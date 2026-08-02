30+ историй о людях, для которых хобби — лучший способ наполнить жизнь маленькими радостями
Реальная отдушина, которая добавит щепотку радости в любой день, может прятаться в самом неожиданном увлечении. Когда в руках оказывается пряжа, глиняная заготовка или кондитерский мешок, все на свете отступает на второй план, а воздух наполняется аромат уюта и творчества. Каждая история в нашей сегодняшней подборке — это простые и жизненные рассказы людей, которые не побоялись попробовать что-то новое. Кто-то валяет животных из шерсти, а кто-то создает кукол, похожих на произведение искусства. Эти теплые зарисовки — живой пример того, что даже самое скромное увлечение способно наполнить день искренней улыбкой и подарить нам море маленьких радостей.
«Недавно я начала рисовать портреты своих питомцев с помощью шерсти! Это вот моя кошечка Лиса. Как вам?»
«Хочу показать вам красивое! Я потратила на это 2 месяца жизни и очень радуюсь тому, что получилось. Это макет дома моих родителей в масштабе 1:40, выполнен с нуля»
«Кстати, у домика снимается крыша и потолок. Делала макет в подарок папе на день рождения.
Как раз в работе случился вынужденный простой, и я решила, что самое время сделать то, что давно собиралась».
Даже в любимом деле бывает трудно, но бросить его — ни за что!
- А я танцами занялась восточными. Как же мне это нравится! Почти год учила сольный номер, сама украшала костюм стразами, под конец устала, думала, что следующий год отдохну и не возьмусь за танец. Но столько удовольствия во время выступления получила, что поняла: не смогу я на следующий год просто сидеть и смотреть концерт. Поэтому уже обдумываем новую постановку. Очень люблю это хобби. Когда танцую, я прямо чувствую, что живу!
«Увлеклась точечной росписью. Это просто мой блокнот для записей, который был черным и обычным, а стал таким, каким вы его видите»
«Мое любимое хобби — это вязание, поэтому к моей свадьбе я создала для своего песеля костюмчик. Возможно, он даже затмит невесту, но я не против»
Бабушки умеют удивлять
- Мама вышла на пенсию и не знала, куда девать энергию. Я уже и в бассейн ее записала, и в зал — все не то. Звонит: «Помоги мне с пункта выдачи банки домой притащить!» Думаю, ну все, приплыли, сейчас начнутся закрутки. Заходим домой, и я ахнула: на столе в рядок стоят три банки со светом и растениями внутри. Оказалось, мама увидела передачу про флорариум — мини-сад в закрытой банке — и вдохновилась. Сделала один — понравилось, показала подружкам и теперь для них создает такие же. А осенью на ярмарку хендмейда собирается, поэтому и заказала на маркетплейсе банок побольше.
«Я делаю кукол. От начала работы над моделью до финальных штрихов прошло пять месяцев. Я просто влюблена в фарфор!»
«Я — портной-самоучка. Сейчас шью одежду и украшаю ее в технике прямой и обратной тканевой аппликации. Один раз попробовал — и все, зацепило!»
«Да, это трудоемкий и очень затратный по времени процесс — на одну работу может уйти неделя. Но для меня это сравнимо с медитацией. Такой рисунок выглядит живее, нежели вышивка, и он долговечней, чем рисунок краской. Плюс создается эффект объемности. Если еще нормально научится самостоятельно создавать портреты-трафареты, то можно так вырезать вообще любых людей, хоть соседа!»
О некоторых хобби другим людям и рассказать неудобно
- Появилось у меня хобби — ходить и смотреть, что там у мусорок люди оставили. Ну, и ходила себе, смотрела, иногда что-то интересное домой забирала. Решила я прогуляться около полуночи по всем мусорным площадкам рядом с домом, заодно и собаку выгулять. И смотрю: у баков возле входа в парк стоит большая куча коробок из-под женской обуви, а там и туфли, и сапожки, и ботинки — все либо новое, либо в очень хорошем состоянии, и размер мой! Одной рукой держу поводок, другой — снимаю с себя ботинок и примеряю. Собака дергается, но я балансирую, вся в своих мыслях. И вдруг боковым зрением вижу людей, которые идут по дорожке в мою сторону, и сразу же узнаю среди них моего бывшего парня. И вижу, что он тоже узнал меня. А он со своей новой девушкой и другом, и они все так выразительно на меня смотрят... А я стою на одной ноге, на другую надела туфлю, куча обуви расставлена сверху бака, а я облокотилась спиной на него, чтобы удержать равновесие. И вот сначала мне было очень стыдно, пока я не подумала: «А как стыдно сейчас моему бывшему?» И как же мне стало сразу хорошо!
Если вы думаете, что это хобби, то у меня для вас плохие новости... И странно, с чего вы решили, что ему стало стыдно. Думаю, что если он до этого даже и сомневался, что зря с вами расстался, то теперь он выдохнул с облегчением
«Я люблю вязать, а кот обожает следить за тем, чтобы я все делал правильно. Чувствую себя счастливым в такие моменты»
«В последнее время я увлеклась созданием панно на тему кошек и растений. Тут абсолютно все сделано из бумаги. Дарю эту красоту друзьям»
Успокаивающее хобби
- Всегда любила животных и мечтала завести аквариум. Но родители были против: мол, много хлопот. Однажды на день рождения подруга подарила мне маленький аквариум с рыбками. Я так радовалась! С тех пор забота о рыбках стала моим хобби. Я научилась разбираться в видах, растения добавлять. Теперь у меня целый уголок с экзотическими рыбами. Самое приятное — наблюдать за их плавными движениями, это успокаивает! Даже родители втянулись, приходят полюбоваться.
В детстве много рыбок было разных и золотые, но уже много лет даже особого желания нет их заводить. Когда будет больше свободного времени думал завести себе корги
«А я шью маленькие игрушки ростом около 9 см. Они набиты опилками, а в пузики добавлен стеклянный гранулят. Сами игрушки, конечно, сшиты вручную»
«Завела новое хобби — собирать мусор и дыроколить его в марки. Сам процесс создания картонок и наклеивания заземляет и помогает успокоиться»
Найти свое хобби — большой труд
- Муж после сокращения на работе слонялся без дела — ни к чему душа не лежала. Прихожу однажды домой, а в прихожей гора каких-то черепков битых. Махнула рукой — пускай что хочет делает! А на следующий день я обалдела, когда он брякнул на стол вазу, собранную из черепков, интересную такую — всю в золотых прожилках между швами. Оказалось, он увлекся кинцуги — японской техникой реаставрации керамики, где сколы не прячут, а подчеркивают золотом. Не знаю, надолго ли его хватит, но глаза у мужа светятся так, как давно уже не светились!
«В XXI веке еще остались девушки, которые вышивают крестом. Это мое хобби с 11 лет. Вот купила новый набор и довольна»
Ой, опять нетакуся!
Тех, кто вышивает - легион! И даже не только женщины, но и мужчины.
Хватит во всем искать уникальность. Просто делай. раз нравится.
«Я валяю из шерсти разные штуки, ну, а потом их фотографирую, естественно. Знакомьтесь, это голубь Геннадий!»
Хобби — это дело вкуса, но некоторым это не объяснишь
- Занимаюсь даунхиллом — это скоростной спуск с горы на велосипеде с преодолением различных препятствий и трамплинов. Это дорогостоящее увлечение — специальный велик обошелся мне в 200 тысяч. И 90% людей, узнав, сколько стоит байк, начинают говорить, что лучше бы я на машину копил и что они бы не стали такие деньги тратить на «какой-то лисапед». Я устал уже объяснять, что никакая машина не доставит мне такого удовольствия, как велосипед, и для меня он — все радости жизни!
Ну и не рассказывай. Кто заставляет?
Разве что травматолога хорошего или хирурга найти надо
«Делаю всякое прикольное из дерева: мебель, свет и декор. Вот люстра-лодка, декоративное панно с подсветкой и настольная лампа с ночником и USB-зарядкой»
«Я давно увлекаюсь кондитеркой на уровне хобби, и около года назад открыла для себя зефирную флористику. Вот букет из домашнего зефира, и это очень вкусно!»
Когда-то давно у мамы был День Рождения и я заказал ей букет цветов из зефира. Красиво, оригинально. Теперь дарю просто обычные цветы, роскошные букеты
А вот это увлечение наверняка многие близкие одобрят
- В конце прошлого года я впервые взялся за выпечку. До этого все время думал, что это что-то сложное и замысловатое, к чему нужен талант, призвание и сто тысяч лет опыта. Думал, что делать свое тесто это сложно. А на самом деле ничего сложного там нет и даже ведро терпения не требуется — наоборот, несколько не слишком напряжных этапов, между которыми можно и нужно заниматься другими делами. Назаказывал себе в подарок кучу всяких приблуд для выпечки: силиконовые коврики, скалку с мерными ободками, формы для печенья... Мне 46, и я жалею только о двух вещах: что не взялся за это раньше и что нет пока внуков, которых можно было бы кормить «дедушкиными» пирожками.
Раньше, лет 10 назад частенько что-то выпекал печеньки, пироги и всякую вкусняшку, но теперь на все это нет времени от слова совсем
«Сначала я думала, что все вышивальщицы вышивают животных, а я не буду как все. А потом что-то пошло не так, и мне тоже захотелось»
«Я беру фото питомца, обвожу на планшете стилусом, потом выкручиваю яркость на максималку, сверху кладу ткань и обвожу по ткани специальной терморучкой. А дальше уже „рисую нитками по ткани“. Может, это не самый простой путь, но, в целом, мне нравятся песики».
«Я делаю украшения из полимерной глины. Вот мои последние серьги в виде гроздей черники — от ее крошечных белых цветочков до спелых фиолетовых ягод»
Вот этим я хотела знаться, но все никак не начну... Хотя книги есть и даже купленная полимерная глина. наверное. уже сто раз испортиться успела :)
Хобби бывают максимально простыми
- Я — фотоман. Очень ценю фотографии, у меня прямо огромный архив, велья снимаю с 7 класса все поездки и встречи с друзьями. Зато какое счастье потом пересматривать, распечатывать и дарить альбомы на память со всеми редкими фотками! А еще мне нравится пересматривать старые фото из домашнего архива, когда глядишь на снимок бабушки и видишь, откуда у тебя, например, такие скулы. Для меня это прямо счастье!
«Увлекаюсь лоскутным шитьем. Нелегкое это дело, но получается чудо чудное и диво дивное»
«Я люблю лепить еду, например, пельмени из полимерной глины. Они отлично смотрятся на браслетах. А есть еще татарский вариант браслетов с эчпочмаками»
Главное, уметь превращать недочеты в достоинства
- Записалась на курсы шитья, думала, будет медитативненько. Преподавательница строгая, лет шестидесяти. Сажусь за машинку. Шью три часа свою первую юбку, получается кривая. Она смотрит, говорит: «Ну, ничего, для первого раза сойдет». Спрашиваю, мол, а обычно так криво у всех? Она отвечает: «Нет, обычно ровнее, но вы старались». Прихожу через неделю с той же юбкой, хочу перешить. Она смотрит и такая: «А зачем перешивать? Наденьте так, авангардно смотрится!» Ну, я взяла и реально надела эту юбку на вечеринку подруги. Все спрашивали, где купила. Сказала, сама сшила. Спросили: «Специально криво?» Сказала, мол, да, это авангард!
Так ведь спрашивали не потому,.что понравилось, а потому что кривая. Увы.
«Я — мужчина, а вот как выглядит мой релакс после работы. Просто обожаю вкусности готовить!»
«Раньше мне сложно было поверить, что такие игрушки можно сделать из обыкновенной ваты. А сейчас делаю их сама! Таких малышей можно и на елку, и на полку»
Когда хобби помогает исполнять желания
- Познакомилась на отдыхе с пожилой женщиной, разговорились про недвижимость. И она мне сказала, что есть такой способ неординарный для покупки квартиры: нужно купить вышивку домика, перед вышиванием на канве карандашом написать параметры квартиры, о которой мечтаешь, и начать вышивать. Я к этому совету, конечно же, отнеслась скептически и посмеялась про себя. А потом уже дома как-то в магазине рукоделия увидела симпатичную вышивку с домиком, вспомнила слова той женщины и купила. Пришла домой, сделала то, что она советовала, и за неделю все вышила. Следом купила рукоделие с золотой рыбкой, также вышила и благополучно про все это забыло. А буквально в течение месяца мне позвонили застройщики и предложили квартиру с хорошей скидкой. И тут же нашлись деньги на бронь, а потом мы оформили ипотеку. А после покупки квартиры до меня дошло, что параметры у этой квартиры ровно такие, какие я прописывала на вышивке с домиком!
«Шитье нарядов для кукол так сильно увлекло меня, что я позабросила другие свои хобби и в любую свободную минуту ищу выкройки, крою и строчу»
Ууууу, как меня в школе плющило на тему.... Потом мелким девочкам из младшей школы мешок одежек раздала
«У меня в детстве не было Барби, но мне очень хотелось. Были какие-то реплики плохого качества, которым я шила одежки. Но всегда хотелось мне прямо настоящую, чтобы руки и ноги гнулись, чтобы одежда у нее была и всякие прибамбасы. После начала работы с психологом я купила себе куклу, теперь шью для нее одежки, фоткаю. Большинство тех, кто видит, начинают говорить: „Что за глупость!“ А я счастлива, занимаясь тем, чем в детстве не могла».
А если вам нравятся истории о вещах с душой, почитайте нашу статью о старых предметах, которые оказались полны маленьких радостей и неожиданных подарков.