17 жизненных историй о туристах, которые привезли из путешествия чемодан ярких впечатлений

«Они разрешили подняться на борт и все осмотреть. Оказалось, баркас построили в 1994 году в рамках студенческого проекта. Видимо, участники решили воссоздать старинное рыбацкое судно. Никакой современной техники или синтетических материалов там нет. Только дерево, деготь, парусина и льняное масло. Нет ни электрического света, ни фонарей. Есть лишь маленькая солнечная панель, от которой можно зарядить телефон. Девушки рассказали, что именно так проводят отпуск. Раньше они уже ходили по морю к Исландии и Фарерским островам, добирались до Франции. Расстояния там серьезные, а волны порой достигали 6 метров. Ни обогревателей, ни печки на судне тоже нет. Я спросил, как они согреваются, а девушки только пожали плечами: «Мы, вообще-то, иногда рыбачим на нем зимой. Тогда бывает немного холодно. А сейчас не холодно». Я остался под впечатлением.