16 ярких комиксов о детстве в городе и в деревне, от которых веет то нагретым на солнце асфальтом, то парным молоком

Каким вы помните свое детство? Для кого-то лето — это шумный город, очереди за мороженым и игры во дворе, а для кого-то — та самая деревня, где с утра хлопочет бабушка, а вокруг бродят самые разные домашние животные. Мы создали эти комиксы, чтобы вспомнить такие непохожие, но одинаково светлые, душевные и добрые моменты. В них спрятаны крошечные, но очень важные детали, из которых собираются идеальные каникулы. Смотришь на эти картинки, и внутри как-то сама собой появляется надежда, что наши дети запомнят свое счастливое время точно таким же — полным простых маленьких радостей.

В городе мамы старательно отмывают каждую покупную ягодку, хотя небось летом в деревне в детстве сами лопали малину прямо с ветки, зажмурившись от удовольствия

Валентина Смирнова только что Этот незабываемый хрустящий вкус клопов на малине 🤣🤣🤣 Ответить

Пока в городе мы ждем своей очереди скатиться с крутой водной горки, деревенское лето дарит нам счастье просто плескаться в речке до посинения, отмахиваясь от бабушкиного полотенца

В городе можно модничать, зато летним утром в деревне можно выскочить босиком прямо в росистую траву — вроде бы простая вещь, а сколько в ней чистой радости

Кормить ручных зверей в контактном зоопарке всегда интересно, но куда более теплые эмоции накрывают, когда в детстве прижимаешь к себе пушистого цыпленка посреди родного двора

Валентина Смирнова только что Моему мужу, городскому жителю, было 38 лет, когда он впервые увидел как цыплята из яиц вылупляются. У мамы в селе стоял инкубатор, мы с ней в огороде возились, муж мой дома был, вдруг вылетает с круглыми глазами, в ладонях что-то держит, сказать ничего толком не может. Мы смотрим, а у него цыпленок вылупившийся. Цыпленок из яйца вылупился как раз в тот момент когда муж в инкубаторе яйца разглядывал. Думал что цыплята такие пушистые вылупляются, с перепугу схватил его и к нам. Вообщем в этот вечер и на следующий день цыплята оперативно вылуплялись, муж смотрел на это как на чудо света))) Ответить

Современные площадки радуют детей яркими и безопасными горками, зато летом за городом можно сколотить на старом дубе домик и торчать в нем с друзьями все каникулы

Аnn только что Да, в городе, к сожалению, так и есть :мы в своём детстве на детской площадке строили шалаш, а нашим детям обязательно кто-нибудь сделает замечание, как на 1й картинке. Ответить

Одинокая букашка на сером асфальте приносит городскому ребенку бездну счастья, а в деревне всякими жучками никого не удивишь

Надежда только что В деревне эти жуки и даром не нужны. Особенно на картошке. Только если хотите кому-то насолить Ответить

В городе лужа требует резиновых сапог, а в деревне летом теплый дождь — это законный повод плюхнуться в самую глубокую грязь

Анастасия Самойлова только что Ну это глупо, в деревнях так же следят за чистотой одежды, как и в городе. А те, кто держит скот, строго делят одежду на выходную и рабочую. Ответить

Копить деньги маме на букет — это поступок, но в деревне мама обрадуется и простой охапке ромашек и чертополоха, которую ребенок притащит с луга

Ирма только что Мои дедушка и бабушка жили в деревне. Летом у них в доме всегда были букеты полевых цветов. Дедушка ходил собирать букеты для бабушки. Ответить

Пробовать новые вкусы модного бабл-ти — весело, но закопченная на костре сосиска и дедушкин чай оставляют по-настоящему душевные воспоминания о лете в деревне

Настоящий старший брат везде устроит сестренке счастливое детство, лихо превратив в гоночный болид что городскую тележку, что деревенскую тачку

Кошачья прислуга только что Я с видом королевы ездила в прицепе запорожца. По дачному товариществу и лесной дороге. И очень сильно упиралась садиться в машину, когда выезжали на трассу... Ответить

Мытье головы из ковшика в городе воспринимается просто как забавная примета лета, зато плескаться в тазике в настоящей деревенской бане — это абсолютное счастье

Кошачья прислуга только что Ребят, вы вообще куку? Сравнивать БАНЮ и ковшик с горячей водой.

Это как сравнивать "лето" и "вонючее". Ответить

Гуляя летом по городу, так здорово хвастаться синим языком от яркого мороженого, а в лесу эту же маленькую радость дарит сладкая черника, которую так весело лопать прямо с куста

Когда на кассе не проходит оплата и становится неловко, невольно вспоминаешь деревенское сельпо, в котором добрые тети Нюры всегда верят детям на слово и записывают долг в тетрадочку

Асакура только что Когда горел деревенский магазин все радовались, надеясь, что тетрадочка тоже сгорит. Ответить

Вытащить плюшевую игрушку из автомата всегда приятно, но пойманный летом на утренней зорьке настоящий пескарь вызывает в детстве совершенно особенную гордость

У городских подъездов пенсионерки обычно бдительно следят за детьми и газонами, тогда как деревенские бабушки на лавочках искренне радуются каждому проезжающему мимо ребенку

Асакура только что На самокате по газону? Ответить

Оставить признание в любви на стене — классика летней детской влюбленности, а в деревне эти светлые чувства приходится выражать как-то иначе