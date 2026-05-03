15 теплых историй о днях рождения, в которых маленькие радости оказались лучше любых подарков

Моя дочь училась в школе в 90х, и в классе у нее были дети богатых родителей. Но класс был очень хороший, дружный, все приглашали друг друга в гости и на ДР. Однажды после дня рождения моей дочки мне позвонила мама одной из "богатых" девочек и спросила, что за волшебный рыбный салат у нас был на столе, ее дочь, которая в еде очень привередлива, пришла от нас и требует ей такой салат приготовить. А это была банальная "Мимоза" из самых дешевых рыбных консервов.))