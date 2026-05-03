15 ярких примеров того, как отличаются герои любимых книг от своих киношных версий

Мы настолько привыкли к лицам Елены Кориковой или Владимира Высоцкого, что не можем и представить на их месте никого другого. Но если открыть повесть или роман и почитать авторское описание, то окажется, что герои любимых фильмов выглядели по-другому, а режиссеры показывают нам блондинок вместо брюнеток и статных красавцев вместо обычных мужчин. Мы решили вчитаться в текст классических книг и с помощью ИИ воссоздать облик героев. Вам точно будет любопытно взглянуть на Володю Шарапова и Алексея Вронского.