15+ историй о том, как женские уверенность и чувство юмора превратили будни в душевную комедию
Жизнь подкидывает нелепые сценарии один за другим, но героини нашей подборки явно знают как с этим справляться. В этой статье живые примеры того, как уверенность в себе и простое умение посмеяться над ситуацией превращают обычный день в историю, которую хочется пересказывать. От «платного ожидания» на свидании до достоинства королевы за поеданием бутерброда в метро — эти случаи вызывают искреннюю улыбку и оставляют по-настоящему приятные впечатления.
- Увидел девушку сейчас на остановке. Понравилась. Набрался мужества и подошел. Я взволнованный: «Девушка, у вас такие красивые глаза. Свои?» А она смотрит на меня и выдает: «Нет, блин, стеклянные вставные».
Девушка максимально усердно старалась открыть эту злосчастную банку
- Мужик передо мной хамски вел себя с девушкой за раздачей в столовке. Та была спокойна и вежлива с ним. Взвесила ему макароны с двумя куриными котлетами, назвала цену. Он тут же сдулся: «Уберите одну котлету, не хватает денег». Девушка пробивает новый чек, берет эту котлету и говорит ему в лицо: «Могу себе позволить, а вы?» И начинает ее есть, глядя ему прямо в глаза. Ну мед же.
- Договорились встретиться с девушкой в 20:00 в кафе. Я немного опаздываю. Ровно в 20:00 прилетает от нее сообщение: «Платное ожидание началось: 00:01».
Как-то странно что девушка вовремя пришла. Обычно вроде бы как раз девушки опаздывают
- Был на свидании с девушкой в кафе. Сразу спросила, сколько я зарабатываю. Я ответил, что 30 тысяч. Она встала и ушла. Думаю: ну все, приплыли, не прошел проверку на успешность. И вдруг через двадцать минут она вернулась с двумя пакетами еды.
«Коллега борется с теми, кто подсматривает в ее монитор, пока ее нет на месте»
- Преподаватель частной школы английского языка рассказала. Однажды на обучение пришла записаться девушка. Внешность очень эффектная. Яркая. Немного жеманная. Преподаватель интересуется уровнем ее знаний английского языка и для чего, собственно, он ей нужен. Девица отвечает, что английский ей необходим для поездок за границу, так как она туда часто летает на отдых. Преподаватель интересуется: «А как вы раньше обходились без этих знаний». На что девица отвечает: «А я произношу только одну выученную фразу: «I would like to... ( „Я бы хотела...“), мило улыбаюсь и застенчиво указываю пальчиком на то, что именно хочу. Вот и все. Этого было достаточно».
Ага, Мимино с крокодилом. Как его взяли без языка, это вопрос вопрософф. Даже на внутренних нужен.
- Пришли с подружкой в раздевалку в спортзале, болтаем по-девичьи друг с другом о своих бедрах. А там женщина переодевается. В возрасте прям. И она говорит: «Девочки, вот мне мои бедра по жизни очень помогали». И мы на нее смотрим, ну что она скажет, мужчинам нравились или женственные очень, что? А она говорит: «Вот я как ляснулась зимой на льду, если бы не жирок на бедрах, сустав рассыпался бы».
«У нас с девушкой было соперничество: каждый из нас считал, что другой должен купить зубную пасту. Я думал, что выиграл, вернулся домой, а там это»
- Стояла в очереди в магазине. Передо мной была девушка с сумкой с гербом Слизерина. А у меня еще как раз такая в корзине на маркетплейсе лежит, только с гербом Гриффиндора. И вот у меня зазвонил телефон с мелодией пролога из Гарри Поттера. Девушка повернулась, посмотрела на меня, и мы улыбнулись друг другу. Вышла из магазина, на пешеходном переходе поскользнулась и чуть не упала. Чудом удержала баланс в нелепой позе. И тут слышу сзади: «Учишься балету, Поттер?» Поворачиваюсь, а там та самая девушка. Переглянулись и начали ржать. Когда перешли дорогу, она спросила, все ли в порядке, не пострадала ли я. Но мне было так смешно, что пришлось отдышаться, чтобы ответить. Даже сейчас вспоминаю и ржу, похрюкивая.
- Еду в метро, напротив сидит женщина лет пятидесяти — красивая, в хорошем пальто, с прямой спиной. Достает из сумки огромный бутерброд и невозмутимо начинает есть. Весь вагон косится. Она ни на кого не смотрит — просто ест с таким достоинством, будто сидит в ресторане. Доела, достала салфетку, промокнула губы, убрала все обратно. Поймала мой взгляд и говорит: «Голодная была». Я говорю: «Понимаю». Она кивнула и закрыла глаза. Вот это я понимаю — уровень.
У нас в Австрии нельзя есть в транспорте,штраф. И правильно!!!иначе вонь стояла бы от смеси разных»вкусей»
«Шутя сказали маме, что уйдем из магазина, только если она сделает селфи на каждом устройстве»
- Моя мама работает проводницей. Прихожу как-то с одногруппницей домой, чтобы она помогла мне с докладом. Сидим в комнате, тут открывается дверь, заглядывает мама и говорит: «Я сейчас ухожу. Вы постельное брать будете?» Я так никогда себе девушку не найду.
- В 9-м классе я стала носить ну просто супер-мини-юбки. Бабушка, естественно, возмущалась: «Трусы видны!» Не было там ничего видно, но все же было очень коротко. А вот моя мама заявила, что если чистые [трусы], то все нормально!
Мне мама тоже не запрещала микро юбки носить. И излишне любопытным соседям отвечала, что пока молодая, пусть носит, старше будет, сама не захочет. Спасибо мамочке за доверие
- Мне было лет 8, мама мне купила красивый сарафан. Был сосед в доме, который обмазывал мазутом ограждения «своего огорода», чтобы туда никто не лазил. Я случайно измазала этот сарафан мазутом. Ревела белугой. А мама когда узнала причину рева, сказала: «Одежда на то и создана, чтобы ее носить и портить со временем». До сих пор помню свой шок от ее реакции.
Вот успокоила так успокоила.
Потом доча сделает из маминого нового платья сарафан и точно так же ей скажет.
- Первое свидание с барышней. Она сразу говорит: «Я хочу сидеть дома, готовить, детей воспитывать». Думаю, ну все, приплыли, ищет кормильца. Ладно, болтаем, и тут она выдает: «Ты классный, но не мое». Встала, ушла. Сижу, перевариваю, И тут она возвращается и как ляпнет: «Забыла! Давай я за себя заплачу, неловко как-то».
Кормильца, а сама в это время пашет 24/7? Я бы сказала это крайне отважная трудоголичка.
«Мы с женой сидели в туалетах в разных концах дома, у меня закончилась бумага. Я позвонил ей и попросил принести. И вот что придумала супруга»
«Она сначала позвала к себе нашу собаку, а потом велела мне приманить песеля. И он пришел».
- У моего первого мужа была такая очень забавная походка. Мы выросли и жили в одном квартале, через два дома. И вот, когда о нашей свадьбе узнали все, у моей мамы соседки спросили, мол, а чего твой будущий зять, когда идет, подпрыгивает. И моя мама выдала: «Да это он от радости прыгает, что на моей Наташке женится!»
А потом прыгал от радости, что развёлся. ))
- С женой как-то шли из магазина домой. Впереди нас шла молодая девушка. Такая, обычная, в шортиках, с пакетом мороженого. Подошла к ней бабуля, пожаловалась, что потеряла деньги и попросила у девушки мелочь, сколько не жалко. Девчушка отдала ей сотку с мелочью, сказала: «Бабуля, в кошельке только столько, остальное на карточке». Поддержала ее за руку и пошла дальше. Она шла быстро, поэтому обогнала нас и мы опять стали идти за ней. Буквально через несколько метров сидели бабки, торговали цветами. Увидели девушку и говорят: «Вот мода пошла. Трусы надела и пошла». Девушка отвечает: «Не, бабуль, это шорты». Бабки начали снова что-то бухтеть. На что девушка не растерялась и со словами «не, смотрите, трусы вот, а это шорты» — подняла края шорт и показала им, собственно, трусы. Мы с женой ей аплодировали. Молодец.
Думаю, аплодировали, но без жены. Подозреваю, что жену чьи-то там шорты-трусы не волнуют
«Попросил жену приготовить суши, люблю ее»
- Тетка рассказывала. Стоит на рынке, выбирает черешню. Рядом мужчина протягивает руку и берет ягоду прямо из ее пакета — попробовать. Не спросил, просто взял. Она смотрит на него. Он жует, говорит: «Нормальная». Она говорит: «Рада, что одобряете». Берет его пакет с помидорами, достает один, откусывает. Смотрит на него: «Тоже ничего». Он открыл рот, закрыл, взял свои помидоры и ушел.
То есть она вслед за мужчиной стала есть немытые продукты , которые десяток людей до этого грязными руками облапало?
- Есть у меня подруга: крайне симпатичная девушка с отличным чувством юмора. В одно прекрасное утро она вышла из дома с утра пораньше, купила в ближайшей кондитерской кофе и отправилась в сквер, посидеть, посмотреть на просыпающуюся природу и настроить себя на новый день. Сидит, никого не трогает, как вдруг в поле зрения появляется солидный мужчина, озирает пустой сквер, замечает барышню, подходит и садится на соседнюю скамейку, буквально в одном метре. «Ну, сейчас начнется...»- с грустью подумала подруга, — а так хотелось посидеть в одиночестве... Хотя..." — в этот момент она вспомнила сериал, который смотрела вчера перед сном.
Подруга повернулась к кокетливо поглядывающему на нее дядечке и, глядя прямо в глаза спросила: «Вы принесли деньги?»
Дядечка отвел взгляд, молча встал и удалился. А подруга продолжила пить кофе и любоваться птичками в приятном одиночестве.
«Дочка бесится, когда ее бутерброд разрезан не идеально пополам. Жена решила ее подразнить»
- Стояла с парнем на остановке. Бабушка, продававшая цветы, зелень, домашние овощи предложила парню купить мне букет астр, на что я ответила, что не люблю астры. Она не растерялась и, глядя прямо парню в глаза, выдала: «А, ну так купи ей помидоры!»
А какая смешная «ответка» от девушек или забавный случай запомнились вам?
