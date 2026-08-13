20+ душевных историй о комплиментах, которые бодрят лучше кусочка свежего арбуза

В далекой юности шла вечером, а навстречу мужик. Поровнялся со мной и я слышу: «Надо же какие ножки красивые» Я ещё повертелась посмотреть у кого они красивые, но никого не было вокруг. Я подумала, что он не в себе, раз сам с собой разговаривает и пошла дальше. И вдруг как дошло!))

Мой первый взрослый комплимент был)