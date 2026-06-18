20 ярких историй и фото о том, что переезд — это всегда приключение

Собрать всю свою жизнь в коробки, замотать скотчем и попытаться довезти это до новой квартиры в целости — то еще испытание для нервной системы. В такие моменты всегда происходит тонна комедийных ситуаций: от внезапных находок за плинтусом до застрявшей на лестнице мебели. Зато потом эти простые бытовые трудности превращаются в отличные жизненные байки.



Вот самые живые рассказы от первого лица, которые стали яркими примерами того, что даже если из мебели у вас пока есть только один матрас на полу, переезд все равно может оставить приятные воспоминания.