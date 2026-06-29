ну, положим, с журналами понятно, на производстве с визитерами обязаны провести инструкцию по ТБ по целому списку норм, журналами просто подстраховались, а с коробочкой уже творчество начальника, у нас такой же был, альтернативно одаренный
19 историй о консьержах и охранниках, которые с душевной теплотой легко сделают день окружающим
Истории
29.06.2026
Работу консьержей или охранников сложно назвать простой. Ведь им надо за доли секунды определить, стоит ли обратить внимание на посетителя или его можно спокойно пропустить. Каждый день эти труженики сталкиваются с огромным количеством людей, поэтому неудивительно, что за годы работы у них копилке собирается множество жизненных, добрых, а иногда и смешных историй.
- У нас в детском саду работает замечательный охранник. Каждый день он включает детские песенки из старых мультиков, и, когда ты заходишь в сад, настроение сразу поднимается. Я замечаю, как родители улыбаются и, наверняка, многие, как и я, потом еще какое-то время напевают песенки. Возможно, благодаря ему кто-то вспоминает приятные моменты из детства, а другие потом покажут своему ребенку старый добрый мультфильм. Так тепло на душе становится, ведь все мы родом из детства.
«В каждый магазин Москвы — по котоохраннику!»
- Переехала в другой город на отработку. Как молодому специалисту предоставили общагу. Общежитие принадлежало колледжу, своих студентов немного, вот они два этажа таким же, как я, молодым специалистам и сдавали. Правила там были достаточно строгие: гости — до 19:00, вход — до 23:00. И была у нас вахтерша. Добрейший человек. И поговорить с ней можно было: она и поможет, и подскажет. Если за студентами следила по всем правилам, то к нам относилась с пониманием: когда мы предупреждали, что будем поздно, — всегда открывала дверь хоть в 2 часа ночи, хоть в 5 утра. Ее все любили. А потом ее уволили. Сказали, на этой должности нет места таким людям, как она, — слишком добрым и отзывчивым.
- Открыл наш завод филиал в одной из других областей, и нас послали бригадой на наладку производства. Современное предприятие, все сделано по последнему слову науки и техники: электронные пропуска, сканирование отпечатка пальца, камеры по всему заводу. Мышь не проскочит! На проходной завода обнаружили кучу непонятных журналов. Вахтерша велела расписаться во всех, дескать, отметить, что мы пришли, по заводу погуляли и ушли. Удивились — у нас же электронные пропуска. На что она радостно заявила: «Кстати, насчет пропусков. На выходе вы их сдаете, мы их кладем в эту деревянную коробочку и запечатываем. Утром мы коробочку вскрываем, вы берете пропуска и идете работать». Поинтересовались, кто же ту систему придумал, а она говорит с умилением: «Наш начальник охраны!»
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- Была у подруги в гостях. Она переехала в новостройку. На территорию заезжали на машине, поэтому я не видела вход во двор и прочее. На следующий день я выходила с территории пешком. Так вот, за ворота меня не пускали, пока я не ответила, откуда я, из какой квартиры прибыла и что там делала. Так детально меня расспрашивали, что в какой-то момент мне стало не по себе. Больше, пожалуй, к подруге в гости не пойду.
«„Охранник“ ресторана в Зеленоградске не дремлет на посту»
- В юности назначили меня ответственной по работе с общежитиями. Целых три общежития доверили, а мне 19 лет. И была в одном общежитии вахтерша: сухая, высокая, с черными волосами, подстриженными под каре. Девчонки ее не любили — она не всех парней к ним в комнаты пускала. И строго следила, чтобы к 23:00 никого постороннего в общежитии не было. Девчата обижались: у них же любовь. Попросили меня помочь. Я стала присматриваться и поняла: не пускала женщина только женатых — вахтеру же нужно паспорт показать. Оказалось, что строгая вахтерша отсеивала тех ухажеров, с кем счастья не построить. Никто ее об этом не просил, но она заботилась о девчатах. Мы теперь вспоминаем ее с благодарностью.
Ирина Землянская / Dzen
- Три года снимаю одну и ту же квартиру, и все это время каждый день наши консьержки хихикают, когда я прохожу мимо. Думал, что я им нравлюсь, и тоже хихикал в ответ. Правда открылась только сегодня. В очередной раз прохожу мимо консьержки — она смеется и выдает: «Ты, похоже, единственный житель подъезда, кто не знает про камеры в лифте!» Тут я засмущался, потому что у меня есть дурацкая привычка строить глупые рожи зеркалу в лифте.
- Консьержка из моего дома помогла мне выйти замуж за иностранца! Это было в Ивантеевке: мы въехали в новый дом, где папа купил мне и дочке квартиру. Я встречалась то с одним ухажером, то с другим. А консьержка мне все время говорила: «Анечка, это все не то, это не ваш уровень! Вам надо где-то в другом месте поклонника поискать. Вы такая замечательная!» Ну и вот я как-то подумала: а может, она права? В общем, сейчас я уже 13 лет замужем за американцем. Он врач-кардиохирург, и все прекрасно. Спасибо этой чудесной женщине!
Любопытно, где она в Ивантеевке кардиохирурга-американца нашла? На практику он приезжал или по обмену опытом? :-))
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«Я работаю охранником. Охраняю технику на стройке»
- Работаю на закрытом предприятии. Вход только по пропуску через проходную. При входе предъявляешь пропуск, по требованию показываешь содержимое сумок. Иногда смотрят излишне дотошно, иногда не смотрят вообще. Справляла день рождения на работе. Иду с двумя огромными сумками — там всякие салатики и тортики лежат. На проходной на меня вообще не реагируют. Подхожу сама и спрашиваю: «Сумки показывать?» Охранник отвечает: «Нет, не нужно». Я удивилась: то они клатч чуть ли не под микроскопом изучают, а сейчас с баулами иду — и никому не интересно. На что мне охранник меланхолично заявил: «А чего смотреть-то? После того как я женился, я не удивлюсь, если это ваша косметичка».
- Уехала в отпуск, ключи оставила консьержу. Вдруг она мне пишет ночью: «Когда вернетесь?» Я ответила, что через две недели. Та прочитала и лайкнула. И вот возвращаюсь, а консьержа на месте нет. Поднимаюсь на свой этаж, а у меня незаперто. Захожу и ахаю: она цветы мои поливает, пыль с подоконников вытирает. Оказалось, добрая женщина решила занести мою почту домой, увидела цветы и пожалела их — взялась ухаживать! Я перед отъездом поставила рядом контейнеры с водой, надеялась, что достаточно будет. Повезло, что консьерж такая неравнодушная оказалась, но я себя уже успела знатно накрутить.
ADME
- Обожаю свой дом! Захожу в подъезд, а там какая-то женщина разговаривает с консьержкой. Я прохожу мимо, женщина говорит: «Ой, какая девушка идет красивая!» А консьержка ей отвечает: «А она всегда красивая!»
my_reeea
«Тяжела работа охранника»
- Вчера вечером поехала к подруге. Зашла в дом, там вахтерша. Я села рядом с ней на стульчик, чтобы подождать, пока выйдет приятельница. Мы с вахтершей немного поболтали, она оказалась очень милой женщиной. Обсудили Стаса и Эдиту Пьеху, а потом я узнала, что зашла не в тот дом. Мне нужен был 22-й, а я зашла в 24-й. Но это был мой самый интересный короткий разговор за последнее время!
juliajuliaa17
- Мы снимаем квартиру в доме, где работает замечательный консьерж Виктор. Дверь в нашем съемном жилище хорошая и дорогая. Как-то так получилось, что мы все оставили дома ключи, а я в метро свои посеял! Пришлось вызывать мастера, чтобы он вскрыл дверь, а Витя подтвердил, что мы здесь живем. Это было очень кстати, потому что сами хозяева обитают далеко. А еще Виктор всегда привозит нам из деревни огурцы и помидоры!
- У нас консьержка может принять что-то, если привезли, а нас нет дома. Убирается в подъезде и возле него, а также украшает его по праздникам. Следит, чтобы чужие у нас не появлялись. Является медиатором в переговорах в духе: «Кто это вчера сверлил? Скажите ему, чтобы так больше не делал!» Объясняет происходящее, например отключение лифта. Поливает цветы. Мы ей оставляли морскую свинку, когда уезжали на неделю. В общем, консьержка — это очень круто.
«Местный работник»
- Заехали в новую квартиру. Застройщик сразу посадил двух консьержек, работали они посменно: записывали всех курьеров, мыли пол на первом этаже и лифты. Одна из женщин обустроила клумбу с красивыми цветами. В домовом чате сразу нашлись недовольные, и их количество постепенно росло. Дескать, платим слишком много. Итак — собрание, и консьержек убрали. Вскоре в подъезде стало грязно, почтовые ящики и этажи завалены рекламой. Красивая клумба превратилась в газончик, куда иногда нехорошие люди ставят машины. Народ, который ратовал против консьержек, теперь передумал. Надеюсь, что на следующем собрании их вернут. Вроде их работа незаметна, но если на ней люди, которые хорошо ее делают, то это улучшает условия вашего же проживания.
- Прохожу утром через рамку металлоискателя на входе, а она вдруг пищит. Я думала, она вообще не работает. Бабушка-вахтерша укоризненным голосом мне говорит: «Это потому, что на вас бахил нет!»
oksana_ra_svet
- Рассказала бабушка. Еще по молодости они с подругами искали место в центре города, где бы поесть. Холодно, ветрище, и тут одна барышня вспоминает, что в Эрмитаже есть буфет. Всей толпой они вваливаются в вестибюль, и моя бабушка, самая маленькая из девочек, сразу подходит к вахтершам и спрашивает: «Тетеньки, извините, а буфет открыт?» На что ей отвечают: «Нет, милая, поздно уже». Бабушка поворачивается к остальным девочкам, ожидающим у входа, и кричит: «Не, буфет закрыт! Ладно, что тут еще делать? Пошли отсюда!» Выражение «Что тут еще делать?!», вероятно, так и не сошло с лиц вахтерш до ночи.
«Маленький, но очень грозный охранник автомойки»
- С утра спускаюсь с соседом на лифте. На первом этаже консьержка встречает нас со словами: «Завтра горячую воду выключат!» Сосед не растерялся и сразу ответил: «А мы целую ванну горячей воды набрали, на неделю хватит!» На что консьержка заметила: «Ну это правильно, молодцы!» — и про себя тихо добавила: «Надо других соседей предупредить...»
- У нас в доме работают две вахтерши. Одна тихая и спокойная: утром приехала, вечером уехала. Вторая живет прямо в нашем подъезде. С собачкой. Утром выходит выгуливать своего. В 6 утра. Очень вежливая женщина, здоровается со всеми. Даже с теми, кто с другой стороны дома идет. И вот в шесть утра раздается громкое: «Здравствуйте! Как у вас дела?» Короче, мы летом каждый вечер вычисляем, кто работает на следующий день, и, исходя из этого, принимаем решение: спать с открытыми или закрытыми окнами.
- Зашел как-то в книжный магазин. Стою, листаю какую-то книгу и параллельно смс-ки строчу. Так как ответы приходят быстро, я то в книгу смотрю, то в телефоне набираю очередное сообщение. Продолжается это минут десять. Подходит ко мне охранник и говорит: «Вы знаете, у нас запрещено фотографировать материалы». Отвечаю: «Не волнуйтесь, это я СМС набираю». И тут охранник выдает: «Перепечатывать книги тоже запрещено!»
А вот еще несколько свежих подборок историй о рабочих буднях:
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