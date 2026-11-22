Хочу открыть маленький секрет - у водителя могли быть левые рейсы, за которые он получал вполне неплохие деньги. Вот на эти деньги мама и купила новую шубу.
15 праздничных фото наших родителей, которые хочется разглядывать часами
Подготовка к главной ночи года во все времена превращалась в маленький ритуал красоты. Даже тогда, когда за каждым отрезом ткани приходилось охотиться, а фасоны срисовывались из редких журналов, женщины умудрялись творить невероятную красоту перед зеркалом. Наши мамы, бабушки и тети безошибочно умели создавать ту самую праздничную магию: с иголочки сшитые платья, замысловатые укладки, которые притягивали восхищенные взгляды сильнее любого бриллианта. Полюбуйтесь на эти ретроснимки — глядя на стильных красавиц прошлых лет, невозможно не восхититься их вкусом и харизмой!
Девушка выложила фото с мамой в новогоднюю ночь. Вот так ее мама выгуливала новую шубу
«Мама в новогоднюю ночь надела новую шубу, хотела покрасоваться. Тетя была не в восторге. А шуба роскошная! Хотя папа работал водителем и вряд ли мог такое купить. Теперь думаю, а кем же в то время работал отец, что мама смогла себе позволить покупку шубы»
Некоторым удалось запечатлеть свои новогодние костюмы даже на Polaroid
«Я студентка второго курса. Приехала последней электричкой домой в 10 вечера. Жутко уставшая от позднего экзамена по экономике и двухчасовой дороги домой. Заснула сразу. И будит меня мама, потому что гость с полароидом пришел. А это значит, что надо сфотографироваться обязательно. Наряжаюсь на скорую руку и с растрепанной головой иду фотографироваться! Казалось, глупость, а теперь такая память осталась».
У кого-то сохранилось даже фото бабушки в новогоднюю ночь 1965 года
Пользователь поделился фотографией мамы и бабушки с маминого новогоднего корпоратива 80-х
- А мамочка у тебя — та еще хулиганка! © rawberto3000 / Reddit
А на этом фото — классический наряд и типичная елка из
70-х
Родители этого пользователя даже после новогодней вечеринки в 1950-м выглядят очень стильно, хоть и явно устали
- Похоже, они натанцевались на славу! © GoGoCrumbly / Reddit
Мама этой девушки выглядит невероятно стильно в этом платье в канун Рождества
А помните, как популярна была химическая завивка? Новогоднее фото из 1989 года — яркое тому подтверждение
О, да! Я как окончила школу, так химическую завивку делала два раза в год, а иногда и три раза. Даже беременная, за три месяца до родов умудрилась сделать химию, рассудив, что после рождения ребёнка трудно будет выкроить 3 часа на эту процедуру. Впрочем, через 6 месяцев после рождения ребёнка, оставила его со своей мамой и снова сделала химию, а потом через две недели - мелирование. А через полгода - состригла химию, осветлилась супрой, и сделала химию уже осветлённых волос, правда, мне делать это отказались в пяти парикмахерских, но я всё же нашла такую, где мне её сделали - если я что-то хочу, то сделаю это обязательно.
Девушка выложила невероятно милое фото, на котором ее мама с папой обнимаются в новогоднюю ночь в конце 50-х
И еще одна фотография родителей пользователя, но только уже в новогоднюю ночь в 1971-м
А это уже стильный дуэт бабушки и мамы в Новый год 1984 года
Эта фотография сделана бабушкой автора поста в 1954 году на память. В этот момент она провожала дочь на новогоднюю вечеринку
Девушка поделилась фотографией из 1960-х, на которой запечатлены ее бабушка с сестрой на Рождество
Пальто-то зачем с меховым воротником в комнате надели? Рядом девушка с платье без рукавов!
«С Рождеством вас от моей мамули из 80-х!»
- Ничего себе! Эх, была бы у меня машина времени! © patticapulet / Reddit
Бонус: новогодний корпоратив в офисе в начале 70-х
- Есть в этих рукавах что-то викторианское... © teddy_vedder / Reddit
У старых фото особая атмосфера, их всегда приятно рассматривать, ведь они переносят нас в прошлое, словно машина времени. Если вы любите старые снимки, то вот еще несколько статей, которые могут быть интересны: