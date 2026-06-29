19 историй о консьержах и охранниках, которые с душевной теплотой легко сделают день окружающим

Работу консьержей или охранников сложно назвать простой. Ведь им надо за доли секунды определить, стоит ли обратить внимание на посетителя или его можно спокойно пропустить. Каждый день эти труженики сталкиваются с огромным количеством людей, поэтому неудивительно, что за годы работы у них копилке собирается множество жизненных, добрых, а иногда и смешных историй.