка. Чистые ухоженные дворы с новыми и детскими площадками, достаточное количество парковочных мест, новые коммуникации, вся инфраструктура - идеально. И на лавочках нет алкашей и всех осуждающих/обсуждающих бабок.
А зелени и у нас полно. Красивые газоны, цветы, кустарники, да и деревья, высаженные совсем мелкими, за 5 лет с момента сдачи нашего ДК уже вымахали высоко.
До центральной площади, к слову, 20 минут пешком
это про меня . все про меня написано. но мне хочется обратно на свой 5 этаж в пятиэтажку с липами и лужей.
это про меня . все про меня написано. но мне хочется обратно на свой 5 этаж в пятиэтажку с липами и лужей.