Окно кривое??? Как такое вообще возможно? Как такой дом в эксплуатацию принимали, и как под нестандартное окно раму подгоняли???
20+ жизненных историй о переезде в новое жилье, чьи стены хранили не только тепло, но и нежданные приветы из прошлого
Ничто не сравнится со счастьем и радостью от переезда в стены нового жилья. Но иногда без чувства юмора или доли иронии не обойтись, ведь за дверью долгожданной квартиры может находиться настоящий привет из прошлого. У кого-то — это вещи от предыдущих жильцов, у кого-то — не в меру любопытные и дружелюбные соседи, а у кого-то — сами бывшие хозяева собственной персоной, которые, по-видимому, никак не могут забыть о тепле и уюте родного пристанища. Именно об этом следующие истории и добрый фотобонус в конце статьи.
- Покупали квартиру. Предложили хозяйке забрать, что ей надо. Забрала. Решили, что переходит с квартирой: водонагреватель, люстра, древний холодильник... Сразу сменили замки на входной двери. А через неделю эта красотка звонит мужу: «Ой, я люстру хочу забрать!» Муж вспомнил, как она на голубом глазу выдавала: «Трубы текут? А я не знала! Окно кривое? А я не замечала». И напомнил, что люстру продали с квартирой, а если будем менять люстру, так и быть, сообщим координаты помойки.
- Стоим с мамой в подъезде у ее квартиры, распаковываем кресло. А это новый дом, туда заселились пока всего несколько жильцов. И тут подходит женщина лет 70, соседка со второго этажа, и начинает кучу вопросов задавать, а потом и вовсе заявляет: «А дайте ремонт посмотрю». Мы объясняем, что нам некогда и вообще мы гостей не ждем. Но бабуля не сдается: «Ну я же уже бабушка-пенсионерка, ой ну мы же соседи, и вообще у меня 40 лет стажа работы учителя!» (как будто это весомый аргумент). Дальше — того интересней. Эта бабуля разулась и понеслась с телефоном снимать ремонт нашей квартиры. Я была обескуражена вкрай. Пришлось уже довольно вежливо, но жестко выпроводить ее из квартиры.
- При переезде под плинтусом в новой квартире нашла пакетик, а в нем три камешка. Сразу подумала про клад. Провела по стеклу — остался след. Хотела отнести на оценку, но побоялась, что ювелир засмеет. Вот так и лежат они у меня четыре года — все собраться с духом не могу. Смешно, но сама все думаю: а вдруг я миллионер?
- Договорились с хозяином квартиры, что все ему нужное он вывозит до передачи ключей. А ненужное, вроде старой мебели, оставляет, и мы сами со всем разберемся. И вот все оформили, деньги — у бывшего хозяина, а у нас — квартира, у стены которой остался стоять старый трехсекционный шкаф, по словам хозяина, дорогой, испанский. Тот говорит, мол, я его уже продал на «Авито», войдите в положение, за ним завтра приедут. Ок, вошли в положение. Ждем, никто не едет и не звонит. Лезу в приложение, нахожу объявление о продаже этого шкафа — а оно размещено тем же утром. Совсем не заранее. В итоге, шкаф до сих пор у нас стоит, наши вещи хранит. А мы, пока разбирали оставшиеся вещи, нашли немало интересного: хорошие книги, швейную машинку «Зингер», угольный утюг и почти новую шлифмашинку.
Ищите дальше, в таком шкафу точно должна быть дверь в Нарнию 🤣
«Моя девушка нашла это, когда мы переехали в квартиру. Видимо, это оставила предыдущая жительница, пожилая женщина, которая съехала. Не понимаем, что это?»
- Это просто брошь-бутоньерка — по сути, просто крошечная ваза для цветка, которую прикрепляют на одежду. © PraxicalExperience / Reddit
- Снимали хату, нашли небольшую заначку современных денег. Со слов хозяйки, она в квартиру не заходит почти. Значит, деньги не ее, а других жильцов. Ну, и не факт, что последних. Искать непонятно как и непонятно кого. Решили — пусть это будет клад.
Сумма была небольшая, тысяч 10.
- Купили мы наконец-то жилплощадь. До этого там жила одинокая бабуля, а ее родственники, получив квартиру, выставили ее на продажу, забрали дорогие сердцу вещи, а прочее «добро» оставили нам в подарок. Три дня мы разбирали ее вещи, часть из которых отправилась в мусорный контейнер, а часть была выставлена на торговые площадки с пометкой «отдам даром». Старая техника вроде швейной машинки или фотоувеличителя в короткие сроки нашла новых хозяев. Человек 15 выявило готовность бесплатно забрать всю кипу книг. Но главным сюрпризом стали зашитые в матрас «пиастры» — крупные стежки на матрасе так и бросались в глаза, а с краю выглядывал уголок двухтысячной купюры.
- Мы родителям жилье смотрели, по фото ничего так, терпимо, но фотографий мало. Приезжаем, хозяйка — дама в годах. В доме бардак ужасный, все в каких-то картиночках, подушечках, статуэтках, стены фиолетово-розовые с позолотой. Она разводит руками:
— Как видите, тут живет творческий человек. Все это я, так и быть, оставлю вам. Тут много ценного!
А я стою и думаю, что вот в этом-то и проблема, что все это «ценное» остается нам.
А разве при продаже квартиры старый хозяин не обязан вывезти весь хлам, не нужный новым жильцам? В конце концов, в договоре можно это прописать или скидку потребовать
- Переехали в новую квартиру с котом Пломбиром. И вот в одном месте в квартире он вел себя необычно: ходил кругами, вставал на задние лапы и таращился на нас. В других комнатах он вел себя нормально. Мы позвонили прошлым жильцам, а они выдали: «Так в этом месте возле стены стояла миска с едой нашего котика. Наверное, ваш кот это чувствует!» Я спрашиваю: «А почему не на кухне у вас миска стояла?» А бывшая хозяйка в ответ: «Наш кот всех будил рано утром. Я его кормила и снова ложилась спать, поэтому решили поставить миску в спальне!»
- Я купил квартиру, договорились, что предыдущий собственник живет там один месяц и съезжает. Прошел месяц, предыдущий собственник съехал, оставил на балконе кучу крошки и песка и примерно 200 кирпичей. А спустя месяца три он мне звонит и говорит, мол, я хочу кирпичи забрать. А я — вот неожиданность! — их уже выкинул, когда ремонт делал.
«Обнаружил в своем городе дом, во дворе которого целое море синих цветов»
- У нас старый пятиэтажный дом 1904 года. Вдоль всех этажей были сделаны печи для отопления (круглые такие, в стене между двумя комнатами). Когда переехали в конце 80-х, стали делать ремонт и разобрали печь. А внутри печи почему-то оказались ручные чугунные гантели.
- Купили квартиру. За несколько часов до оформления документов приехал один из продавцов, сказал, что вещи кое-какие надо забрать. А надо сказать, что оставили они нам квартиру со всеми вещами, мебелью, техникой — такой уговор был. А взамен мы не просили скидку и должны были сами вывезти мусор. Но так как там их мать жила, я подумала, мало ли, может какие-то личные вещи человек забрать хочет. И вот приезжаем на квартиру через несколько часов. А там считай, что пустые стены: вывезено все, что представляло хоть какую-то ценность. А тот тип еще звонит и говорит: «Я еще холодильник не забрал и диван». И тут мужа моего прорвало. Не стесняясь в выражениях, сказал ему, что после этого либо он забирает вообще все вместе с мусором, либо не появляется даже на пороге. Больше мы этого типа не видели.
- Знакомая продавала квартиру за 16 миллионов рублей. Нашлась покупательница. Смотрит кухню. Обращает внимание на обычный китайский электрочайник за 1500. И спрашивает:
— В стоимость квартиры входит этот электрочайник?
— Если хотите, то входит. — удивилась вопросу знакомая.
— Хочу!
В итоге при переезде чайник остался ей. И вот ирония: квартира 16 миллионов стоит, а электрочайник за 1500 показался покупательнице ценным.
Вход в эту квартиру выглядит как дверь лифта
- Купили с мужем квартиру у женщины лет 40. Ей она досталась от матери. В квартире осталась кое-какая мебель. И вот перевезли свои вещи, вытираем с мужем пыль, наводим порядок. Смотрим, что нужно сделать: обои на стенах переклеить, смесители поменять, фартук заменить на кухне и плитку в ванной. Муж начал раскладывать диван, глядь, а там внутри — какая-то коробка. А в ней вещицы: детский рисунок, самодельный веер и все прочее — с бирками с именами: «Аня», «Артем» и «Саша». Мы с мужем, пересмотревшие детективов, переглянулись. Но потом позвонили и сказали бывшей хозяйке о своей находке. Она пришла, увидела и улыбнулась. Оказывается, ее мама собирала поделки ее внуков в коробку и подписывала, чтобы не забыть от кого что. Веер как раз ее дочка, Аня, делала. Попросила забрать на память, я, понятно, отдала. После этого мы долго смеялись с мужем с нашего бурного воображения.
- Купила квартиру, и ко мне пришла бабушка, живущая этажом ниже, со своей табуреткой и решила со мной дружить. Табурет она принесла и села прям в зале, где мы делали ремонт, и активно давала советы. Еле ее выпроводила и никогда больше в дом ее не пускала.
- Купил квартиру в плачевном состоянии. Надо было в ней все подчистую выкинуть, обои содрать, мебель была вся непригодная для использования. И вот с грузчиками вывожу хлам, и тут пришел бывший хозяин и стал выкручивать из мебели уголки и шурупы, прямо пока грузчики эту мебель выносили... Откладывал себе, выкручивал, скоро у него прямо скопилась куча тех кусков, которые вывозить надо. И у меня уже грузчики стали простаивать, а я им за каждый час работы плачу. В итоге отправил этого чудилу гулять. Так он еще долго возмущался.
«Сняла старую квартиру, и в ванной обнаружила вот это. Сначала я подумала, что это мусорное ведро, но едва ли. Есть какие-нибудь идеи, что это?»
- Это просто металлическая корзина для грязного белья. © N7FemShep / Reddit
- Переехав на другую квартиру, решил поменять кафельную плитку на стене в ванной. Взял перфоратор и начал снимать старую. И тут глядь — встроенная ниша с полочками. А на ней были старая мыльница с обмылком, зубная щетка и целехонькая упаковка лезвий для бритвы «Нева» — 2000 штук. Лезвия были в идеальном состоянии и потом долго служили мне по назначению.
- Купили старую квартиру у одинокой пожилой женщины. Та показалась нам странной, какой-то излишне молчаливой, загадочной. В первую ночь муж заснул сразу, а я все никак заснуть не могла: все мерещились какие-то звуки и словно кто-то наблюдает за нами. А утром затеяли ремонт, убрали со стены тяжелое зеркало в кованой раме, а за ним фотография какой-то молодой женщины с мрачной ухмылкой — она чем-то напоминала бывшую хозяйку квартиры. Я во всякую мистику не верю, но все же пошла сожгла фото над свечой. И как-то на душе прямо спокойно стало. После этого мы с мужем оба спали как младенцы, и квартира как-то уютнее стала.
Бонус. «Мы нашли эту милашку у двери квартиры, и теперь она наша»
Найти интересные вещи можно не только в новых квартирах и домах, но и в своем старом жилье — на чердаке, в шкафах или на балконе. Порой такие находки можно удачно продать на сайтах объявлений, как героиня этой статьи:
Комментарии
Подруга рассказывала.
Купили квартиру у запойных алкашей. Квартира в соответствующе состоянии.
Муж ее попросил дать ему с пацанами там отметить новоселье чисто мужской компанией. Он потом еще прошелся по соседям, объяснил про новоселье и попросил понять и простить :)))) А соседи ответили. что после стольких лет с такими соседями уж одну ночь они как-нибдь продержаться :))))
В общем. подруга на следующий день туда пришла.... Во входной двери изнутри торчал топор :)))) Все живы. Просто добили квартиру в минус (в ноль она уже была). Зато все Щастливы :)))
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