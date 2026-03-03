16 человек, которые ставят выскочек на место так красиво, что хочется хлопать в ладоши

Мир полон людей, чье самомнение порой способно затмить солнце в зените. Они постоянно хвастаются какими-то связями, оценивают окружающих по марке автомобиля или пытаются самоутвердиться за счет обслуживающего персонала. Обычно мы просто вздыхаем и отводим глаза, но иногда на пути таких выскочек встречается человек с железной выдержкой, который ставит таких выскочек на место за какие-то доли секунды.