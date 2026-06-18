Два вопроса:
1. Как разделили кухню?
2. Как сделали второй отдельный вход?
20 ярких историй и фото о том, что переезд — это всегда приключение
Собрать всю свою жизнь в коробки, замотать скотчем и попытаться довезти это до новой квартиры в целости — то еще испытание для нервной системы. В такие моменты всегда происходит тонна комедийных ситуаций: от внезапных находок за плинтусом до застрявшей на лестнице мебели. Зато потом эти простые бытовые трудности превращаются в отличные жизненные байки.
Вот самые живые рассказы от первого лица, которые стали яркими примерами того, что даже если из мебели у вас пока есть только один матрас на полу, переезд все равно может оставить приятные воспоминания.
- Сняла квартиру в старом фонде, перевезла вещи, убралась. Мой кот все останавливался у шкафа и мяукал, но да ладно. Легла спать. Проснулась от звука — в квартире кто-то разговаривает! И вдруг кот начал теребить лапами полку того самого шкафа. Включаю свет — батюшки, там за ним дверь! Утром я позвонила риелтору и выяснила, что раньше это была четырехкомнатная квартира, которую разделили на две. Одна из дверей осталась, ее просто прикрыли большим шкафом.
Два вопроса:
«Съехал от родителей, называется»
я тоже так съехал. у меня матрас тонкий был, подушка, одеяло, чайник, любимая чашка, нож и вилка с ложкой. все было хорошо, пока не пришлось менять лампочку😂
- Дело было лет 6-7 назад. Хозяин квартиры, в которой я жил, попросил меня съехать в очень короткое время. На дворе стояло 29 декабря, а съехать нужно было 30. Я бросил клич друзьям. Одни весь день обзванивали объявления и ездили по квартирам, другие помогали паковать вещи. К вечеру нашли квартиру в хорошем районе по вкусной цене, но без мебели. Всю ночь собирали вещи, составляли опись по каждому мешку и коробке. Утром собралось 15-17 человек. Погрузили, отвезли, а я сразу поехал искать мебель. Там 500, там 500 попросишь уступить — купили все необходимое и несколько тысяч сэкономили. За 4 часа перевезли вещи и закупили мебель.
После переезда как я ни уговаривал взять деньги — все вернули обратно. Мужики сказали: каждый может оказаться в трудной ситуации, поэтому никто никогда денег не возьмет. Потом было много случаев — переезды, машины из сугробов. Я тоже никогда не брал. Потому что знал: выручат в любую минуту.
С незнакомых не надо брать- Господь ждёт добрых дел от нас.А без добрых ТВОИХ - не проси их у Господа.
«Мы продали квартиру в миллионнике, купили дом, собрали все семейство в машину и переехали жить на земле. А когда разбирали доски прежних хозяев, нашли там маленькое землероечное семейство»
- Пару лет назад я стала счастливой обладательницей ипотеки и четырех стенок. Сидя в пустой квартире, абсолютно без мебели, я ждала доставку крайне необходимого предмета — матраса. По своей наивности и неопытности в таких вопросах, я пожадничаоа смехотворную сумму за подъем матраса на второй этаж и оплатила доставку только к подъезду. И вот, матрас привезли, я бодро потащила большой двухспальный матрасище к лестнице. И тут оказалось, что лестница в доме крайне узкая и странно поворачивает. Матрас застрял намертво! Вот как Винни Пух в гостях у Кролика. Застрял между этажами. Ни туда, ни сюда, не пройти, не обойти. Долго я возилась, но все было напрасно. И тут на мое пыхтение и тихую ругань выходит маленькая худенькая старушка соседка. Ну, все, думаю, сейчас начнется: «Что вы тут делаете, да из-за вас пройти нельзя...» Но бабка вежливо поинтересовалась: «Вы живете одна?» Я нервно хрюкнула в ответ. «Я тоже!» После чего этот божий одуван толкает плечом застрявший матрас, проталкивает его по лестнице да так, что он пулей залетел в квартиру. Все. Отличная бабка.
«Взяли бетонную коробку на 25-м этаже. Балкон долго не могли застеклить, так как голуби повадились вить гнезда. Жалко было выбрасывать яйца. В итоге, пока туда-сюда, эти пернатые вывели 5 партий птенцов»
Пока балкон не застеклён, его проём по уровню бортика затягивается сеткой, и никаких голубей. А так выводка можно ждать до бесконечности.
«Когда мы, наконец-то, начали подготавливать балкон к установке стекла, убирали все с него, они всей семьей еще раз прилетали к нам. Их мы уже знали по окрасу. Всего где-то 8 птенцов успели воспитать (они, не мы)».
- Приехала однажды к нам родственница из Казахстана, жить и работать. Ну как родственница... Так говорила она, но никто никогда ее не видел и не знал. Впустили в квартиру, конечно, до выяснения. Накормили ужином и выделили личное пространство для жизни и отдыха с дороги.
Утром стали разбираться в родственных связях, но даже имен общих не нашли. Оказалось, адрес ей дала когда-то ее покойная бабушка, имя которой тоже нам ни о чем не говорило. В общем, родственность встала под глубокое сомнение, но адрес-то был дан наш, решили с женой, что человек вроде неплохой, да и денег на съем жилья у нее не было, предложили остаться, пока не устроится в городе. Людмила прожила у нас около трех месяцев, оказалась хорошим, приятным человеком и специалистом в области стоматологии, поэтому быстро устроилась на работу. Когда немного поднялась на ноги, сняла квартиру и съехала, но связь с нами продолжала поддерживать.
Прошло около трех лет с тех пор, Люда открыла свою клинику и планирует купить квартиру. Может быть, и нет у нас с ней родственных связей, но порой чужой человек оказывается ближе и отзывчивей родного, да и зубы теперь лечим значительно дешевле.
Когда переехали на новую квартиру, а мебель будет завтра
- Звонит мне как то друг и говорит:
— Я тут хорошую кухню купил, б/у, правда, надо вывезти, поможешь?
— Эм, ну ладно, приеду.
А про себя думаю, чего это он просто грузчиков не позовет. Но надо так надо, друг все-таки. Приезжаю по адресу, смотрю, а там грузчики все таскают, и друг стоит. Я:
— Ну а меня зачем позвал?
— Да я не знаю, мы раньше постоянно друг друга на переезды звали, а потом пиццей рассчитывались. Я вот как-то на автомате тебя и позвал. Извини, но пицца все равно после переезда будет, не нарушать же традиции.
то есть раньше, когда он звал, он не задумывался о грузчиках, а когда его позвали, вспомнил про них?
Котик и его хозяева переезжают из Тюмени в Краснодар. И знаете, нам тоже хочется побыть этим пушистиком, который просто умиротворенно смотрит в окно с верхней полки
- Купили квартиру в сталинке, третий этаж. Заехали, первые дни все нормально. Потом муж начал замечать — иногда ночью в коридоре как будто кто-то ходит. Я не слышала, решила, что выдумывает. Потом услышала сама. Шаги, негромко, но отчетливо — туда-сюда, туда-сюда. Встали оба в три ночи, стоим в темноте, ждем. Муж включил фонарик — никого. Но у входной двери плинтус чуть отошел. Отодвинули — за ним здоровенная щель, а в щели аккуратно сложены старые газеты. «Новый мир», 1962 год, полная подшивка. Позвонили в управляющую компанию, там говорят — дом на сваях стоит, старые сваи иногда дают осадку, звук идет по перекрытиям, в некоторых квартирах слышно как шаги. Живут тут так с пятидесятых. Шаги объяснились, а откуда газеты и кто их туда сложил — так и не поняли. Лежат теперь на полке.
/а откуда газеты и кто их туда сложил — так и не поняли/
Так эту самую щель прежние жильцы и заложили газетами.
- Мы осенью 2021 года переезжали из однушки в трешку. Жена вещи паковала, я на машине их возил туда-сюда. Вот, с утра до вечера катаюсь-таскаю. Вечером возвращаюсь (жили еще в однушке), а там все на своих местах, как будто я и не делал 10-15 ходок на машине, битком забитой вещами.
Прим. ADME: как человек, переживший уже несчетное количество переездов, полностью согласна, что именно так и происходит: пакуешь-пакуешь вещи, выносишь их и выносишь — а меньше-то будто не становится! Как это вообще происходит?
«Я в отчаянии написала пост с просьбой о помощи в переезде мастерской. Так за 3 дня мне помогли собрать и перевезти вещи, а газель для глины и мебели пришлось переносить на пораньше — не ожидали такой скорости!»
«Магия вне Хогвартса существует, ребята. У меня нет никаких других слов и комментариев».
- Был у меня небольшой сайтик на одной торговой площадке. Вследствие не очень хорошо выполненного заказа появился негативный отзыв: «Переезд на тройку. Грузчики нормальные, водитель адекватный.
Минусы:
— жалко стиральную машину, выпавшую из машины по неосторожности грузчиков;
Плюсы:
— нашлась заначка, прятавшаяся в механизме машинки».
- Когда была совсем малявкой, родители затеяли переезд и, конечно же, ремонт в новой большой квартире. Купили обои (каждый отдельно и на свой вкус) и стали закидывать меня вопросами, мол, какие лучше, красивее и т. п. А я не хотела обидеть ни маму, ни папу! В ту ночь все споры решил мой сбежавший из клетки хомяк, который провел себе туннель через все лежавшие под кроватью родителей обои. Прямо посередине.
«Наконец-то мы с семьей переехали в свой дом! Да, коридор без обоев, две из шести комнат вообще в бетоне. Но для нас это счастье»
- У меня 15 горшков с цветами. Съезжаю наконец со съемной в свою квартиру. На улице ливень. Вызываю за безумные деньги такси. Такси приезжает, я аккуратно сзади открываю дверь, ставлю пакеты с горшками. Закрываю дверь, чтобы обойти машину и сесть с другой стороны, ибо по цветам лезть не хотелось. Такси резко стартует. Я бегу за ним под ливнем по лужам. Не догнала, но промокла насквозь. Пытаюсь позвонить водителю — никак. Агрегатор тоже ничего внятного не говорит. Рыдаю. Минут через 20 таксист вернулся сам. Подумал, что раз сзади дверь хлопнула, то я села. А он не посмотрел и поехал. Радовался, что я молчу. Напрягся только, когда до адреса доехал, а никто не вышел.
- Отец с мачехой продали старую квартиру, купили новую. Батя звонит, мол, приедь, помоги вещи перетаскать. Я, уставший после двух суточных смен подряд, отвечаю: «Пап, я тебе сейчас скину на карту денег, закажи грузчиков, я спать хочу, две смены отработал». Ну ок, перевел, спать завалился. А через некоторое время узнал от общих знакомых, что мачеха всем рассказывает, что вот какой сын-то, не приехал, откупился, вот какое отношение к отцу. Бате позвонил, он поржал, мол, не парься, все норм. Ее дети помогали, перетаскивали, кряхтели, потели, а ты вместо себя троих грузчиков прислал, вот ей и обидно стало.
«Всю жизнь прожил в большом городе в квартире 30 квадратов. Так устал от шума и пыли вокруг. Уехал за 400 км от дома, чтобы наконец пожить в тишине и природе. Тут даже банька рабочая есть!»
- Мы с мужем первый раз переезжали вдвоем, без чьей-либо помощи — решили, что справимся. Справились. Но последнюю коробку занесли в три часа ночи, сели на нее прямо в коридоре и минут десять просто молчали. Потом он говорит: «В следующий раз грузчики». Я говорю: «В следующий раз вообще ничего не берем, все новое купим».
/Я говорю: «В следующий раз вообще ничего не берем, все новое купим»./
А новые хозяева скажут: вывозите свой хлам.
А вот еще наши статьи о переездах: