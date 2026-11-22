О, да! Я как окончила школу, так химическую завивку делала два раза в год, а иногда и три раза. Даже беременная, за три месяца до родов умудрилась сделать химию, рассудив, что после рождения ребёнка трудно будет выкроить 3 часа на эту процедуру. Впрочем, через 6 месяцев после рождения ребёнка, оставила его со своей мамой и снова сделала химию, а потом через две недели - мелирование. А через полгода - состригла химию, осветлилась супрой, и сделала химию уже осветлённых волос, правда, мне делать это отказались в пяти парикмахерских, но я всё же нашла такую, где мне её сделали - если я что-то хочу, то сделаю это обязательно.