15+ ярких историй о людях, которые нашли дело по душе и стали счастливыми
Истории
01.07.2026
Иногда кажется, что менять что-то в жизни уже поздно. Но истории из этой подборки дарят надежду и вдохновляют по-новому взглянуть на привычные вещи. Здесь — рассказы о людях, которые однажды решились выбрать другой путь. Так, бухгалтер начала шить платья, а повар нашел свое место в театре. А кто-то в солидном возрасте пошел танцевать или начал петь. Вместе с любимым делом в их жизнь пришли и другие добрые перемены: одни встретили свою любовь, другие переехали, а третьи наконец занялись тем, что приносит радость. Здесь собраны теплые и очень человеческие истории о том, какие перемены возможны в жизни.
- Мы живем в городе с населением 200 тысяч человек. Есть у меня знакомый, работал поваром в суши-баре. Высшего образования нет. И тут при нашем театре курсы актерского мастерства открылись. Он туда пошел, год ходил, они поставили спектакль. В итоге его взяли в театр. Не актером, а в «цеха» — то есть, собирать-разбирать декорации, все такое. Но он доволен как слон.
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«Моя подруга — педагог, преподает вокал и английский. Ей нравится рисование, и у нее всегда была мечта посещать живые уроки по живописи — и вот, ее первая картина маслом! Как хорошо нарисованы волны»
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- Моя коллега в 50 пошла на танцы — направление соло латина (латина леди). Сначала все думали, что она бросит через месяц, потому что человек спортом в последний раз занимался в школе на физкультуре. Но она ходила полгода и уже выступила на отчетном концерте в красивом зале филармонии. Видео и фото выложила в соцсети и теперь собирает лайки. И да, у нее походка поменялась, стала уверенной и плавной.
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- Я в 46 лет увлекся спортом и возобновил катание на велосипеде. Сейчас подтягиваюсь больше, чем мог в молодые годы. Где-то в 44 года сменил род деятельности — с фотографии на инженера-теплотехника. В 47 начал почти с нуля учить английский. Сейчас в 49 лет работаю в международной компании.
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Мужчину с этой фотографии заела хандра. Он пошел на концерт и неожиданно для себя начал танцевать. И наконец-то почувствовал радость! После этого он пошел в школу танцев
- Ушла из начальников отдела в грумеры. Стригу собак, денег меньше, но радости больше. Бывшая коллега Анечка, что метила в мое кресло, чешет языком, что меня просто больше никуда не берут. Только Анечка не знает, что на самом деле я сообразила уйти до того, как выгорела. А еще сплетники не в курсе, что на самом деле я наконец-то закрыла ипотеку, которая съедала у меня половину зарплаты. Добби свободен и волен делать все, что его душе угодно!
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Иногда хобби становится если не основным заработком, то существенным. А еще это — настоящая отдушина. Этот мастер делает диораму с моряком-рыбаком, заказали в память об отце-рыбаке
- В моем окружении есть семейная пара, им 30 плюс. Работа у них офисная. И вот, года 2 назад они вместе стали ходить на вокал. Сначала пели просто на концертах от своей вокальной студии. Потом их стали звать районные Дома культуры — выступать на праздниках. Их дела пошли в гору. Теперь они иногда поют в ресторанах, а также на свадьбах и корпоративах. А что, красивая пара, хорошо смотрятся на сцене, приятные голоса. Поют популярные песни. Думаю, такими темпами они уйдут из офиса.
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- В 40 лет прежняя счастливая жизнь рухнула. Я 5 лет оплакивала развод и свою жизнь. В 47 лет очнулась, в 49 вышла замуж за итальянца и уехала из Москвы в маленький морской лигурийский городок. Сейчас мне 52, живу в любви и счастье, учусь в итальянской автошколе, наслаждаюсь погодой, природой и итальянской кухней, ловлю с мужем кальмаров в открытом море, выращиваем цветы, травы и овощи, гоняем на скутере по Ривьере и работаем над новым туристическим проектом. Ничего никогда не поздно!
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Обычно эта мастерица шьет плюшевых пауков, но тут решила внести разнообразие в работу. Ах, какие реснички! Какие лапки!
- Моя подруга работала бухгалтером в институте. Тогда только-только появились компьютеры, и ее взяли, так как остальные сотрудники не умели банально пользоваться электронной почтой. Так вот, Катя там скучала и сохла, как цветок без воды. А она любила шить, причем всякие фэнтезийные платья. Я ей предложила попробовать подработать — сшить что-то и выложить на «Ярмарке мастеров». Она сшила плащи, платья из бархата — и у нее появились клиенты! Теперь она работает швеей, и шьет одежду для ребят, которые играют в ролевые игры живого действия. Недавно вот обшивала команду викингов.
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- Я родилась в 78-м. Долго преподавала в университете, потом ушла в бизнес. В 35 переехала в Мексику, в 40 вышла замуж, в 45 переехала в Европу и доросла до регионального гендиректора. В 46 стала заниматься пауэрлифтингом. Горжусь тем, что не дала маминому голосу «у тебя ничего не получится» перекричать свои мечты. Представьте, что было бы, если бы я ее послушала?
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В траве сидел кузнечик. Бисероплетение — это занятие не только для детей
- Много лет работала менеджером по продажам. Постоянные планы, звонки, отчеты — к вечеру сил не оставалось вообще. Как-то знакомые попросили присмотреть за их кошкой на время отпуска. Когда они вернулись, начали рекомендовать меня друзьям, а те — друзьям друзей. В какой-то момент я завела страничку в соцсетях и предложила услуги по уходу за домашними питомцами. Честно говоря, не ожидала ничего особенного. Но уже через неделю календарь был расписан почти на месяц вперед. Никогда бы не подумала, что из такой простой идеи получится дело, которое приносит и доход, и настоящее удовольствие. Ушла с прошлой работы с легкой душой.
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- Директор стала засекать время, кто сколько обедает и когда уходит. Коллега не выдержала и уволилась. Вскоре начальница ехидно сказала: «Видели, кем сейчас Наталья работает?» Все сочувственно закивали. А я про себя хмыкнула, потому что недавно Натаха обновила страничку в соцсетях. Теперь она клеит обои. И она не стесняется об этом писать и выкладывать отзывы. Я недавно по знакомству заплатила 25 тысяч рублей за поклейку обоев в кухне и комнате. И вдруг поняла: Наташа, похоже, устроилась куда удачнее многих из нас.
ADME
Так и хочется рассматривать мудрых совушек — это броши, если что. В работе мастер использовала различные бусины, бисер и пайетки
- Моя подруга работала в детском центре. Там преподавали английский для детей. Детей подруга очень любит, у нее дар преподавать. Одна беда — начальник был просто зверь. Он ничего не понимал в педагогике, но любил поорать и сообщить своим подчиненным, какие они бездари. Ну вот это все «очередь за забором из желающих». Самое печальное, подруга этим сентенциям верила. Точнее, думала, что начальники везде одинаковые и что-то менять не хотела. Но в итоге уволилась с мыслями, что вообще не найдет работы по профессии. Но! Ей стали писать родители учеников. И дети, и родители ее полюбили. Слезно просились взять их обратно в ученики. Набралось столько желающих, что подруга осмелилась снять небольшое помещение. Ну и все, дело пошло. Она спокойно платит аренду и работает на себя любимую. От учеников нет отбоя. И получать она раза в 2 больше стала! Выводы делайте сами.
- Знакомая — косметолог. Начальница, она же собственница, держала ее в черном теле. (Если кратко и без подробностей). Знакомая решилась и ушла. Угадайте, куда делась клиентская база? Правильно. Клиентам нужно не место, где сидит профессионал, а сам профессионал. Доход у нее сильно возрос, а бывшая фирма разорилась.
- Я 76-го года рождения. В 41 я решила бросить профессию фотографа и занялась дейтингом. Долгое время работала с женщинами в основном, но потом переключилась на мужчин. Сейчас ищу жен миллионерам и зарабатываю гораздо больше, чем фотографом зарабатывала. Обожаю свою работу и живу свою лучшую жизнь.
tinder_witch
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