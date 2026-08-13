20+ душевных историй о комплиментах, которые бодрят лучше кусочка свежего арбуза
Своевременный и неожиданный комплимент способен мгновенно растопить любую неловкость и подарить удивительное ощущение легкости. Порой совершенно посторонние люди умеют подметить детали, неся в наш мир искреннее добро и поддержку. А когда к похвале добавляется простой тонкий юмор, такие светлые моменты и вовсе запоминаются на долгие годы! В нашей новой статье — невероятно жизненные и добрые истории о комплиментах, в которых обычные слова звучали самым нестандартным образом.
- Шли мы как-то с подругами с танцев, Одна блондинка, одна шатенка и я брюнетошная кореянка. И тут восхищенный возглас пацанят каких-то «Ваааа! Ангелы Чарли!»
- Странный комплемент мне сделали в паспортном столе. Иду менять паспорт в 45. Простояла всю очередь, где платно заполняют анкеты. Мне возвращают ее, потому что причина замены паспорта неправильная: вместо изношенности указано достижение 45. Опять стою, устало и с упреком женщине говорю: «Что ж вы не спросили? Опять очередь стояла». Она с вызовом: «Вот по лицу вам не дашь 45 лет, а по паспорту видно, что он в ужасном состоянии и его менять надо!»
Послать тётьку лесом, потому что причин две. И изношенность - понятие субъективное, а возраст - как ни крути, что на лице ни рисуй, цифры в паспорте не обманешь
«Моей кошке Симоне писали много комплиментов. Говорили, что она очень красивая кошка, и что у нее карамельный носик»
- Молодой врач, разглядывающий мои снимки МРТ головного мозга, сказал: «У вас очень красивый мозг». До сих пор считаю этот комплимент самым оригинальным в моей жизни.
Мне во время кесарева оперирующий врач сделала комплимент: "у вас очень красивая матка" 😱
Так что теперь я точно знаю, что у меня прекрасный внутренний мир! 😂
- Были мы как-то в Тунисе, поплыли кататься на кораблике. И был там один аниматор — вылитый Тарзан. Я смотрела на него и думала: «Эх, такие мужчины на меня не смотрят. Правда, и я замужем». И вот морская прогулка закончилась, спускаемся по трапу, и тут этот Тарзан хватает меня на руки и несет на берег со словами: «Готов нести тебя на край света».
«Мне как-то сказали, что у моей собаки красивые глаза, а потом посмотрели на меня и отметили, что мои еще лучше»
- Зима, холодно, иду в длинном пуховике, замотанная, как мумия, надиктовываю голосовое про то, что я похожа на гусеницу и тащусь так же медленно. Мужчина, идущий мне навстречу, расплываясь в улыбке: «Самая прекрасная гусеница на земле».
О, помню эти "гусеничные" пуховики, все в них ходили, да и сейчас у многих есть
- Решила в 35 исполнить детскую мечту и пошла в балетную школу. Когда мы после месяцев плие и батманов дошли до прыжков, я услышала: «Какой у вас роскошный баллон! Поразительно!» Так я узнала, что скрывала от мира свою невероятную балетную прыгучесть и способность буквально зависать в воздухе. Горжусь очень, хоть и непонятно, где применять.
Мне тоже говорили про прекрасный баллон(ы). Но он другого рода. Хм. Хотя тоже имеет некоторое отношение к ногам.
«Как-то раз мне в комментариях написали, что я вполне симпатичный парень. Я сделал скрин, распечатал на холсте и повесил в рамочку. Ладно, шучу. Рамочки не было, но я пошел сняться в рекламе одного фитнес-зала»
- Много лет назад с мужем шли по рынку в Турции. Молодой продавец упал на колени с криками «Шакира!» Муж сказал тогда, что в Турцию я никогда без него не поеду.
- Водила я дочку на тренировку по плаванию, идем вдоль бассейна, передо мной по лесенке вылезает мужчина, лет под 80. Он здоровый такой, в татухах, и говорит: «Здравствуйте, красуня, я вас спросить хотел, а вы с собой аптечку носите?» Я отвечаю: «Здравствуйте, нет. А нужно?» Он выдает: «Ну да, хотя бы капли какие-то для моего сердечка».
«Мне сказали, что у меня красивые глаза»
- Однажды осенью, когда купальный сезон уже был закрыт, я пошла рано утром на пустой пляж. Искупалась в бодрящей воде и села на камушках. Пригрелась на солнышке, закрыла глаза, и тут рядом зазвучал голос мужчины, декламирующего стихи о чарующей женской красоте. Я открыла глаза и обнаружила, что направлены они были в мой адрес.
- Мы с сестрой на остановке стоим. Зима, на головах меховые шапки. Она меня рассматривает и говорит: «Никогда не замечала, что у тебя глаза миндалевидные». Я надулась и с обидой говорю: «Как это, ничегоневидные?» Она мне шапку приподнимает и в ухо орет: «Миндалевидные!» До сих пор вспоминаем и смеемся.
«Комплиментов ловлю немало будучи ’пестренькой’ (с веснушками). Многие даже говорят, что именно веснушки — это шикарно и пикантно»
Я как-то видела самый шик, на мой взгляд: девушка-брюнетка с веснушками. А у меня веснушки тоже есть, но почему-то только вокруг глаз 👀
- Лет 25 назад еду в универ, утро, метро, толкучка. Передо мной стоит женщина и в упор на меня смотрит. Я ей нагло «Что?» А она мне: «У вас глаза такой правильной миндалевидной формы. Я художник» Теперь я считаю, что у меня шикарные глаза миндалевидной формы! Спасибо той женщине.
- Однажды я просто стояла на светофоре. На противоположной стороне стоял мужик. Вполне себе такой обычный. И вот загорается зеленый свет, мы начинаем идти. Он смотрит на меня, расплывается в улыбке, аки красное солнышко, широко разводит руки в стороны и самым счастливым голосом, как будто у него сбылась детская мечта, выдает: «Девушка, блин!»
«Случился мой первый косплейный фестиваль, и прошел он очень приятно. На мое удивление, я получила множество комплиментов и желания сделать совместные фото»
- Развалилась в парке на траве загорать. Зажмурилась от яркого солнца, и вдруг неподалеку фотограф восхищенно говорит другу: «Какой кадр! Настоящая лесная нимфа!» Думаю: «Надо глянуть на эту фотосессию». Кручу с любопытством головой, и тут вижу как ко мне подходит фотограф и показывает экран камеры. Оказалось, «лесная нимфа» — это я, уютно развалившаяся на траве.
В далекой юности шла вечером, а навстречу мужик. Поровнялся со мной и я слышу: «Надо же какие ножки красивые» Я ещё повертелась посмотреть у кого они красивые, но никого не было вокруг. Я подумала, что он не в себе, раз сам с собой разговаривает и пошла дальше. И вдруг как дошло!))
Мой первый взрослый комплимент был)
- Ходим с мамой по базару в отпуске, у одного прилавка стоит кучерявый мужичок. Как только меня заметил, начал: «Красавица какая! Все, что хочешь, бесплатно отдам!» Поворачиваюсь к нему, показываю кольцо: «У меня муж есть!» А он таращит на меня глаза и выдает: «А я вообще-то не вам говорил!» — и показывает пальцем прямо на маму. Тут мы обе знатно офигели. Маме, между прочим, за пятьдесят было. Вот тебе и восточные комплименты — возраст для них, похоже, не помеха.
- Однажды к моей маме старый грек подкатывал со словами «КопельЯ... » Ударение на я. Это значит «девушка». Маме было далеко за 60 тогда. Она, конечно, ничего не поняла. И вдруг поворачивается ко мне и спрашивает: «Он, что, кобеля потерял?» Я ответила: «Ну да, примерно».
В конце концов, доброе слово — это самый простой и доступный каждому способ сделать чью-то жизнь немного ярче. А какой самый необычный, забавный или трогательный комплимент получали вы? Поделитесь своими историями в комментариях — давайте вместе подарим друг другу еще один повод улыбнуться! Кроме того, вас обязательно порадуют другие наши статьи:
Комментарии
Тёплая подборка, спасибо👍этому миру нужны вот такие согревающие моменты, как чтение некоторых статей на адми☕
"Ух, вот это глаза!" - сказал друг бывшего родственника, приглашая на свою свадьбу.
Но назавтра приглашение было отменено, невеста, услышав каким тоном был сказан комплимент, воспротивилась моему присутствию.
Да, глаза были красивыми, цвета черной вишни (сейчас стали просто карими), но... очень плохо видящими. К огромному моему сожалению.
Кстати, про глаза. Коллега, с которой работали два года уже, сказала а я и не знала, что у тебя глаза зелёные 😁