15 историй и фото от мастеров, которые приехали на вызов и стали свидетелями настоящих бытовых комедий
Как же хорошо, когда дома есть человек, который и кран подкрутит, и полку повесит, и роутер настроит. Но если такого мастера рядом не нашлось, на помощь всегда приходят профессионалы. И именно они потом увозят с собой самые живые, добрые и порой очень теплые истории. Например, одному пришлось объяснять клиенту, что ключ из замка нужно просто повернуть, другому — заново разбирать огромный шкаф, потому что хозяйка вдруг вспомнила, что тот должен стоять в другой комнате. В этой подборке вы найдете истории мастеров, в которых есть и маленькие радости, и бытовой юмор.
- Делала тест на беременность, а в это время у меня запищала духовка. Оставила тест на краю ванны и побежала в кухню. И в это время вернулся домой муж из магазина, причем с сантехником. Тот заходит в ванную, видит тест и говорит мужу: «О-о-о, можно поздравить?» Муж вообще не знал про тест, а я даже сама еще не успела посмотреть. Поэтому о пополнении нам сообщил сантехник.
- Приезжаю как-то раз на заказ — замена смесителя на кухне. Встречает миловидная бабушка, показывает фронт работы. Я раскладываю инструменты и залезаю под раковину, а там не подлезть, не развернуться. Целый час ковырялся. Вылезаю и говорю: «Проверяйте, все готово». Смотрю, а бабуля прям светится от счастья и говорит: «Спасибо, милок, без воды на кухне трудно: ни посуду помыть, ни кастрюлю набрать». Протягивает деньги, а там даже больше, чем нужно. Лишнее возвращаю. Смотрю, протягивает мне пакетик и говорит: «Вот, возьми пирожков. Я всегда деду своему на работу собирала. Ничего больше не ел, только их». Неудобно было отказываться, взял. Когда я уже сел в машину, то решил попробовать один. Откусил и меня словно волной накрыло — настолько вкусные! Теперь понимаю, почему ее муж только их ел. К сожалению, больше таких приятных заказов у меня не было.
«Пришла к клиенту и увидела этот пасхальный подарок. До чего же приятно»
- Поехал на установку стиральной машины. Все установил, выровнял, подключил. Девушка спрашивает: «А если потечет?» Говорю, мол, приеду и сделаю. И тут она добавляет: «А если ночью?» Я уже не выдержал и выдал: «Тогда мне придется на вас жениться и круглосуточно отслеживать стиральную машину!» Вот уже 20 лет вместе.
- Поступил очень странный заказ — починить замок входной двери, но зайти в квартиру нужно через балкон — первый этаж. Я подошел к дому, клиент уже стоял на балконе и ждал меня. Он взял мой рюкзак, я залез на балкон, снял обувь. Захожу в комнату, а там женщина как заорет! Оказалось, что мужик даже не предупредил супругу, что сейчас в квартиру мастер залезет через балкон.
- Как-то раз занимался установкой винилового сайдинга. Заказчик — слепой мужчина. Работу мы с ребятами сделали, а хозяин подходит и говорит: «Хочу посмотреть на вашу работу». Мы переглянулись с улыбкой. Мужик начал ходить вокруг дома с тростью, потом резко остановился и сказал: «Вы еще не закончили!» После этого он подошел к стене, дернул за панель, и она отскочила. И тут мы вспомнили, что просто забыли в этом месте закрепить. Это было единственное место, где мы накосячили.
- Работаю компьютерным мастером. Звонит клиентка и слезно просит починить компьютер — работа стоит. Приезжаю к ней домой. Встречает в халате и ведет в спальню. Показывает на комп и говорит: «Экран не работает». Лезу под стол, а там провод отскочил. Включаю, и тут же из динамиков раздается: «Мы раскрыли это дело!» Вылезаю из-под стола, а на мониторе сериал запущен. Работа у нее стоит, ага, конечно... Но дело не мое. Люблю такие простые «срочные» вызовы.
«Я у мамы инженер»
- Работаю «мужем на час». Приезжаю на заказ — сборка шкафа. Высокий, до потолка. Часа 3 крутился. Рассчитались, и я пошел довольный к лифту. И тут слышу сзади : «Только не ругайтесь! Но вы мне очень нужны. Прямо сейчас!» Оборачиваюсь, а она стоит и с виноватыми глазами говорит: «Мне шкаф в другую комнату надо. Я забыла вам сказать!» Я вернулся и понял, что в дверь он уже не пройдет. Пришлось разбирать на несколько секций, частями вытаскивать, переносить и собирать заново уже в другой комнате.
- Как-то раз приехал к клиенту в частный дом. А у него там одна комната закрыта. Говорит мне: «Теперь это комната для пчел!» Я сначала ничего не понял, а потом оказалось, что действительно в комнате жили пчелы, вход в «улей» у них был снаружи дома.
- Приезжаю на адрес. Выполняю работу и начинаю собирать инструмент. Тут подходит пожилая соседка: «Сынок, посмотри свет в ванной, пожалуйста. Устала в темноте мыться. Дети говорят, чтобы электрика вызвала. Я звонила, а он уже неделю обещает. Я заплачу». Захожу к бабуле. Снимаю крышку выключателя и вижу, что просто провод отходит. Затягиваю винт, и все заработало. Заняло полторы минуты. Собираю инструмент дальше и отношу в багажник такси. Подходит бабушка: «Сынок, что я тебе должна за свет?» Я сказал, что ничего не должна, ведь я даже ничего не делал такого. Приезжаю домой, выгружаю инструмент и иду к подъезду. И тут таксист говорит: «А банки?» Я удивляюсь, мол, что за банки. А он мне: «Так ведь бабуля еще какие-то банки в багажник грузила». Смотрю, а там 3-литровая банка огурцов и две литровые банки малинового варенья. Мне понравилось так работать.
Когда современные проблемы требуют современных решений
- Приезжаю с коллегой в квартиру-студию. Хозяйка говорит: «Отрегулируйте ножки в стиральной машинке. Когда она отжимает, я зову соседку, и мы сидим на машинке 10 минут, пока идет отжим. Если так не делать, то стиралка бегает по всей квартире». Смотрим, а машинка стоит идеально, даже по уровню. И тут смотрю, а у напарника глаза становятся круглые, и он выдает: «Смотри, там транспортировочные болты закручены!» До сих пор удивляемся, как она вообще полгода отработала.
транспортировочные болты! подержите моё пиво!
торгую огромными промышленными стиральными машинами. их нужно крепить к полу анкерами, лучше даже залить фундамент и заливать анкера в него.
звонок от клиента - машинка сильно вибрирует и качается. - транспортировочные болты открутили? - открутили. - к полу жёстко прикрепили? - прикрепили.
-дайте фото.
вооот. машинка перевозится на деревянном паллете, чтобы было удобно грузить. вот, они и прикрутили машинку к полу, не снимая с паллета, пробив его анкерами)))))).
- Как-то раз нужно было покрасить стены в доме. Захожу в гостевой туалет, а там от пола до потолка все отделано зеркалами. Никогда бы не подумал, что смотреть на себя в туалете «со всех сторон» — это вообще возможно.
- Позвонил мужчина и сказал, что не может вытащить ключ из замка уже полчаса. Выезжаю на место, смотрю на ключ. Молча поворачиваю его в горизонтальное положение и свободно вытаскиваю. Отдаю ключ и вижу, что мужик смотрит на меня огромными глазами и говорит: «Ты хотя бы пару минут тут покрутись, постучи что-нибудь, а то мне перед женой стыдно». Я немного постучал, погремел и посмеялся.
«Приходил „муж на час“. Вот его творение за 1500 рублей»
Нам тоже как-то за 4000 сифон пересобрали так, что пришлось новую стиралку покупать...
- Приезжаю к клиенту, а у него там по дому расхаживает енот вместо домашнего питомца. Хозяин говорит: «Как-то раз он появился у нас на крыльце. Мы открыли дверь, и он просто зашел. Походил спокойно по дому. Мы присмотрелись и поняли, что он вполне себе такой симпатичный, чтобы остаться». Не знаю, о чем они думали, но я бы и близко не подошел к нему.
- У меня был клининговый бизнес. Разумеется, были и постоянные клиенты. Например, один из них каждую среду заказывал уборку. Считаю это чрезмерным для профессиональной уборки. Мужик жил один в большом доме. В его спальне на всем полу лежал черный ковер, а все стены отделаны зеркалами. Было весьма странное ощущение во время уборки.
Никогда не понимал заказа клининга в собственный дом. Это ж насколько облениться нужно.
- Работаю мужем на час. Приезжаю на заказ — нужно перевесить шторку в ванной. В квартире меня встречает мужик и объясняет: «Когда купаемся, то шторка плавает в воде. Надо бы поднять повыше». Молча поднимаю штангу со шторкой выше сантиметров на 15–20. Мужик довольный расплачивается и зовет жену: «Вот, смотри, как сделал. Теперь не будет мешать!» А я у него тихонько спрашиваю: «А почему просто низ шторки ножницами не подрезали?» Ох, видели бы вы его выражение лица...
Ээээммм. Я даже не знаю, насколько нужно быть безруким, чтобы шторку ванной самому не перевесить. Ну, или подрезать, да.
Пожалуй, у людей, которые работают на выезде, скапливается особая коллекция историй — простых, душевных и по-настоящему живых. Возможно, что и у вас найдется небольшая история из личного опыта или же от кого-то из знакомых. Будем рады обсудить в комментариях.