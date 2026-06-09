20+ человек, которые увлеклись вышивкой и нашли в ней свою уютную радость

Фотоподборки
09.06.2026
20+ человек, которые увлеклись вышивкой и нашли в ней свою уютную радость

У искусства много путей на то, чтобы войти в нашу жизнь. Кто-то пишет картины, кто-то шьет изысканные наряды. А кому-то покоряются нитки и иголки для вышивки. И у них получается нечто действительно теплое и душевное. В каждом стежке таится нежность к своему ремеслу. Захочется ли вышить целую планету в подарок близкому другу, перенести радостное воспоминание с фотографии на ткань или похвастаться первой вышивкой — все это творчество в чистом виде.

«Моя первая вышивка»

  • Первая? Выглядит так, будто у вас за спиной лет 30 опыта в вышивке. © Obegripligen / Reddit

Действительно, такое мастерство говорит о том, что у человека есть талант. И как же здорово, что его получилось реализовать. Котик выглядит настолько живым, что так и тянет почесать ему животик, и прилечь рядом в траве.

«Подсмотрела в книжке идею и вышила вот такого утенка»

«Вот так постепенно, шаг за шагом, мой проект воплощался в жизнь»

Замечательно, когда можно отследить путь создания такой крутой вышивки. И тут действительно виден весь кропотливый труд, который мастерица вложила в этот пейзаж.

«Мне нравится расшивать разные фигуры и пытаться их как-то расположить»

Это идеальный пример того, что значит творчество. Может у этих кусочков и нет практического применения, но это правда получилось красиво. Что-то крутое в этом точно есть.

«Два месяца я вручную пришивала каждую пайетку, чтобы теперь с гордостью представить результат»

«Моя последняя вышивка была посвящена зиме»

Feline
только что

Рогатый олень сзади русской печки очень понравился! :-))

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«Я решила создать целую серию работ, посвященных тайным местам. И использовала микс вышивки и японской акварели»

«Я запланировала поездку в Диснейленд и для этого расшиваю рубашку крошечными принцессами. 4 уже готовы, осталось еще 5»

«Я 10 часов разрабатывала дизайн вышивки по фото. И вот, что получилось»

Feline
только что

Очень сомневаюсь, что 10 часов потратила. Вышивка эта - компьютерная. В компьютерной программе есть опция - загрузить фото и машина сама пишет программу. Занимает это несколько минут. Но автор статьи об этом не знает...

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«Осваиваю машинную вышивку и только закончила работу с этой накидкой»

Когда была просто классная накидка, а с вышивкой она стала действительно крутой и стильной. Теперь одной ее достаточно, чтобы собрать потрясающий образ и на любом мероприятии выглядеть волшебно.

«Работаю над этой вышивкой. Пожалуй, траву стоит переделать. Как считаете?»

Feline
только что

Траву можно продлить вправо до дождика. Слева трава не должна перекрывать дождик - это нелогично. И еще нитки обрезать между желтыми лепестками.

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Про траву трудно что-то сказать, зато сам жаб выглядит крайне очаровательно. Вышить дождь — задача не простая, а тут получилось, причем настолько мило.

«Вот чем я сегодня занимался, вместо того, чтобы работать»

У нас не получается осуждать его, ведь работа не волк, в лес не убежит. А итог получился уж слишком умилительным. Работу можно и завтра сделать.

«Я сделал для своей жены руки, чтобы она могла их держать»

Jelena
только что

На одной руке рот зашить, на другой кошелёк застегнут, смысл терапии- не говори лишнего и не трать бездумно.🤔

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«Я купила маркеры для ткани и решила сразу опробовать их, усовершенствовав джинсовую рубашку»

Работа выглядит очень кропотливой, но впечатляющей. Аж захотелось перебрать шкаф, найти джинсовку и сделать себе такую же вышивку.

«Не терпится всем показать свои томатные сережки»

«Я обожаю вышивать и давать старой одежде второй шанс. Вот как я объединила эти увлечения»

Feline
только что

А погладить джинсы, чтобы следы от пялец убрать, слабо? :-))

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«Только что закончила свою первую вышивку. Я знаю, что до идеала еще ой как далеко, но мне уже нравится»

Именно такие нежные и немного неуклюжие вышивки говорят о росте над собой и искреннем увлечении делом. Нам кажется, что для первого раза это действительно очень классный результат, которым стоит гордиться.

«Я начала это более 3 лет назад. И вот, наконец-то, этот монструозный проект готов. А вы на что тратите свою жизнь?»

Потратить 3 года на такую огромную вышивку — это действительно впечатляет. Но любой фанат «Властелина колец» хотел бы себе такое полотно. Помните этот момент в конце первого фильма, когда братство проплывало мимо королей древности? Восхитительно же было.

«Мы сделали снимок УЗИ, чтобы посмотреть на нашего малыша. А моя мама вышила его!»

Это просто бесконечно очаровательно. Так и вижу, как ребенок подрастет и ему покажут эту вышивку, расскажут историю. Теперь это не просто пяльца с канвой, а настоящая семейная реликвия.

«Когда я увидела эту идею, поверить не могла, что не мне первой это пришло в голову. Ну что же, вот моя попытка сделать 3D вышивку. Как вам?»

«Сделала подарок с секретом для крестницы»

«Загадай желание» — пер. ADME

«Никогда еще я не гордилась собой так сильно»

И мы понимаем, почему автор гордится. И сама вышивка, и креативное оформление — выше всех похвал.

«Люди попросили фото вышивки „Мазок краски“ без обработки. Ну вот, смотрите»

Bisquit
только что

Может, это непрактично, на стену не повесить, но как же это круто исполнено!

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  • Офигеть. Мне пришлось максимально увеличить, чтобы убедиться, что это правда вышивка. © RanaMisteria / Reddit

«Я вдохновилась Гавайями и использовала несколько слоев тюля, чтобы передать глубину воды»

«Мне просто безумно захотелось добавить бисер в вышивку»

Feline
только что

Зачем же так равномерно цветочки располагать. Получилось, как грядки в огороде! :-))

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«У меня не было конкретного плана, просто использовала материалы под рукой и экспериментировала. И вот получилась лягушка на чаепитии»

«Юпитер в подарок для моего друга, огромного фаната научной фантастики»

Если так посмотреть, то вышивка нитками на ткани ничуть не уступает живописи красками по холсту. Тут у нас еще парочка очень классных статей о том, что искусство очень многогранно:

Фото на превью Adventurous-Fig-5179 / Reddit

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