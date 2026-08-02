30+ историй о людях, для которых хобби — лучший способ наполнить жизнь маленькими радостями

Реальная отдушина, которая добавит щепотку радости в любой день, может прятаться в самом неожиданном увлечении. Когда в руках оказывается пряжа, глиняная заготовка или кондитерский мешок, все на свете отступает на второй план, а воздух наполняется аромат уюта и творчества. Каждая история в нашей сегодняшней подборке — это простые и жизненные рассказы людей, которые не побоялись попробовать что-то новое. Кто-то валяет животных из шерсти, а кто-то создает кукол, похожих на произведение искусства. Эти теплые зарисовки — живой пример того, что даже самое скромное увлечение способно наполнить день искренней улыбкой и подарить нам море маленьких радостей.

«Недавно я начала рисовать портреты своих питомцев с помощью шерсти! Это вот моя кошечка Лиса. Как вам?»

«Хочу показать вам красивое! Я потратила на это 2 месяца жизни и очень радуюсь тому, что получилось. Это макет дома моих родителей в масштабе 1:40, выполнен с нуля»



«Кстати, у домика снимается крыша и потолок. Делала макет в подарок папе на день рождения.

Как раз в работе случился вынужденный простой, и я решила, что самое время сделать то, что давно собиралась». © Prokrastinata / Pikabu

Даже в любимом деле бывает трудно, но бросить его — ни за что!

А я танцами занялась восточными. Как же мне это нравится! Почти год учила сольный номер, сама украшала костюм стразами, под конец устала, думала, что следующий год отдохну и не возьмусь за танец. Но столько удовольствия во время выступления получила, что поняла: не смогу я на следующий год просто сидеть и смотреть концерт. Поэтому уже обдумываем новую постановку. Очень люблю это хобби. Когда танцую, я прямо чувствую, что живу! © Кактус / ADME Моня Лиза только что Наш человек 😍😍😍 Ответить

«Увлеклась точечной росписью. Это просто мой блокнот для записей, который был черным и обычным, а стал таким, каким вы его видите»

«Мое любимое хобби — это вязание, поэтому к моей свадьбе я создала для своего песеля костюмчик. Возможно, он даже затмит невесту, но я не против»

Бабушки умеют удивлять

Мама вышла на пенсию и не знала, куда девать энергию. Я уже и в бассейн ее записала, и в зал — все не то. Звонит: «Помоги мне с пункта выдачи банки домой притащить!» Думаю, ну все, приплыли, сейчас начнутся закрутки. Заходим домой, и я ахнула: на столе в рядок стоят три банки со светом и растениями внутри. Оказалось, мама увидела передачу про флорариум — мини-сад в закрытой банке — и вдохновилась. Сделала один — понравилось, показала подружкам и теперь для них создает такие же. А осенью на ярмарку хендмейда собирается, поэтому и заказала на маркетплейсе банок побольше. ADME Зинаида Струговщикоава только что Сейчас все пенсионеры работают,на пенсию не разживешься. Ответить

«Я делаю кукол. От начала работы над моделью до финальных штрихов прошло пять месяцев. Я просто влюблена в фарфор!»

«Я — портной-самоучка. Сейчас шью одежду и украшаю ее⁠⁠ в технике прямой и обратной тканевой аппликации. Один раз попробовал — и все, зацепило!»

«Да, это трудоемкий и очень затратный по времени процесс — на одну работу может уйти неделя. Но для меня это сравнимо с медитацией. Такой рисунок выглядит живее, нежели вышивка, и он долговечней, чем рисунок краской. Плюс создается эффект объемности. Если еще нормально научится самостоятельно создавать портреты-трафареты, то можно так вырезать вообще любых людей, хоть соседа!»

О некоторых хобби другим людям и рассказать неудобно

Появилось у меня хобби — ходить и смотреть, что там у мусорок люди оставили. Ну, и ходила себе, смотрела, иногда что-то интересное домой забирала. Решила я прогуляться около полуночи по всем мусорным площадкам рядом с домом, заодно и собаку выгулять. И смотрю: у баков возле входа в парк стоит большая куча коробок из-под женской обуви, а там и туфли, и сапожки, и ботинки — все либо новое, либо в очень хорошем состоянии, и размер мой! Одной рукой держу поводок, другой — снимаю с себя ботинок и примеряю. Собака дергается, но я балансирую, вся в своих мыслях. И вдруг боковым зрением вижу людей, которые идут по дорожке в мою сторону, и сразу же узнаю среди них моего бывшего парня. И вижу, что он тоже узнал меня. А он со своей новой девушкой и другом, и они все так выразительно на меня смотрят... А я стою на одной ноге, на другую надела туфлю, куча обуви расставлена сверху бака, а я облокотилась спиной на него, чтобы удержать равновесие. И вот сначала мне было очень стыдно, пока я не подумала: «А как стыдно сейчас моему бывшему?» И как же мне стало сразу хорошо! polem1ka_ Моня Лиза только что Если вы думаете, что это хобби, то у меня для вас плохие новости... И странно, с чего вы решили, что ему стало стыдно. Думаю, что если он до этого даже и сомневался, что зря с вами расстался, то теперь он выдохнул с облегчением Ответить

«Я люблю вязать, а кот обожает следить за тем, чтобы я все делал правильно. Чувствую себя счастливым в такие моменты»

«В последнее время я увлеклась созданием панно на тему кошек и растений. Тут абсолютно все сделано из бумаги. Дарю эту красоту друзьям»

Успокаивающее хобби

Всегда любила животных и мечтала завести аквариум. Но родители были против: мол, много хлопот. Однажды на день рождения подруга подарила мне маленький аквариум с рыбками. Я так радовалась! С тех пор забота о рыбках стала моим хобби. Я научилась разбираться в видах, растения добавлять. Теперь у меня целый уголок с экзотическими рыбами. Самое приятное — наблюдать за их плавными движениями, это успокаивает! Даже родители втянулись, приходят полюбоваться. © Подслушано / Ideer Caleb Vivas только что В детстве много рыбок было разных и золотые, но уже много лет даже особого желания нет их заводить. Когда будет больше свободного времени думал завести себе корги Ответить

«А я шью маленькие игрушки ростом около 9 см. Они набиты опилками, а в пузики добавлен стеклянный гранулят. Сами игрушки, конечно, сшиты вручную»

«Завела новое хобби — собирать мусор и дыроколить его в марки. Сам процесс создания картонок и наклеивания заземляет и помогает успокоиться»

elenavttt perfect.lucky только что Скрапбукинг на минималках Ответить

Найти свое хобби — большой труд

Муж после сокращения на работе слонялся без дела — ни к чему душа не лежала. Прихожу однажды домой, а в прихожей гора каких-то черепков битых. Махнула рукой — пускай что хочет делает! А на следующий день я обалдела, когда он брякнул на стол вазу, собранную из черепков, интересную такую — всю в золотых прожилках между швами. Оказалось, он увлекся кинцуги — японской техникой реаставрации керамики, где сколы не прячут, а подчеркивают золотом. Не знаю, надолго ли его хватит, но глаза у мужа светятся так, как давно уже не светились! ADME Влад Ива только что Где в наше время можно найти черепки? Ответить

«В XXI веке еще остались девушки, которые вышивают крестом. Это мое хобби с 11 лет. Вот купила новый набор и довольна»

zhenikarul Конфуз только что Ой, опять нетакуся!

Тех, кто вышивает - легион! И даже не только женщины, но и мужчины.

Хватит во всем искать уникальность. Просто делай. раз нравится. Ответить

«Я валяю из шерсти разные штуки, ну, а потом их фотографирую, естественно. Знакомьтесь, это голубь Геннадий⁠!»

Хобби — это дело вкуса, но некоторым это не объяснишь

Занимаюсь даунхиллом — это скоростной спуск с горы на велосипеде с преодолением различных препятствий и трамплинов. Это дорогостоящее увлечение — специальный велик обошелся мне в 200 тысяч. И 90% людей, узнав, сколько стоит байк, начинают говорить, что лучше бы я на машину копил и что они бы не стали такие деньги тратить на «какой-то лисапед». Я устал уже объяснять, что никакая машина не доставит мне такого удовольствия, как велосипед, и для меня он — все радости жизни! © Подслушано / Ideer Конфуз только что Ну и не рассказывай. Кто заставляет?

Разве что травматолога хорошего или хирурга найти надо Ответить

«Делаю всякое прикольное из дерева: мебель, свет и декор. Вот люстра-лодка, декоративное панно с подсветкой и настольная лампа с ночником и USB-зарядкой⁠»

«Я давно увлекаюсь кондитеркой на уровне хобби, и около года назад открыла для себя зефирную флористику. Вот букет из домашнего зефира, и это очень вкусно!»

© jmaranello / Pikabu Caleb Vivas только что Когда-то давно у мамы был День Рождения и я заказал ей букет цветов из зефира. Красиво, оригинально. Теперь дарю просто обычные цветы, роскошные букеты Ответить

А вот это увлечение наверняка многие близкие одобрят

В конце прошлого года я впервые взялся за выпечку. До этого все время думал, что это что-то сложное и замысловатое, к чему нужен талант, призвание и сто тысяч лет опыта. Думал, что делать свое тесто это сложно. А на самом деле ничего сложного там нет и даже ведро терпения не требуется — наоборот, несколько не слишком напряжных этапов, между которыми можно и нужно заниматься другими делами. Назаказывал себе в подарок кучу всяких приблуд для выпечки: силиконовые коврики, скалку с мерными ободками, формы для печенья... Мне 46, и я жалею только о двух вещах: что не взялся за это раньше и что нет пока внуков, которых можно было бы кормить «дедушкиными» пирожками. © Подслушано / Ideer Caleb Vivas только что Раньше, лет 10 назад частенько что-то выпекал печеньки, пироги и всякую вкусняшку, но теперь на все это нет времени от слова совсем Ответить

«Сначала я думала, что все вышивальщицы вышивают животных, а я не буду как все. А потом что-то пошло не так, и мне тоже захотелось»

«Я беру фото питомца, обвожу на планшете стилусом, потом выкручиваю яркость на максималку, сверху кладу ткань и обвожу по ткани специальной терморучкой. А дальше уже „рисую нитками по ткани“. Может, это не самый простой путь, но, в целом, мне нравятся песики».

«Я делаю украшения из полимерной глины. Вот мои последние серьги в виде гроздей черники — от ее крошечных белых цветочков до спелых фиолетовых ягод»

© emily3289 / Reddit Конфуз только что Вот этим я хотела знаться, но все никак не начну... Хотя книги есть и даже купленная полимерная глина. наверное. уже сто раз испортиться успела :) Ответить

Хобби бывают максимально простыми

Я — фотоман. Очень ценю фотографии, у меня прямо огромный архив, велья снимаю с 7 класса все поездки и встречи с друзьями. Зато какое счастье потом пересматривать, распечатывать и дарить альбомы на память со всеми редкими фотками! А еще мне нравится пересматривать старые фото из домашнего архива, когда глядишь на снимок бабушки и видишь, откуда у тебя, например, такие скулы. Для меня это прямо счастье! © Подслушано / Ideer

«Увлекаюсь лоскутным шитьем. Нелегкое это дело, но получается чудо чудное и диво дивное»

«Я люблю лепить еду, например, пельмени из полимерной глины. Они отлично смотрятся на браслетах. А есть еще татарский вариант браслетов с эчпочмаками»

Главное, уметь превращать недочеты в достоинства

Записалась на курсы шитья, думала, будет медитативненько. Преподавательница строгая, лет шестидесяти. Сажусь за машинку. Шью три часа свою первую юбку, получается кривая. Она смотрит, говорит: «Ну, ничего, для первого раза сойдет». Спрашиваю, мол, а обычно так криво у всех? Она отвечает: «Нет, обычно ровнее, но вы старались». Прихожу через неделю с той же юбкой, хочу перешить. Она смотрит и такая: «А зачем перешивать? Наденьте так, авангардно смотрится!» Ну, я взяла и реально надела эту юбку на вечеринку подруги. Все спрашивали, где купила. Сказала, сама сшила. Спросили: «Специально криво?» Сказала, мол, да, это авангард! artasiatime Моня Лиза только что Так ведь спрашивали не потому,.что понравилось, а потому что кривая. Увы. Ответить

«Я — мужчина, а вот как выглядит мой релакс после работы. Просто обожаю вкусности готовить!»

«Раньше мне сложно было поверить, что такие игрушки можно сделать из обыкновенной ваты. А сейчас делаю их сама! Таких малышей можно и на елку, и на полку»

Когда хобби помогает исполнять желания

Познакомилась на отдыхе с пожилой женщиной, разговорились про недвижимость. И она мне сказала, что есть такой способ неординарный для покупки квартиры: нужно купить вышивку домика, перед вышиванием на канве карандашом написать параметры квартиры, о которой мечтаешь, и начать вышивать. Я к этому совету, конечно же, отнеслась скептически и посмеялась про себя. А потом уже дома как-то в магазине рукоделия увидела симпатичную вышивку с домиком, вспомнила слова той женщины и купила. Пришла домой, сделала то, что она советовала, и за неделю все вышила. Следом купила рукоделие с золотой рыбкой, также вышила и благополучно про все это забыло. А буквально в течение месяца мне позвонили застройщики и предложили квартиру с хорошей скидкой. И тут же нашлись деньги на бронь, а потом мы оформили ипотеку. А после покупки квартиры до меня дошло, что параметры у этой квартиры ровно такие, какие я прописывала на вышивке с домиком! sua_888_ Elina Che только что что надо вышить, чтобы продать квартиру? Ответить

«Шитье нарядов для кукол так сильно увлекло меня, что я позабросила другие свои хобби и в любую свободную минуту ищу выкройки, крою и строчу»

© Selka / Pikabu Конфуз только что Ууууу, как меня в школе плющило на тему.... Потом мелким девочкам из младшей школы мешок одежек раздала Ответить

«У меня в детстве не было Барби, но мне очень хотелось. Были какие-то реплики плохого качества, которым я шила одежки. Но всегда хотелось мне прямо настоящую, чтобы руки и ноги гнулись, чтобы одежда у нее была и всякие прибамбасы. После начала работы с психологом я купила себе куклу, теперь шью для нее одежки, фоткаю. Большинство тех, кто видит, начинают говорить: „Что за глупость!“ А я счастлива, занимаясь тем, чем в детстве не могла». © Selka / Pikabu