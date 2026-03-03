16 человек, которые ставят выскочек на место так красиво, что хочется хлопать в ладоши
Мир полон людей, чье самомнение порой способно затмить солнце в зените. Они постоянно хвастаются какими-то связями, оценивают окружающих по марке автомобиля или пытаются самоутвердиться за счет обслуживающего персонала. Обычно мы просто вздыхаем и отводим глаза, но иногда на пути таких выскочек встречается человек с железной выдержкой, который ставит таких выскочек на место за какие-то доли секунды.
- Ехала в автобусе, рядом подросток говорил по телефону: «Я теперь должен ездить на автобусе, а не на батином „Мустанге“. Да, с этими бедолагами!» И тут моя дочка на весь автобус как брякнет: «Мам, от этого пастушка лошадка убежала, потому что он много болтает?» Весь автобус лег от смеха! А пацан, весь багровый от стыда, выскочил на следующей остановке.
- В супермаркете мужчина решил пройти без очереди, мотивируя тем, что он «очень спешит». Стоявшая впереди бабуля спокойно вытащила из кошелька сотку, протянула ему и сказала: «Вот, милок, купи себе на эти деньги немного совести. А все остальное как-то успеется».
- Я делаю ремонты в квартирах под ключ. И меня очень веселят заказчики, которые при приемке объема работы прям ищут повод сбить оплату. Все такие обученные, все знают, как должно быть, с лампочками ходят, с рулеточкой бегают. А когда говоришь им, что у меня как бы и цена за работу — низ рынка, так еще и выслушиваешь. Но это ладно. Я согласился на такую цену и должен выдать определенное качество. Но есть такие, которые вообще не знают, как правильно должно быть, и учат меня, что сделано не по стандарту, и они за это платить не будут. А когда спрашиваешь, какой стандарт, — теряются. Забавные. © Подслушано / Ideer
- У нас в подъезде жила вреднющая соседка. Перегрызлась со всеми. Ее бабульки прогоняли от других подъездов, если она пыталась к ним на лавочку подсесть. Всем проходящим мимо плевала в спину и бубнила проклятия. Хотя суеверная была до ужаса. Однажды мне звонит подруга и говорит: «Не пойму что с этой стервой случилось! Она вымыла пол в подъезде и крыльцо подмела». Да все просто! Я ей на коврик под дверью ровной горкой насыпала горсть песка из песочницы! Вот ее и переклинило на фоне суеверий. © Ольга Каминченко
- На старой работе была традиция: в последний рабочий день дарить сотруднику книгу, связанную с его интересами. И была там одна женщина — жуткая скандалистка, грубиянка, которую увольняли. Ей подарили энциклопедию «Ядовитые змеи в дикой природе». © Подслушано / Ideer
- Однажды один парень зашел на мою страницу, и ему понравились все мои фотографии. Тогда я написала ему: «Вместо того, чтобы делать все это, почему бы тебе просто не написать мне и не сказать, что я тебе нравлюсь?» Он ответил: «Вы мне не нравитесь, мне просто нравится ваш контент». И заблокировал меня. © blythlie / X
- Помню, был конфликт с девушкой. Спустя небольшой промежуток времени началось: то пару дней не виделись (сразу вынос мозга), то мог бы и побольше зарабатывать, то еще что. Все свои взгляды на отношения я обговорил сразу: никакой свадьбы (сожительство или роспись без понтов), личное пространство и умение отдохнуть друг от друга хотя бы 3–4 дня в месяц. Проучил, на любое ее требование выставляю три своих. Замолчала сразу. © Подслушано / Ideer
- Был в школе один выпендрежник. Да к тому же еще и с мобилой, что на тот момент было редкостью. Раздавал свой номер направо и налево — знал же, что ни у кого мобильников нет. Так вот нарыл я как-то газету с рекламами. Долго не думая запилил объяву о продаже навоза и коровы, прикрепив его номер телефона. Видели бы вы реакцию класса, когда он с деловой миной поднимал трубку телефона, менял гримасу на уныние и шепотом говорил: «Да не продаю я никакой навоз, а тем более коров. Отвалите уже от меня!» © Just Story / VK
Вот тот чувак, который "проучил", "выставил свои требования" - это вообще не про отношения. "Щасливово пути", дятел. Смотри понты свои не растряси пока катиться будешь.
- Сыну три года, когда начинает ныть, говорю, что мамины ушки не слышат его капризов, «успокойся и скажи спокойно, что ты хочешь». Однажды сын накосячил, я начала на него шуметь, так этот кадр выдал: «Мама! Я не понимаю слова, которые ты там говоришь. Успокойся и скажи спокойно». Замолчала и задумалась. Дело говорит. © Подслушано / Ideer
- Когда мне казалось, что девушка либо многовато врет, либо хвастается, то я задавал такой вопрос: «Ты же слышала о великой, популярной книге „Картонная коробка Николаса Хендрикса“?» Конечно, такого произведения не существует, но вот что интересно: половина отвечала, что слышала, четверть говорила, что вот-вот к ней приступит, оставшаяся часть честно признавалась, что не слышала. Кстати, один раз мне даже сюжет в общих чертах расписали. © Just Story / VK
- Еду в полупустой электричке. Заходит бабуля с недовольным видом и ищет, к кому бы прицепиться. Села рядом со мной, напротив нас парень, лет 20. Цокала языком, разглядывала его: волосы лохматые, оранжевые джинсы, яркая футболка. Прокомментировала его внешность и завершает: «Ну и чего ты ходишь так? Клоун, что ли?» Парень с покерфейсом включает на телефоне веселую музыку из детского мультика, достает из рюкзака три яблока и жонглирует, глядя на бабулю. Молча. Не мигая. Это было прекрасно! © DrZolberg / Pikabu
- Приходишь в гости: квартира вылизана до блеска, ни пылинки ни мусоринки, хоть ревизора вызывай, а хозяйка, нарываясь на комплимент, говорит, мол, не обращай внимания, у меня тут такой бардак. В такие моменты всегда отвечаю: «Не переживай, у меня дома всегда такой же срач». © Подслушано / Ideer
Главное, чтобы такая чистюля в гостях не ляпала, что неубрано. Молодец так то!
- Еду в метро, сел в самый угол вагона на любимое место, справа два места свободных. Заходит девушка с ребенком лет одиннадцати и садится вплотную ко мне, демонстративно упершись в меня коленом. Я подумал, что, наверное, слишком расселся, и повернулся в пол-оборота, чтобы освободить больше места девушке с чадом. В ответ на мой жест дамочка еще ближе сдвинулась ко мне, отвоевав почти всю лавку. Еще никогда я с таким удовольствием не уступал место очень упитанной женщине, стоявшей рядом. © Подслушано / Ideer
- Знакомый юрист зашел в кафе, где к нему подсел старый одноклассник. Тот полчаса хвастался доходами, а потом решил «по-дружески» получить бесплатную консультацию по налогам. Юрист внимательно выслушал и в конце выдал: «С тебя 500 баксов». Тот опешил: «Мы же друзья!» Юрист ответил: «Друзьям я сочувствую бесплатно, а профессиональные советы даю только тем, кто может их себе позволить».
- Работаю переводчиком. Объемы работы рассчитываются по количеству знаков с пробелами. И вот попался клиент, который ни в какую не хотел платить указанную цену — только за буковки. Ну ладно. Нашла элегантный способ выхода из ситуации — прислала ему текст перевода без пробелов вообще. Задумался. Счет оплатил полностью.
- На семейном ужине внучок, купивший себе мерс, весь вечер поучал моего деда (профессора математики), как нужно «уметь крутиться». Дед долго слушал, а потом спросил: «А чем отличается инвестиция от понтов?» Тот начал что-то мямлить. Деда добил: «Инвестиция — это когда ты молчишь, а деньги работают. Понты — это когда ты выпендриваешься, а кредит платит мама».
А в вашей жизни были случаи, когда очередная выскочка была поставлена на место прямо на ваших глазах? Поделитесь своими историями в комментариях!