ну.. он же не у неё в палатке проснулся... или она у него в спальнике была?🤔
18 забавных историй про отдых с палатками, от которых пахнет костром и приключениями
Свежий воздух, треск веток под ногами, тепло от только что разведенного костра и разноголосые трели птиц... Именно так мы чаще всего представляем себе отдых на природе: главное, правильно разбить палатку и запастись вкусняшками. Иногда, кроме ярких впечатлений, такое небольшое путешествие может подарить и историю, которую потом в любом походе и не только рассказать можно.
- Ездили с палатками в горы. Просыпаюсь утром, а рядом с мужем лежит наша одинокая подруга, которой вечером здесь не было. Я бужу супруга для разъяснений, а он мне как ни в чем не бывало отвечает: «Милая, так ведь она ж так палатку поставила, что та рухнула. Не выгонять же ее под открытое небо. Утром мы палатку поставим нормально».
- Мой первый поход. В самом начале пути инструктор сказал, что после недавних дождей в начале маршрута будет интервал, где очень сыро, грязно и много воды, поэтому нам всем стоит «надеть фонарики». На улице 12:30 дня, и мы все между собой пошутили типа: «Как нам тут помогут фонарики и неужели там так темно сейчас может быть», но послушно их надели. И только пройдя описанный ранее интервал с водой, инструктор сказал: «Можно снимать фонарики» и снял сам. И тут мы узнали, что на туристическом сленге «фонарики» — это туристические гамаши.
- Поехали на озеро с палатками, 140 км... Приезжаем, достаем все из машины, муж ищет стол и палатку. А их нет. Поняли, что ночевка в этот раз накрылась и, возможно, у нас теперь нет походного стола, классной палатки и надувного матраса. Мы все оставили возле подъезда. Вечером возвращаемся домой, а все стоит там же, не тронутое.
Вам повезло, что все стояло на месте и никто не сделал))) ноги вашим вещам
«Мы проснулись утром от того, что кто-то шастал вокруг палатки. Это был турист и его собака. Мы поставили палатку прямо на дороге к озеру — трафик там еще тот!»
- Поехали семьей в лес с ночевкой. Нашли тихое место, дети бегают, муж шашлык жарит. Через часа два раздаются мужские голоса, смех и музыка. Муж руки в боки и пошел разбираться. Возвращается и смеется. Там был детский лагерь! И это вожатые к конкурсу готовились. Вот так мы хотели заехать вглубь, чтобы отдохнуть в тишине, а добрались до лагеря.
- Муж со своим братом как-то решили взять детей в поход в лес: ночевка в палатках, еда на костре, рыбалка, озеро. Говорили, что будут объяснять детям, как выживать в лесу и что делать при непредвиденных обстоятельствах. Мои «выживальщики» вернулись вечером в тот же день. Палатку умудрились сломать, пока устанавливали. Костер не разожгли, потому что ветки мокрые. Лекцию тоже провести не смогли, потому что нигде не нашли на деревьях мха, чтобы показать, где Север. Муж с братом злые и уставшие, а детям понравилось, они хоть в озере покупались.
- Наверное, самая необычная вещь, которая произошла со мной в этом году, это то, что мы окончательно расстались с парнем, когда пошли в 7-дневный поход в Сантьяго-де-Компостело. В последний день я предложила идти по раздельности: он вышел в 4 утра, я — в 9. После этого мы ни разу не виделись и не общались.
«Последний закат весны, первый рассвет лета»
- Мы в походе проснулись, сварили кофе, я такая: «Вот бы молочка в кофе». И тут прибежала коза, видно, что дойная. Раскорячилась прям около меня, а я доить не умею. Наверное, паслись где-то недалеко. Вот она услышала «молоко» и прибежала.
А я разок доила корову. Нас послали в колхоз на картошку. Мы познакомились с доярками, те предложили попробовать подоить корову. Мне досталась корова Таня. Спокойная, красивая, она посмотрела на меня внимательно, когда я потянула за соски. Вид у неё был такой, будто она подумала: "Опять доярки дурью маются, что дети малые". Её прекрасные глаза помню до сих пор
- Мы с моей женой обожаем кемпинг. Я даже предложение ей решил сделать в такой обстановке. Взял с собой кольцо и собирался положить его на папоротник или что-то подобное со словами: «Эй, тебе обязательно нужно это увидеть!» Вот только на бесплатном кемпинге в лесу было как-то сомнительно, поэтому мы решили переночевать в зоне дневного отдыха. Около полуночи к нам подъехала полиция. Я вышел из палатки, одетый только в ярко-оранжевые трусы, чтобы показать свои документы. Объяснил, что просто хочу здесь сделать предложение девушке, и он любезно разрешил нам остаться на ночь. На следующий день мы планировали найти легальное место для палатки. Мы поехали в город, и по дороге спустило колесо. Шиномонтажные мастерские закрыты по воскресеньям. Так что мы оказались в безвыходной ситуации. И вот сидим мы непонятно где, а я и возьми и предложи ей стать моей женой. Так 17 лет назад она сказала «да».
«Семидневный поход по берегу Баренцева моря. Это обед»
- Этим летом моя девушка очень сильно хотела пойти в лесной поход с ночевкой. Исполнил ее мечту. Купил нам большую палатку, подготовил все к пикнику. Вечером она мне предложила пойти погулять по ночному лесу, а я, честно, так спать хотел. Да и не особо люблю такие приключения. Короче, сказал ей, что тут водятся волки. Она не поверила. Я тогда украдкой достал из машины колонку, поставил недалеко под деревом, подключил телефон и уже из палатки включил вой волков. Девушка обняла меня и согласилась никуда не идти. Правда, на утро она колонку нашла назвала меня шутником.
Плохая идея - ходить ночью по лесу. Заблудишься стопроцентно, расцарапаешь лицо и упадёшь несколько раз.
- Мы как-то подруг позвали в небольшой пеший поход. Нагруженными с палатками идти часа 3 до озера, там ночевка, все дела. Предупредили, что нужно взять именно рюкзаки, даже предложили свои старые, если у них нет. Но подруги уверили, что все есть. Встречаемся перед электричкой, а у них маленькие городские рюкзачки, а все вещи в огромных клетчатых сумках. Мы, конечно, все это потом распределяли, чтобы донести. 3 часа легкой прогулки превратилось в 6-7.
«Первая ночевка в палатке. Спать легли на рассвете. Но я все равно проснулась с довольным лицом»
- Мне казалось, что я нашел идеальное место для палатки — ровная земля, мягкая почва, приятная тень. Но в 2 часа ночи я каким-то образом сполз к входу в палатку. То есть земля была под уклоном. Всю ночь я ворочался в спальном мешке, пытаясь найти такое положение, чтобы меня не сдуло вниз по склону. Утром я снова проверил это место, и... оно все еще выглядело плоским. Понятия не имею, какой оптической иллюзией меня решила удивить природа, но было обидно.
- Поехали мы с пацанами мотосезон открывать. Решили ехать до Хорватии, но огородами и козьими тропами: через Австрию, Италию и Словению. То, что в Альпах в это время еще лежит снег, а температура опускается ночью ниже нуля, как-то не учли. На море же собирались! Как всегда, ночевать планировали в палатках. Виды были просто потрясающие, так что мы часто зависали на полюбоваться и выбились из графика. И вот до кемпинга еще 500 км, а у нашего товарища заканчивается бензин. Конечно, канистры ни у кого нет — мы привыкли, что заправки на каждом шагу. Но только сигнала, чтобы посмотреть на карте ближайшую заправку, в той глуши тоже не было. В итоге я отправился на посики, через 3 часа увидел заправку. Была она в 70 км в противоположной от кемпинга стороне. Купил канистру и чуть добрался обратно.
«Сбылась моя мечта! Я сходила в поход по Ергакам, Западные Саяны»
- Мы с мужем пошли в поход с ночевкой, пригласили друга с девушкой. Они зачем-то взяли угли, шампуры, и еще уйму вещей, не считая палатки и спальных мешков. После первого подъема они осознали свою ошибку. Вот только угли и шампуры пришлось нести мне. А у меня еще две собачки были в рюкзаке спереди. Больше с мужем никого не берем и идем чисто вдвоем.
- Когда я сворачивал лагерь и только вытащил колышки из земли, порыв ветра подхватил мою палатку и сдул ее с хребта. Мне пришлось спуститься примерно на 150 метров, а затем снова подняться. Это добавило пару часов к моему обратному пути.
- Пошли в поход на Кавказ по маршруту Дамхурц — Красная поляна. Все планировали друзья, говорят: «Нас ждет легкая прогулка». Они даже взяли с собой своих троих детей. Младшему Даниле было 6. Это был самый тяжелый поход в моей жизни потому, что маршрут оказался совсем непростым, а Данила для своих 6 лет слишком тяжелым.
Двое родителй, трое детей... похоже друга зазвали на "легкую прогулку" в качестве носильщика для Данилы)
«Раннее утро, все еще спят... Одна из самых любимых локаций. Позади два с половиной километра скал и льда»
- Ночевали с палатками у моря, и я пошла поплавать ночью. Освещения никакого, только яркие звезды. Черное море и черное небо слились воедино, и в какой-то момент мне казалось, что я плыву именно по небу. Никогда этого не забуду.
Ладно назад удалось вернуться. А так обычно хоть костёр разводить надо
- Как-то путешествовал в одиночном велопоходе на Рыбачьем. Перед походом, собирая ремнабор, не могу выбрать клей. В результате взял два тюбика на всякий пожарный. Уже на середине маршрута меня обогнала пара — мужчина с женщиной ехали налегке, планировали быстро пересечь маршрут. На одном велосипеде у них стало спускать колесо, они его периодически подкачивали. С утра поинтересовались у меня о наличии клея, сами взять не догадались. Вот я им и отдал второй запасной тюбик.
- Отправились мы в поход с ночевкой в Йеллоустонский национальный парк. Вышли на тропу к лагерю и увидели следы медведя гризли и свежий помет. Добравшись до стоянки, обнаружили, что она завалена остатками еды и мусором от предыдущих посетителей, и, судя по всему, в этом всем уже порылись медведи. Мы повернули обратно к тропе, чтобы пойти к машине и заночевать там. Но в итоге наткнулись на самих медведей. Пока они нас не заметили, мы свернули на другую тропу, которая, судя по карте, выходила на главную дорогу в парке. Чтобы дойти до дороги, нам пришлось перебраться через три горы. Было уже далеко за полночь. Нас подобрал какой-то милый смотритель. Он отвез нас к автостоянке и дал советы, как обезопасить себя в машине на время ночевки. Спустя полтора года мы со смехом рассказываем эту историю, но тогда, с килограммами снаряжения на плечах и воем волков в темноте, мы здорово испугались.
Конечно, не всем по душе ночевки на природе и еда из котелков, но читать такие рассказы всегда интересно, поэтому вот еще несколько статей про палатки, походы и приключения: