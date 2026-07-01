Дед совсем дурак или просто не в курсе, для чего нужны разделочные дощечки?
Или (скорее всего) сделал так, чтобы больше не просили)
15 душевных историй о бабушках и дедушках, встречи с которыми слаще земляничного варенья
Время, проведенное с бабушками и дедушками — бесценно. Оно наполнено душевным теплом, заботой искренним смехом и моментами, которые остаются с нами на всю жизнь. Мы бережно храним в памяти моменты как они шутливо ворчат друг на друга спустя полвека брака, как их жизненная мудрость причудливо переплетается с абсолютно детской непосредственностью, их чувство юмора и, конечно то, как ласково смотрят они на нас и радуются нашим визитам. Мы собрали потрясающе теплые истории про старшее поколение, после прочтения которых точно захочется купить тортик и нагрянуть к бабуле с дедулей.
- Пару лет назад привезли бабушке когтеточку для ее котов (их у нее штук десять), чтобы они точили когти об нее, а не о диван. Сегодня случайно обнаруживаю когтеточку в шкафу. Спрашиваю: «Почему ты ее для кошек не поставила?» Отвечает: «Зачем? Чтобы они мне ее всю ободрали?!»
- Решила заехать в гости к дедушке с бабушкой. Приезжаю, а они друг с другом не разговаривают. Взяла обоих за руки, усадила на диван и начинаю выяснять, что же на самом деле произошло... «Помнишь, два месяца назад я купила новые деревянные разделочные дощечки?» — спросила у меня бабушка. «Нет», — честно ответила я. «Ну так потому и не помнишь, что я уже два месяца прошу деда прибить их на стену». «И поэтому вы не разговариваете?» — удивленно поинтересовалась я. «Не разговаривает она со мной из-за того, что я наконец-то их прибил», — обиженно ответил на мой вопрос дедушка. «Ты сходи-сходи на кухню и посмотри на стену», — сказала бабушка, увидев удивление в моих глазах. Захожу я на кухню, смотрю на стену и вижу: помимо вешалки, которая шла в комплекте, к стене наглухо прибиты разделочные дощечки. Я не смогла сдержать смех, они тоже посмеялись и помирились.
Дед совсем дурак или просто не в курсе, для чего нужны разделочные дощечки?
- Оставил дочку у бабушки, а сам с дедом рванул на рыбалку. Только доехали, выгрузились, выяснилось, что он какую-то особенную прикормку забыл — надо возвращаться. Открываем дверь своим ключом, выбегает доча и радостно рапортует:"А у бабушки хахаль на кухне!". Дед аж затрясся и рванул туда, забегаю за ним, а там бабуля заказала мешок сахара для варенья. Сахар у нее на кухне! Дочь его в таких объемах никогда не видела, вот и сочла нужным сообщить.
«Была у меня бабушка 1932 года рождения. Прожила долгую счастливую жизнь. Осталось от нее удивительное наследство — книга с семейным древом и заметками про каждого родственника»
- Летом бабушка потеряла свое обручальное кольцо. Было оно недорогое — в свое время денег хватило только на серебряные кольца. Но расстроилась, конечно. Дедушке не сказала, а сам он не замечал, так как зрение у него плохое. Недавно дедушке прооперировали катаракту, и он увидел мир заново. Обратил внимание, что на полочке, куда бабушка обычно кладет обручальное кольцо перед сном, колечка нет. Ничего не сказал и не спросил. И вот в день рождения моей бабушки сделал ей предложение руки и сердца — с новым кольцом. В отличие от прежнего, оно было изящным и с камушком. Бабушка была очень тронута и не ожидала такого. Впрочем, и для всей семьи это было сюрпризом. Ведь по жизни мой дед довольно суровый, и нежность, комплименты, ласка — не про него. Они вместе уже 55 лет.
- Муж заходит на кухню и слышит конец бабулиного монолога: «...и он плачет. Ну как плачет... попискивает. Но он так делает только когда голодный!» Супруг, на котором лежит святая обязанность кормить с утра собак, кошек, шиншиллу и рыбок, а иногда и детей, осторожно спрашивает: «Эээ, кто это плачет от голода?!» Бабушка: «Как кто? Смартфон этот, будь он неладен!»
- Дед заядлый рыбак. Бабушка часто рассказывала, как в молодости она в озере посеяла сережку. А через неделю чистила его улов и в одной рыбешке нашла ту самую серьгу! Как-то упросила деда и меня научить рыбачить. И вот сидим, клюет, дед подсекает, а там дырявый башмак! И это был наш самый крупный приз за все утро! Вот тогда дед и признался: ту сережку он сам купил и засунул ее в рыбу, чтобы показать бабушке, какой он классный рыболов. А так-то он больше любит просто посидеть в тишине, а рыбку купить у более удачливых товарищей.
- Недавно решила познакомить бабушку и дедушку со своим женихом. Сидим за столом: бабушка с нами, а дедушка, который, к слову, очень общительный и заговаривает даже продавцов, которые ходят по квартирам, сидит в комнате, телевизор смотрит и игнорит нас. Мы зашли к нему — опять игнор. Ну да ладно, думала я, может, не вовремя зашли. А потом звонит бабушка и объясняет, что дедушка решил, будто я зашла с коллегой, и боялся, что вдруг мы будем задавать вопросы (я — корреспондент), а дед — человек стеснительный, без зубов и не наряжен.
«Обожаю приглашать бабушку в ресторан — на обед или на ужин!»
«Сначала она, конечно, начинает отнекиваться: мол, дома и рагу есть, и все привычнее. Но стоит чуть-чуть настоять — и бабушка сдается. А дальше начинается самое интересное! Бабуля начинает собираться за целый час до выхода — серьезно, с полным погружением в процесс: перебирает наряды, примеряет то одно, то другое... И при этом тихонько ворчит — особенно когда дело доходит до колготок. „Ну вот не хочется мне надевать колготки, но без них ноги как-то не так смотрятся“».
- У моей бабушки баночки с вареньем и джемом подписаны знатнейше: красуются «ЯД-2023» и «АД-2024» (яблочный джем и абрикосовый джем). Есть еще любимое — «Вискос» (вишня с косточками).
- В детстве, лет в 6–7, я часто соревновался с дедушкой в армрестлинге. Он мне поддавался, а я, наивная мелкота, этого не понимал и ходил, задрав нос: мол, вот я какой крутой, сильнее деда. Недавно приезжал к нему в гости, вспомнили это, посмеялись, решили повторить. 25-летний стокилограммовый лоб, 2-й разряд по боксу — против 72-летнего пенсионера с больным сердцем. Теперь я не понимаю двух вещей: как я проиграл и как убедить этого старого Геракла переименовать меня в телефоне обратно, а то «Хлюпик» обидно как-то.
«Бабушка попросила сфоткать ее с котом. Результат превзошел все ожидания»
- Мои бабушка и дедушка уже больше 50 лет вместе. Бабуля очень плохо слышит. Иногда дед начинает обнимать ее и говорит, что любит, а она, как обычно, не реагирует. Дед, естественно, злится и начинает ворчать: «Эх, карга старая». Бабушка сразу это слышит и начинает гонять его веником. При этом они оба смеются заливисто, как дети.
- Рассказывала дедушке, что у нас скоро выпускной, и поскольку оба наших парня уже окончили школу, мы с сестрой-близняшкой решили пойти туда вдвоем. А он говорит, что хорошо помнит свой выпускной, и то, что бабушка тогда пошла на него с каким-то хулиганом. Тут бабушка из другой комнаты кричит: «Ой, Джесс, вообще-то на выпускном я была с тобой!» А дедушка сидит и посмеивается.
- Когда у нас впервые проскользнула тема усыновления, будущий дедушка сказал нам: «Вы даже не сомневайтесь, мы его будем любить как родного». Моя мама посмотрела на него уничтожающим взглядом: «Что значит как? Он нам и будет родным!»
«Сказала дедушке, что он сегодня очень хорошо выглядит, и спросила, могу ли я его сфотографировать. Он был в восторге»
- Позвонил бабушке, чтобы поздравить ее с 77-летием, и в шутку спросила, не хочет ли она пойти со мной в клуб этим вечером. Она рассмеялась и ответила: «Ну, может, я и составлю тебе компанию, но тверкать не буду!»
- Привезла детей к бабушке с дедушкой на каникулы. Вечером решила устроить всем культурное просвещение и включила «Гарри Поттера», чтобы показать, по чему я так фанатела в школе. На экране Хогвартс, грифоны, магия. Смотрят вроде увлеченно. Вдруг дед поворачивается ко мне и таким разочарованным шепотом спрашивает: «Слушай, а тот маленький волосатый с кольцом-то когда появится?»
- Позвонила дедушке узнать, как у него дела. Он рассказал о своих, я о своих — упомянула, что недавно нашли с подругой ресторан с очень вкусными суши по адекватной цене. Дедуля вдруг оживился: "Ой, я тоже знаю одно место! Раз ты их так любишь — приходи ко мне в выходные, я тебе куплю. Ты такие вкусные никогда не ела!«Я очень удивилась: дед все эти заморские изыски обычно не жалует, а тут такое предложение. Но подумала: мало ли, никогда не поздно попробовать что-то новое. Прихожу к нему, а на столе меня уже ждут аппетитные, идеальной формы, с маком и глазурью... Сушки. И деда сидит такой довольный: «Ты ж говорила, что любишь. Вот, кушай на здоровье!»
Истории о бабушках и дедушках — это то, что хочется перечитывать снова и снова. Если вы тоже соскучились по этому теплу, вот вам еще несколько статей на эту же тему: