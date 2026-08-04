20+ жизненных историй о переезде в новое жилье, чьи стены хранили не только тепло, но и нежданные приветы из прошлого

Ничто не сравнится со счастьем и радостью от переезда в стены нового жилья. Но иногда без чувства юмора или доли иронии не обойтись, ведь за дверью долгожданной квартиры может находиться настоящий привет из прошлого. У кого-то — это вещи от предыдущих жильцов, у кого-то — не в меру любопытные и дружелюбные соседи, а у кого-то — сами бывшие хозяева собственной персоной, которые, по-видимому, никак не могут забыть о тепле и уюте родного пристанища. Именно об этом следующие истории и добрый фотобонус в конце статьи.