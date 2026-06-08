Если бы я попробовала своей надеть на голову что либо🤣😭, осталась бы без кожного покрова на руках! 🤣
22 светлые истории о бабушках, которые мгновенно возвращают в беззаботное детство
Народное творчество
08.06.2026
Бабушки — это не просто родные люди, которые заботятся о нас с самого детства. Это неиссякаемый источник теплых чувств, душевных разговоров и присказок, которые остаются в памяти на всю жизнь. У них для всех найдется доброе слово, уютные объятия и тарелка чего-нибудь вкусного — будь то для внуков, соседей или случайных знакомых. Они готовы поддержать любую затею, прикрыть от родительского гнева и поделиться своей мудростью. А еще бабушки умеют делать мир светлее и добрее одним своим присутствием.
«Бабуль, не волнуйся, мы поели и в шапочках»
- Я в детстве спрятала паспорта родителей перед их поездкой заграницу. Бабушка сказала, что надо перепрятать, она знает место получше. Я думала, она со мной заодно. А она оказалась шпионкой, выведала информацию. Паспорта я запихнула между частями буфета. Пару часов до автобуса оставалось, родители еще долго доставали паспорта из этой щели.
katy7777728
- В памяти вспыхнуло воспоминание. Летнее утро, солнце в окна, я отворачиваюсь к стенке, хочется поспать подольше. Бабушка на кухне начинает жарить блины, они шкворчат, запах разносится по всему дому. Немного шоркающие шаги ко мне в комнату, спрашивает, хочу ли блины, и с чем. Отвечаю: «Со сметаной и вареньем». Ставит стул рядом с кроватью и приносит блины, послащенную сметану, варенье. Дома такого не позволялось, кушать в кровати, а у бабули с утра было можно. Включаю телек, а там как раз «Будильник». Чертовски хорошее утро! Жалею о том, что мало расспрашивал. Казалось, успею.
«Самая маленькая девочка на фото — моя бабушка»
- Бабушка всю жизнь хранила старую жестяную банку из-под леденцов, не разрешала ее трогать, говорила, что там — самое ценное. Когда бабушки не стало этой весной, мы собрались всей родней, открыли ту самую банку и ахнули. Внутри лежали пуговицы. Просто пуговицы, сотни разных пуговиц. И записка: «От каждого пальто, от каждой рубашки моих родных, что я обшивала за свою жизнь. Я помню каждую». Сначала мы растерялись, кто-то даже хмыкнул. А потом тетя достала одну и говорит: «Это с моего школьного пальто». А мама: «А это с дедушкиного пиджака, в котором он сватался». Мы просидели до ночи, перебирая пуговицы и вспоминая.
«Моя бабушка прислала мне эту фотографию, где она и дедуля готовятся к свиданию. Они женаты почти 45 лет. Не только вырастили своих детей, но и меня с братом»
- Моя бабушка сегодня про саму себя сказала «хайпует плесень», когда узнала, что я выложила в интернет ее пироги. Я орала чаечкой.
kcinava_
«Мой пес очень нервничает в машинах. Поэтому бабуля села с ним на заднее сиденье»
- Мне бабуля на день рождения ребенка подарила заклеенную открытку, сделанную от руки. Подписала, чтобы дите само ее открыло через столько-то лет. Подарок уже 4 года лежит в укромном месте. Недавно я перебирала бумаги и на свет увидела, что в той открытке доллары. Очень интересная инвестиция в подарок ребенку.
annie_patissier
«Каждые выходные я езжу к бабуле на обед. И она собирает мне еду на ужин. А сейчас она укатила в отпуск. Так что я обнаружил подготовленные ужины»
- Я как-то попросил бабушку сварить мне «ну штучек 30-35 пельменей, больше не съем». Бабуля сварила, и присела рядышком смотреть как внучок кушает. Внучок, то есть я, кушал, кушал, кушал, кушал...насилу доел и встать не смогу из-за стола. Бабуля: «Ну молодец, доел, а я думала влезет в тебя или нет. Влезло!» Оказывается она сварила 55-57 штук. С аргументом: «Ну а что оставлять-то 20. Ни уму, ни сердцу, а так — новых налепим».
«Бабуля с гордостью показывает мне подушку, которую заказала для себя онлайн»
- Бабушка моего парня научилась его колледж называть «шарага». Каждый раз, когда звонит ему, такая: «Ты в шараге когда последний раз был?» К слову колледж у него достаточно неплохой, а вот мой колледж — настоящая шарага.
nexz_nex2y21
«Она в школе нарисовала дизайн свитера. А бабушка связала его для нее»
- Возвращалась с корпоратива домой, ноги от каблуков уже просто ломило с непривычки. Бухнулась в автобусе на сиденье, скинула туфли и наконец-то выдохнула. Напротив меня сидела бабуля, смерила меня взглядом, поджала губы и, наклонившись ко мне, достала из своей котомки шерстяные самодельные следочки. Говорит, мол, внучке везла в подарок, но ничего, новые ей свяжу, а ты ноги держи в тепле, а то застудишься босиком, такая молодая-то.
ADME
«Впервые за 6 лет мне удалось увидеться с прабабушкой»
- Приехали к бабуле с женой на юбилей, она у нас в деревне живет и бытовой техники особо никакой толком не видела. Подарить решили стиральную и посудомоечную машины, порадовать бабушку в таком возрасте. Сначала говорила, зачем такие подарки дорогие, а потом все-таки попросила научить пользоваться. Я попросил жену, она все рассказала и объяснила. Наутро проснулись от грохота посуды. Бабушка перепутала, в какую машину, что нужно положить. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз, ведь предыдущий отстирался до неузнаваемости.
«Моя младшая сестра обожает крыс, но у нее аллергия. Так что бабушка связала для нее крыску и даже наряды, чтобы сестра могла играть»
- Самый ужасный день для моей бабули — это когда ее внуки голодные. Поэтому она всегда приходила к родителям и приносила мне что-то из еды. Каждые два-три дня, то пирожки, то суп какой-то, то сладости, то мясо или колбаски. Но не так давно я переехал в другую квартиру, для бабушки это стало настоящим шоком, настолько большим, что она научилась отправлять посылки почтой! И в первый раз мне пришло примерно 10 килограмм различной еды. Замороженные котлеты, пирожки, вареники, голубцы, банки с вареньем, компотом, огурцами и помидорами... Я был в полном шоке, но бабушка всегда остается бабушкой. И ничего с этим не поделать!
- Едем из школы с мелким. Заходит в автобус бабушка с внуком (лет 7) и табуреткой. Бабушка осмотрелась, все места заняты. Спокойно поставила табуретку и посадила детеныша. Думаю, в мебельный по дороге просто зашли, но смотрелось интересно.
laptenoke
Я раз ехала в автобусе на офисном кресле, только что купленном.
Давно это было, ещё до своей машины))
Ответить
«Моей бабушке 91 год. Только посмотрите, какой свитер она мне связала!»
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй о путешествиях в одиночку, которые подарили людям море впечатлений
Истории
07.05.2026
14 сотрудников сферы услуг рассказали о клиентах, от чьих запросов аж глаза округляются
Истории
29.05.2026
15 бьюти-мастеров, у которых от просьб клиентов аж мозг на минуточку завис
Истории
16.04.2026
15+ забавных историй о первых свиданиях, от которых хочется улыбнуться
Истории
21.03.2026
16 жизненных историй о людях, чей обычный день обернулся приятным сюрпризом
Истории
20.04.2026
16 полных надежды историй о людях, которые в любой ситуации найдут плюсы
Интересное
02.04.2026
20+ историй о добрых поступках, в которых тепла и света больше, чем в солнечный полдень
Истории
06.06.2026
16 душевных историй о маленьких жестах, которые говорят о любви громче любых слов
Народное творчество
09.05.2026
20+ закулисных историй от людей разных профессий, которые затягивают с первой строки
Истории
08.05.2026
18 историй из маршруток и автобусов, где за 15 минут успеваешь познакомиться, посмеяться и влюбиться в людей
Истории
29.04.2026
20 историй о том, как иностранцы столкнулись с местным бытом — и это стало лучшим впечатлением от поездки
Истории
05.05.2026
19 случаев, когда дети выдали такое, что у родителей надолго пропал дар речи
Истории
04.06.2026