15 ярких примеров того, как отличаются герои любимых книг от своих киношных версий
Мы настолько привыкли к лицам Елены Кориковой или Владимира Высоцкого, что не можем и представить на их месте никого другого. Но если открыть повесть или роман и почитать авторское описание, то окажется, что герои любимых фильмов выглядели по-другому, а режиссеры показывают нам блондинок вместо брюнеток и статных красавцев вместо обычных мужчин. Мы решили вчитаться в текст классических книг и с помощью ИИ воссоздать облик героев. Вам точно будет любопытно взглянуть на Володю Шарапова и Алексея Вронского.
Лиза Муромская, «Барышня-крестьянка»
В повести Пушкина «Барышня-крестьянка» главная героиня описана как резвая 17-летняя девушка со смуглым лицом и живыми черными глазами. В фильме 1995 года роль Лизы исполнила светловолосая и голубоглазая Елена Корикова.
Володя Шарапов, «Место встречи изменить нельзя»
Фильм 1979 года был снят по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия», где описание ведется от лица 22-летнего Владимира Шарапова. Сам себя он описал как человека невысокого роста, курносого блондина со щербатым передним зубом и небольшими глазами. В кино же его сыграл голубоглазый и русоволосый Владимир Конкин.
Глеб Жеглов, «Место встречи изменить нельзя»
В романе Глеб Жеглов совершенно не похож на Владимира Высоцкого, который сыграл его. В книге Жеглову было 25-26 лет, он был ненамного старше Шарапова. Он был высоким, плечистым «щеголеватым» брюнетом: со смуглым лицом, карими глазами и иссиня-черными волосами. Даже не верится, ведь кроме Владимира Высоцкого, мы и представить никого не можем в этой роли!
Элен Курагина, «Война и мир»
Скобцева в фильме выглядит намного старше 25-ти лет. А Моряк вообще, выглядит, как прости... хоспади. И у каждой актрисы причёска и макияж соответствуют моде того времени, когда снимали фильм.
У Элен Курагиной в книге — исключительная, «античная» красота. У нее были мраморная кожа, шикарные волосы, заплетенные в косу, и черные глаза, а в начале романа ей не было и 25 лет. В классической же экранизации ее сыграла голубоглазая блондинка Ирина Скобцева, а в новом фильме — Елизавета Моряк, обладательница светлого цвета глаз. А какой Элен представляете вы?
Наташа Ростова, «Война и мир»
Непопулярное мнение: Савельева вообще не передала характер Наташи. Вялая, с вечно открытым ртом, бессмысленным взглядом
У книжной Наташи — непоседливый и порывистый характер, большой рот, темные глаза и черные кудри. Весь ее образ наполнен живостью и энергией. Людмиле Савельевой удалось передать характер Наташи, но внешне она совершенно не похожа на героиню романа. В новой экранизации, оценить которую мы сможем в 2027 году, Ростову сыграла Полина Гухман. Как считаете, она подходит для этой роли?
Анна Каренина, «Анна Каренина»
Толстой описывал Каренину как красавицу с полными плечами, будто выточенными из слоновой кости, округлыми руками, серыми глазами, которые кажутся темными из-за густых ресниц и черными кудрявыми волосами, колечками выбивающимися из прически на висках. У Татьяны Самойловой, которая сыграла в классической экранизации — темные глаза и волосы, а у Елизаветы Боярской, которая исполнила роль Анны много позже — гораздо более современный облик, без описанных Толстым округлых рук и плеч. Но мы это исправили.
Алексей Вронский, «Анна Каренина»
В нашем представлении Вронский — это статный красавец с густой шевелюрой, каким его показали Василий Лановой и Максим Матвеев. Но у Льва Толстого Алексей — плотно сложенный брюнет, начинающий лысеть. Он отращивал волосы до середины ушей и зачесывал их назад, чтобы скрыть залысину. В общем, книжный Вронский выглядел куда более приземленно, чем экранные сердцееды.
Грушницкий, «Герой нашего времени»
Андрей Миронов и Юрий Колокольников — светловолосые и светлоглазые актеры. У Лермонтова же Грушницкий описан как смуглый, черноволосый 21-летний юноша с выразительными чертами лица.
Печорин, «Герой нашего времени»
Ивашов, судя по фото в интернете, не брюнет. Золотисто-русый он, с довольно светлыми бровями. Русые могут вполне относиться к натуральному темному блонду. А в детстве наверняка был совсем светленький.
В кино Печорина сыграли брюнеты Владимир Ивашов и Игорь Петренко. Но в книге внешность героя подчеркивает его противоречивость: он блондин с вьющимися волосами, но при этом брови и усы у него черные. Добавьте сюда «нежную, как у женщины» кожу и вздернутый нос и перед нами — совсем другой человек.
Остап Бендер, «12 стульев»
Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов подарили нам канонические образы Остапа Бендера. Но у Гомиашвили темные глаза и волосы, а у Миронова — усы, о которых в романе Ильфа и Петрова нет ни слова. Книжный Бендер — это 28-летний атлет со смуглой кожей, мощной шеей и... голубыми глазами на фоне иссиня-черных волос. Но шарф и фуражка — да, были!
Д’Артаньян, «Три мушкетера»
"Омоложение" Боярского с помощью ИИ прекрасно подходит для д'Артаньяна. Жаль, что самого актёра не могли также омолодить.
Мы обожаем Михаила Боярского, но на момент съемок ему было под 30, и он выглядел как зрелый, опытный мужчина. В романе Дюма д’Артаньян — это 18-летний юноша. ИИ помог нам «омолодить» гасконца, вернув ему ту самую юношескую угловатость и задор, которые описывал автор.
Софья Зотова, «Гардемарины, вперед!»
В фильме мы видим очаровательную Ольгу Машную с ее мягким взглядом, но в первоисточнике Нины Соротокиной акцент сделан на темных глазах Софьи. В книге героиня — 16-летняя девушка, глаза которой были жгуче-черными.
Гуттиэре, «Человек-амфибия»
Юная Анастасия Вертинская в роли Гуттиэре — незабываема, но ее темные локоны идут вразрез с книгой. Александр Беляев описывал свою героиню как девушку с «золотыми волосами и синими глазами».
Доктор Борменталь, «Собачье сердце»
Кстати, и образ профессора Преображенского в книге описан по-другому. Хотя я читала книгу после просмотра фильма, где роль профессора блестяще сыграл Евстигнеев, по описанию в книге Преображенский представляется совсем другим.
Борис Плотников блестяще сыграл помощника профессора Преображенского, но внешне киношный образ отличается от булгаковского описания. В повести доктор Борменталь носит острую черную бородку!
Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»
Светлана Полякова — самая известная Пеппи, и мы привыкли к ее светлым косичкам. Но Астрид Линдгрен описывала свою героиню как рыжую веснушчатую девчонку-непоседу. Мы вернули Пеппи ее яркий оттенок волос.
Комментарии
У Булгакова Берлиоз вообще ,, упитан, лысый, и в огромных роговых очках,
Это понятно, что в фильмах герои не всегда в точности соответствуют книжному описанию. В том и прелесть кино, когда образ персонажа воплощенного актёром, лучше книжного.
Хорошая статья. Люблю такие подборки про НАШИ фильмы.(да, я патриотка)