18 забавных историй про отдых с палатками, от которых пахнет костром и приключениями

А я разок доила корову. Нас послали в колхоз на картошку. Мы познакомились с доярками, те предложили попробовать подоить корову. Мне досталась корова Таня. Спокойная, красивая, она посмотрела на меня внимательно, когда я потянула за соски. Вид у неё был такой, будто она подумала: "Опять доярки дурью маются, что дети малые". Её прекрасные глаза помню до сих пор