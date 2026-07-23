16 ярких комиксов о детстве в городе и в деревне, от которых веет то нагретым на солнце асфальтом, то парным молоком
Каким вы помните свое детство? Для кого-то лето — это шумный город, очереди за мороженым и игры во дворе, а для кого-то — та самая деревня, где с утра хлопочет бабушка, а вокруг бродят самые разные домашние животные. Мы создали эти комиксы, чтобы вспомнить такие непохожие, но одинаково светлые, душевные и добрые моменты. В них спрятаны крошечные, но очень важные детали, из которых собираются идеальные каникулы. Смотришь на эти картинки, и внутри как-то сама собой появляется надежда, что наши дети запомнят свое счастливое время точно таким же — полным простых маленьких радостей.
В городе мамы старательно отмывают каждую покупную ягодку, хотя небось летом в деревне в детстве сами лопали малину прямо с ветки, зажмурившись от удовольствия
Пока в городе мы ждем своей очереди скатиться с крутой водной горки, деревенское лето дарит нам счастье просто плескаться в речке до посинения, отмахиваясь от бабушкиного полотенца
В городе можно модничать, зато летним утром в деревне можно выскочить босиком прямо в росистую траву — вроде бы простая вещь, а сколько в ней чистой радости
Кормить ручных зверей в контактном зоопарке всегда интересно, но куда более теплые эмоции накрывают, когда в детстве прижимаешь к себе пушистого цыпленка посреди родного двора
Моему мужу, городскому жителю, было 38 лет, когда он впервые увидел как цыплята из яиц вылупляются. У мамы в селе стоял инкубатор, мы с ней в огороде возились, муж мой дома был, вдруг вылетает с круглыми глазами, в ладонях что-то держит, сказать ничего толком не может. Мы смотрим, а у него цыпленок вылупившийся. Цыпленок из яйца вылупился как раз в тот момент когда муж в инкубаторе яйца разглядывал. Думал что цыплята такие пушистые вылупляются, с перепугу схватил его и к нам. Вообщем в этот вечер и на следующий день цыплята оперативно вылуплялись, муж смотрел на это как на чудо света)))
Современные площадки радуют детей яркими и безопасными горками, зато летом за городом можно сколотить на старом дубе домик и торчать в нем с друзьями все каникулы
Да, в городе, к сожалению, так и есть :мы в своём детстве на детской площадке строили шалаш, а нашим детям обязательно кто-нибудь сделает замечание, как на 1й картинке.
Одинокая букашка на сером асфальте приносит городскому ребенку бездну счастья, а в деревне всякими жучками никого не удивишь
В деревне эти жуки и даром не нужны. Особенно на картошке. Только если хотите кому-то насолить
В городе лужа требует резиновых сапог, а в деревне летом теплый дождь — это законный повод плюхнуться в самую глубокую грязь
Ну это глупо, в деревнях так же следят за чистотой одежды, как и в городе. А те, кто держит скот, строго делят одежду на выходную и рабочую.
Копить деньги маме на букет — это поступок, но в деревне мама обрадуется и простой охапке ромашек и чертополоха, которую ребенок притащит с луга
Мои дедушка и бабушка жили в деревне. Летом у них в доме всегда были букеты полевых цветов. Дедушка ходил собирать букеты для бабушки.
Пробовать новые вкусы модного бабл-ти — весело, но закопченная на костре сосиска и дедушкин чай оставляют по-настоящему душевные воспоминания о лете в деревне
Настоящий старший брат везде устроит сестренке счастливое детство, лихо превратив в гоночный болид что городскую тележку, что деревенскую тачку
Я с видом королевы ездила в прицепе запорожца. По дачному товариществу и лесной дороге. И очень сильно упиралась садиться в машину, когда выезжали на трассу...
Мытье головы из ковшика в городе воспринимается просто как забавная примета лета, зато плескаться в тазике в настоящей деревенской бане — это абсолютное счастье
Ребят, вы вообще куку? Сравнивать БАНЮ и ковшик с горячей водой.
Это как сравнивать "лето" и "вонючее".
Гуляя летом по городу, так здорово хвастаться синим языком от яркого мороженого, а в лесу эту же маленькую радость дарит сладкая черника, которую так весело лопать прямо с куста
Когда на кассе не проходит оплата и становится неловко, невольно вспоминаешь деревенское сельпо, в котором добрые тети Нюры всегда верят детям на слово и записывают долг в тетрадочку
Когда горел деревенский магазин все радовались, надеясь, что тетрадочка тоже сгорит.
Вытащить плюшевую игрушку из автомата всегда приятно, но пойманный летом на утренней зорьке настоящий пескарь вызывает в детстве совершенно особенную гордость
У городских подъездов пенсионерки обычно бдительно следят за детьми и газонами, тогда как деревенские бабушки на лавочках искренне радуются каждому проезжающему мимо ребенку
Оставить признание в любви на стене — классика летней детской влюбленности, а в деревне эти светлые чувства приходится выражать как-то иначе
Если вам прямо сейчас не хватает чего-то теплого и настоящего, то мы всей редакцией готовы прийти на помощь. Обещать, что эти комиксы мгновенно вернут вам беззаботное настроение, мы не беремся, но точно знаем — пару раз вы точно улыбнетесь:
Комментарии
Тухлые какие-то сравнения, типа, в деревне лучше, чем в городе. Везде есть своя прелесть. В детстве, вообще, везде хорошо, где есть игры, друзья и каникулы.