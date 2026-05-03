Моя дочь училась в школе в 90х, и в классе у нее были дети богатых родителей. Но класс был очень хороший, дружный, все приглашали друг друга в гости и на ДР. Однажды после дня рождения моей дочки мне позвонила мама одной из "богатых" девочек и спросила, что за волшебный рыбный салат у нас был на столе, ее дочь, которая в еде очень привередлива, пришла от нас и требует ей такой салат приготовить. А это была банальная "Мимоза" из самых дешевых рыбных консервов.))
15 теплых историй о днях рождения, в которых маленькие радости оказались лучше любых подарков
Никогда не знаешь, как пройдет день рождения, и зачастую именно неожиданные моменты приносят больше всего радости. Мы нашли для вас искренние истории, в которых ирония переплетается с приятными мелочами. Эти бытовые сцены поднимут вам настроение и напомнят о том, что главное в празднике — не подарки, а теплые воспоминания. Приготовьтесь к порции доброго юмора, ведь в конце вас ждет бонус: личный праздник бывает не только у людей, но и у пушистых домочадцев.
- Мама училась в школе с детьми из богатых семей. На день рождения она пригласила всех к себе домой. Ее родители купили хорошие продукты, но гор еды не было. Самое смешное, богатых детишек было не оттащить от стола, потому что там стояли ведра желтой, розовой и бордовой черешни с нашей дачи. Ни на что другое они и не смотрели.
- На день рождения парень мне сделал подарок: установил в машину хорошую аудиосистему. Да еще сделал это тайно, пока мы были на отдыхе, его друзья помогли. Хвалюсь маме, в каком я была восторге, когда села в машину и здорово удивилась. Мама: «Это не подарок! Подарок — это золото и шубы!» А я ни то, ни другое не ношу.
- Подруга предложила сводить меня на обед в честь дня рождения. Позволила мне выбрать место. Конечно, я выбрала свой любимый ресторан. Я зашла, и хостес проводила нас в зал. Я увидела одного из своих друзей и подумала: «О, какое совпадение, мой друг тоже здесь». Потом огляделась и заметила, что там были все мои друзья и коллеги. Мой краш тоже был там! Это был сюрприз. Обычно я не люблю такие вещи, но, честно говоря, в этот раз я была счастлива.
Напомнило какой-то то ли скетч, то ли песню: "Лосяш, ты мой краш, будешь гуляш?" 😂
«Испек торт на свой день рождения. Не хочу хвастаться, но я уверен, что являюсь лучшим кондитером на свете»
- Отмечали мой день рождения в общаге с девчонками. Нашли в соцсети преподавателя, молодого аспиранта, по текущему предмету. Я отправила ему заявку в друзья, а он отклонил. Пишу ему: «Вот вы козявка какой». Он меня добавил. Потом на пары к нему не ходила недели две — смущалась. Ничего, вон дочь недавно родили.
Если бы я назвала преподавателя козявкой, то перевелась бы в другой вуз
- У моего папы есть станция техобслуживания. И вот был у него день рождения. Папа не хотел его отмечать, мол, не 18 лет, но я решила сделать ему сюрприз. Заказываю шары, торт, беру это все и еду к отцу. Захожу и обалдеваю: там работают одни молодые красавчики. Я чуть не забыла, зачем пришла. Поздравила папу, попили чай со всеми, и я уехала. После этого дня я стала заезжать к папе регулярно: привозила обеды и заодно виделась с одним парнем. Мы стали общаться, он нашел меня в социальных сетях, так и закрутилось. Не зря сделала отцу сюрприз.
- Мне всегда было интересно, почему родители назвали меня Томила. Раньше они рассказывали, что долго думали и выбирали это имя. Но недавно у меня был день рождения, и папа случайно открыл правду: «А потому что мы с мамой тогда жили в деревне, которая называлась Томиловка, вот долго и не думали, имя само появилось. Был бы сын, назвали бы Томилом!» Так вот оно что...
«Вот как меня поздравили с днем рождения на работе»
Мы на работе на мою днюху роллы и стейки заказали, недолго посидели, когда была минутка свободная, а потом дальше работать не покладая рук и ног
- Мне исполнилось три или четыре года. Семья была обычная: мама, папа, старший брат и я. Я пришла домой из садика. День рождения был среди недели, поэтому мы особо не отмечали. Вечером папа с работы приходит и дарит мне две шоколадные «картошки», которые я просто обожала, и пачку жвачки. И все это богатство мне одной! Вот честно, через месяц мне исполнится 43, а до сих пор ни один подарок столько радости не приносил. И еще запомнился день рождения, когда мне исполнилось 8 лет. Пришли подружки, родители накрыли праздничный стол, а на десерт подали мороженое! В то время оно не всегда было магазинах, и его быстро раскупали. Да, дети отличаются от взрослых, у них совсем другие ценности.
- Мой восьмой день рождения. Из-за какой-то неразберихи сразу несколько родственников и друзей родителей принесли по торту в разное время. В итоге это случилось четырежды за вечер! Мои друзья в качестве подарка подготовили для меня особенную именинную песню с танцем и решили исполнить свой номер, когда придет время десерта. К самим тортам я равнодушна, но была в полном восторге от того, что видела танец и слушала песню каждый раз, когда на столе появлялся новый торт. Когда тем же вечером я открыла подарок от сестры, там оказался игрушечный пес с крошечным праздничным тортиком в лапах. Это положило начало пятому и последнему выступлению моих друзей с их песней и танцем. Это одно из моих лучших воспоминаний.
- В детстве как-то раз на мой день рождения родители пригласили своих знакомых с детьми, хотели, чтобы я с ними подружилась. А я взяла самую большую коробку конфет и убежала во двор к своим любимым друзьям. Мы ели конфеты, приятели подарили мне самые необходимые вещи — рисунки на асфальте, редкую мохнатую гусеницу, разноцветные стеклышки, листья подорожника и тому подобное. Было весело и незабываемо.
- Мне тогда исполнялось 14. Чего обычно в таком возрасте хочется? Модной одежды, последней модели телефона. А у меня было по-другому. Семья подарила мне только открытку. Дело в том, что жили мы скромно. На открытке была нарисована девчонка с хвостиками, которая держит волейбольный мяч — я в волейбол тогда играла. Внутри — слова о любви, о том, как они мною дорожат, желают счастья. Мама все извинялась, что подарок не тот, что хотелось бы. Но они подарили мне гораздо больше — свою любовь.
«Бесценная реакция моей мамы, когда она пришла на вечеринку-сюрприз по случаю ее дня рождения»
«Она сказала мне, что это был единственный настоящий праздник в честь дня ее рождения с тех пор, как ей исполнилось 11 лет».
- На мое семилетие родители «нашли» на чердаке старую карту сокровищ нашего участка, а затем спрятали подсказки в разных местах. Мы следовали карте, и в каждой точке нас ждал новый ключ к разгадке. И никто из нас даже не подумал спросить: «Эй, погодите! Пираты не пишут записки на карточках для заметок, а даже если бы и писали, как бы они сохранились здесь спустя 150 лет?» Мы обежали весь двор и собрали штук 15 подсказок, а потом нашли сундук с сокровищами, спрятанный в дупле старого дерева. Он был доверху набит сладостями. Мы были уверены, что ищем настоящий пиратский клад, но когда обнаружили гигантскую коробку конфет, ничуть не расстроились.
Дети молодцы, не стали придираться, а приняли игру и получили удовольствие🥰
- Мне исполнилось 12 лет. Лето. Мама говорит: «Что сможешь, приготовь сама». И ушла на работу. А жили мы тогда в далекой северной деревне, денег было маловато. Я приготовила, как сумела, медовик на газовой плите, что-то из горячего, накрыла стол в зале. После обеда пришли одноклассники и соседские друзья, и тут прибегает мама с работы с фруктами и йогуртами. Она сделала нам чудесный фруктовый салат. Это был мой самый лучший день рождения.
- Было мне года четыре. Мы с мамой собирались на день рождения к соседскому мальчику Игорю, моему ровеснику и другу. Мама, посовещавшись с его родителями, купила в подарок крутого робота. И вот я, с бантиками и в своем лучшем платье, уже готовлюсь выходить, как вдруг понимаю, что расстаться с этим роботом ну никак не смогу! Пришли к ним, а я подарок к себе прижала и ни в какую. Стою и реву. Но тут навстречу выбежал белый щенок, как оказалось, они его только что купили. Я отдала подарок, убежала играть с пушистиком, а мама пообещала купить мне такого же робота. Обещание сдержала. Ей повезло: в магазине оставалась всего одна такая модель.
«Я музыкант. Вот какой торт на день рождения мне подарила моя семья»
- У сына день рождения был, решили сводить его в игровой центр, а потом с родственниками отпраздновать в ресторане рядом. Он, естественно, задержался слегка, так что гости уже успели сделать заказ. И вот приходит именинник, садится за забитый едой стол и скромным тихим голосом (но слышали все) с драматической паузой спрашивает: «А можно мне... хлебушка?» Хорошо, что половина родственников в курсе его пристрастий. И потом сидел и жевал этот хлеб — почти все, что ему заказали, он есть не стал.
Я одно время пекла хлеб в хлебопечке - новый гаджет, интересно же, все такое, да и вкусно получается. Потом надоело и хлебопечка примкнула к йогуртнице.
- На свой день рождения я никого звать не собиралась, но друзья сами организовали сюрприз. Такое я люблю. Я расчувствовалась, говорила, как всех их люблю, как им благодарна, а друг Димка и выдает: «А мы еще и сомневались, обрадуешься ли ты. Не угадаешь, чего ты хочешь, а чего — нет». Он был прав: я действительно в последнее время часто отказывала своим друзьям, когда они меня куда-то звали. Извинилась перед ними. Простили, потому что как именинницу не простить?
Бонус
«У него день рождения! Поздравляем!»
А как вы предпочитаете отмечать день рождения? О каком подарке мечтаете? Герои этих статей получили вот такие интересные презенты:
Комментарии
Присутствие близких и дорогих людей - лучший для меня подарок. А всякие там презенты я и сама себе куплю.
Супер-прикольное первое фото, где бы себе такой торт добыть.
Последние года Дни Рождения праздную так.
Если Женя, младший сын прийдёт, то с ним стол накрываю.
Если его нет, то угощаю подростков и детей.
Всех, кого знаю и кого не знаю.
И так уже лет семь.