15 мастеров, которые не просто сделали свое дело, а подарили клиентам целую бурю эмоций

И вот этот день настал — у вас сломался холодильник. Или посудомойка. Или розетка решила срочно уйти на пенсию, устроив прощальный салют. Вы глубоко вздыхаете, находите сайт с многообещающим названием «Мастер на все руки» и набираете заветный номер. А дальше — как карта ляжет. И тут уже непонятно: то ли радоваться, что техника еще дышит, то ли удивляться мастерству человека, то ли готовить телефон, чтобы запечатлеть этот курьез на камеру.