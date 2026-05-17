14 человек, которые просто поехали на шашлыки, а вернулись с закрученным сюжетом для кино
Отдых на природе преподносит нам добрые эмоции и трогательные встречи со своими близкими. Ведь что может быть лучше, чем поесть шашлычка под пение птичек и под задушевные разговоры с родными. Безусловно, такие светлые воспоминания с запахом костра остаются с нами на всю жизнь.
- Парень долго не хотел знакомить меня с друзьями. Мол, компания у них сложная, с подколами, чужих не принимают. Наконец, собрались на шашлычки у речки. Подходим, а один из его друзей — огромный мужлан, вдруг вскакивает, несется на меня и орет: «Катюха, сколько лет, сколько зим!» Оказалось, это мой бывший сосед, хороший парень. Общение у нас сразу заладилось.
- Поехали на шашлыки. Тут мой сын вдруг громко заявил: «А папа сегодня в машине другую тетю целовал и говорил, что она самая любимая!» Друзья уставились на моего мужа, он покраснел, начал заикаться. Я напряглась. И тут сын радостно добавил: «Папа поцеловал свой телефон, когда тетя из навигатора наконец-то нашла дорогу в этот лес!»
«Увидели кота? Он полубродяч, шипит, но накормлен. А наш шашлык под угрозой. »
- Знакомые позвали на шашлыки. Предложили выдвинуться в 12, а мы могли только в 14. Они согласились. Выходим и тут звонок: «Ой, мы тут уже 4 часа. Шашлык съели. Домой собираемся. С вас 1450 рублей». Мы ошалели, спрашиваем, мол, за что? А они такие: «Ну, мы же и на вас мясо и овощи брали, вот, пополам разделили». Диалог продолжился:
— Ну так мы не ели ни шашлык, ни овощи. И, судя по вашим же словам, вы все прекрасно съели сами.
— Так мы же брали и на вас, а вы так и не приехали.
Короче, больше такие приглашения принимать не будем.
- Знакомые пригласили на шашлыки. Приехали, а там газон шесть соток. Хозяин такой: «Я тут газонокосилку новую купил. Пока мясом буду заниматься, а вы траву скосите, да граблями ее уберите. А потом траву вооон туда отнесите». Если бы заранее предупредили, то ладно еще.
Надо было хозяина газонокосилки отправить в большое путешествие на этой самой косилке
- Ой у меня такой прикол был! Поехала на свидание с молодым человеком, заехали в супермаркет взять что-нибудь вкусненького (предполагался пикник на берегу моря). И тут меж рядов он увидел бывшую и сказал мне быстренько спрятаться, что, типа я не с ним. А я просто вышла из магазина и пошла домой. После этого он мне еще очень долго названивал.
В этой ситуации женщина имеет полное моральное право назвать мужчину "козлом",хотя слово это очень обидное.
«Жизнь удалась! А что еще надо? Домик не достроен? Достроим! Стола нет? У соседей одолжили. А вот мангал и шашлыки есть! И даже салаты. А главное — улыбки!»
Любители покушать. При этом рукастые в плане кулинарии. На свежем воздухе вкуснее.
- Друг позвал нас с мужем на шашлыки. Добавил, что все купит, только, мол, замаринуйте мясо. Не вопрос! Друг мясо привез, все сделали. Тут мужу раздался звонок. Он ответил, посмотрел на меня в полном афиге сказал: «Выгляни в окно». Потом уже офигела я, ведь мой муж взял мясо, вышел, а в окне я увидела друга, жену друга и ее подругу на велосипедах. А мы ведь с другом договаривались, что он заедет за нами на своей машине, так как наше авто было не на ходу. В общем, его жена захотела еще свою подругу взять, а подружка предложила на великах, а на всех мяса мало будет, да и в машину вшестером все равно не влезем (ведь с нами еще дочь). Короче, решили они без нас поехать. Муж вынес им контейнер и они уехали. Спасибо, что замариновали им мясо, в общем. Друг-то сам по себе хороший, кстати. Разные были ситуации — и мы его выручали и он нас, но этот случай, конечно...
Сколько же ест та подруга? Что прям нельзя ещё чего-нибудь взять, овощей, шампиньонов, закусок. Свинство. И не в мясе дело, а в приоритетах.
- Как-то начальник собрал нас всех и заявил: «Поехали ко мне на 1 мая на дачу на шашлыки!» Народ, конечно, обрадовался, засобирался. В общем, приехали, а там — поле, лопаты и мешки с картошкой на посадку. Он такой: «А что время терять! Сейчас картофан по-быстрому посадим и отдыхать!» Народ его картошку, конечно, посадил, но на следующий год на его предложение повторить «шашлыки» никто не отреагировал.
Коварный начальник), что ж, это научит народ выяснять детали предстоящей программы!
«Я ем шашлык, а ты — нет»
- Договорился с другом отметить свой день рождения. За неделю договорился. Обговорили, что с меня еда и напитки, а с него место (его отец владел турбазой). Я закупился на 15000-20000. Мясо замариновал, угли положил, соки закупил. Утром звоню, спрашиваю, мол, когда едем? А он мне в ответ: «Да что-то мне лень. Давай в другой раз?» В общем, из 10 запланированных человек, согласилось только трое. Я расстроился и свалил с родителями на турбазу на пару дней.
А те трое, которые добросовестно планировали ехать поздравлять друга с днем рождения?
- А у нас в компании один парень привез на шашлыки свою новую пассию. Она была на каблучищах и в кружевном платье. Весь вечер наблюдали, как она, бедная, в траве да кустах на шпильках спотыкается. Тоже, кстати, помогать не хотела, мол, у нее же ногти!
Блин, я лет с 15 хожу с длинными ногтями (натуральными). Готовлю, раньше мыла посуду, делала ремонт (стены шкурила, плитку пилила, кусок стены разбирала и т.п.), родила ребенка и делала/делаю всё по уходу за ним. Никогда и ни в чем не было «у меня же ногти!». Как они мешают вообще?
«А что, от шашлыка только лук остался?»
Голодом морят бедного котика((, траву какую-то вместо мяска подсовывают.
ЗЫ. Мои так смотрят, когда мама вола пролюбила и вместо постной говядинки на вечер подается очередная порция корма.
- Прошлым летом умудрился поехать на шашлыки без спичек. Всю машину перерыл, но не нашел ни спичек, ни газовой горелки. Хотя спички или зажигалка всегда в машине имеются. Не знаю, как так вышло. Собрал мангал, пошел по соседям огниво просить. Вернулся с полной тарелкой горячих углей. Пожарили мяско!
- Как-то поехали с мужем из Питера в Карелию. Дорога была очень долгой, приехали только к вечеру. Достали ведро шашлыка и поняли, что забыли шампуры. До ближайшего городка 100 км по не очень хорошей дороге. Не вариант, короче. Пошатались по берегу, нашли рыбачью заначку — соль и сетку для жарки рыбы на огне. Попользовались пару дней. Потом помыли, почистили и вернули на место. Спасибо тебе, неизвестный рыбак!
А мы всегда на решётках шашлык, и рыбу, и крылышки на камине зимой и на мангале летом готовим
- Дружили с одной семьей. Они вечно пропадали на даче месяцами: рыхлили, пололи, сажали, поливали. Когда нас позвали на шашлыки, я наивно решила, что это отдых на природе и добровольная посильная помощь на кухне. Подруга этой семьи разбила мои мечты. Просветила, что до шашлыков и прочей вкуснятины еще дотерпеть надо, ведь там все гости, независимо от пола и возраста, вкалывают: пропалывают, подвязывают, подрезают, поливают. Нам такой «отдых» и даром не нужен.
«Оцените мой гастрошедевр! Полгода собирался сделать этот шашлык, наконец, заморочился! Получилось очень сочно и вкусно!»
- Договорились с друзьями о шашлыках. Скинулись на продукты, собрались, начали жарить мясо. И тут один знакомый заявляет, что придет его друг. Не вопрос, но пусть он недостающий кетчуп по дороге купит. Приходит друг с женой, двумя детьми, а жена еще и подругу с ребенком прихватила. Все же взрослые люди, понимают, что с пустыми руками заявляться как-то не очень. А вот они пришли и принесли с собой только этот кетчуп.
- За подругой начал ухаживать парень. Пригласил ее на дачу, познакомить с родителями. Приехали, поужинали, все уснули, а она намывала посуду. Легла спать. А часов так в 6 утра «жених» прошептал ей на ушко: «Вставай! Пока не жарко, нужно малину вырезать». Малину обработала, так он попросил ее еще и обед приготовить. Пообедали, все легли спать. А подруга, правильно, начала мыть посуду. Потом помыла окна, приготовила ужин и так по кругу. Больше она к нему не ездила. А он вскоре закрутил роман с другой девушкой. Я пригласила подругу на дачу, мы приехали, искупались в речке, поужинали. Моем посуду и тут она спрашивает: «А во сколько мы завтра встаем?» Отвечаю, мол, как выспимся, так и встанем. Она очень удивилась, то на даче можно отдыхать. Потом я подсадила ее на рыбалку.
Жарка шашлыков — это не просто кулинарное мероприятие, а настоящая проверка на прочность для дружеских и любовных отношений. Никогда не знаешь наверняка: ждет ли тебя беззаботный отдых под пение птиц, внезапные сельскохозяйственные работы с лопатой наперевес или же квест по добыче огня посреди глухого леса. Но именно такие непредсказуемые повороты превращают скучные выходные в сюжеты, достойные комедийного кино, и байки, которые потом с улыбкой пересказываются годами.
Для нас обоих и пары друзей самое ценное место отдыха - то, где категорически запрещены мангалы 🫠
А шашлык я на корпоративе на крыше могу поесть, наши мужики изумительно его готовят)
Бывают ситуации когда на даче нужна помощь. Тогда или нанимаешь людей за деньги. Если просишь друзей,то заранее говоришь,что нужна помощь. И ужин за счёт хозяина. Любой труд должен быть вознаграждён.