«У меня с мужем одинаковый размер ноги — оба носим 41.»
Дааааа, но вся дальнейшая история - художественный свист, т.к. у обуви мужского и женского 41 размера разная длина стельки )))
Откуда я это знаю? - у меня 42 мужской или 41 женский размер ласты, а ласта одной и той же длины (26, 5 см, если это важно).
13 неожиданных подарков, после которых так и хочется воскликнуть: «Ничего себе!»
Неожиданные подарки — это маленькие моменты счастья в рутине будней, способные вмиг изменить настроение и напомнить, что жизнь полна приятных сюрпризов. Они приходят без повода, без намеков и предупреждений — просто потому, что кто-то вдруг подумал о вас и решил подарить момент искренней радости. Но иногда неожиданные подарки приносят нам не только радостные эмоции.
- У меня с мужем одинаковый размер ноги — оба носим 41. Да, не очень-то и круто, но с другой стороны — я могу купить ему обувь без его присутствия, что очень облегчает нам жизнь, т.к. по магазинам он ходить ненавидит. Недавно на ДР получила офигенный подарок от него — туфли, которые я очень давно хотела. Было очень приятно, т.к. он запомнил, пошел в магазин, купил их. Они сели идеально, на что я начала восхищаться, что он так хорошо на глаз их подобрал. Он посмотрел на меня скептически и заявил, что он бы так не смог. Оказалось, любимый мерил эти туфли в магазине, на глазах у всех, чтобы быть точно уверенным, что они будут впору. Сказал, что на него странно посматривали, но ему пофиг, главное же, чтобы мне понравилось. © Карамель / VK
- Был у нас в школе хулиганистый парень, еще и злостный прогульщик. И вот 9-й класс, мой день рождения. Этот прогульщик притащил мне красивущий набор украшений: серьги, кольцо и кулон. И все бы ничего, но на следующий день вдруг он заявляет, что надо вернуть его, ведь это был мамин набор! На следующий день его мама пришла в школу, так как ее вызвали к директору и я ей вручила коробочку с украшениями. Она на меня посмотрела милым взглядом и сказала: «Оставь себе». Больше этот парень со мной даже не разговаривал. © Карамель / VK
- Мужа мать учила, что все эти частые подарки-безделушки для женщины — лишняя трата денег, и вообще: «Любви достойна только мама». Благо, он у меня адекватным вырос, меня постоянно чем-то балует. Тут вдруг что-то стукнуло ему в голову, принес мне букет ромашек. Тепло ему напомнило. А я человек простой, в деревне выросла. Как букет начал вять, я отобрала еще живые цветы, заварила их, промыла голову, получила на выходе мягкие волосы, и хожу, радуюсь. Теперь мой муж знает, что у меня ничего не бывает бесполезным. © Карамель / VK
«У меня с мужем одинаковый размер ноги — оба носим 41.»
- Помню, в том году дочь в садике узнала, что будет день отца. Слепила ему там открытку, вручила в тот же день и сказала, что это подарок ему, а подарок маме, то есть мне, надо помочь подготовить. Муж, понятно, поинтересовался, почему нужно делать подарок маме, если праздник у него, а дочь в ответ промолчала и лишь сказала, что нужно будет приготовить кофе и блинчики. В сам праздник уже я поинтересовалась, как это касается меня, и услышала: «Ну, мам, наш папа пропал бы без тебя, поэтому это тебе подарок за то, что с ним все хорошо». Ну, доля правды в этом все же есть. © Мамдаринка / VK
- Муж у меня никогда не умел дарить «правильные» подарки. То шапку подарит на день рождения — а у меня он в середине лета... На восьмое марта вручил мне грамоту «Самой лучшей жене в мире» и повел на прогулку в парк. А на нашу годовщину уехал рано утром на рыбалку и привез мне в подарок ведро карасей. Привыкла к такому, ведь важно внимание, а не сами подарки, но с недавних пор муж еще начал комплименты странные говорить. Сидели у друзей, он прямо посреди разговора влезает и говорит: «Ой, а Машка у меня, как оливьешка на Новый Год: вроде и полежала уже несколько дней, а сожрать все равно хочется!» © Мамдаринка / VK
- Пропали дома деньги. Дома, кроме сына, никого не было. Сижу, смотрю на него, спрашиваю: «Ты взял?» Он молчит. Потом глаза полные слез: «Да, взял». Я уже начала кипеть, но спрашиваю: «На что?» Он достает из шкафа коробочку, внутри простенький кулончик и открытка, на которой криво написано: «С днем рождения, мам». И я понимаю, что он украл у меня... чтобы сделать приятно мне же. И вот тут внутри все оборвалось. Стоит мой ребенок, дрожит, боится. Я его обняла, села рядом и сказала: «Сын, мне не подарок важен. Мне важно, чтобы ты знал, что ты можешь просто обнять меня, и это уже лучший день». Он говорит: «Я просто хотел, чтоб у тебя было что-то красивое, ты ж сама себе ничего не покупаешь». И я расплакалась. © Мамдаринка / VK
- В 16 лет встречался с девчонкой, она из семьи при деньгах, я — обычный пацан, денег вечно впритык. Захотел сделать ей подарок на день рождения, нормальный такой, чтоб не стыдно. Начал после школы подрабатывать, разносил еду, где-то помогал. Денег копил. Само собой, видеться стали реже, у меня времени не хватало. Она обижалась, но я думал — вот подарю кольцо, все поймет. Купил, красиво упаковал, думал — вот оно. А она меня бросила. Сказала, что я ее игнорю, типа ей нужно внимание. Я ей рассказал все как есть. А она: «Значит, ты плохо меня знаешь, если думал, что мне важны подарки». Было обидно жестко. Взял кольцо, пошел и подарил маме. Она хоть обрадовалась. Сказала: «Это самое красивое кольцо в моей жизни». © Не все поймут / VK
- Я учитель начальных классов. На торжественной линейке мне подарили огроменный колючий кактус. Посажен он был в коричневую, местами ржавую, кастрюлю небывалых размеров, а мамочка ученика с трудом переставляла сие чудище. На мою попытку отказаться от подарка женщина ухватила меня за руку. С широкой наигранной улыбкой произнесла: «Да что ж вы? Вы сами говорили, что любите кактусы. Вот наш Сеня и заставил нас переть эту громадину от бабушки, в машине, за 800 километров отсюда. Так что... пожалуйста...» Поэтому пришлось подарок принять. И взять на заметку, что с Сенечкой лучше слов лишних не произносить, а то мало ли, ведь я еще и о медведе говорила. © Не все поймут / VK
- Годовщина. Настроение кайфовое, заказал девушке букет, подарок — все через приложении, так как нахожусь в отъезде. Оплатил, сижу жду реакции от нее. Час проходит, два, три, она молчит. Я уже начинаю подозревать подвох, пишу ей: «Ты дома?», а она: «Да, а что?» Я начинаю нервничать. Звоню в доставку, там говорят: «Все доставлено успешно, распишитесь за качественный сервис». Тут я влетаю в историю заказов, проверяю адрес и вижу, что отправил все это бывшей. Прикиньте, в приложении по умолчанию стоял ее адрес, а я по тупости не проверил. И вот она мне пишет: «Спасибо за цветы, я тоже скучаю». Я сижу, белый как стена. Думаю, как теперь объяснять это своей. Ей-то я тоже рассказал, потому что ну а как? Она сначала орала, потом ржала, а потом опять психанула. Хотел как лучше, получилось как всегда. © Не все поймут / VK
Зачем рассказывать-то? Ну ошибся, отправь еще раз по правильному адресу. Лучше бы бывшей сказал, что ошибся
- Бывший подарил мне как-то медвежонка. Он знал, что я не люблю плюшевые игрушки, но удивился, когда я сказала: «Лучше бы еды купил!» Потом мы расстались. А года 3 спустя племянница играет с этим медвежонком и вдруг как воскликнет: «Вау, классное колечко у мишки в подарочке!» Какая же я дура. © Карамель / VK
- Помню, была мелкая, еще в садик ходила, поздравила очень оригинально маму тогда. На 8 марта устроили утренник, все дети должны были выучить стих и рассказать маме. Дети выходили нарядные, рассказывали про весну, мимозу и добрые руки. А я, конечно же, свой стишок забыла. Стою, молчу. Воспитательница шепчет: «Ну давай хоть что-нибудь!» И я, не растерявшись, врубаю на весь зал: «Бе-е-е-е-е-елые розы, бе-е-е-е-е-елые розы...» С выражением, как будто на концерте. Мамы в шоке, моя хохочет. Говорит, самый оригинальный подарок за всю жизнь. © Карамель / VK
- Когда расставалась с парнем, он потребовал все свои подарки назад. Наверное, я должна была быть оскорблена, но потеря серебряного колечка, уродливого плюшевого медведя и пяти сотен за паршивенький букетик меня как-то не задели. Но когда я в ответ потребовала вернуть взятые в долг 50 тысяч (была расписка, кстати), которые он должен был вернуть уже 3 месяца назад (я простила т.к. он же мой парень) — вот тут он вспомнил и про меркантильность, и про «мстящих баб», которые последнюю копейку вытянут ради мести, и еще много чего. Ну, хоть деньги вернул. © Карамель / VK
- Как-то раз бурно обсуждали с подругой мужей у меня на балконе. На следующий день прихожу домой, а на коврике у двери лежит коробка. Я сначала напряглась: «А если какая-то ловушка?» Осторожно открываю, а там внутри банка маринованных огурцов и записка: «За то, как ты вчера орала на балконе, что тебе срочно нужны нормальные огурцы». И вот сижу я с этой банкой, вспоминая, как вчера подруге говорила, что «если еще раз мой принесет магазинные в пленке — закрою сезон общения», и думаю: а ведь кто-то слышал. И, главное, не обиделся, а вот — принес. Причем с любовью, судя по маринаду. Теперь думаю, где заказать табличку на дверь: «Спасибо за огурцы».
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Комментарии
«Закрою сезон общения» - это про мужа? Он должен был сам огурцы ей замариновать? Женщина-еб*бо?