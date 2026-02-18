Интересно, в какой Вселенной за час до регистрации (в костюме, галстуке- значит, собрался уже) ремонтируют швейные машинки по вызову ?🤔
15 мастеров, которые не просто сделали свое дело, а подарили клиентам целую бурю эмоций
И вот этот день настал — у вас сломался холодильник. Или посудомойка. Или розетка решила срочно уйти на пенсию, устроив прощальный салют. Вы глубоко вздыхаете, находите сайт с многообещающим названием «Мастер на все руки» и набираете заветный номер. А дальше — как карта ляжет. И тут уже непонятно: то ли радоваться, что техника еще дышит, то ли удивляться мастерству человека, то ли готовить телефон, чтобы запечатлеть этот курьез на камеру.
- Мама вызвала мастера починить швейную машинку. Пришел мужчина лощеный, в костюме, в галстуке, парфюм приятный. Пока чинил, мамина собака-боксер сгрызла его туфлю! Причем никогда она таким не грешила. Так этот мужик взял и чуть не разрыдался, ведь он оказался женихом! И через час у него регистрация. Короче, вот так мама еще и влетела на новые кожаные туфли. © Ольга Мищенко
- Вызвали сантехника прочистить засор. Он полчаса ковырялся, потом вытащил из трубы детскую игрушку, вздохнул и сказал: «Знаете, я мог бы сказать, что менял вам всю систему, и взять пять тысяч. Но это просто ваш сын решил проверить, умеет ли Человек-паук плавать. С вас 500 за выезд, и спрячьте супергероев подальше».
- Звонит бывшая жена: «Выручай!» Стала течь стиральная машинка, вызвала мастера, тот 3 часа ковырялся, взял немалую сумму. Вот только проблема осталась. У меня ушло 10 минут — и все, сухо. Вызываем чудо-мастера. Тот стоит, мнется. А потом вдруг берет и выдает такое, что я просто выпал в осадок: «Ну надо же на что-то жить»... В общем, деньги он вернул. Машинка с тех пор работает исправно.
- Подруга заказала художнику роспись стены в детской по эскизу «милый львенок». Когда она пришла принимать работу, на нее смотрел зверь с глазами человека в каком-то экзистенциальном кризисе. Мастер вздохнул и объяснил: «Я просто в процессе развода. Вот лев и получился... слишком реалистичным».
- На балконе у родителей сломалась ручка. Отец не смог починить, мама вызвала мастера. Отец стал возмущаться, что он сам починит скоро. Мастер кивнул и попросил отвертку. Отец пошел ее искать. Мастер починил ручку за пару движений и ушел. Мы заплатили за это около 5 тысяч. Вот отец возмущался! © aliyouz
- У меня сломалась ванна. Вызвала сантехника, вошел, снял куртку, пошел в ванную. Через 15 минут слышу звуки журчания воды, думаю: «Ну все, починил!» Зашла в ванную, а там сидит сантехник в починенной ванной и моется! Больше сантехников на дом не вызываю. © Подслушано / Ideer
- Помню, в 2015 году купила очень крутой ноутбук. С первого же запуска работал он не ахти, очень грелся. Носила в сервис — сказали, что с ним все в порядке. Уже закончилась гарантия, начал тормозить аки старый кассетный плеер с заезженной пленкой. Решила продавать в любом виде. У многих мастеров он побывал. И тут — моя последняя инстанция перед продажей. Оказалось, что все это время у него был просто перевернут кулер и дул в другую сторону, отчего комп и грелся. И никто не заметил, но деньги брали исправно! © Подслушано / Ideer
- Мастер собирал мебель 6 часов. Налила ему чаю, а он увидел, что место, где стоит мусорное ведро, без дверцы. Мы недавно переехали, нам кухню оставил предыдущий хозяин, он не доделал дверцу, оставил кусок МДФ в пленке. Так это мастер взял этот кусок, замерил, съездил куда-то, вырезал нужную дверцу, ручку сам подобрал, вернулся и все прикрутил на место! Здоровья ему! © Tatyana T.
- Как-то от удара о бордюр сильно погнул диск. Ездить невозможно. Заехал в шиномонтаж. Колесо покрутили, повертели и сделали 2 точных и сильных удара кувалдой. Колесо стало крутиться идеально. Цена — 3000. За два удара кувалдой! На мое негодование мне протянули кувалду и сказали, что могут сделать все как было, и я могу попробовать самостоятельно постучать кувалдой бесплатно. Стучать не стал. Осознал. Поблагодарил. Оплатил. Уехал. Знание и опыт стоят денег. © botreps33 / Pikabu
- Замечала, что у всех мастеров есть одна общая супер-способность — драматично вздыхать. Неважно, кто пришел: парикмахер, сантехник или айтишник. Сначала глянет на твою проблему, потом тяжело так выдохнет и обязательно скажет: «Кто ж вам это делал...» И все, ты уже чувствуешь себя виноватым, хотя просто вызвал человека починить кран. © ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ / VK
- Устанавливаю стиралку. А смеситель сколько стоит поменять дополнительно? Обычно говорю 500, но так как я уже тут — давайте за 300. «Да вы рвач! Я лучше из ЖЭКа приглашу!» И при мне тут же вызывает сантехника. Приходит какой-то товарищ и произносит фразу «пятнадцать тыщ». Мы с ней друг на друга в ступоре смотрим. И тут я говорю: «Какие широкие рамки для торга у вас, а мне некогда...» © Brigadirrrr / Pikabu
- Тетя задумала ремонт небольшой в дачном коттедже провести, заказала жутко дорогую винтажную дверь из Италии. Мы с братом сняли старую дверь с петель, а вызванный мастер в нужный час не смог приехать. Брат нашел местного разнорабочего, попросил дверь поставить, а мы ушли на кухню. Мужик увез на тачке на помойку дорогую дверь, потому что «старая», а на место установил прежнюю. Тетя бежала к помойку в истерике, но дверь никто не забрал. © Подслушано / Ideer
- Сломалась стиралка, нашел дядьку с рейтингом 5.0 на сайте. Приехал, посмотрел, разобрал-собрал, сказал, что поломалась электроника, да и что-то там еще износилось, предложил замену тысяч за 15, ну и говорит: гарантии, что долго проживет, не дам — старая уже машинка. Говорит, давай я продам тебе хорошую б/у, у меня на складе есть — за 10 с гарантией, а эту заберу, чтобы тебе самому не корячиться с ней. «Ну ты схемы мутишь, дядька», — подумал я и отправил его восвояси, заплатив 500 рублей за диагностику (ха-ха). В этот же день в местной газете нашел объявление, позвонил. Приехал дедушка, посмотрел, сходил в соседний дом за каким-то куском трубы, поменял за 15 минут — за все вместе взял 700 рублей. 6 лет прошло, машинка работает как часы. Как определить стоимость работы заранее? Подозреваю, что никак. © doooo / Pikabu
- На кухне стал течь кран. И т. к. руки у меня растут не из того места, просто заплатил знакомому сантехнику, чтобы тот все сделал. Сказал, что дома будет сын, а сына предупредил, что придет дядя Коля (они знакомы). Возвращаюсь домой и вижу, что Коля сидит, а сын вместо него с трубами возится, хотя он должен быть в музыкалке. Я спрашиваю, что за фигня. Он говорит, что дядя Коля сказал, мол, музыкалка для слабаков, и надо учиться самому менять трубы. © Подслушано / Ideer
по поводу машинки стиральной: с 2001 года у родителей машинка была, году так в 2013 она поломалась. диагностика показала, что сломался мотор. тогда вместо ремонта, папа купил новую. работает уже более 10 лет без проблем.