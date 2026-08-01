20+ душевных коллекций, в которых бережно хранятся светлые воспоминания

Каких только подборок не встретишь! Дети радостно собирают игрушки и вкладыши и меняются ими в школе, взрослые тщательно коллекционируют парфюмы, золото и книги. Но самые ценные коллекции — что тянутся сквозь годы, навевая светлые и теплые воспоминания о детстве, об улыбках близких и том, как пахло у них дома и как интересно было разглядывать запретные сокровища в бабушкином серванте. В этой подборке — множество таких архивов на любой вкус!

В шкафу со старыми вещами обнаружилась коллекция фишек из детства: примерно 400 штук. Было больше 2500, но хозяин их уже раздарил

Автор фото приехал в гости к бабушке и наткнулся на свою старую детскую коллекцию пробок — больше 300 штук!

Частная коллекция с фестиваля кукол. Общая стоимость — от 500 тысяч до миллиона

А эта коллекционерка на мелочи не разменивается и собирает золотые винтажные кольца 1920 — 70-х годов

Детская мечта осуществилась! Как здорово, что, будучи взрослым, можно позволить себе собрать такую коллекцию: все 129 книг из серии «Шедевры фантастики»

Автор этих фото решил совместить свое детское хобби (вкладыши Турбо) со взрослым увлечением — коллекционированием моделей машин

А вот очень интересная коллекция — процессоры разных поколений. Почти все еще работают!

Очень изящная дамская коллекция винтажных компактных пудр

Некоторые коллекции не стоят почти ничего, и дороги лишь своему хозяину. Например, как эта подборка необычных спичек, которые встречаются в коробках череповецкой фабрики

Завидная коллекция резиновых уточек, принадлежащая брутальному мужчине

Хозяина этой коллекции с детства увлекало все, что связано с мобильной связью. У него накопилось 9 альбомов самых разных сим-карт! Самые редкие — МТС и Билайн родом из конца 90-х годов.

Владельцу этой внушительной коллекции не хватает всего лишь 13 книг из 166! 50 штук — из его детства, остальные собирал по магазинам и барахолкам

Очень необычное сокровище — целая банка шариков из мышек! А вы такие помните? Успели с ними поработать?

Необычное наследство от бабушки — коллекция винтажных парфюмов! Интересно, насколько изменились ароматы?

Папа автора фото — коллекционер фототехники и автор статей на тему фотографии

Владелице этой коллекции привалило редкое счастье с маминой работы — фигурки из Киндера в подложках. Оказывается, у всех них были имена!

Еще одна спичечная коллекция, но ее хозяин собирает спички разных цветов. Есть и современные, и винтажные

Полная коллекция — все выпуски Игромании за 21 год! А есть здесь те, кто с волнением ждал каждый выпуск?

От бабули автору досталась коллекция шоколадных оберток — больше 150 штук!

В детстве я привезла с моря гладкие цветные стеклышки. Целое ведро! Мама ворчала, что они занимают место, а потом вообще сказала, что выкинула. Обидно. Прошли годы, я выхожу замуж. В середине вечера гаснет свет. Включают прожектор, и я ахаю: мама торжественно выносит в зал потрясающей красоты витражный светильник, сделанный из моих стеклышек! Оказалось, мама втайне пошла на курсы по витражам Тиффани, чтобы превратить мой детский «мусор» в уникальную семейную реликвию для нашего нового дома. ADME Кот Салатный только что Хваст есть, а фотки нет. Безобразие. Жалобную книгу сюда. Ответить

Достойная коллекция: целых 135 ретро-мышек. Какое разнообразие форм! Самая старая мышь — 1981 года, оптическая. Для нее был нужен специальный коврик с рисунком миллиметровки

© tbotmaster / Pikabu Бруннера только что У меня на работе в конце 80-х был советский комп, у которого мышь была размером с зажравшуюся крысу. Я ее терпеть не могла и до сих почти все операции могу проводить горячими клавишами Ответить

Небольшая коллекция старых телефонов. Нашли тут свой первый?

Больше трех сотен елочных игрушек! Большинство из них винтажные, но есть и современные

У нас с мамой целая коллекция магнитов на холодильнике. И вот однажды к нам в гости пришел мамин новый ухажер, солидный мужчина. Он долго разглядывал дверцу холодильника, потом вдруг побледнел, указал на один магнитик и выдал: «Откуда у вас этот деревянный магнитик в виде золотой рыбки? Я сделал таких всего пару штук в юности и одну подарил девочке в лагере!» Мама ахнула. Стали выяснять и оказалось, что это была далеко не их первая встреча. Сидят теперь, воркуют, вспоминают наперебой лагерные деньки, а я умиляюсь. ADME Марта только что "далеко не их первая встреча" - а чья? Ответить

Мой личный фаворит подборки — редкой красоты коллекция винтажных флаконов для духов