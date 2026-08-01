А в Pikabu комментаторы пишут, что это не корюшка, а ряпушка. Хотя, наверное, это не принципиально. От этого рыбка не стала менее вкусной.
17 светлых историй о деревенских праздниках, где танцуют до утра и знают имена всех соседей
Деревенский праздник — это не просто концерт в Доме культуры или веселые конкурсы на площади. Для местных жителей — это прежде всего уютные посиделки, аромат свежей выпечки и детский смех. Здесь все знают друг друга по именам, искренне радуются встрече и никогда не отпускают гостя без вкусного пирожка с капустой или пригоршни конфет. А еще на этих праздниках постоянно приключаются всевозможные истории, так что если вы хотя бы раз там побываете — у вас точно останутся добрые и теплые воспоминания.
«День рыбака в Арктике. Это село Новый Порт на Ямале. Вы когда-нибудь видели 200 кг жареной корюшки? А я еще и попробовал!»
«С самого утра всем поселком мы жарили корюшку. Признаюсь, я был впечатлен размером рыб. Корюшка получилась — пальчики оближешь! Я даже подумывал забрать домой немножко. Местные утверждали, что такие гостинцы им удавалось довезти до Астрахани на поезде».
- Приехала я прошлым летом в деревню к бабушке. И как раз в тот день был праздник — День гуся. Его тут совсем недавно отмечать начали. На рынке устроили ярмарку, где можно было купить гусиные перья, одеяла, подушки и самих гусей в любом виде. Правда, бабушкины гуси почему-то целый день не выходили на улицу во время этого праздника.
Гуси', твари хитрожопые. Они Рим спасли, их подкупить и запугать невозможно. Когда они большой бандой тусуются у них наблюдаются разны её роли разным членам этого гусеразного общества. Это очень заметно и у диких , серые пролетные, серые гнездящиеся и казарки всяческие ведут себя в огромных стаях по разному. Не кормите домашних гусей(будет рядом поле со скошенным зерном) они встанут на крыло и улетят с дикими. Весной вернутся в усеченном составе. Если не вернутся значит все погибли. Я в детстве кольцевал на лапку.
«Репетируем в бывшей кочегарке. Хотим съездить на гастроли в две деревни на праздники, когда жители собираются за столом и общаются. Вот там мы и споем»
- Я живу в горах на озере Комо. Итальянцы приезжают сюда за сельской идиллией чуть ли не со времен Юлия Цезаря. Сейчас у нас идет деревенский праздник, где всех угощают на конкретную тему. Предлагают гостям дичь, поленту — кто во что горазд. Но всех переплюнула соседняя деревня. У них уже не один десяток лет подают морскую рыбу. В горах. С горячим успехом у публики, которая приезжает специально из Милана, где открыт главный в Италии оптовый рынок рыбы и работает много рыбных ресторанов. Потому что синьора Мария и синьор Беппе готовят вкуснее.
«На нашем местном фермерском фестивале вы можете угадать, сколько яблок находится в этой машине, и получить приз»
- Приехала в гости на День села моя свекровь. Городская, важная. Все кривилась, будто ей чем-то под носом мазнули. Ну и ладно, мы с мужем пошли отдыхать. Наплясались, напелись и вдруг слышим хохот за клубом. Бежим туда, а там такое творится! Сидит моя свекровь на перевернутом ведре и радостно со сторожем дядей Валерой в шашки рубится. Еще и спорят друг с другом, глаза у обоих горят. Вокруг уже толпа болельщиков собралась. Теперь свекровь ни одного нашего праздника не пропускает, говорит, что в городе так душевно не отдохнуть.
«Фестиваль воздушных змеев в Паттайке. Просто праздник для жителей нашей прибрежной деревни. Таких змеев я еще ни разу не видел»
- Мы неоднократно бывали на всяких шоу, видели крутые праздники, небоскребы, корабли, топовые центры развлечений, парки аттракционов, лучшие детские музеи. А весной мой семилетний сын напросился к бабушке в деревню на Масленицу. Там возле Дома культуры устроили праздник с ведущим. Надо было станцевать, канат перетянуть, спеть частушку и все такое.
Ребенок остался очень доволен праздником. Все было такое уютное, людей не так много, ему удалось почти во всем поучаствовать, другие бабушки надарили вязаных вещей. И еще сын потом взахлеб рассказывал, как выиграл бесплатное мороженое.
«Праздник первой борозды в деревне Левино Пермского края. Сначала лошадкой прошли, а потом уже и тракторами вспахали»
- Стоит только поговорить с местными жителями, сразу услышишь десяток историй, слухов и домыслов о прошлых веках — и все это рассказывается с огромной любовью. Гаврилов Посад хоть и не самый древний городок на нашей Ивановской земле, но благодаря мифотворчеству населяющих его людей, его история обросла милыми и забавными байками, которые так нравятся туристам. И в честь какого конкретно Гавриила было названо село, мы уже никогда не узнаем.
В этот раз Гаврилов Посад отмечал 591 год со дня первого упоминания в летописях. Весь день на празднике что-то происходило — песни, пляски, конные выступления и реконструкции, ярмарка, конкурсы и разнообразные развлечения. И так с утра и до позднего вечера.
Так рассказали хоть одну байку здесь. А то банальщина одна: песни, пляски
- Гостила я в деревне у бабушки. Мы с подружкой решили устроить представление для всей улицы. Нарисовали афишу, сделали пригласительные. Но никто не пришел. И тут моя бабуля говорит: «Готовьте концерт, будут вам зрители». На следующий день выбегаем мы за ворота, а там уже толпятся все наши соседи. Мы с подружкой показали им пару сценок, спели песни и рассказали стихи. Все были довольны, благодарные зрители дарили нам конфеты, а мы были просто счастливы. Спасибо тебе, бабушка!
«Прекрасно провел время на празднике оленеводов в селе Хатыстыр в Якутии. Сначала всех кормили, а потом начались оленьи гонки, где главным призом был снегоход»
- Вы когда-нибудь бывали на деревенской свадьбе? Такой настоящей, всеобщей, с огромным столом возле дома, где собирается вся деревня и села по соседству. А эти платья подружек невесты?! Тут тебе и васильковое поле, и ромашковая даль. Мы с другом когда на одну такую свадьбу заехали, увидели, что подружка невесты - городская, судя по всему, была в строгом брючном костюме кремового цвета. После получаса суровых взглядов она не выдержала, и вернулась уже в дивном сарафане лимонного цвета с восхитительными бабочками. Появившись в таком наряде, она сразу получила оценку от какой-то бабули: «Ну вот, другое дело!»
Стол там не ограничивался овощами и салатами, были настоящие деревенские вкусняшки, копченая рыбка из реки, домашняя колбаска и сыр. Я уплетал колбасу и запивал все это дело вкуснейшим квасом.
- А вы Андрей? – обратилась к моему приятелю женщина в сарафане.
- Угу, - буркнул тот.
- Я Зина, дочка Марии, с крайнего дома. Я вас помню. Вы, когда совсем маленьким были, вон в той луже плескались, – и она указала на огромную лужу, которая явно не пересыхала уже треть века.
«Когда река — сцена. Есть в Сибири село, где на берегу реки поставлено множество скамеек. Это Усть-Кемь на Енисее. Каждый год здесь проводится праздник „Енисейская уха“»
- В деревне, где живет моя бабуля, на каждый День села объявляют конкурс пирогов. Бабушка к нему за неделю начинает готовиться, переживает, делает пробные пироги, украшает их листочками из теста. Она не столько приз хочет, сколько соревнуется с соседкой тетей Валей, которая тоже ни один конкурс не пропускает. А в этом году жюри состояло только из местных ребятишек — организаторы решили, чей пирог малышня быстрее по кусочкам растащит и съест, тот и вкуснее. Как же бабушка была довольна — ее выпечка разошлась за считанные секунды! Теперь она готовится к конкурсу на лучший двор и палисадник. Ну и тетя Валя от нее не отстает — уже штук пять садовых гномов купила.
«Чемпионат по парковой скульптуре в селе Саватеевка Иркутской области. Все фигуры высотой в один-два человеческих роста»
- На прошлой неделе у моих бабушки и дедушки был юбилей. Они уже 50 лет вместе! Я знаю историю про день их свадьбы, когда они катались по деревне на грузовике, в котором пшено развозили. Молодожены всем сигналили, а им все аплодировали, поздравляли их. В день своего юбилея они решили воссоздать тот самый день пятидесятилетней давности. Наш друг семьи вез их по городу в джипе, сигналил, а бабушка с дедушкой радовались и всем махали. Все точь-в-точь, как тогда. Восхищаюсь, как они умеют радоваться жизни!
Бонус: праздник для деревенской бабушки
- Как-то летом при съемках в крошечной деревне я совершенно случайно встретил одинокую бабушку, сидящую на скамейке. Она рассказала, что 6 декабря у нее будет день рождения, и пригласила приехать на свое 90-летие. Я очень сильно ждал этого дня, потому что мне хотелось устроить небольшой праздник для бабушки. Поздравление, думаю, ей понравилось, хотя я получил не меньше положительных эмоций. Хочется, чтобы она отпраздновала еще не один юбилей!
Летом можно отдыхать не только в деревне. Кое-кто предпочитает на пару недель отправиться в санаторий. Вот как раз 20 таких историй, пропитанных ароматом хвойного леса и компота из сухофруктов.