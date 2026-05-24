20+ уютных мелочей в коммуналках Петербурга, где каждый уголок хранит дух былого времени

Питерские коммуналки — это настоящие отдельные вселенные, и об их обитателях можно сериалы снимать. Роскошные старинные камины здесь вполне могут сосуществовать с простенькими холодильниками, а благородную лепнину освещают скромные лампочки на проводе. Уютные семейные посиделки в коммуналках соседствуют с душевными общими праздниками. Жизнь здесь редко бывает спокойной, зато в таких квартирах можно узнать множество человеческих историй. А уж сколько удивительных вещей можно найти во время ремонта в коммуналке!

Я пять лет прожил в коммуналке в Питере. Ярких воспоминаний мне хватит на всю жизнь. Самое забавное — рядом был Мариинский театр, поэтому в нашем доме жило много артистов, которые любили распеваться. Причем их слышно было во всех квартирах: окна выходили во двор-колодец. © VenatorLex / Pikabu Кот Капустный только что Зато по-любому у тебя будет хороший слух, хочешь ты того или нет. Ответить

Комнаты в коммуналках — это настоящий маленький мир. Тут тебе и спальня, и гостиная, и кухня, а иногда и ванная

«Внутри парадной сделаны отдельные лестницы, ведущие в квартиры (до сих пор коммунальные)»

«На двери в коммунальную квартиру можно найти множество звонков»

Я все детство прожила в коммуналке на улице Некрасова. Квартира была небольшая — всего 4 комнаты, и через стену от нас жила очаровательная пожилая женщина, Тамара Андреевна. Я обожала забегать к ней в гости. В комнате у дамы был роскошный старинный камин. Как-то я заметила, что сбоку от него прикручена тяжелая ручка. Мне стало любопытно, что это за штука, я ее покрутила и наконец повернула. И тут, батюшки-светы, раздается какой-то грохот. В комнату вбегает Тамара Андреевна, видит, что я с ошалевшим лицом держусь за ручку, и начинает смеяться. Оказывается, рядом с камином была дверца, которая вела в дымоход, причем последний располагался горизонтально. И Тамара Андреевна хранила там какие-то соленья, а ручка приводила в движение механизм, который сбрасывал все в общую трубу. В общем, она сказала, что невелика потеря, от моих извинений отмахнулась. Но мама все равно принесла ей несколько банок взамен утраченных. ADME

Камины встречаются не только в коммуналках, но и в парадных

В 2016 году решил я, что неплохо было бы пожить в большом городе. Выбор пал на Питер. Первой съемной жилплощадью стала комната в коммуналке. В квартире явно требовались умелые руки: унитаз и душ текли, свет барахлил, розетки вываливались. Вооружившись смекалкой и инженерным образованием, все привел в порядок. Дамы-соседки были безумно рады и меня тут же вычеркнули из графика дежурств: дескать, нечего мне уборкой в местах общего пользования заниматься, сами вымоют. Прожил я в этой коммуналке без единого происшествия или ссоры. Уровень адекватности и доброты просто зашкаливал. До сих пор с теплотой вспоминаю эту коммуналку на Петроградке. © GutalinMySadness / Pikabu

«В коммуналке в щели в полу был обнаружен бюстгальтер. Скорее всего, производства уже XX века. На пуговичках, но пуговички не металлические и не из природного материала»

У нас в коммуналке было две комнаты: большая и крошечный чуланчик, который папа решил расширить, сделав нишу в стене. Вытащил пару рядов кирпичей — получился роскошный альков для кровати. В первую же ночь просыпаюсь там от странных звуков. Прижимаю ухо к стене — мамочки, а там поезд гудит! А мы, на секундочку, на четвертом этаже живем, и вокзал от нас неблизко. Рассказала с утра родителям, долго ничего понять не могли. И только потом папа догадался, что за стеной, наверное, проходил какой-то воздуховод, а под ним была шахта метро. Так что звуки шли оттуда. Поначалу поезда меня будили, а потом ничего, привыкла. ADME

Самым большим развлечением было прокатиться на велосипеде по длиннющему коридору. Правда, не всех соседей радовали такие забавы. Выходишь ты из кухни с кастрюлей супа, а навстречу тебе велосипед летит!

В середине 70-х годов мы жили на Васильевском острове в большой коммуналке, наверное, почти типичной для того времени. В нашей квартире было 42 комнаты, которые занимали 36 семей. В квартирном туалете размещались 4 кабинки и 6 умывальников, горячая вода была только в мечтах: раз в неделю ходили в баню, что на 18-й линии. Кухня была самым большим помещением: 10 газовых плит и огромное количество столов. Мне больше всего нравился коридор, по которому мы, дети, катались на велосипедах, уворачиваясь от тазов, березовых веников и прочей ерунды, висевшей на стенах. © CoffeGitanes / Pikabu

Иногда стиралки размещали прямо в комнате. Нужно было только шланг с водой протянуть и ведро для слива поставить

Лет тридцать назад нам довелось полгода провести в коммуналке — у отца были какие-то дела в мореходке. Хотя прожили мы там недолго, я очень хорошо помню запах камина и то, что унитаз у нас был на каком-то постаменте. Сидел я на нем как на троне. © klialex / Pikabu

Камины можно было найти во многих комнатах. Правда, перед тем как их растопить, нужно было вызвать трубочиста

Нам в наследство досталась комната в старой коммуналке. Решили сделать в ней ремонт и сдавать. Оставили минимум мебели в комнате, а остальную в несколько приемов вытащили из нее на помойку. Возвращаемся после одного из заходов, а нас сосед с выпученными глазами встречает: дескать, где кресло?! Вернули кресло обратно, думали, там золото да бриллианты лежат, а сосед вдруг вытягивает из-под обивки жестяную коробку. В ней лежали старинные значки и семейные фотографии. Значки мы соседу отдали, фотографии себе оставили, а кресло все-таки выкинули. ADME Патрикеевна только что Так чье кресло было? Соседа что ли? Ответить

Готовка на коммунальной кухне была непростым делом, особенно когда вечером туда набивались все жильцы

Моих деда и бабушку с Урала заселили с двумя детьми в комнату на 6-м этаже в коммуналке на Моховой. Плюс еще 8 комнат. Квартира с двумя входами — для господ и прислуги. Второй был с черной лестницы. Хотя случались, конечно, и ссоры, жили в коммуналке дружно — все праздники вместе отмечали. © lengwa / Pikabu

«Делаем ремонт в квартире: дом очень старый, еще дореволюционный. Внезапно в стене обнаружили щель, а в ней — какой-то предмет. Дымоход? Нет. Выяснилось, что это центральный пылесос дома. Жильцы подключали рукав к встроенной в стену системе пылесборки, и мусор по ней сразу поступал в резервуары на 1-м этаже»

Почти 15 лет прожил в коммуналке в доме Бака на Кирочной улице. Вспоминая сейчас, могу сказать, что планировка комнат, лепнина, зеркала высотой в три метра и потолки в 5 метров — это было что-то с чем-то. У моей семьи было в той коммуналке 3 комнаты, плюс еще 5 или 6 занимали соседи всех мастей. Батя умудрился разделить наши комнаты по горизонтали и сделать их двухэтажными. На втором этаже, в самой большой из них, я и провел свое детство, смотря по ночам на барельеф с загадочной дамой. © Hcdrk / Pikabu

«Что скрывается под обоями в старых питерских коммуналках»

Решили съехаться с молодым человеком, и его родственники предложили отличный вариант: у них комната в коммуналке уже лет 10 пустовала. Ну счастье же для двух студентов! Состояние комнаты было не очень, решили сделать небольшой ремонт. Отчистили пол и обнаружили потрясающей красоты наборный паркет. Под несколькими слоями обоев мы нашли газеты первой половины XX века. Ванная комната в квартире была огромная, и в ней стояла просто царская ванна на витых ножках. А главное, из окна открывался потрясающий вид на Петроградку и был широченный подоконник, на котором можно было сидеть, любоваться закатом и пить чай с любимым. Одна незадача — напор горячей воды в коммуналке был такой, что для мытья приходилось нагревать воду в кастрюле. И через какое-то время лодка нашей любви разбилась о бытовуху и тазики. © Unknown author / Pikabu

Роскошные арочные окна с широкими подоконниками буквально завораживают. Но отремонтировать их или просто освежить — задача со звездочкой. Нужно сохранять первоначальный дизайн и даже ручки

